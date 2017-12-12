10:46 12 декабря

Ситуация в Сирии

Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военных из Сирии, под ударом ВВС западной коалиции погиб мирный житель Дейр-эз-Зора, от взрыва мин в Ракке погибли два человека. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Близ города Бейт Джинн (провинция Дамаск) отмечались боестолкновения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок. Интенсивные перестрелки были зафиксированы в районе населенного пункта Мугр аль-Мир. Ранее сообщалось, что правительственные войска заняли ключевые высоты в этой местности, установив тем самым огневой контроль над поселением. Боевики радикальных формирований обстреляли позиции САА в районе Тель Бардая.


Российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия посетил президент РФ Владимир Путин. На аэродроме лидер Российской Федерации провел встречу с президентом САР Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки войск из Сирии. Президент РФ подчеркнул, что в САР созданы все условия для процесса политического урегулирования конфликта, отметив также, что российский Центр по примирению враждующих сторон продолжит свою работу. Кроме того, Москва будет и дальше выполнять свои обязательства по поставке вооружения и техники правительству САР и обучению военных.

В северо-западной части провинции Алеппо наблюдались столкновения между курдскими отрядами ополчения и протурецкими боевиками. Турецкая артиллерия провела обстрел позиций SDF в окрестностях города Африн. ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Рамла и Ар-Рашидия. В южной части региона в результате взрыва мины, заложенной в автомобиле, был нейтрализован полевой командир оппозиционных сил Абу Амар аль-Хосси.

ВВС западной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу Хамам. В результате погиб один мирный житель поселения, еще один гражданский получил тяжелые ранения. Полевой командир группировки ИГ (запрещена в РФ) Сами аль-Маслух сбежал из Меядина на территорию, подконтрольную Демократическим силам Сирии (SDF).

ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в районе Аль-Тамана на юге провинции Идлиб. Ранее российская авиация атаковала позиции террористов в окрестностях Абу Дали, обеспечив тем самым продвижение Сирийской арабской армии к стратегическому населенному пункту. Напомним, правительственные войска САР вошли на территорию Идлиба после освобождения нескольких поселений на северо-востоке Хамы. В частности, под контроль армии Башара Асада перешел населенный пункт Мушейрифа. В связи с переходом САА границы Идлиба представители оппозиционных группировок, действующих на территории региона, заявили о создании единого военного штаба для оперативного взаимодействия друг с другом.

В административном центре провинции Ракка вновь прогремели взрывы. Взрывное устройство сдетонировало в центре города, в результате чего погиб один мирный житель. Еще одна мина, заложенная при отступлении террористами ИГ, разорвалась в районе Румейла. При взрыве погиб боец Демократических сил Сирии (SDF).

На востоке провинции Хама продолжались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции. Боевики «ан-Нусры» напали на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Заферия. Также исламисты контратаковали расположения армии САР недалеко от недавно освобожденного поселения Мушейрифа. Атаки боевиков были отбиты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. sds87 Сегодня, 09:18
    Россия уходит из Сирии. Почти. Непобежденная оппозиция и ИГИЛ могут вздохнуть спокойно и продолжать свою террористическую деятельность. Дело не завершено, но... Путин отдал приказ о выводе войск. Даст военным встретить Новый Год в кругу семьи на родине? А потом? Как сложится дальнейшая ситуация?
    sds87
    1. Chertt Сегодня, 09:29
      Цитата: sds87
      Россия уходит из Сирии.

      Вы шутите ? Отбывают несколько Су 24 и Два вертолета Ка-50, а так же проходит ротация саперов и Военной Полиции. Базу в Хмеймиме и ПМТО в Тартусе усиливаем и обустраиваем дальше.
      Chertt
      1. НасРать Сегодня, 09:35
        К чему спектакля с построением, речью гаранта, теле картинками? выборы?
        НасРать
        1. Chertt Сегодня, 09:42
          Цитата: НасРать
          К чему спектакля с построением, речью гаранта? выборы?

          Да какие выборы, Россия по этому вопросу не сомневается. Путин, на реальное состояние военных подразделений, решил посмотреть. Цифры и отчеты не все передают
          Chertt
          1. НасРать Сегодня, 09:47
            Цитата: Chertt

            .. Путин, на реальное состояние военных подразделений, решил посмотреть. Цифры и отчеты не все передают


            Что, не доверяет своим подчиненным? Шойгу то там...
            Театральное представление было показано... остаётся только гадать - для кого спектакля?
            (а сколько победных реляций до этого действа было....и не со считать!)
            НасРать
            1. Chertt Сегодня, 09:57
              Цитата: НасРать
              Театральное представление было показано... остаётся только гадать - для кого

              Как обычно, для всех. Отметить заслуженное уважение нашим военным. Опять же, по западным "новостным" картинку крутят. Либеральчики (я их так любя) пеной и неприятным запахом изо рта, уже все пометили. Многовекторная, будь она неладна, политика
              Chertt
              1. НасРать Сегодня, 10:03
                Цитата: Chertt

                Опять же, по западным "новостным" картинку крутят.

                Тоже подумал - на внешний телевизор работал гарант...

                Цитата: Chertt

                Либеральчики (я их так любя) пеной и неприятным запахом изо рта, уже все пометили.

                А где увидеть их плач?
                НасРать
                1. Chertt Сегодня, 10:22
                  Цитата: НасРать
                  А где увидеть их плач?

                  Игорь Сутягин комментарии Би Би Си
                  Эхо Москвы, целый ряд эфиров и публикаций и.т.д За пол часа много чего "невменяемого" прочитал и услышал, из раздела "параллельный мир"
                  Chertt
        2. BerBer Сегодня, 09:59
          Картинка для запада. Так по моему уже было.
          BerBer
  2. ИмПерц Сегодня, 09:23
    Цитата: sds87
    Россия уходит из Сирии.

    Даже ПМТО в Тартусе не останется?
    И базу в Хмеймиме оставим на поругание?
    Не верится...
    ИмПерц
    1. DMB_95 Сегодня, 10:15
      Цитата: ИмПерц

      Даже ПМТО в Тартусе не останется?
      И базу в Хмеймиме оставим на поругание?.

      Остаётся за нами и Хмеймим и Тартус .
      DMB_95
  3. ДВ Комс Сегодня, 09:51
    Хребет ИГИЛ сломали, масштабных задач перед нашей группировкой не осталось. Оставляем в Сирии столько войск сколько необходимо для будет достаточно для выполнения оставшихся боевых задач. Смысла держать там всю группировку нету. Решение главнокомандующего одобряю.
    ДВ Комс
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