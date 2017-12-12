Ситуация в Сирии
Владимир Путин отдал приказ о выводе российских военных из Сирии, под ударом ВВС западной коалиции погиб мирный житель Дейр-эз-Зора, от взрыва мин в Ракке погибли два человека. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Близ города Бейт Джинн (провинция Дамаск) отмечались боестолкновения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок. Интенсивные перестрелки были зафиксированы в районе населенного пункта Мугр аль-Мир. Ранее сообщалось, что правительственные войска заняли ключевые высоты в этой местности, установив тем самым огневой контроль над поселением. Боевики радикальных формирований обстреляли позиции САА в районе Тель Бардая.
Российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия посетил президент РФ Владимир Путин. На аэродроме лидер Российской Федерации провел встречу с президентом САР Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки войск из Сирии. Президент РФ подчеркнул, что в САР созданы все условия для процесса политического урегулирования конфликта, отметив также, что российский Центр по примирению враждующих сторон продолжит свою работу. Кроме того, Москва будет и дальше выполнять свои обязательства по поставке вооружения и техники правительству САР и обучению военных.
В северо-западной части провинции Алеппо наблюдались столкновения между курдскими отрядами ополчения и протурецкими боевиками. Турецкая артиллерия провела обстрел позиций SDF в окрестностях города Африн. ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Рамла и Ар-Рашидия. В южной части региона в результате взрыва мины, заложенной в автомобиле, был нейтрализован полевой командир оппозиционных сил Абу Амар аль-Хосси.
ВВС западной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу Хамам. В результате погиб один мирный житель поселения, еще один гражданский получил тяжелые ранения. Полевой командир группировки ИГ (запрещена в РФ) Сами аль-Маслух сбежал из Меядина на территорию, подконтрольную Демократическим силам Сирии (SDF).
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в районе Аль-Тамана на юге провинции Идлиб. Ранее российская авиация атаковала позиции террористов в окрестностях Абу Дали, обеспечив тем самым продвижение Сирийской арабской армии к стратегическому населенному пункту. Напомним, правительственные войска САР вошли на территорию Идлиба после освобождения нескольких поселений на северо-востоке Хамы. В частности, под контроль армии Башара Асада перешел населенный пункт Мушейрифа. В связи с переходом САА границы Идлиба представители оппозиционных группировок, действующих на территории региона, заявили о создании единого военного штаба для оперативного взаимодействия друг с другом.
В административном центре провинции Ракка вновь прогремели взрывы. Взрывное устройство сдетонировало в центре города, в результате чего погиб один мирный житель. Еще одна мина, заложенная при отступлении террористами ИГ, разорвалась в районе Румейла. При взрыве погиб боец Демократических сил Сирии (SDF).
На востоке провинции Хама продолжались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции. Боевики «ан-Нусры» напали на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Заферия. Также исламисты контратаковали расположения армии САР недалеко от недавно освобожденного поселения Мушейрифа. Атаки боевиков были отбиты.
Близ города Бейт Джинн (провинция Дамаск) отмечались боестолкновения между сирийской армией и боевиками антиправительственных группировок. Интенсивные перестрелки были зафиксированы в районе населенного пункта Мугр аль-Мир. Ранее сообщалось, что правительственные войска заняли ключевые высоты в этой местности, установив тем самым огневой контроль над поселением. Боевики радикальных формирований обстреляли позиции САА в районе Тель Бардая.
Российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия посетил президент РФ Владимир Путин. На аэродроме лидер Российской Федерации провел встречу с президентом САР Башаром Асадом, а также отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу о выводе российской группировки войск из Сирии. Президент РФ подчеркнул, что в САР созданы все условия для процесса политического урегулирования конфликта, отметив также, что российский Центр по примирению враждующих сторон продолжит свою работу. Кроме того, Москва будет и дальше выполнять свои обязательства по поставке вооружения и техники правительству САР и обучению военных.
В северо-западной части провинции Алеппо наблюдались столкновения между курдскими отрядами ополчения и протурецкими боевиками. Турецкая артиллерия провела обстрел позиций SDF в окрестностях города Африн. ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли удары по зонам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (группировка запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Рамла и Ар-Рашидия. В южной части региона в результате взрыва мины, заложенной в автомобиле, был нейтрализован полевой командир оппозиционных сил Абу Амар аль-Хосси.
ВВС западной коалиции нанесли удары по населенному пункту Абу Хамам. В результате погиб один мирный житель поселения, еще один гражданский получил тяжелые ранения. Полевой командир группировки ИГ (запрещена в РФ) Сами аль-Маслух сбежал из Меядина на территорию, подконтрольную Демократическим силам Сирии (SDF).
ВКС РФ нанесли удары по опорным пунктам «ан-Нусры» в районе Аль-Тамана на юге провинции Идлиб. Ранее российская авиация атаковала позиции террористов в окрестностях Абу Дали, обеспечив тем самым продвижение Сирийской арабской армии к стратегическому населенному пункту. Напомним, правительственные войска САР вошли на территорию Идлиба после освобождения нескольких поселений на северо-востоке Хамы. В частности, под контроль армии Башара Асада перешел населенный пункт Мушейрифа. В связи с переходом САА границы Идлиба представители оппозиционных группировок, действующих на территории региона, заявили о создании единого военного штаба для оперативного взаимодействия друг с другом.
В административном центре провинции Ракка вновь прогремели взрывы. Взрывное устройство сдетонировало в центре города, в результате чего погиб один мирный житель. Еще одна мина, заложенная при отступлении террористами ИГ, разорвалась в районе Румейла. При взрыве погиб боец Демократических сил Сирии (SDF).
На востоке провинции Хама продолжались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической коалиции. Боевики «ан-Нусры» напали на позиции правительственных сил в районе населенного пункта Аль-Заферия. Также исламисты контратаковали расположения армии САР недалеко от недавно освобожденного поселения Мушейрифа. Атаки боевиков были отбиты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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