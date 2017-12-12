Американцы разрешают Асаду править Сирией до 2021 года
Глагол «разрешают» в заголовке можно было бы взять в кавычки. А можно и не брать: ведь Вашингтон свою волю считает едва ли не законом для тех, кому диктует. Крупные американские СМИ сообщают, что Белый дом готов позволить господину Асаду править Сирией аж до 2021 года. Откуда взялась сия политическая щедрость?
Давайте заглянем в первоисточники. Откуда пошла сенсационная американская новость?
Несколько часов назад в издании «New Yorker» был опубликован материал Робин Райт (Robin Wright). Журналистка сообщила нечто сенсационное: администрация Д. Трампа готова согласиться с продолжением правления в Сирии президента Башара Асада. И не на какой-то кратковременный промежуток, а до следующих запланированных президентских выборов в стране, срок которых подойдёт в 2021 году.
Об этом корреспондентке сказали американские чиновники. Информацию подтвердили и чиновники европейские. (Имена не названы.)
Это решение Белого дома сводит на нет целый ряд заявлений США о том, что Асад должен уйти в отставку в рамках мирного процесса.
И такое решение принято, отмечает Р. Райт, несмотря на то, что «в сирийской гражданской войне погибло более полумиллиона человек, а десятки людей — от химического оружия».
Обозревательница напоминает, что недавно, в октябре, госсекретарь США Рекс Тиллерсон после своего турне по государствам Ближнего Востока заявил журналистам пула Белого дома, что правление семьи Асадов «подходит к концу». И «единственная проблема состоит в том, как это [уход Асада] должно произойти».
В нынешнем решении администрации США, по-видимому, отразились «ограниченные возможности» Белого дома и «военная реальность на местах», то есть «успех союзников Сирии: России, Ирана и «Хезболлы», поддержавших режим Асада, который находился в осаде».
В «неожиданном визите в Сирию», состоявшемся в понедельник, президент России Владимир Путин провозгласил победу над джихадистами «ИГ» (запрещено в России), пишет журналистка. По словам Путина, спустя два года вооружённые силы России и сирийская армия победили международные группировки террористов.
Решение России поддержать армию Асада с воздуха, принятое в 2015 году, считается поворотным моментом для сирийского режима, напоминает Р. Райт.
Вашингтон тоже участвовал в этой войне. С 2014 года Соединённые Штаты потратили более четырнадцати миллиардов долларов (в среднем более тринадцати миллионов в день) на свою воздушную кампанию против псевдохалифата. Также Вашингтон отправил две тысячи военных для консультаций Сирийских демократических сил и отрядов повстанцев.
Несмотря на это, ситуация на местах, сложившаяся за последние несколько месяцев, привела к тому, что администрация Белого дома согласилась с сохранением Асада, чья семья правит Сирией почти полвека, во власти ещё почти на 4 года.
В настоящее время, указывает издание, Асад контролирует большинство территорий, включая Дамаск, Хаму, Хомс, Латакию и Алеппо, последние из которых были когда-то оплотами оппозиции, то есть той частью, что американские аналитики именовали «полезной Сирией». Режим Асада и его иностранные союзники (Россия, Иран и ливанская «Хезболла») объединили то, что всего год назад считалось разрозненными кусками территории. Власть Асада теперь восстановлена над большей частью сирийского населения.
Что касается оппозиционных группировок в Сирии, поддерживаемых ранее США, то они оказались в борьбе «неэффективны». Они не только спорили между собой, но и разделились на фракции. Никакого сильного единого руководства у оппозиционеров не возникло за почти через семь лет войны, начавшейся с волнений «арабской весны» в 2011 году. И требование этих группировок об «отставке» Асада, выдвигаемое «в качестве предпосылки для мира или политического переходного процесса», становится «всё более нереалистичным», резюмирует журналистка.
Вашингтон попал в неудобное политическое положение: дипломатически он оказался вытеснен из процесса «мощной тройкой»: Россией, Ираном и Турцией. Именно эти три государства доминируют сегодня в мирном процессе. Несколько раундов переговоров, организованных ООН в Женеве, к успеху не привели. Усилия ООН «были заменены» мирными переговорами, проведёнными при активном участии России в Астане (Казахстан). После визита в Сирию Путин тут же полетел в Турцию, чтобы обсудить следующие шаги в этом процессе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Когда Трамп начинал своё президентство, в США надеялись, что Сирия станет тем вопросом, по которому будет достигнут компромисс с Россией. Однако в апреле 2017 года одним из первых военных решений Трампа оказался массированный ракетный удар по сирийской базе. Трамп нанёс таким образом «личный удар» по Асаду.
Теперь же, учитывая «политические и военные реалии», официальные лица США пришли к выводу: любой переход власти в Сирии зависит от заслуживающих доверия выборов, проводимых под наблюдением Организации Объединённых Наций. Сегодня же положение в Сирии крайне тяжёлое. Уничтожен целый ряд городов, предприятий, школ, медицинских учреждений, сметена инфраструктура (электрические сети, дороги). Миллионы людей покинули страну, десятки миллионов превратились в вынужденных переселенцев.
По словам дипломатов, перспектива проведения свободных и справедливых выборов в Сирии, в которых должны участвовать миллионы беженцев, разбросанных по десяткам стран, станет «беспрецедентной проблемой». И её решение займёт немалое время. Время потребуется и для формирования «новой, более надёжной сирийской оппозиции», отмечает обозревательница.
Получается, что Асад может остаться у власти даже после того, как Трамп покинет Белый дом (следующие выборы в США пройдут осенью 2020 года). Должностные лица США уже сейчас опасаются, что Асад сможет выиграть выборы в Сирии и в 2021 году, и тогда он «останется у власти на долгие годы».
Переломный момент в Сирии послужил для иностранных аналитиков поводом заявить о новом ближневосточном порядке. Федерико Пьераччини, чей материал вышел на англоязычном сайте «Фонд стратегической культуры», уже не сомневается: судьбу региона решат в первую очередь Россия, Турция и Иран.
Все встречи последних дней и недель подтверждают это. Преданность Москвы цельному сирийскому государству и политическому решению, ведущему к мирному процессу, очевидна. Президенты России и Сирии сумели договориться о необходимости вовлечения в процесс реформ «максимально возможного числа оппозиционных группировок», пишет аналитик. И в этой связи встреча Роухани, Эрдогана и Путина была направлена как раз на создание условий для всеобъемлющего решения, которое подошло бы всем тем, кто согласился сложить оружие и начать переговоры с законным правительством в Дамаске.
Шаги турецкого президента Эрдогана тоже подтвердили: его стратегия в регионе действительно «основана на повороте к России» и формируется на основе «полноценного сотрудничества с Москвой». Это «почти беспрецедентная дипломатическая победа России», считает эксперт. Всего за два года русские сумели «превратить потенциального противника в одного из основных гарантов мирного процесса в Сирии».
Итогом этой войны в Сирии стал «новый Ближний Восток», полагает Пьераччини. Игроки вроде Эр-Рияда, Тель-Авива и Вашингтона, ранее являвшиеся региональными кукловодами, по-видимому, «более или менее намеренно» были отрезаны от процесса принятия решений. Конечно, можно утверждать, что Вашингтон сыграл свою роль в поражении «ИГ», однако политика Трампа оберегает Америку от прямого участия в такого рода конфликтах.
Реальность, которую сформировала в регионе победа «тройки сил» и сирийской армии над террористами всех мастей и оттенков, оттеснила США и их союзников на второй план. Такая ситуация не располагает к тому, чтобы Вашингтон диктовал свои правила игры ни самой Сирии, ни тем более ключевым игрокам, которые помогли освободить эту страну от джихадистов.
И пусть мистер Трамп пока официально не «разрешил» Башару Асаду править до 2021 года, такой исход очевиден. Хотя бы уже потому, что Белый дом не оказывает существенного влияния на положение в Сирии. Теперь здесь принято считаться с мнением Москвы.
Давайте заглянем в первоисточники. Откуда пошла сенсационная американская новость?
Несколько часов назад в издании «New Yorker» был опубликован материал Робин Райт (Robin Wright). Журналистка сообщила нечто сенсационное: администрация Д. Трампа готова согласиться с продолжением правления в Сирии президента Башара Асада. И не на какой-то кратковременный промежуток, а до следующих запланированных президентских выборов в стране, срок которых подойдёт в 2021 году.
Об этом корреспондентке сказали американские чиновники. Информацию подтвердили и чиновники европейские. (Имена не названы.)
Это решение Белого дома сводит на нет целый ряд заявлений США о том, что Асад должен уйти в отставку в рамках мирного процесса.
И такое решение принято, отмечает Р. Райт, несмотря на то, что «в сирийской гражданской войне погибло более полумиллиона человек, а десятки людей — от химического оружия».
Обозревательница напоминает, что недавно, в октябре, госсекретарь США Рекс Тиллерсон после своего турне по государствам Ближнего Востока заявил журналистам пула Белого дома, что правление семьи Асадов «подходит к концу». И «единственная проблема состоит в том, как это [уход Асада] должно произойти».
В нынешнем решении администрации США, по-видимому, отразились «ограниченные возможности» Белого дома и «военная реальность на местах», то есть «успех союзников Сирии: России, Ирана и «Хезболлы», поддержавших режим Асада, который находился в осаде».
В «неожиданном визите в Сирию», состоявшемся в понедельник, президент России Владимир Путин провозгласил победу над джихадистами «ИГ» (запрещено в России), пишет журналистка. По словам Путина, спустя два года вооружённые силы России и сирийская армия победили международные группировки террористов.
Решение России поддержать армию Асада с воздуха, принятое в 2015 году, считается поворотным моментом для сирийского режима, напоминает Р. Райт.
Вашингтон тоже участвовал в этой войне. С 2014 года Соединённые Штаты потратили более четырнадцати миллиардов долларов (в среднем более тринадцати миллионов в день) на свою воздушную кампанию против псевдохалифата. Также Вашингтон отправил две тысячи военных для консультаций Сирийских демократических сил и отрядов повстанцев.
Несмотря на это, ситуация на местах, сложившаяся за последние несколько месяцев, привела к тому, что администрация Белого дома согласилась с сохранением Асада, чья семья правит Сирией почти полвека, во власти ещё почти на 4 года.
В настоящее время, указывает издание, Асад контролирует большинство территорий, включая Дамаск, Хаму, Хомс, Латакию и Алеппо, последние из которых были когда-то оплотами оппозиции, то есть той частью, что американские аналитики именовали «полезной Сирией». Режим Асада и его иностранные союзники (Россия, Иран и ливанская «Хезболла») объединили то, что всего год назад считалось разрозненными кусками территории. Власть Асада теперь восстановлена над большей частью сирийского населения.
Что касается оппозиционных группировок в Сирии, поддерживаемых ранее США, то они оказались в борьбе «неэффективны». Они не только спорили между собой, но и разделились на фракции. Никакого сильного единого руководства у оппозиционеров не возникло за почти через семь лет войны, начавшейся с волнений «арабской весны» в 2011 году. И требование этих группировок об «отставке» Асада, выдвигаемое «в качестве предпосылки для мира или политического переходного процесса», становится «всё более нереалистичным», резюмирует журналистка.
Вашингтон попал в неудобное политическое положение: дипломатически он оказался вытеснен из процесса «мощной тройкой»: Россией, Ираном и Турцией. Именно эти три государства доминируют сегодня в мирном процессе. Несколько раундов переговоров, организованных ООН в Женеве, к успеху не привели. Усилия ООН «были заменены» мирными переговорами, проведёнными при активном участии России в Астане (Казахстан). После визита в Сирию Путин тут же полетел в Турцию, чтобы обсудить следующие шаги в этом процессе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Когда Трамп начинал своё президентство, в США надеялись, что Сирия станет тем вопросом, по которому будет достигнут компромисс с Россией. Однако в апреле 2017 года одним из первых военных решений Трампа оказался массированный ракетный удар по сирийской базе. Трамп нанёс таким образом «личный удар» по Асаду.
Теперь же, учитывая «политические и военные реалии», официальные лица США пришли к выводу: любой переход власти в Сирии зависит от заслуживающих доверия выборов, проводимых под наблюдением Организации Объединённых Наций. Сегодня же положение в Сирии крайне тяжёлое. Уничтожен целый ряд городов, предприятий, школ, медицинских учреждений, сметена инфраструктура (электрические сети, дороги). Миллионы людей покинули страну, десятки миллионов превратились в вынужденных переселенцев.
По словам дипломатов, перспектива проведения свободных и справедливых выборов в Сирии, в которых должны участвовать миллионы беженцев, разбросанных по десяткам стран, станет «беспрецедентной проблемой». И её решение займёт немалое время. Время потребуется и для формирования «новой, более надёжной сирийской оппозиции», отмечает обозревательница.
Получается, что Асад может остаться у власти даже после того, как Трамп покинет Белый дом (следующие выборы в США пройдут осенью 2020 года). Должностные лица США уже сейчас опасаются, что Асад сможет выиграть выборы в Сирии и в 2021 году, и тогда он «останется у власти на долгие годы».
Переломный момент в Сирии послужил для иностранных аналитиков поводом заявить о новом ближневосточном порядке. Федерико Пьераччини, чей материал вышел на англоязычном сайте «Фонд стратегической культуры», уже не сомневается: судьбу региона решат в первую очередь Россия, Турция и Иран.
Все встречи последних дней и недель подтверждают это. Преданность Москвы цельному сирийскому государству и политическому решению, ведущему к мирному процессу, очевидна. Президенты России и Сирии сумели договориться о необходимости вовлечения в процесс реформ «максимально возможного числа оппозиционных группировок», пишет аналитик. И в этой связи встреча Роухани, Эрдогана и Путина была направлена как раз на создание условий для всеобъемлющего решения, которое подошло бы всем тем, кто согласился сложить оружие и начать переговоры с законным правительством в Дамаске.
Шаги турецкого президента Эрдогана тоже подтвердили: его стратегия в регионе действительно «основана на повороте к России» и формируется на основе «полноценного сотрудничества с Москвой». Это «почти беспрецедентная дипломатическая победа России», считает эксперт. Всего за два года русские сумели «превратить потенциального противника в одного из основных гарантов мирного процесса в Сирии».
Итогом этой войны в Сирии стал «новый Ближний Восток», полагает Пьераччини. Игроки вроде Эр-Рияда, Тель-Авива и Вашингтона, ранее являвшиеся региональными кукловодами, по-видимому, «более или менее намеренно» были отрезаны от процесса принятия решений. Конечно, можно утверждать, что Вашингтон сыграл свою роль в поражении «ИГ», однако политика Трампа оберегает Америку от прямого участия в такого рода конфликтах.
* * *
Реальность, которую сформировала в регионе победа «тройки сил» и сирийской армии над террористами всех мастей и оттенков, оттеснила США и их союзников на второй план. Такая ситуация не располагает к тому, чтобы Вашингтон диктовал свои правила игры ни самой Сирии, ни тем более ключевым игрокам, которые помогли освободить эту страну от джихадистов.
И пусть мистер Трамп пока официально не «разрешил» Башару Асаду править до 2021 года, такой исход очевиден. Хотя бы уже потому, что Белый дом не оказывает существенного влияния на положение в Сирии. Теперь здесь принято считаться с мнением Москвы.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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