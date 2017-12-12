США показали, как будут уничтожать самые мощные крейсеры России

Американцы начали применять технологию малой заметности "стелс" при создании противокорабельных крылатых ракет средней и большой дальности. Речь о проекте AGM-158C LRASM.



По словам разработчиков, новая ракета является совершенной в своем классе. Первое ее отличие от всех остальных - это встроенная пассивная радиолокационная система. Ее особенность заключается в том, что она не издает никаких сигналов, а только принимает их. Это затрудняет ее поиск и обнаружение.



Вторым отличием является ее новая архитектура электронных систем, частично позаимствованная у стелс-самолетов типа В-1, F-22 и F-35.





Ракета AGM-158C LRASM имеет две модификации. Первая - LRASM-A, имеет дозвуковую скорость и радиус действия около 900 км. Вторая - LRASM-B, может двигаться со сверхзвуковой скоростью и технически схожа с советским "Гранитом". Обе модификации оснащены проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 454 кг.









