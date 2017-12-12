10:49 12 декабря

США показали, как будут уничтожать самые мощные крейсеры России

Американцы начали применять технологию малой заметности "стелс" при создании противокорабельных крылатых ракет средней и большой дальности. Речь о проекте AGM-158C LRASM.

По словам разработчиков, новая ракета является совершенной в своем классе. Первое ее отличие от всех остальных - это встроенная пассивная радиолокационная система. Ее особенность заключается в том, что она не издает никаких сигналов, а только принимает их. Это затрудняет ее поиск и обнаружение.

Вторым отличием является ее новая архитектура электронных систем, частично позаимствованная у стелс-самолетов типа В-1, F-22 и F-35.


Ракета AGM-158C LRASM имеет две модификации. Первая - LRASM-A, имеет дозвуковую скорость и радиус действия около 900 км. Вторая - LRASM-B, может двигаться со сверхзвуковой скоростью и технически схожа с советским "Гранитом". Обе модификации оснащены проникающей осколочно-фугасной боевой частью массой 454 кг.



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Комментарии 6

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  1. ИмПерц Сегодня, 09:39
    Страшно, аж жуть...
    Теперь ни один корабль не сможет отойти от писрса...
    Да и у пирса их настигнет гений американского ВПК...
    Хотя невидимая рука рынка гораздо страшнее.
    ИмПерц
    1. Венд Сегодня, 09:43
      Ну вот она агрессия против России. Волк в овечьей шкуре.
      Венд
  2. василий50 Сегодня, 09:41
    Чем то напоминает *вундервафли* третьего Рейха. Вроде как и есть что то, и даже передовые технологии просматриваются, а вот в реальности только красивые или устрашающие картинки.
    Не стоит забывать и про самый большой военный бюджет который распиливают все кто имеет возможность *пилить*. Кстати уровень разворовывания бюджета США просто ошеломителен. Там столько воруют что многие не верят. Хотя анекдотичные случаи воровства доходят и до СМИ.
    василий50
  3. inkass_98 Сегодня, 10:06
    То есть, кроме АК630 и его аналогов защищаться нашим кораблям нечем? Понятно. Бедный флот РФ, эдак-то его скоро куры лапами загребут.
    inkass_98
  4. Евродав Сегодня, 10:27
    Не проще применить стелс технологию к матрасному разведчику, агенту какому-нибудь 009? Он прокрадется к нам и выкрадет все секреты! Данный девайс в сказках "Шапкой-невидимкой" назывался... Не пойти бы Матрасии по этому пути и сделать из сказки быль? А то опять в комп.игры наиграются и колобродят... Один пример заокеанского стелса в Сербии очень хорошо помнят...
    Евродав
  5. НЕКСУС Сегодня, 10:33
    Интересно,чего скажут матрассы,когда Циркон примут на вооружение и как будут себя вести АУГ ,когда на пути будет стоять российский корабль с этими самыми Цирконами...
    НЕКСУС
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