В Женеве начинает работу комиссия по Договору РСМД
Сегодня в Женеве начнется заседание Специальной контрольной комиссии по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Интерфакс.
По его словам, российская сторона настроена «пытаться нащупать варианты преодоления существующих разногласий, но успех зависит, естественно, не только от нашей стороны, но и от наличия аналогичного настроя и у американских партнеров».
Дипломат отметил, что угрозы введения Вашингтоном санкций в отношении России не помогут поиску дипломатического решения вопросов, связанных с договором.
Ранее в американских СМИ появились сообщения о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении ряда российских предприятий, якобы вовлеченных в запрещенную Договором РСМД деятельность. США обвиняют Россию в том, что она испытывает некую крылатую ракету наземного базирования, принятие на вооружение которой противоречит положениям ДРСМД.
В Женеве с 12 по 14 декабря состоится 31-я сессия Специальной контрольной комиссии по ДРСМД,сказал агентству директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.
По его словам, российская сторона настроена «пытаться нащупать варианты преодоления существующих разногласий, но успех зависит, естественно, не только от нашей стороны, но и от наличия аналогичного настроя и у американских партнеров».
Дипломат отметил, что угрозы введения Вашингтоном санкций в отношении России не помогут поиску дипломатического решения вопросов, связанных с договором.
Угроза применения санкций – это совсем не то, что способствует успеху в поиске дипломатических решений. Россия – не та страна, на которую подобные угрозы могут подействовать в нужном для американцев направлении, скорее наоборот,подчеркнул он.
Ранее в американских СМИ появились сообщения о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении ряда российских предприятий, якобы вовлеченных в запрещенную Договором РСМД деятельность. США обвиняют Россию в том, что она испытывает некую крылатую ракету наземного базирования, принятие на вооружение которой противоречит положениям ДРСМД.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти