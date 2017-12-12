10:50 12 декабря

В Женеве начинает работу комиссия по Договору РСМД

Сегодня в Женеве начнется заседание Специальной контрольной комиссии по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Интерфакс.



В Женеве с 12 по 14 декабря состоится 31-я сессия Специальной контрольной комиссии по ДРСМД,
сказал агентству директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.


По его словам, российская сторона настроена «пытаться нащупать варианты преодоления существующих разногласий, но успех зависит, естественно, не только от нашей стороны, но и от наличия аналогичного настроя и у американских партнеров».

Дипломат отметил, что угрозы введения Вашингтоном санкций в отношении России не помогут поиску дипломатического решения вопросов, связанных с договором.

Угроза применения санкций – это совсем не то, что способствует успеху в поиске дипломатических решений. Россия – не та страна, на которую подобные угрозы могут подействовать в нужном для американцев направлении, скорее наоборот,
подчеркнул он.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о намерении Вашингтона ввести санкции в отношении ряда российских предприятий, якобы вовлеченных в запрещенную Договором РСМД деятельность. США обвиняют Россию в том, что она испытывает некую крылатую ракету наземного базирования, принятие на вооружение которой противоречит положениям ДРСМД.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Джедай Сегодня, 09:53
    российская сторона настроена «пытаться нащупать варианты преодоления существующих разногласий

    Дохлый номер - США настроены развалить этот договор. yes
    Джедай
    1. Идущий Сегодня, 09:57
      Будет похоже на перетягивание каната.
      Идущий
    2. pvv113 Сегодня, 09:58
      Это было видно изначально. Если янки тупо куда-то прут, то никакие разумные доводы их не остановят. Как говорится - достаточно одной пробирки wink
      pvv113
      1. Идущий Сегодня, 10:10
        Они видят только одну сторону , а на остальных им глубоко.
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 10:40
          Это как тот носорог, если видит цель, то агрессивно несется на нее, а другие мыслительные функции мозга отключаются
          pvv113
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 09:59
      Джедай Сегодня, 09:53

      ... мерикатосы уже и бабло начислили на свои ракеты... подозрительно очень малая сумма, походу они ещё ранее делали её втихаря...а сейчас им надо повод её выставить "законно"...
      a.s.zzz888
    4. Chertt Сегодня, 10:01
      Ждем очередной пакости от США. Только теперь мы готовы (надеюсь)
      Chertt
    5. Angel_and_Demon Сегодня, 10:09
      Цитата: Джедай
      Дохлый номер - США настроены развалить этот договор.

      матрасы просто пугают, он им нужен только для санкций, а нам он не нужен, и надо быстрее из него нам выходить
      Angel_and_Demon
    6. Alex777 Сегодня, 10:13
      По-ходу - да. Не нужен он им. Но нам нужен.
      Иначе и договор по СЯО повалится.
      ИМХО их 2 всего-то и осталось.
      Alex777
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:24
        Цитата: Alex777
        По-ходу - да. Не нужен он им. Но нам нужен.

        объясните? в кого янки будут ими пулять, если он касается только ракет наземного базирования? а у нас целей - по всей европе сейчас наставили, так что думайте, прежде чем говорить hi
        Angel_and_Demon
    7. сибиралт Сегодня, 10:45
      Прочему в Сирию залезли за химическим оружием, а в Израиль за ядерным низзя? Или Израиль не бомбит постоянно своих соседей и всех "контролеров" за нераспространением ЯО посылает куда подальше? winked
      сибиралт
      1. Дедкастарый Сегодня, 10:48
        договориться с американцами можно в одном случае: если они сами приползут к нам,и будут умолять о переговорах.
        Дедкастарый
      2. Джедай Сегодня, 10:48
        Цитата: сибиралт
        Прочему в Сирию залезли за химическим оружием, а в Израиль за ядерным низзя?

        Хотя бы потому, что в Израиле нет месторождений нефти и газа. wink
        Джедай
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:55
    о намерении Вашингтона ввести санкции
    ...это уже как по накатанной... любой повод, и без него - но обвинять Россию во всём... нам надо уже к этому привыкнуть и просто посылать их лесом... angry
    a.s.zzz888
    1. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 09:56
      Да, там разговаривать не о чем и не с кем.
      Анкыпельгыгыргын
  3. д^Амир Сегодня, 09:57
    заседание Специальной контрольной комиссии

    по традиции обвинят наши ракеты в употреблении мельдония и введут по этому поводу санкции...
    д^Амир
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:03
    США решили, что надо срочно в Европе "понатыкать" ракет средней дальности...Типа подлетное время минимальное, как бахнем - и Россия на коленях... И все это фигня. Они так трусят даже невнятных угроз от КНДР, а у России СЯО очевидно не картонные... wassat
    Горный стрелок
    1. Идущий Сегодня, 10:11
      Понятно , что только воздух будут сотрясать , но гадить будут.
      Идущий
  5. Романенко Сегодня, 10:22
    Город Женева, это где-то в окрестностях Вашингтона что-ли?
    Романенко
  6. Чичиков Сегодня, 10:25
    Результат известен заранее. Обмишулить шулеров, - полететь, а над Женевой, развернуться обратно. Самолет летит в Россию!
    Чичиков
  7. роман66 Сегодня, 10:27
    "испытывает некую крылатую ракету наземного базирования"
    ,вооот! пронюхали чего-то. секретность, секретность и еще раз секретность! хватит уже открытостей
    роман66
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