В Женеве начинает работу комиссия по Договору РСМД

В Женеве с 12 по 14 декабря состоится 31-я сессия Специальной контрольной комиссии по ДРСМД,

Угроза применения санкций – это совсем не то, что способствует успеху в поиске дипломатических решений. Россия – не та страна, на которую подобные угрозы могут подействовать в нужном для американцев направлении, скорее наоборот,