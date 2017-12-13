07:46 13 декабря

Уйгурские террористы бегут из пригородов Дамаска

После разгрома ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Сирии многочисленные аффилированные с этой террористической организацией бандгруппы в буквально смысле слова пытаются бежать за пределы САР или договариваться с сирийскими войсками о прекращении сопротивления. К одной из таких группировок относится так называемое «Исламское движение Восточного Туркестана» (признана террористической в ООН).

Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает о том, что лидеры уйгурских боевиков, контролировавших территории в пригороде Дамаска Восточная Гута, вышли на сирийское военное командование с предложением о переговорах.

Уйгурские террористы бегут из пригородов Дамаска



Почему эта группировка до сих пор не была выбита с занимаемых позиций? Как сообщает Фарид, этому мешало то, что в заложниках у террористов находились десятки тысяч мирных жителей, а под контролем боевиков – склады с начиненными поражающими химическими соединениями боеприпасы. Любой удар по этой территории мог бы привести к катастрофическим для населения последствиям.

Примечательно, что на уйгурских боевиков делали свои ставки и западные «друзья Сирии», пытаясь использовать тех для прорыва в центр Дамаска и для свержения Асада.

Однако после разгрома ИГИЛ (*) у боевиков, находившихся в пригородах Дамаска, осталось призрачно мало шансов, и в любом случае они потерпели бы поражение. Именно поэтому главари группировки приняли решение выйти на командование САА и сообщить о своих намерениях покинуть занимаемые позиции «мирно».

В материале сирийского журналиста говорится о том, что выход боевиков из Восточной Гуты вот-вот начнётся. При этом пока нет данных о том, куда направляются уйгурские террористы, ранее объявившие, что их главная цель – «исламизация Китая».
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 15

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  1. 210окв Сегодня, 06:37
    Они скорее в Среднюю Азию уйдут.В ту же Киргизию,чем в Китай..Выпускать их нельзя.Это прямая угроза для нас.
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:42
      их главная цель – «исламизация Китая».
      приехал Китайский спецназ и уйгуры сдулись !
      Uncle Lee
      1. Anarchist Сегодня, 06:45
        Что-то поздновато они опомнились! Или информацию о падении игил от них до последнего скрывали?
        Anarchist
        1. сибиралт Сегодня, 06:49
          Поздновато китайцы зашевелились. Хотя они там с 2015 года в Латакии, но в боях замечены не были. lol
          сибиралт
        2. 210окв Сегодня, 06:49
          Это фанатики еще те!Александр,доброе утро!Я видел их(правда в советское время)в Киргизии,там жили мои родные..Уже заметил тогда-те еще дикари..
          Цитата: Anarchist
          Что-то поздновато они опомнились! Или информацию о падении игил от них до последнего скрывали?
          210окв
          1. собаковод Сегодня, 07:06
            В Забайкалье, в войске атамана Семёнова, эти были ещё теми отморозками!
            собаковод
  2. SOF Сегодня, 06:43
    ...а между тем:
    "По информации издания арабской республики «Sana» китайский антитеррористический спецназ «Ночные тигры», на днях прибыл в сирийский порт Тартус (военно-морскую базу России в Сирии)"
    Китайцы, глядя на нас, явно не желают, чтобы эти гаврики куда-то там смогли "убежать".
    SOF
  3. кедр Сегодня, 06:45
    "...В материале сирийского журналиста говорится о том, что выход боевиков из Восточной Гуты вот-вот начнётся. При этом пока нет данных о том, куда направляются уйгурские террористы, ранее объявившие, что их главная цель – «исламизация Китая»."

    Теперь понятно почему в Восточную Гуту Китай направляет свой спецназ...
    Может ещё и поэтому уйгурские боевики забегали...
    кедр
  4. anjey Сегодня, 06:45
    вот и работа для китайского спецназа, как в песне поется -мировой терроризм до основанья мы разрушим,вот только основание это достать бы за большой лужей....
    anjey
  5. Rusland Сегодня, 06:48
    Раз сдаются, передать их китайцам. Пусть они их любят на своё усмотрение.
    Rusland
  6. mitrich Сегодня, 06:53
    Вот так в этом мире, можно награбить миллиарды и уйти на пенсию, убивать людей сотнями и тысячами и выйти сухим из воды.
    А дашь в морду гаду и сядешь по приговору самого гуманного суда на планете.
    mitrich
    1. собаковод Сегодня, 07:08
      Ну по гаагскому им ещё премию дадут, за продвижение "основ заокеанской демократии".
      собаковод
  7. Николай Петров Сегодня, 07:10
    Стало быть, не соврали, что китайцы своих чистильщиков тоже направили в Сирию. А уйгуры (китайские) пока бегают по Сирии, китайцы дома наверное уже всю родню покончали. И это правильно. Всех родственников террорюг под корень искоренять. А то одного нейтрализуют, а родственнички ещё 2-3-х выплодят.
    Николай Петров
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:14
    В Китай их всех отправить -в наручниках! Китайцы нам за такой "подарок" реально в ноги поклонятся!
    Геркулесыч
  9. rocket757 Сегодня, 07:41
    Сказать, что Уйгуры все террористы-террористы, эт перебор. Но в бандитах они и на наших границах отличились в своё время. Дед ещё перед ВОВ гонял их на нашей и сопредельной территории!
    "Лестного" за них, много чего рассказал!
    В Сирии конечно они не нужны, а нам в средней азии тем более.
    Полагаю, в Китай они не схотят, будут торговаться и очень жёстко!
    rocket757
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