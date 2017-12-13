Уйгурские террористы бегут из пригородов Дамаска

После разгрома ИГИЛ (*запрещено в РФ) в Сирии многочисленные аффилированные с этой террористической организацией бандгруппы в буквально смысле слова пытаются бежать за пределы САР или договариваться с сирийскими войсками о прекращении сопротивления. К одной из таких группировок относится так называемое «Исламское движение Восточного Туркестана» (признана террористической в ООН).Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб сообщает о том, что лидеры уйгурских боевиков, контролировавших территории в пригороде Дамаска Восточная Гута, вышли на сирийское военное командование с предложением о переговорах.Почему эта группировка до сих пор не была выбита с занимаемых позиций? Как сообщает Фарид, этому мешало то, что в заложниках у террористов находились десятки тысяч мирных жителей, а под контролем боевиков – склады с начиненными поражающими химическими соединениями боеприпасы. Любой удар по этой территории мог бы привести к катастрофическим для населения последствиям.Примечательно, что на уйгурских боевиков делали свои ставки и западные «друзья Сирии», пытаясь использовать тех для прорыва в центр Дамаска и для свержения Асада.Однако после разгрома ИГИЛ (*) у боевиков, находившихся в пригородах Дамаска, осталось призрачно мало шансов, и в любом случае они потерпели бы поражение. Именно поэтому главари группировки приняли решение выйти на командование САА и сообщить о своих намерениях покинуть занимаемые позиции «мирно».В материале сирийского журналиста говорится о том, что выход боевиков из Восточной Гуты вот-вот начнётся. При этом пока нет данных о том, куда направляются уйгурские террористы, ранее объявившие, что их главная цель – «исламизация Китая».