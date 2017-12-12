10:49 12 декабря

В ВВО поступили малогабаритные станции РЭБ «Лесочек»

В общевойсковую армию, дислоцированную в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, поступила большая партия малогабаритных станций РЭБ нового поколения – «Лесочек», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.

В ВВО поступили малогабаритные станции РЭБ «Лесочек»
Архивное фото

Комплекс "Лесочек" предназначен для защиты подразделений от радиоуправляемых фугасов, а также других средств поражения, в основе которых используются радиоэлектронные каналы. Кроме того, станцию можно использовать в гражданских целях – для постановки "зоны молчания" сотовых телефонов, которая обеспечит антитеррористическую безопасность массовых мероприятий,
говорится в релизе.


Сообщается, что «благодаря малым габаритам станции, ее можно применять не только на любой боевой технике, но и в пешем порядке».

По своей эффективности и удобству «"Лесочек" существенно превосходит ранее выпускавшиеся комплексы за счет того, что в нем в три раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех», отметили в пресс-службе.

В ближайшее время военнослужащие объединения приступят к эксплуатации новых средств РЭБ, добавили в округе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Миханище Сегодня, 10:22
    Молодцы наши! Увеличить диапазон в три раза - это многого стОит!
    Могут ли натовцы хоть что-то противопоставить? Не уверен, очень не уверен!!!
    Миханище
  2. vkl.47 Сегодня, 10:22
    Название "лесочек"... Типа глухо как в лесу. Или лес шума не любит
    vkl.47
    1. Джедай Сегодня, 10:33
      Цитата: vkl.47
      Название "лесочек"... Типа глухо как в лесу. Или лес шума не любит

      Не всё что в лесу нравится лесу. wink
      Джедай
      1. Michael67 Сегодня, 10:44
        Названия наших изделий - одна поэзия! Очень жаль, что только нормативная лексика применяется. Я представил себе варианты матерные... Пол часа ржал.
        Michael67
        1. Джедай Сегодня, 10:46
          Цитата: Michael67
          Очень жаль, что только нормативная лексика применяется. Я представил себе варианты матерные.

          Вы не одиноки. Получается кратко, но очень ёмко. lol
          Джедай
Картина дня