В ВВО поступили малогабаритные станции РЭБ «Лесочек»

Комплекс "Лесочек" предназначен для защиты подразделений от радиоуправляемых фугасов, а также других средств поражения, в основе которых используются радиоэлектронные каналы. Кроме того, станцию можно использовать в гражданских целях – для постановки "зоны молчания" сотовых телефонов, которая обеспечит антитеррористическую безопасность массовых мероприятий,

В общевойсковую армию, дислоцированную в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, поступила большая партия малогабаритных станций РЭБ нового поколения – «Лесочек», передает Интерфакс-АВН сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе.Сообщается, что «благодаря малым габаритам станции, ее можно применять не только на любой боевой технике, но и в пешем порядке».По своей эффективности и удобству «"Лесочек" существенно превосходит ранее выпускавшиеся комплексы за счет того, что в нем в три раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех», отметили в пресс-службе.В ближайшее время военнослужащие объединения приступят к эксплуатации новых средств РЭБ, добавили в округе.