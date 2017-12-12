ФСБ пресекла деятельность группы, готовившей теракт в Московском регионе

Вчера в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента Российской Федерации. У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора

ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.— сказал Бортников на заседании НАК.По его словам, с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.