10:48 12 декабря

ФСБ пресекла деятельность группы, готовившей теракт в Московском регионе

ФСБ России пресекла деятельность террористической группировки, состоящей из выходцев из стран Центральной Азии, планировавших теракты, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и перед выборами президента РФ. Об этом сообщил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

ФСБ пресекла деятельность группы, готовившей теракт в Московском регионе


Вчера в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента Российской Федерации. У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора
— сказал Бортников на заседании НАК.


По его словам, с 9 по 11 декабря ликвидированы две законспирированные террористические группы, руководство которыми осуществлялось из-за рубежа главарями запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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