13:41 12 декабря

Новый корабль противоминной обороны проекта 12700 получит имя "Яков Баляев"

Очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 будет заложен до конца декабря на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Новый корабль противоминной обороны проекта 12700 получит имя "Яков Баляев"


Кораблю будет присвоено имя "Яков Баляев" - в честь участника советско-японской войны Героя Советского Союза матроса Тихоокеанского флота Якова Баляева. Соответствующий приказ подписал главком ВМФ адмирал Владимир Королев
- уточнил он.


Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше. В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 19

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  1. Michael67 Сегодня, 11:01
    Добрая новость. Строимся... Новые корпуса... Ещё бы побольше, поразнообразнее и побыстрее.
    Michael67
    1. Chertt Сегодня, 11:10
      Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика.

      Недавно, не помню кто, на ВО просто слезами изошелся, ВМФ РФ полностью и безвозвратно уничтожен. Ан нет, вот из "Эпоксидки" корпус сделали tongue
      Chertt
      1. dsk Сегодня, 11:27
        Алексей, искренне поздравляю вас с очередной "звёздочкой." hi
        dsk
        1. Chertt Сегодня, 11:37
          Искренне благодарю, Ждем-с, вашу очередную drinks
          Chertt
          1. Svarog51 Сегодня, 13:27
            Алексей, Сергей hi Чего же откладывать поход в магазин за "огненной водой" wink
            "С песней весело шагать..." товарищи подполковники. drinks drinks drinks
            Svarog51
  2. Миханище Сегодня, 11:14
    В принципе, можно поставить на него Калибры парочку, Полимент Редут, пару орудий и торпедные аппараты. Вот и крейсер прибрежной зоны.
    Миханище
    1. Chertt Сегодня, 11:17
      А если люки заварить и балласт подвешать, то подводный ракетоносец
      Chertt
      1. 30 вис Сегодня, 11:28
        drinks Если к правде святой Мир дороги найти не умеет - Честь безумцу, который навеет Человечеству сон золотой!
        30 вис
      2. Svarog51 Сегодня, 11:42
        Не получится заварить
        Ан нет, вот из "Эпоксидки" корпус сделали
        Заклеивать придётся tongue
        А если по делу - то в авиации давно углепластик используется, да и в "Формуле 1" корпуса болидов тоже из него. wink
        Svarog51
        1. san4es Сегодня, 12:09
          Цитата: Svarog51
          Заклеивать придётся tongue
          :

          Здорова Серёг.. hi

          ХАРАКТЕРИСТИКИ:
          Водоизмещение полное около 620 - 800 т;
          Главные размерения:
          -длина - более 50 -51,75 м,
          -ширина - около 10 - 10,2 м,
          -осадка - около 2,68 - 3 м;
          Скорость хода - 15 узлов,
          Дальность плавания - 1500 миль при скорости 10 узлов;
          Экипаж - 41 человек,
          Автономность - 10 суток;
          Главная энергетическая установка - 1 дизель мощностью 2500 л.с., 3 дизель-генератора

          Вооружение:
          1 х 30-мм АУ АК-306,
          2 х 14,5-мм установка МТПУ,
          ПЗРК "Игла"
          различные тралы, телеуправляемые подводные аппараты миноискания, ГАС.
          san4es
          1. Svarog51 Сегодня, 12:25
            Привет, Саня hi А чего просто не напишут, что это тральщик.
            good
            Svarog51
            1. san4es Сегодня, 12:31
              good ...Серёг, Ты поёшь? wink
              san4es
              1. Svarog51 Сегодня, 12:40
                Чего сразу я то? recourse Это песня тральщика из сериала "Мины в фарватере". fellow
                Svarog51
                1. san4es Сегодня, 12:50
                  Цитата: Svarog51
                  Чего сразу я то? recourse

                  laughing drinks
                  san4es
                  1. Svarog51 Сегодня, 13:30
                    А-а, ну это другое дело! Я всегда готов! drinks drinks drinks
                    Svarog51
        2. san4es Сегодня, 12:19
          14,5-мм установка МТПУ, soldier

          Стабилизация
          san4es
      3. Serg65 Сегодня, 11:42
        Цитата: Chertt
        А если люки заварить и балласт подвешать, то подводный ракетоносец

        ДПЛРК????
        good drinks
        Serg65
      4. Evgeniy667b Сегодня, 13:11
        Ну да, еще в пакете с десятком "Протонов", то и за галактический крейсер сойдет. Традиционный материал для тральщиков - дерево. Или в россии весь лес распродали? Я ничего не име против эпоксидки и углеродных или кевларовых волокон, Но дерево технологичнее и несколько дешевле. А начинка может быть любая!
        Evgeniy667b
  3. san4es Сегодня, 11:59
    2016-07-26 - Приход корабля ПМО "Александр Обухов" пр 12700
    san4es
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