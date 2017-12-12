Новый корабль противоминной обороны проекта 12700 получит имя "Яков Баляев"
Очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 будет заложен до конца декабря на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше. В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.
Кораблю будет присвоено имя "Яков Баляев" - в честь участника советско-японской войны Героя Советского Союза матроса Тихоокеанского флота Якова Баляева. Соответствующий приказ подписал главком ВМФ адмирал Владимир Королев- уточнил он.
Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше. В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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