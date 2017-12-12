Новый корабль противоминной обороны проекта 12700 получит имя "Яков Баляев"

Кораблю будет присвоено имя "Яков Баляев" - в честь участника советско-японской войны Героя Советского Союза матроса Тихоокеанского флота Якова Баляева. Соответствующий приказ подписал главком ВМФ адмирал Владимир Королев

Очередной серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 будет заложен до конца декабря на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, сообщил во вторник представитель ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало.- уточнил он.Корабли противоминной обороны проекта 12700 имеют самый большой в мире корпус из стеклопластика. Преимуществом этого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше чем у корпуса из маломагнитной стали. При этом масса корпуса значительно меньше. В строительстве кораблей проекта 12700 реализуются новейшие российские технологии и технические решения, не имеющие аналогов в мире. Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.