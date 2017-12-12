13:34 12 декабря

Южная Корея попросила США отложить военные учения на время Олимпиады

Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, Сеул хочет отложить традиционные весенние учения с США до конца Паралимпийских игр, которые закроются 18 марта. США, вероятнее всего, согласятся на эту просьбу, отмечают два источника.

Южная Корея попросила США отложить военные учения на время Олимпиады



Помимо опасений провокаций со стороны КНДР, Южная Корея обеспокоена тем, что возможное обострение ситуации на Корейском полуострове негативно отразится на спросе на билеты на Олимпиаду и Паралимпиаду.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что решение по учениям пока не принято. Пентагон и Совет национальной безопасности США отказались комментировать ситуацию. Представитель командования Вооруженных сил США в зоне Тихого океана Дейв Бенхам заявил, что США и Южная Корея продолжают "обсуждать перспективы учений Key Resolve и Foal Eagle".

В 2017 году США и Южная Корея начали совместные ежегодные военные учения Foal Eagle и Key Resolve в начале марта, они продлились два месяца.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.

Использованы фотографии: TASS/Ahn Young-joon
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Комментарии 45

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  1. Клебер Сегодня, 11:22
    А российские учения РВСН на Дальнем востоке тоже попросили отложить?
    Клебер
    1. фигвам Сегодня, 11:31
      Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр

      Теперь не то что учения, теперь войны начинают именно в период олимпиады.
      фигвам
      1. Тралл Сегодня, 11:42
        Олимпийские "нейтральные" мотивы: smile
        Тралл
    2. dsk Сегодня, 11:37
      Три месяца не срок, Штаты не захотят терять вложения в очередные олимпийские игры, "партия войны" потом своё наверстает.
      dsk
    3. vkl.47 Сегодня, 11:39
      В 2008 грузины напали на осетию именно на открытие летних игр. А там все кураторы матрасовские были
      vkl.47
      1. Клебер Сегодня, 11:43
        Цитата: vkl.47
        В 2008 грузины напали на осетию именно на открытие летних игр. А там все кураторы матрасовские были


        Там был ВВП. Это главное. Заметь, что приказ 58-й поступил только тогда, когда ВВП прилетел в Москву и дал пинок под зад Диме.
        Клебер
  2. pvv113 Сегодня, 11:25
    чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР

    Похоже тут ошибочка закралась: правильно было бы не "со стороны КНДР", а "в адрес КНДР"
    pvv113
    1. Идущий Сегодня, 12:36
      Владимир , так какой прогноз - олимпиада будет или нет.
      Идущий
      1. pvv113 Сегодня, 12:41
        Сегодня попалась информация - олимпийская команда Косово отказалась ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом!
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 12:43
          А у них есть зимние спортсмены? Удивлен.
          Идущий
          1. pvv113 Сегодня, 12:45
            Я вообще удивлен, что есть такая страна - Косово wink
            pvv113
            1. Идущий Сегодня, 12:47
              У США и еже с ними есть , у нас нет.
              Идущий
              1. pvv113 Сегодня, 12:50
                Косово - это часть Сербии!!! wink
                pvv113
                1. Идущий Сегодня, 12:51
                  И Православные святыни.
                  Идущий
  3. Джедай Сегодня, 11:25
    Южная Корея боится недополучить денюжку за Олимпиаду? lol Прагматично и меркантильно. Ына ещё не просили не бахать на время Олимпиады? wink
    Джедай
    1. роман66 Сегодня, 11:54
      а Ын отсалютует олимпиаде, однозначно!
      роман66
      1. Джедай Сегодня, 11:57
        Сложно прогнозировать, зная непредсказуемость Ына. Но то, что он МОЖЕТ отсалютовать - не вызывает сомнения. yes
        Джедай
        1. роман66 Сегодня, 11:59
          злорадно хихикая при этом yes
          роман66
          1. Идущий Сегодня, 12:35
            Так я не понял , будет Ын делать салют на открытие или его попросят ... lol
            Идущий
            1. роман66 Сегодня, 12:41
              об этом знает только Ын, остальные могут только молиться и надеяться wink
              роман66
              1. Идущий Сегодня, 12:44
                То есть просить его не будут?
                Идущий
                1. роман66 Сегодня, 13:23
                  бесполезно! попросишь - бахнет назло, а может даже два раза
                  роман66
    2. Антианглосакс Сегодня, 13:17
      Цитата: Джедай
      Южная Корея боится недополучить денюжку за Олимпиаду? lol Прагматично и меркантильно. Ына ещё не просили не бахать на время Олимпиады? wink

      А ведь гадёныши сами чётко различают причину и следствие! Понимают, что если омерзикосы не будут быдлить у границ КНДР, то и Ын ничего "испытывать" не станет.
      Антианглосакс
      1. Джедай Сегодня, 13:23
        Так ведь США не спрашивает разрешения у Южной Кореи на свои действия. Где это видано, чтобы барин у смерда разрешения спрашивал? yes
        Джедай
  4. rotmistr60 Сегодня, 11:29
    Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр
    А чего это вдруг? Только вчера активно подмахивали Сша провоцируя КНДР, а теперь вдруг поняли, что при такой напряженке и Олимпиада может сорваться? Раньше нужно было думать, а не идти на поводу американцев.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 11:55
      вообще, наглость какая-то, просят они еще! как хозяин сделает, так и хорошо будет
      роман66
  5. Fkjydjckfrgh Сегодня, 11:36
    -Извините, можно Вас попросить...
    -Попросить? Можно.
    Fkjydjckfrgh
  6. askort154 Сегодня, 11:38
    "Южная Корея попросила США..

    Суверенные государства не "просят", а требуют, или предлагают, как это делает Северная Корея. yes
    askort154
    1. Krasnodar Сегодня, 11:45
      Цитата: askort154
      "Южная Корея попросила США..

      Суверенные государства не "просят", а требуют, или предлагают, как это делает Северная Корея. yes

      Толку от суверенитета КНДР?
      Samsung знаю, Дэу знаю, Кию знаю ...а вот про северокорейские изделия не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть или пользоваться...
      Krasnodar
      1. askort154 Сегодня, 11:50
        Krasnodar.....Samsung знаю, Дэу знаю, Кию знаю ...а вот про северокорейские изделия не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть или пользоваться...


        Вы путаете суверенитет с потребительством. yes
        askort154
        1. Скальпель Сегодня, 11:56
          Другие государства охотно потребляют то, что в ЮК делают, Россия в том числе. Ну и толку от твоего суверенитета.
          Скальпель
        2. Krasnodar Сегодня, 12:10
          Цитата: askort154
          Krasnodar.....Samsung знаю, Дэу знаю, Кию знаю ...а вот про северокорейские изделия не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть или пользоваться...


          Вы путаете суверенитет с потребительством. yes

          Я не о том )))
          Южная Корея успешное государство с высоким уровнем жизни граждан. Успешно конкурирует с ведущими мировыми производителями почти во всех сферах производства.
          Уровень свобод высочайший.
          Северная Корея тоталитарное государство с получившим швейцарское образованием лидером, его свитой на мерседесах и нищим бесправным народом.
          Ничего значимого не производит.
          Вопрос - что стоит такой суверенитет и кому кроме Ына и Ко он нужен?
          Krasnodar
          1. askort154 Сегодня, 12:28
            Ещё раз - "на танках!"
            Суверенитет государства - способность самостоятельно защитить свою территорию и иметь равнозначный вес в международной политике. Поэтому, Ю. Корея экономически развитое государство, но условно суверенное , так как не может самостоятельно защитить себя от КНДР, или Японии, или Китая.
            Поэтому она вынуждена жить под крышей США. Надеюсь, так понятно ?! hi
            askort154
          2. Антианглосакс Сегодня, 13:21
            Цитата: Krasnodar
            Северная Корея тоталитарное государство с получившим швейцарское образованием лидером, его свитой на мерседесах и нищим бесправным народом.

            Вы там были? Да конечно нет! Зачем тогда нагло и цинично лгать?
            Антианглосакс
      2. 34 регион Сегодня, 12:05
        Krasnodar, 11:45. Ну а кто слышал или знает о продукции стран ставших демократичными? Ну вот что делает демократичный Афганистан? Или Ирак? А Ливия? А что производили демократы в Сирии? Какие претензии к КНДР? Те что КНДР уже не один год живёт в блокаде и не сдаётся? Вот поведение европейских стран сдавшихся Гитлеру, это эталон отношений? А Россия с 90-х? Где мы переплюнули Самсунг и Дэу? Где наши автомобили и электроника лучшего качества чем в Японии и Южной Корее? А ведь в России демократии с 90-х, полные штаны! А как поднялись технологически индейцы США и негры из Африки?
        34 регион
        1. Krasnodar Сегодня, 13:08
          Цитата: 34 регион
          Krasnodar, 11:45. Ну а кто слышал или знает о продукции стран ставших демократичными? Ну вот что делает демократичный Афганистан? Или Ирак? А Ливия? А что производили демократы в Сирии? Какие претензии к КНДР? Те что КНДР уже не один год живёт в блокаде и не сдаётся? Вот поведение европейских стран сдавшихся Гитлеру, это эталон отношений? А Россия с 90-х? Где мы переплюнули Самсунг и Дэу? Где наши автомобили и электроника лучшего качества чем в Японии и Южной Корее? А ведь в России демократии с 90-х, полные штаны! А как поднялись технологически индейцы США и негры из Африки?

          Вы правы во всем, но я не агитирую за подчинение интересам США. И в Ираке, Сирии и Афгане ничего путного никогда ни при какой власти не производилось.
          Я о том, что северным корейцам суверенитет ничего не даёт, наоборот - их южный сосед той же национальности преуспевает, а они глубоко в ....
          Кроме руководства.
          Krasnodar
          1. 34 регион Сегодня, 13:17
            Krasnodar, 13:08. Наши братья с окраины конечно совсем не подчиняются США! *** их сосед той же национальности преуспевает, а они глубоко в .... ***
            34 регион
    2. Скальпель Сегодня, 11:54
      У друзей можно и попросить. А требовать и псих может, с которым никто дела иметь не хочет.
      Скальпель
      1. askort154 Сегодня, 12:07
        Скальпель.....У друзей можно и попросить. А требовать и псих может, с которым никто дела иметь не хочет.

        "Шестёрка" никогда не был другом "пахану". Чем круче пахан, тем больше у него шестёрок. Так же и в международной политике. yes
        askort154
  7. Altona Сегодня, 11:53
    Цитата: Krasnodar
    Толку от суверенитета КНДР?
    Samsung знаю, Дэу знаю, Кию знаю ...а вот про северокорейские изделия не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть или пользоваться...

    --------------------------------
    Есть у КНДР такое качественное изделие, называется Хвасон-15, если оно прилетит, то всё, что вы перечислили, можете забыть. laughing
    Altona
    1. Krasnodar Сегодня, 12:12
      Цитата: Altona
      Цитата: Krasnodar
      Толку от суверенитета КНДР?
      Samsung знаю, Дэу знаю, Кию знаю ...а вот про северокорейские изделия не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть или пользоваться...

      --------------------------------
      Есть у КНДР такое качественное изделие, называется Хвасон-15, если оно прилетит, то всё, что вы перечислили, можете забыть. laughing

      Вот именно это меня и беспокоит )))
      Krasnodar
  8. Altona Сегодня, 11:56
    Товарищ Ын может отменить Олимпиаду волевым решением. laughing
    Altona
  9. Идущий Сегодня, 12:32
    Южная Корея попросила США отложить военные учения на время Олимпиады


    И это называется независимое государство? Вот против этого Ын и бьётся.
    Идущий
  10. mikh-korsakov Сегодня, 13:01
    Хоть меня убей, но не даёт мне покоя история с отстранением нашей команды с олимпиады и извинениями Жукова. Решение выступать под нейтральным флагом мне кажется вынужденно-правильным. Но это "лучшее из худшего" Есть недосказанность с нашей стороны - это плохо - потому что дает волю полету фантазии. Эта история, как мне кажется. произошла в результате проявления не злой воли, а присущей некоторым нашим чиновникам смеси подхалимажа, разгильдяйства и некомпетентности. Если кто помнит в начале олимпиады наши дела складывались не очень хорошо. ВВП говорит, допустим Мутко, - "что-то у нас не клеится". Мутко приходит к Родченкову. "Слушай шеф недоволен, я слышал у тебя есть какой-то дюшес, дай попробовать. Выпил, почувствовал прилив сил и говорит "какой допинг, это просто хороший вермут, никакого допинга я не почувствовал". Ну и триггер сработал...
    mikh-korsakov
    1. Антианглосакс Сегодня, 13:32
      Цитата: mikh-korsakov
      Эта история, как мне кажется. произошла в результате проявления не злой воли, а присущей некоторым нашим чиновникам смеси подхалимажа, разгильдяйства и некомпетентности.

      Эта история произошла, когда номенклатура КПСС затеяла стать собственниками, т.к. партийные регалии, ништяки и власть по наследству не передавалась. В результате либерального госпереворота, организованного горбатомеченной дрянью и скотиной ебном, наверх всплыли самые низкосортные, беспринципные воровские людишки, которые забили все "вкусные" должности. А так как у этих новоявленных либерастов не оказалось элементарного умения пользоваться мозгом, не говоря уже о знаниях и опыте - имеем то, что имеем - во власти в России оказался самый торгашеский сброд, качество, которого ниже уровня плинтуса. Чудовищная некомпетентность, алчность, безответственность и безнаказанность - вот портрет типового российского чиновника последних 25 лет.
      Антианглосакс
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