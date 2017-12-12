Южная Корея попросила США отложить военные учения на время Олимпиады

Южная Корея попросила США отложить военные учения на период проведения зимних Олимпийских игр, чтобы снизить вероятность провокационных действий со стороны КНДР, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.По данным собеседников издания, Сеул хочет отложить традиционные весенние учения с США до конца Паралимпийских игр, которые закроются 18 марта. США, вероятнее всего, согласятся на эту просьбу, отмечают два источника.Помимо опасений провокаций со стороны КНДР, Южная Корея обеспокоена тем, что возможное обострение ситуации на Корейском полуострове негативно отразится на спросе на билеты на Олимпиаду и Паралимпиаду.Министерство обороны Южной Кореи заявило, что решение по учениям пока не принято. Пентагон и Совет национальной безопасности США отказались комментировать ситуацию. Представитель командования Вооруженных сил США в зоне Тихого океана Дейв Бенхам заявил, что США и Южная Корея продолжают "обсуждать перспективы учений Key Resolve и Foal Eagle".В 2017 году США и Южная Корея начали совместные ежегодные военные учения Foal Eagle и Key Resolve в начале марта, они продлились два месяца.Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля, Паралимпиада - с 9 по 18 марта.