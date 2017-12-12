13:38 12 декабря

В Москве арестован подозреваемый в шпионаже в интересах ЦРУ

Постановлением Лефортовского суда Москвы арестован гражданин России, подозреваемый в государственной измене. Житнюк Алексей был арестован еще 30 ноября, но известно это стало только сегодня. Арест продлится до 29 января 2018 года. Подробности дела не разглашаются, так как дело носит гриф "совершенно секретно".

В Москве арестован подозреваемый в шпионаже в интересах ЦРУ


По сообщениям СМИ, россиянина подозревают в шпионаже в интересах ЦРУ. Данные, передаваемые американской стороне якобы касаются Военно-морского флота России.


Сторона защиты арестованного намерена обжаловать приговор

Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств. Так, конце ноября из России депортировали сотрудника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии, а в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной 11 лет колонии за шпионаж получил житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 27

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  1. Балу Сегодня, 11:48
    Наказание за шпионаж в пользу заклятых партнеров должно быть по верхней планке, так же как и за пособничество террористам. angry
    Балу
    1. Teberii Сегодня, 11:51
      Эстонский разведчик Арсен Мардалейшвили. Звучит круто.Даже страшно за них.
      Teberii
      1. den3080 Сегодня, 12:51
        Эстонский разведчик Арсен Мардалейшвили

        наверное очень серьёзно работали над его легендой в ЦРУ lol
        думаю, что отчество там типа... Булатбекович
        и вдобавок он - уроженец Таджикистана
        то есть сразу 5 бывших советских республик как бы задействовано...
        креатив)))
        den3080
    2. Michael67 Сегодня, 12:03
      Раньше судебные процессы против шпионов по ТВ транслировались.
      Неплохо бы вернуть практику.
      Michael67
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:11
        Раньше им вышка грозила, тоже не плохо было бы вернуть практику.
        rotmistr60
        1. Logall Сегодня, 12:12
          Вернуть практику Ивана Грозного - накол его!
          Logall
          1. Идущий Сегодня, 12:25
            Александр , я бы за , да опять посадят не тех.
            Идущий
            1. Logall Сегодня, 12:37
              Цитата: Идущий
              опять посадят не тех.

              Поэтому со смертной казнью нужно повременить! Пока с судебной и правоохранительной системами ни разберутся...
              Logall
              1. Идущий Сегодня, 12:40
                Вот и я про то же , подозреваю это случится не скоро.
                Идущий
    3. Венд Сегодня, 12:16
      Во все времена находятся те, кто за монету готов отказаться от своей страны.
      Венд
  2. Тралл Сегодня, 11:48
    Сторона защиты арестованного намерена обжаловать приговор

    Приговор? Фейгин защищает, похоже. smile
    Приговором суда называется решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания...
    Тралл
  3. Джедай Сегодня, 11:49
    Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств.

    Было бы странно, если бы в наш цифровой и нанотехнологичный век перевелись живые шпионы. Поймали - честь и хвала!
    Джедай
    1. Подрезчик Сегодня, 11:57
      Цитата: Джедай
      Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств.

      Было бы странно, если бы в наш цифровой и нанотехнологичный век перевелись живые шпионы. Поймали - честь и хвала!

      Когда читаю такие новости, всегда задаюсь вопросом-такие люди идейные либерасты или жадные до денег? Впрочем читал воспоминания русского разведчика, который говорил-с изобретением денег шпионаж упрощен до невозможности. А контрразведчики-молодцы!
      Подрезчик
      1. Тралл Сегодня, 12:01
        Цитата: Подрезчик
        Когда читаю такие новости, всегда задаюсь вопросом-такие люди идейные либерасты или жадные до денег?

        "В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика; в политическом отношении этой разницы нет."
        В.И. Ленин
        Тралл
        1. Балу Сегодня, 12:11
          Цитата: Тралл
          В личном смысле разница между предателем по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика;

          разница велика? для меня разницы нет-предатель по слабости или предатель по умыслу, не смотря на мою самую гуманную профессию.
          Балу
          1. Тралл Сегодня, 12:13
            Цитата: Балу
            разница велика? для меня разницы нет

            Думаю, Ленин имел в виду разницу с точки зрения самого предателя.
            Тралл
  4. Клебер Сегодня, 11:54
    Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств.


    Клоуны издеваются над народом как хотят ....
    Клебер
  5. pvv113 Сегодня, 11:56
    Сторона защиты арестованного намерена обжаловать приговор

    Странно - приговора еще нет, но его уже намерены обжаловать request
    pvv113
    1. LSA57 Сегодня, 12:00
      Цитата: pvv113
      Странно - приговора еще нет, но его уже намерены обжаловать

      обжаловать содержание под арестом. нормальная практика. сабакашвили вон выпустили
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 12:11
        Доброго дня, Сергей! Содержание под арестом, как я понял, регламентируется постановлением суда. А мера наказания за преступление определяется приговором. В данном случае приговора еще не было, раз идет следствие
        pvv113
        1. LSA57 Сегодня, 12:20
          Цитата: pvv113
          Содержание под арестом, как я понял, регламентируется постановлением суда.

          вот именно. это и обжалуется. на замену к примеру о подписку о невыезде, или домашний арест
          LSA57
      2. Rostislav Сегодня, 12:13
        В тексте заметки
        Сторона защиты арестованного намерена обжаловать приговор

        и ни слова об обжаловании содержания под арестом.
        Rostislav
        1. LSA57 Сегодня, 12:21
          Цитата: Rostislav
          и ни слова об обжаловании содержания под арестом.

          автор просто ошибся
          LSA57
  6. Anchonsha Сегодня, 12:08
    Вот за продажность и шпионаж нужно поднять планку ответственности до предела, равно как и за терроризм, чтоб больше не могли такие мерзавцы рассчитывать даже на помилование
    Anchonsha
    1. LSA57 Сегодня, 12:15
      Цитата: Anchonsha
      Вот за продажность и шпионаж нужно поднять планку ответственности до предела,

      Статья 276 УК РФ. Шпионаж
      Передача, собирание, похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее интересах, иных сведений для использования их против безопасности Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены иностранным гражданином или лицом без гражданства, - (в ред. Федерального закона от 12.11.2012 N 190-ФЗ) наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет.
      Источник: http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=27
      6
      мало?
      LSA57
  7. Евродав Сегодня, 12:18
    "Данные, передаваемые американской стороне якобы касаются Военно-морского флота России..."
    Так вот откуда черпает данные "Андрей из Челябинска"?
    Евродав
  8. ДЕДПИХТО Сегодня, 12:58
    А разве еще остались секреты?...учитывая имеющююся ,,национальную,, элиту what
    ДЕДПИХТО
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