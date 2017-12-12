В Москве арестован подозреваемый в шпионаже в интересах ЦРУ
Постановлением Лефортовского суда Москвы арестован гражданин России, подозреваемый в государственной измене. Житнюк Алексей был арестован еще 30 ноября, но известно это стало только сегодня. Арест продлится до 29 января 2018 года. Подробности дела не разглашаются, так как дело носит гриф "совершенно секретно".
По сообщениям СМИ, россиянина подозревают в шпионаже в интересах ЦРУ. Данные, передаваемые американской стороне якобы касаются Военно-морского флота России.
Сторона защиты арестованного намерена обжаловать приговор
Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств. Так, конце ноября из России депортировали сотрудника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии, а в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной 11 лет колонии за шпионаж получил житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, передает РИА Новости
По сообщениям СМИ, россиянина подозревают в шпионаже в интересах ЦРУ. Данные, передаваемые американской стороне якобы касаются Военно-морского флота России.
Сторона защиты арестованного намерена обжаловать приговор
Российские спецслужбы регулярно ловят шпионов, работающих в интересах иностранных государств. Так, конце ноября из России депортировали сотрудника судоремонтного завода, завербованного СБУ для сбора сведений о предприятии, а в сентябре в Симферополе задержали двоих россиян, которые передавали Киеву информацию о Черноморском флоте. Весной 11 лет колонии за шпионаж получил житель Эстонии Арсен Мардалейшвили, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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