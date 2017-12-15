Ту-204. Хорошо, но поздно
Ту-204 - это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, строящийся на авиазаводе "Авиастар-СП" с 1990 года. Его планировали на замену Ту-154.
Вся проблема данного самолет состоит в том, что он слишком долго создавался. Да еще и появился в такой время, когда стало совсем не до авиации. И дело здесь не только в лихих 90-х, а в том, что правительство СССР и ОКБ Туполева в течение 13 лет не могли определиться, какой самолет строить. Концепция будущего лайнера менялась несколько раз.
В начале проекта это был самолет с двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа по типу Ту-134, о котором мы рассказывали ранее. Через несколько лет концепция изменилась: согласно ней, строить планировалось уже трехдвигательный самолет по типу американского McDonnell Douglas DC-10. Еще спустя несколько лет новый министр авиационной промышленности СССР потребовал создать новый пассажирский самолет, соответствующий уровню уже созданных за океаном Boeing-757/767. И лишь в начале 1986 года правительством принимается решение в таком виде, в котором он сейчас известен.
Вся проблема данного самолет состоит в том, что он слишком долго создавался. Да еще и появился в такой время, когда стало совсем не до авиации. И дело здесь не только в лихих 90-х, а в том, что правительство СССР и ОКБ Туполева в течение 13 лет не могли определиться, какой самолет строить. Концепция будущего лайнера менялась несколько раз.
В начале проекта это был самолет с двумя двигателями в хвостовой части фюзеляжа по типу Ту-134, о котором мы рассказывали ранее. Через несколько лет концепция изменилась: согласно ней, строить планировалось уже трехдвигательный самолет по типу американского McDonnell Douglas DC-10. Еще спустя несколько лет новый министр авиационной промышленности СССР потребовал создать новый пассажирский самолет, соответствующий уровню уже созданных за океаном Boeing-757/767. И лишь в начале 1986 года правительством принимается решение в таком виде, в котором он сейчас известен.
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