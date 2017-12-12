13:39 12 декабря

Первые истребители Су-30К в Анголе

В интернете появились фотографии одного из первых поставленных в Анголу истребителей Су-30К в сопровождении представителей ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» (Барановичи, Белоруссия), сообщает bmpd.



Самолеты проходили в Барановичах предпродажный ремонт.


Издание напоминает, что контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан в ходе визита в эту страну вице-премьера Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года.

«Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой "переходные" самолеты, построенные на Иркутском авиационном заводе для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям от 1996 и 1998 годов. Самолеты были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но по соглашению от декабря 2005 года были возвращены корпорации "Иркут" в обмен на поставку 16-ти новых полноценных истребителей Су-30МКИ в 2007 году», – говорится в материале.



В июле 2011-го все 18 возвращенных Индией Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ в Барановичах, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации «Иркут».

В настоящее время предприятие проводит ремонт с модернизацией и предпродажную подготовку машин для поставки в Анголу.

Использованы фотографии: Алексей Воеводин / vk.com/military_aircraft
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Комментарии 14

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:56
    В июле 2011-го все 18 возвращенных Индией Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ в Барановичах, где поставлены на хранение
    ... ну так чего им гнить на полях... пусть деньги приносят...
    a.s.zzz888
    1. сибиралт Сегодня, 12:58
      Гордость за Анголу аж до комка в горле! soldier "Барабану хорошо - капитану плохо". Интересно, сколько СССР и Россия списали Анголе долгов?
      сибиралт
      1. kapitan92 Сегодня, 13:08
        Цитата: сибиралт
        Интересно, сколько СССР и Россия списали Анголе долгов?

        3,5 мрлд. $ из 5 млрд, остальная сумма должна была вернуться векселями в 2016г.
        kapitan92
    2. Джедай Сегодня, 12:59
      А они и не гнили, а стояли и стоят в ангарах. Заявляю это как житель города Барановичи. bully
      Джедай
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:00
        ...Максим, это я немного утрировано конечно,чиркнул...
        a.s.zzz888
        1. Джедай Сегодня, 13:05
          Так я понимаю. drinks Не буду говорить когда, где и в каком количестве видел ангольских летунов, которые приезжали "знакомиться" с Су-30К. wink
          Джедай
    3. Chertt Сегодня, 13:09
      Какая непростая коммерческая схема
      Chertt
  2. Vik66 Сегодня, 12:57
    Я что-то пропустил и Ангола уже обзавелась авианосцем ? recourse
    Vik66
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 13:03
      ЛТХ:
      Модификация Су-30К
      Размах крыла, м 14.70
      Длина самолета, м 21.94
      Высота самолета, м 6.375
      Площадь крыла, м2 62.40
      Масса, кг
      нормальная взлетная 29940
      максимальная взлетная 34000
      Тип двигателя 2 ТРДДФ АЛ-З1Ф
      Тяга, кгс 2 х 12500
      Максимальная скорость, км/ч
      на высоте 2175
      у земли 1400
      Дальность полета, км 3000
      Практический потолок, м
      Экипаж, чел 2
      Вооружение: 30-мм пушка ГШ-301 (150 патронов)
      Боевая нагрузка - 8000 кг на 12 точек подвески, на 10 из которых может подвешиваться управляемое ракетное оружие.
      Ракетное вооружение - до шести УР класса ╚воздух-воздух╩ средней дальности типа Р-27, до четырех УР малой дальности Р-73 с ТГС; бомбы калибром до 500 кг и общей массой до 6000 кг (пакеты ФАБ-250) на четырёх пилонах; НУРС, КМГУ, выливные баки и прочее неуправляемое оружие класса ╚воздух-поверхность╩.
      a.s.zzz888
    2. К0щей Сегодня, 13:04
      Цитата: Vik66
      Я что-то пропустил и Ангола уже обзавелась авианосцем ?

      сомневаюсь, но вряд ли он необходим для покупки самолетов))
      К0щей
      1. Vik66 Сегодня, 13:23
        СУ-30К - корабельный. wink
        Vik66
        1. К0щей Сегодня, 13:32
          Цитата: Vik66
          СУ-30К - корабельный.

          ну и что?) это даже лучше)
          К0щей
          1. Vik66 Сегодня, 13:34
            Ага, в случае вынужденной есть гак, зацепиться за пальму... laughing
            Vik66
  3. мичман Сегодня, 13:06
    Приятно видеть поступление нашей техники в эту страну. Сразу вспомнились наше участие в войне в этой стране (80-е годы, кто забыл). Тогда мне пришлось руководить оборудованием аэродромов (помогали НИИ-33 и ПО "Полет"). Как прекрасно летали кубинцы на наших МиГ-23. За три месяца полностью была уничтожена авиация протвника. Рауль Кастро ( я с ним познакомился там) лично благодарил своих пилотов. Примерно также, как В.В. Пути вчера благодарил наших военных в Сирии. Славные были времена. Американцы боялись СССР. Честь имею.
    мичман
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