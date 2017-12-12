Первые истребители Су-30К в Анголе
В интернете появились фотографии одного из первых поставленных в Анголу истребителей Су-30К в сопровождении представителей ОАО «558-й авиационный ремонтный завод» (Барановичи, Белоруссия), сообщает bmpd.
Самолеты проходили в Барановичах предпродажный ремонт.
Издание напоминает, что контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан в ходе визита в эту страну вице-премьера Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года.
«Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой "переходные" самолеты, построенные на Иркутском авиационном заводе для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям от 1996 и 1998 годов. Самолеты были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но по соглашению от декабря 2005 года были возвращены корпорации "Иркут" в обмен на поставку 16-ти новых полноценных истребителей Су-30МКИ в 2007 году», – говорится в материале.
В июле 2011-го все 18 возвращенных Индией Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ в Барановичах, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации «Иркут».
В настоящее время предприятие проводит ремонт с модернизацией и предпродажную подготовку машин для поставки в Анголу.
Самолеты проходили в Барановичах предпродажный ремонт.
Издание напоминает, что контракт на приобретение Анголой в счет российского кредита 12 из 18 бывших индийских истребителей Су-30К был подписан в ходе визита в эту страну вице-премьера Дмитрия Рогозина в октябре 2013 года.
«Истребители Су-30К (Т-10ПК) представляют собой "переходные" самолеты, построенные на Иркутском авиационном заводе для поставки Индии по программе Су-30МКИ по соглашениям от 1996 и 1998 годов. Самолеты были поставлены ВВС Индии в 1997-1999 годах, но по соглашению от декабря 2005 года были возвращены корпорации "Иркут" в обмен на поставку 16-ти новых полноценных истребителей Су-30МКИ в 2007 году», – говорится в материале.
В июле 2011-го все 18 возвращенных Индией Су-30К были перевезены на 558-й АРЗ в Барановичах, где поставлены на хранение с целью последующей перепродажи, оставаясь собственностью корпорации «Иркут».
В настоящее время предприятие проводит ремонт с модернизацией и предпродажную подготовку машин для поставки в Анголу.
Использованы фотографии: Алексей Воеводин / vk.com/military_aircraft
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