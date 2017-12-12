13:38 12 декабря

Американские СМИ о безумных маневрах русских «Сушек»: Пилоты США так не летают

Американские порталы активно комментируют кадры, отснятые видеокамерами, находящимися в кабинах самолётов ВВС США - в небе над Сирией. Речь идёт о комментариях действий российских лётчиков, которые вызывают у американцев смешанные чувства: от полноценного гнева до настоящего уважения профессионализма. Активно комментируется видео, на котором российский истребитель пролетает буквально в нескольких метрах от американского самолёта, буквально сбивая американского пилота с толка.

Это событие в небе САР произошло в конце ноября. Позднее в американском сегменте Интернета появились сообщения о том, что Су-35 действовал "нахально", отгоняя самолёт ВВС США от российских бомбардировщиков, которые наносили удары по позициям ИГИЛ (*запрещено в РФ) на западном берегу Евфрата. Американский истребитель выпускал тепловые ловушки и осуществлял опасные маневры, пытаясь затруднить нанесение ударов по игиловским позициям.

Американские СМИ о безумных маневрах русских «Сушек»: Пилоты США так не летают



Именно те попытки американского самолёта противостоять антитеррористическим действиям ВКС РФ и стали актуальным поводом для Минобороны РФ обвинить США в фактическом пособничество терроризму и желание сохранить костяк ИГИЛ (*) в САР для своих целей. Попытки затруднить борьбу с ИГИЛ (*) и есть поддержка международного терроризма фактически на государственном уровне.

После более чем впечатляющего маневра российского истребителя Су-35С американский самолёт был вынужден уходить в воздушное пространство соседнего с Сирией Ирака.

На портале The Drive для американских пользователей была опубликована концовка видео – без показа того, как американский самолёт мешал самолётам ВКС РФ бомбить позиции ИГИЛ (*). При этом портал в восторженных репликах разъясняет действия российского пилота, которому пришлось применять в отношении пилота американского «особые меры внушения».

Из комментария на указанном западном портале:
Это похоже на безумие, но это выглядит потрясающе. Кажется, русским это доставляет удовольствие.

Использованы фотографии: МО РФ, Твиттер
17

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 22

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Chertt Сегодня, 13:01
    Что, американцы стонут, не упали же, А портки высохнут, не страшно
    Chertt
    1. Кент0001 Сегодня, 13:24
      Ну да, медвежья болезнь от действий наших ВКС не только у ИГИЛ, но и их кураторов...прикольно.
      Кент0001
  2. Идущий Сегодня, 13:02
    Из комментария на указанном западном портале:

    “Это похоже на безумие, но это выглядит потрясающе. Кажется, русским это доставляет удовольствие.


    Вот как их после этого назвать , никак понять не могут - ВКС России там воюет.
    Идущий
    1. Джедай Сегодня, 13:11
      Тому, кто гадит под дверью глупо сокрушаться если вдруг дверью под зад прилетает. bully
      Джедай
  3. Ванёк Сегодня, 13:03
    За что Су-35С "подрезал" истребитель ВВС США

    За что?

    концовка видео – без показа того, как американский самолёт мешал самолётам ВКС РФ

    ЧО НИ ПОНЯТНО????

    Ещё вопросы?
    Ванёк
  4. 210окв Сегодня, 13:03
    За что?Было бы за что,вообще убил бы.Еще легко отделался.
    210окв
    1. ГРАНАТ-19 Сегодня, 13:10
      Цитата: 210окв
      За что?Было бы за что,вообще убил бы.Еще легко отделался.

      Нужно было ещё короткую очередь над фанарём пустить...
      ГРАНАТ-19
      1. Ванёк Сегодня, 13:12
        Цитата: ГРАНАТ-19
        ещё короткую очередь над фанарём


        А тогда ни факт, что:

        Цитата: Chertt
        портки высохнут,


        hi
        Ванёк
  5. Тульский пряник Сегодня, 13:08
    Ответ простой- не лезьте, целее будете.
    Тульский пряник
  6. Flanker717 Сегодня, 13:09
    А где там американские истребители? На видео снимали из Су-35. Засняли Су-30СМ
    Flanker717
  7. iouris Сегодня, 13:11
    "Подрезал" - это сбил. А если не сбил, то об чём речь?
    iouris
  8. активатор Сегодня, 13:13
    А уж не то ли это виде, которое вчера было выложено в рубрике фото видео в статье под названием су 35 эфектно обганяет су 30. Уж больно фотка похожа и почему тут нет видео
    активатор
    1. Dym71 Сегодня, 13:22
      Цитата: активатор
      А уж не то ли это виде, которое вчера было выложено в рубрике фото видео в статье под названием су 35 эфектно обганяет су 30

      Оно самое yes
      Dym71
  9. Egorovich Сегодня, 13:14
    Маневры СУ-35С и реакция на эти маневры летчика из матрасии лишний раз подтвердили, что силу боятся и уважают все без исключения и полосатые в том числе. Очко оказалось не железным.
    Egorovich
  10. Стройбат запаса Сегодня, 13:15
    Это похоже на безумие, но это выглядит потрясающе. Кажется, русским это доставляет удовольствие.
    Русским доставило бы удовольствие влепить в этого матрасного клоуна очередь из пушки.
    Стройбат запаса
  11. Masya Masya Сегодня, 13:16
    Ну не дано им, вот и не понимают наших, только и остается, что со строны посмотреть и тут же ретироваться...
    ...действий российских лётчиков, которые вызывают у американцев смешанные чувства: от полноценного гнева до настоящего уважения профессионализма.
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 13:33
      это всего лишь пилотаж, надо им объяснить,что так можно
      роман66
  12. Юрий Николаевич Сегодня, 13:18
    Цитата: активатор
    А уж не то ли это виде, которое вчера было выложено в рубрике фото видео в статье под названием су 35 эфектно обганяет су 30. Уж больно фотка похожа и почему тут нет видео

    На один и тот же маневр придумывают разные истории.
    Скоро под этой фото будет история о том, как прилюдно обосралась западная коалиция при виде наших ВКС.
    И куча восторженных комментаторов!)))))
    Юрий Николаевич
  13. Rusland Сегодня, 13:20
    Да доставляет удовольствие, особенно нажатие гашеток.
    Rusland
  14. _Jack_ Сегодня, 13:20
    О чем вообще речь? На видео два российских самолета - Су-35 обгоняет Су-30, видео из кабины Су-30. Причем тут американцы?
    _Jack_
    1. WhatAbout Сегодня, 13:27
      Да притом, что это тупой желтушный кликбейт...
      WhatAbout
  15. askort154 Сегодня, 13:20
    Нефиг летать в чужом небе, да ещё на "неведимках". Русский лётчик летел себе, ни кого не видел, ни кого не "подрезал". Чего шум подняли. belay
    askort154
Картина дня