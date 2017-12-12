Американские СМИ о безумных маневрах русских «Сушек»: Пилоты США так не летают

Это похоже на безумие, но это выглядит потрясающе. Кажется, русским это доставляет удовольствие.

Американские порталы активно комментируют кадры, отснятые видеокамерами, находящимися в кабинах самолётов ВВС США - в небе над Сирией. Речь идёт о комментариях действий российских лётчиков, которые вызывают у американцев смешанные чувства: от полноценного гнева до настоящего уважения профессионализма. Активно комментируется видео, на котором российский истребитель пролетает буквально в нескольких метрах от американского самолёта, буквально сбивая американского пилота с толка.Это событие в небе САР произошло в конце ноября. Позднее в американском сегменте Интернета появились сообщения о том, что Су-35 действовал "нахально", отгоняя самолёт ВВС США от российских бомбардировщиков, которые наносили удары по позициям ИГИЛ (*запрещено в РФ) на западном берегу Евфрата. Американский истребитель выпускал тепловые ловушки и осуществлял опасные маневры, пытаясь затруднить нанесение ударов по игиловским позициям.Именно те попытки американского самолёта противостоять антитеррористическим действиям ВКС РФ и стали актуальным поводом для Минобороны РФ обвинить США в фактическом пособничество терроризму и желание сохранить костяк ИГИЛ (*) в САР для своих целей. Попытки затруднить борьбу с ИГИЛ (*) и есть поддержка международного терроризма фактически на государственном уровне.После более чем впечатляющего маневра российского истребителя Су-35С американский самолёт был вынужден уходить в воздушное пространство соседнего с Сирией Ирака.На портале The Drive для американских пользователей была опубликована концовка видео – без показа того, как американский самолёт мешал самолётам ВКС РФ бомбить позиции ИГИЛ (*). При этом портал в восторженных репликах разъясняет действия российского пилота, которому пришлось применять в отношении пилота американского «особые меры внушения».Из комментария на указанном западном портале: