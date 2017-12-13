Двадцать лет для «амазонок». Почему женщинам не дают пожизненное?

В Ростове-на-Дону 5 декабря 2017 г. был вынесен приговор по нашумевшему делу страшной банды «амазонок» (так окрестили ее с легкого пера российских журналистов). Особенность этой банды в том, что большинство ее участников составляли женщины. Инесса Тарвердиева, Виктория Тарвердиева, Анастасия Синельник и единственный мужчина – подсудимый Сергей Синельник (другой участник банды Роман Подкопаев был убит при задержании) были признаны виновными в совершении целого ряда преступлений. Бандитизм, убийство, покушение на убийство, разбой, хищение, незаконный оборот оружия – вот перечень злодеяний банды. Но за сухими строчками судебных протоколов и названиями статей скрываются кровь и слезы, уничтоженные человеческие жизни и разрушенные судьбы.Судебный процесс по делу «амазонок» шел два года, а до него еще два года шло следствие. Одна из самых жестоких банд в современной российской истории действовала полтора десятилетия. Нейтрализовать ее удалось лишь в 2013 году – и то чисто случайно. 8 сентября 2013 года. Аксай. Небольшой городок – спутник Ростова-на-Дону. На территорию частного домовладения проникли бандиты, которые убили хозяев дома – мужчину и женщину, после чего забрали из дома то, что нашли – три бутылки шампанского и упаковку куриного филе. Так дешево оценили они жизнь двух человек.Поживившись нехитрой добычей, преступники поспешили скрыться. Перемещались они на автомобиле «Газель» — и на нем же заехали в лесополосу неподалеку от жилых кварталов Аксая. Здесь подозрительную «Газель» и заметил проезжавший мимо автомобиль вневедомственной охраны, в котором находились полицейские Иван Шаховой и Алексей Лагода. Сотрудники полиции потребовали от незнакомцев показать документы, но преступники открыли огонь на поражение. Иван Шаховой был убит на месте, а Алексей Лагода, получивший ранение, тем не менее смог застрелить одного из преступников (как оказалось впоследствии, им был Роман Подкопаев – лидер и организатор банды) и ранить бывшую с ним женщину. Вскоре прибыло подкрепление. Полицейские задержали раненую преступницу и обнаружили в лесополосе палаточный лагерь. В лагере находились еще одна женщина и несовершеннолетняя девочка. Очень быстро полицейские установили и предполагаемых сообщников банды – супругов Синельник, проживавших в Аксайском районе. Удивлению оперативников не было предела, когда они узнали, что Сергей Синельник – их коллега, инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Аксайского района Ростовской области. Сергея и его супругу Анастасию задержали. Так началось разоблачение банды, наводившей ужас на южные российские регионы.Список преступлений, совершенных бандой «амазонок», впечатляет. На территории Ростовской области банда орудовала с 2008 по 2013 годы. За эти пять лет был совершен целый ряд убийств и разбойных нападений. Жертвами многих из них становились сотрудники правоохранительных органов, но убивали и случайных жертв. Уже на суде Инесса Тарвердиева говорила о том, что убивали полицейских «из ненависти».7 февраля 2008 года. Аксай, Ростовская область – убиты начальник отдела информационной безопасности областного Госнаркоконтроля полковник полиции Михаил Злыднев и его жена. Их расстреляли в собственном домовладении, вынеся из дома две куртки и ТВ-тюнер.17 июля 2008 года. Аксайский район Ростовской области – на федеральной трассе расстрелян автомобиль. Находившийся в нем ростовчанин Алексей Сазонов погиб, а его спутница Юлия Васильева была тяжело ранена – одна из немногих жертв «амазонок», которой повезло выжить. Во время этого нападения бандиты забрали лишь женскую сумочку и барсетку.10 марта 2009 года. Новочеркасск, Ростовская область – преступники ворвались в жилой дом и расстреляли из карабина «Сайга», затем добив ножами, двоих человек. Добычей в этот раз стали ноутбук, фотоаппарат, видеокамера, сапоги, дубленка и куртка.29 ноября 2012 года. Новочеркасск, Ростовская область. Убит Вадим Ложков – хозяин домовладения, которое пытались ограбить «амазонки».16 марта 2013 года. Аксай, Ростовская область. Убит Николай Куцеконь – сотрудник ГИБДД, домовладение которого преступники также пытались ограбить.24 апреля 2013 года, Аксайский район Ростовской области. Убит Андрей Юрин – тоже сотрудник ГИБДД. Чудом удалось спастись его жене и детям, которые закрылись в доме.В 2012-2013 гг. бандитами был предпринят целый ряд нападений на сотрудников полиции и частных охранников. Так, 9 сентября 2012 года в Новочеркасске на сработавшую сигнализацию в стоматологической поликлинике прибыл экипаж вневедомственной охраны. Внезапно преступники напали на полицейских. Были убиты оба сотрудника ОВО, у них забрали автомат и два пистолета. 8 апреля 2013 года в Новочеркасске при аналогичных обстоятельствах был обстрелян экипаж частного охранного предприятия, прибывший на вызов в продуктовый магазин. Один из чоповцев погиб, другой получил тяжелые ранения.Неизвестно, сколько бы еще продолжалась кровавая вакханалия банды «амазонок», если бы не подвиг полицейских – Ивана Шахового и Алексея Лагоды, которые остановили тогда подозрительных людей возле «Газели». Кровавый след банды впечатлил даже бывалых следователей. Оказалось, что свой преступный путь застреленный при задержании Роман Подкопаев и его сожительница Инесса Тарвердиева начали еще в далеких 1990-х годах. Подкопаев и Тарвердиева жили в селе Дивное Ставропольского края. Первое убийство Роман совершил еще в бытность свою студентом Ставропольской медицинской академии, где учился на стоматолога – он зарезал из корыстных мотивов свою преподавательницу. Следующей жертвой стал муж Инессы Тарвердиевой Арзу, у которого Роман и увел Инессу. Еще несколько убийств Подкопаев совершил в Дивном, прежде чем банда переключилась на Ростовскую область. Односельчанам говорили, что уезжают на шабашки, а сами ездили грабить и убивать.Постепенно в преступную деятельность втянули дочь Тарвердиевой Викторию и сестру Подкопаева Анастасию, которая была замужем за аксайским гаишником Сергеем Синельником. Используя свое служебное положение, сотрудник полиции мог очень хорошо помогать преступной группировке, прикрывая ее от коллег и вовремя передавая информацию о действиях правоохранителей.Более тридцати человек убили преступники за многие годы существования банды. Но, пожалуй, самым резонансным преступлением, в котором обвинили «амазонок», стало убийство семьи Чудаковых. Это – очень страшная и запутанная история, подлинные обстоятельства которой до сих пор неизвестны общественности.8 июня 2009 года на федеральной трассе М-4 «Дон», недалеко от поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области, было совершено нападение на автомобиль, в котором возвращались с отдыха в санатории муж Дмитрий Чудаков, жена Ирина и двое детей – 11-летняя Вероника и 7-летний Саша. Глава семьи, Дмитрий Чудаков, служил в звании подполковника командиром отделения СОБР в УВД Нижегородской области. Вся семья Чудаковых была зверски убита. Какие только версии не возникали у следствия – сначала в преступлении обвинили аксайчанина Алексея Серенко, который провел в следственном изоляторе два года. Затем убийство Чудаковых пытались повесить на небезызвестных Цапков из Кущевки и, наконец, в нем официально обвинили банду «амазонок», хотя это обвинение вызвало критику со стороны многих наблюдавших за процессом людей, в том числе – и матери убитого подполковника Валентины Чудаковой. Она убеждена, что настоящие убийцы его сына – отнюдь не «амазонки». Но не будем вдаваться в обсуждение этого вопроса, тем более, что в средствах массовой информации за восемь лет, прошедших со времени трагедии, было опубликовано большое количество материалов.Роман Подкопаев был убит при задержании. Таким образом, ответить за убийства, совершенные бандой, предстояло его главным сообщницам – Инессе и Виктории Тарвердиевым, а также супружеской чете Синельник, которые активно пособничали преступникам. Но приговор, вынесенный 5 декабря, удивил общественность. Инесса Тарвердиева, игравшая, вместе с погибшим Романом Подкопаевым, ключевую роль в банде, была приговорена к 21 году лишения свободы. Виктория Тарвердиева получила 16 лет лишения свободы. Анастасия Синельник получила 19 лет лишения свободы, а Сергей Синельник – 20 лет лишения свободы. Сама Инесса Тарвердиева подчеркнула, что обжаловать приговор не намерена. Апелляцию будет подавать лишь Сергей Синельник, поскольку он счел приговор слишком суровым.Общество оценило приговор, вынесенный Инессе Тарвердиевой, как весьма мягкий — 21 год лишения свободы за участие в многочисленных убийствах, причем ряд убийств Инесса осуществила лично, среди жертв были женщины, дети. Сейчас уголовное законодательство существенно ужесточили, например, в направлении наказания «наркотических» преступлений. Двадцать лет лишения свободы можно получить за торговлю наркотиками, а здесь речь все же идет о десятках убийств, не говоря уже о других преступлениях.Но российское законодательство либерально по отношению к женщинам – подсудимым – к пожизненному заключению женщину приговорить нельзя, сколько бы убийств она не совершила. Кроме того, не существует женских колоний строгого режима, поэтому Тарвердиевы и Анастасия Синельник будут отбывать наказание в колониях общего режима. В то же время Сергей Синельник, который лично в убийствах и нападениях не участвовал, получил 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Можно ли назвать справедливым то, что мужчины и женщины, являющиеся равноправными, согласно Конституции РФ, несут различные наказания за совершаемые ими деяния? Даже за малую часть кровавых преступлений, совершенных Инессой Тарвердиевой, мужчины были бы приговорены к пожизненному лишению свободы, в советское время – к высшей мере наказания расстрелу.Гуманное отношение к женщинам, совершающим кровавые преступления, было унаследовано от советской системы правосудия. Применение высшей меры наказания в отношении женщин в СССР было абсолютным исключением. За всю историю советского правосудия было вынесено лишь несколько смертных приговоров женщинам. Например, 11 августа 1979 года была расстреляна по приговору суда Антонина Макарова – печально известная «Тонька-пулеметчица», служившая палачом у гитлеровцев и лично расстрелявшая не менее полутора тысяч (!) советских граждан. В 1987 году была расстреляна Тамара Иванютина – серийная убийца-отравительница, вместе со своими сообщниками отравившая 13 человек насмерть, причем 9 отравлений совершила лично Иванютина.Третьей женщиной, расстрелянной в СССР, была Берта Бородкина – пожалуй, единственная из троицы, которая никак не заслуживала смертного приговора. Берту Бородкину расстреляли в августе 1983 года за систематические хищения социалистической собственности в особо крупных размерах, которые она совершала, будучи руководителем треста ресторанов и столовых в Геленджике. Было и несколько других смертных приговоров женщинам, однако по всем этим приговорам впоследствии мера наказания изменялась.Надо отметить, что в целом ряде государств мира женщины не имеют никаких преимуществ перед мужчинами в сфере назначения или не назначения каких-либо наказаний. Например, на Украине женщин приговаривают к пожизненному заключению. В Харькове действует единственная в стране Качановская колония, где содержатся приговоренные к пожизненному заключению женщины. Бытовые условия содержания их гораздо мягче, чем у мужчин – «пожизненников». Женщины могут быть приговорены к пожизненному заключению в Великобритании, США, странах Евросоюза, не говоря уже о большинстве стран Азии и Африки. Равным образом, отсутствуют различия и в отношении приговора к смертной казни в тех странах, где эта мера наказания еще существует. Как правило, не приговаривают к смертной казни только беременных женщин.Однако в России сложилась странная ситуация, когда женщина «равнее» мужчины. Преступница, виновная в смерти нескольких, а то и нескольких десятков человек, получает срок, сопоставимый с тем, который мужчине могут назначить за одно – два убийства. Эта ситуация противоречит и Конституции Российской Федерации, и Европейской конвенции прав человека и основных свобод. О том, что мужчин и женщин относительно назначения наказания необходимо уравнять в правах, неоднократно говорят и пишут многие общественные деятели, политики, юристы, но пока ситуация остается неизменной. Ее несправедливость мы видим даже на примере приговора «амазонкам» — непосредственная убийца (женщина) получила 21 год лишения свободы, соучастник (мужчина) – 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.