Пхеньян объявил себя победителем «в политическом и военном противостоянии» с США

Если США и другие враждебные силы думают запугать КНДР обсуждением в Совете Безопасности вопросов, связанных с правами человека, то этим мечтам не суждено сбыться. Их подлый заговор не устрашит КНДР. Мы обличаем и решительно осуждаем это заседание, являющееся актом отчаяния враждебных сил, проигравших в политическом и военном противостоянии с КНДР, которая открыто стала ядерной державой,

Регулярное же насыщение его повестки дня непрофильными вопросами неизбежно ведет к распылению внимания и сил Совета, снижению эффективности его работы, а также к дальнейшей критике в его адрес по поводу выхода за рамки мандата, политизации и двойных стандартов в его работе, к ослаблению доверия к Совету в целом,

Если обратиться к истории, то она покажет, что любая страна, которая не заботится о своем народе, в конце концов, оказывается охвачена конфликтом. Мы не раз видели, как это происходит,

Режим вынуждает северокорейский народ работать по 14 часов в день шесть или семь дней в неделю, зачастую бесплатно. Неявка на работу может привести к заключению в трудовой лагерь на срок от шести месяцев до двух лет,