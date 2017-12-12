Пхеньян объявил себя победителем «в политическом и военном противостоянии» с США
Пхеньян считает, что одержал победу над США и их союзниками «в политическом и военном противостоянии», сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление постпредства КНДР при ООН.
Заявление распространено в связи с проведением в Совете Безопасности заседания по ситуации в области прав человека в КНДР.
Как утверждает постпредство, США и их союзники, затевая обсуждение вопросов прав человека в Совбезе, «пренебрегают Уставом ООН», а также мнением «большинства государств – членов» организации.
«Это делает очевидным факт, что Совет Безопасности стал инструментом в руках США, а доверие международного сообщества к Совету Безопасности достигло дна, что говорит о срочной необходимости его реформирования», – полагают северокорейские дипломаты.
Агентство напоминает, что Совбез ООН в понедельник на открытом заседании обсудил ситуацию в области прав человека в КНДР, несмотря на противодействие России, Китая и Боливии.
Объясняя позицию Москвы, заместитель постпреда РФ при ООН Евгений Загайнов напомнил, что «Совет Безопасности никогда не был и не является частью обширного инструментария ООН в области защиты и поощрения прав человека, не предназначен для обеспечения их соблюдения и для предметного анализа ситуации в этой сфере».
В свою очередь постпред США Никки Хейли настаивала на том, что задача поддержания мира и безопасности неразрывно связана с поощрением прав человека.
По ее версии, власти КНДР «разработали жесткую классовую систему для контроля и подавления воли народа».
В свою очередь помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча сообщил, что в КНДР продолжается хронический продовольственный кризис – «отчасти из-за перенаправления ресурсов на военные цели, а также законов и методов, подразумевающих уважение базовых прав человека при условии, что он демонстрирует преданность правительству».
По его словам, санкции уже привели к ухудшению ситуации в КНДР: имеются проблемы с транспортировкой и таможенным оформлением грузов, рост цен на продукты питания доходит до 160%. На данный момент, по словам помощника генсека, «18 млн жителей страны – 70% ее населения – испытывают нехватку продовольствия, а 10,5 млн страдают от недоедания».
Заявление распространено в связи с проведением в Совете Безопасности заседания по ситуации в области прав человека в КНДР.
Если США и другие враждебные силы думают запугать КНДР обсуждением в Совете Безопасности вопросов, связанных с правами человека, то этим мечтам не суждено сбыться. Их подлый заговор не устрашит КНДР. Мы обличаем и решительно осуждаем это заседание, являющееся актом отчаяния враждебных сил, проигравших в политическом и военном противостоянии с КНДР, которая открыто стала ядерной державой,говорится в заявлении.
Как утверждает постпредство, США и их союзники, затевая обсуждение вопросов прав человека в Совбезе, «пренебрегают Уставом ООН», а также мнением «большинства государств – членов» организации.
«Это делает очевидным факт, что Совет Безопасности стал инструментом в руках США, а доверие международного сообщества к Совету Безопасности достигло дна, что говорит о срочной необходимости его реформирования», – полагают северокорейские дипломаты.
Агентство напоминает, что Совбез ООН в понедельник на открытом заседании обсудил ситуацию в области прав человека в КНДР, несмотря на противодействие России, Китая и Боливии.
Объясняя позицию Москвы, заместитель постпреда РФ при ООН Евгений Загайнов напомнил, что «Совет Безопасности никогда не был и не является частью обширного инструментария ООН в области защиты и поощрения прав человека, не предназначен для обеспечения их соблюдения и для предметного анализа ситуации в этой сфере».
Регулярное же насыщение его повестки дня непрофильными вопросами неизбежно ведет к распылению внимания и сил Совета, снижению эффективности его работы, а также к дальнейшей критике в его адрес по поводу выхода за рамки мандата, политизации и двойных стандартов в его работе, к ослаблению доверия к Совету в целом,добавил Загайнов.
В свою очередь постпред США Никки Хейли настаивала на том, что задача поддержания мира и безопасности неразрывно связана с поощрением прав человека.
Если обратиться к истории, то она покажет, что любая страна, которая не заботится о своем народе, в конце концов, оказывается охвачена конфликтом. Мы не раз видели, как это происходит,сказала Хейли, приведя в пример Сирию и Венесуэлу.
По ее версии, власти КНДР «разработали жесткую классовую систему для контроля и подавления воли народа».
Режим вынуждает северокорейский народ работать по 14 часов в день шесть или семь дней в неделю, зачастую бесплатно. Неявка на работу может привести к заключению в трудовой лагерь на срок от шести месяцев до двух лет,утверждала дипломат.
В свою очередь помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча сообщил, что в КНДР продолжается хронический продовольственный кризис – «отчасти из-за перенаправления ресурсов на военные цели, а также законов и методов, подразумевающих уважение базовых прав человека при условии, что он демонстрирует преданность правительству».
По его словам, санкции уже привели к ухудшению ситуации в КНДР: имеются проблемы с транспортировкой и таможенным оформлением грузов, рост цен на продукты питания доходит до 160%. На данный момент, по словам помощника генсека, «18 млн жителей страны – 70% ее населения – испытывают нехватку продовольствия, а 10,5 млн страдают от недоедания».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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