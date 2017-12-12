16:13 12 декабря

Почему США оставляют в Сирии свои войска, в то время как Россия выводит?

Вашингтон пока не планирует выводить войска с территории Сирии, несмотря на то, что Москва уже приступила к выводу своего контингента из этой страны, передает Интерфакс заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.



На очередном брифинге журналисты спросили ее, почему США все еще должны бороться с террористами в Сирии на земле, тогда как Россия заявила о выводе своих войск.


США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делается всё возможное, чтобы победить ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев

- ответила представитель Белого дома.

До тех пор, пока последний из членов ИГИЛ не покинет (Сирию), мы хотим продолжать продвигаться вперед и следить за тем, чтобы оно (террористическое движение) не только искоренилось, но и чтобы они (боевики) вскоре не развернулись и не вернулись бы в Сирию.


Как отметило сегодня издание Neue Zürcher Zeitung, решение Москвы о частичном выводе войск призвано «уменьшить расходы на интервенцию в Сирию».

По мнению автора, победе России недостает «и блеска, и устойчивости». Успех кажется неустойчивым, потому что Сирия очень далека от мира, а на восстановление страны не хватает денег.

Он (Путин) знает о сомнениях в народе по поводу рискованной операции в Сирии. Поэтому частичный вывод войск вызовет облегчение, и его можно будет связать с патриотическим лозунгом о том, что при Путине Россия вновь стала победоносной и влиятельной сверхдержавой

– пишет издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Стройбат запаса Сегодня, 14:55
    США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делается всё возможное, чтобы победить ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев

    То есть, это прямое заявление, что оккупанты намерены расширять зону оккупации и плевать им на всё? Охамели в край уже.
    Стройбат запаса
    1. Spartanez300 Сегодня, 15:00
      Главное что бы эти гнусные , хамские рожи своих баз там не основали , а то потихоньку вроде как не заметно глядишь а они уже участок застолбили , попробуй их потом выгони . Хлебом не корми а дай победу себе приписать это они еще с ВОВ научились неплохо делать .
      Spartanez300
      1. Идущий Сегодня, 15:02
        Базы уже есть... , а чего у него ширинка разошлась?
        Идущий
        1. НасРать Сегодня, 15:04
          Ни хрена се, куда устремлены Ваши взгляды... belay
          НасРать
          1. Идущий Сегодня, 15:06
            Не судите по себе , это центр кадра. laughing
            Идущий
            1. НасРать Сегодня, 15:08
              Вам виднее! hi Мне вот бросилась в глаза - панель приборная и пистолет "со связью" на пузе... а Вам другое бросилось в глаза... laughing
              НасРать
              1. Krasnodar Сегодня, 15:32
                Цитата: НасРать
                Вам виднее! hi Мне вот бросилась в глаза - панель приборная и пистолет "со связью" на пузе... а Вам другое бросилось в глаза... laughing

                А ещё очень маскировочного цвета ручка от отвёртки в разгрузке на бронике ))))
                Krasnodar
      2. dorz Сегодня, 15:12
        Американцы остаются для поддержки курдов, устройства провокаций и свержения Асада.
        dorz
        1. НасРать Сегодня, 15:14
          Коварный Путин расчистил путь американцам!!!! wassat
          НасРать
      3. Шура пермский Сегодня, 15:31
        Цру спонсирует,пентагон уничтожает… прикольно они придумали
        Шура пермский
    2. НасРать Сегодня, 15:01
      Кто, что пишет....Но визит Путина в Сирию и заявленный вывод войск - очень странные события...
      НасРать
      1. Aleksandr21 Сегодня, 15:15
        Цитата: НасРать
        Кто что пишет....Но визит Путина в Сирию и заявленный вывод войск - очень странные события...


        А в чем странный то ? По моему, это событие было ожидаемо, многие аналитики говорили что Путин закончит войну в Сирии до конца года (тот же Яков Кедми, которого я уважаю) да и другие вроде как были.... ну и надо не забывать что будут выборы 2018 года, точки зрения и слои населения разные, и такой шаг позволит с одной стороны снять напряжение в обществе, ведь всё таки не все разделяют одну позицию, ну и заявить о победе и прибавить голосов, тоже как часть предвыборной компаний. Ну и реальная боевая обстановка этому способствует: территории ИГИЛ уже нет, а воевать с Западной коалицией во главе с США мы не планируем, умеренные там тоже под крылом наших "партнёров" + есть безопасные зоны и прочие....
        Aleksandr21
        1. НасРать Сегодня, 15:20
          При этом, как такого вывода не произойдет... good

          А по поводу, закончить войну в Сирии до конца года... это не серьезно... нет, заявить конечно можно(как не однократно делали наши военные), но война не прекращается почему то...кстати и террористов меньше не стало после заявления..

          А Яков Кедми - парень молодец - засветился экспертом на российском ТВ - деньги не пахнут, не все ж ему с оружием бегать, можно и языком заработать .
          НасРать
          1. Aleksandr21 Сегодня, 15:25
            А почему вы считаете что не будет ? Заявлений сделано достаточно, минобороны тоже уже часть планов по выводу обнародовал, и сказал кого будут выводить, да и Путин на встрече с нашими военнослужащими сказал, что пора домой. Тут не нужно искать хитрых планов, оставят конечно какую то часть военных для функционирования баз но не более.... да и было заявлено что наши военные не будут принимать участие в боевых действиях, а будут заниматься мониторингом соблюдения перемирия.
            Aleksandr21
            1. НасРать Сегодня, 15:26
              Потому, что проведут ротацию и тем дело закончиться..
              Ну выведут пять самолетов и два вертолета... wink
              НасРать
              1. Aleksandr21 Сегодня, 15:31
                А смысл ? Выводить свои силы, чтобы обратно вернуть ? И с кем наши военные будут бороться, с США и умеренной оппозицией под их зонтиком, или с курдами ? Поймите процесс решили перевести в дипломатическое русло, и не надо тут искать того, чего нет.
                Aleksandr21
                1. НасРать Сегодня, 15:36
                  Смотрим дату! :
                  15.03.2016
                  Заявление о выводе российских войск из Сирии создало новую ситуацию для всех сторон, участвующих в сирийском мирном процессе в Женеве. Изначально считалось, что именно благодаря российскому военному присутствию женевские переговоры шли по правилам Москвы. Теперь за интересы России в Женеве начинают отвечать не самолеты, а дипломаты.
                  https://www.gazeta.ru/politics/2016/03/15_a_81253
                  79.shtml


                  laughing laughing laughing
                  НасРать
                  1. Aleksandr21 Сегодня, 15:44
                    Там была другая ситуация. Наши пошли на уступки США, и на тот момент Трамп ещё не вступил в должность, и наши надеялись таким красивом жестом найти точки для сотрудничества, и ИГИЛ контролировал значительную территорию.... теперь Трамп - не наш, а территории ИГИЛа не существует, воевать с Западной коалицией (оппозицией, курдами и всякими отбросами под зонтиком США) - такой задачи не стоит, финиш.
                    Aleksandr21
                    1. НасРать Сегодня, 16:02
                      Цитата: Aleksandr21
                      Там была другая ситуация. ...
                      ...теперь Трамп - не наш,

                      wassat
                      Цитата: Aleksandr21
                      .... воевать с Западной коалицией (оппозицией, курдами и всякими отбросами под зонтиком США) - такой задачи не стоит, финиш.

                      Раньше значит стояла такая задача, а теперь нет!!! bully
                      "17.09.2017...Пентагон заявил, что самолеты ВКС России нанесли удар по по позициям американских союзников — «Сирийских демократических сил» на востоке Сирии. Представитель Пентагона генерал-лейтенант Пол Э. Фанк отметил, что силы коалиции сохраняют за собой право на самооборону. Днем ранее начальник штаба российской группировки в Сирии Александр Лапин рассказал, что ВКС уничтожили три кустарных завода по изготовлению шахид-танков."
                      https://www.gazeta.ru/army/2017/09/17/10892702.sh
                      tml

                      И да... эта "оппозиция" ни куда не делась!!! Один Идлиб чего стоит..

                      НасРать
    3. Chertt Сегодня, 15:04
      Вот еще одна причина "неожиданного" заявления Путина, о выводе Российских войск с территории Сирии. Теперь будем тыкать носом матрасников, Мы сделали работу и уходим, а вы незаконно находитесь на территории суверенного государства
      Chertt
      1. НасРать Сегодня, 15:08
        Можно было не входить и так же тыкать носом!! bully
        НасРать
  2. Геркулесыч Сегодня, 14:58
    Выдворять их нужно силой -устроить там янки Вьетнам 2!!!!Пускай кровью своей умоются! !!
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 15:03
      Если не уберутся то так и будет.
      Идущий
  3. Джек О’Нилл Сегодня, 15:03
    Ммм, довольно интересно. laughing
    Ну а что, американцы будут расширять свои границы в Сирии. Москва и Дамаск, как я понял - не против?
    Джек О’Нилл
  4. Ныробский Сегодня, 15:04
    США мастера перевернуть всё с ног на голову, всё переложить с больной головы на здоровую. Только вот одно они не могут - отстирать свою смердящую сущность в какие бы одежды не рядились.
    Ныробский
  5. ALSur Сегодня, 15:06
    Цитата: Геркулесыч
    Выдворять их нужно силой -устроить там янки Вьетнам 2!!!!Пускай кровью своей умоются! !!

    Тогда надо начинать строить оросительные системы. Если вы удивитесь, то я поясню. Что бы вырастить джунгли, нужно много солнца и воды и горы бы не помешали. Там все есть, осталось орошение. Как вырастут джунгли, можно будет устраивать Вьетнам.
    ALSur
    1. Krasnodar Сегодня, 15:48
      Цитата: ALSur
      Цитата: Геркулесыч
      Выдворять их нужно силой -устроить там янки Вьетнам 2!!!!Пускай кровью своей умоются! !!

      Тогда надо начинать строить оросительные системы. Если вы удивитесь, то я поясню. Что бы вырастить джунгли, нужно много солнца и воды и горы бы не помешали. Там все есть, осталось орошение. Как вырастут джунгли, можно будет устраивать Вьетнам.

      Да и арабам далеко и до Вьетконга и до северовьенамской армии...
      Krasnodar
  6. Романенко Сегодня, 15:26
    Еще бы, кто бы сомневался, они под это дело еще пару тысяч пришлют.
    ИГИЛ то надо как-то возрождать....
    Романенко
  7. Azim77 Сегодня, 15:34
    США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делается всё возможное, чтобы победить ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев



    Куда вперед, откуда вперед? Где тогда зад? Почему в Сирии нужно защищать жизни американцев? А сирийцев не нужно? Или от сирийцев нужно? А давайте и сирийцы приедут в гости США и в каком нибудь штате свою военную базу откроют. Для защиты сирийцев. Чтобы продвигаться вперед в борьбе с ИГИЛ.
    Azim77
  8. neri73-r Сегодня, 15:51
    Значит они должны начать там погибать, тогда уйдут! hi Они (англосаксы) по хорошему никогда ниоткуда не уходили.
    neri73-r
  9. anjey Сегодня, 16:07
    куда янки зашли -без хорошего пинка не уйдут ,привычка - вторая натура,так что думаем над "красивым пинком"....?
    anjey
Картина дня