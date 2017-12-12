Почему США оставляют в Сирии свои войска, в то время как Россия выводит?
Вашингтон пока не планирует выводить войска с территории Сирии, несмотря на то, что Москва уже приступила к выводу своего контингента из этой страны, передает Интерфакс заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.
На очередном брифинге журналисты спросили ее, почему США все еще должны бороться с террористами в Сирии на земле, тогда как Россия заявила о выводе своих войск.
- ответила представитель Белого дома.
Как отметило сегодня издание Neue Zürcher Zeitung, решение Москвы о частичном выводе войск призвано «уменьшить расходы на интервенцию в Сирию».
По мнению автора, победе России недостает «и блеска, и устойчивости». Успех кажется неустойчивым, потому что Сирия очень далека от мира, а на восстановление страны не хватает денег.
– пишет издание.
На очередном брифинге журналисты спросили ее, почему США все еще должны бороться с террористами в Сирии на земле, тогда как Россия заявила о выводе своих войск.
США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делается всё возможное, чтобы победить ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев
- ответила представитель Белого дома.
До тех пор, пока последний из членов ИГИЛ не покинет (Сирию), мы хотим продолжать продвигаться вперед и следить за тем, чтобы оно (террористическое движение) не только искоренилось, но и чтобы они (боевики) вскоре не развернулись и не вернулись бы в Сирию.
Как отметило сегодня издание Neue Zürcher Zeitung, решение Москвы о частичном выводе войск призвано «уменьшить расходы на интервенцию в Сирию».
По мнению автора, победе России недостает «и блеска, и устойчивости». Успех кажется неустойчивым, потому что Сирия очень далека от мира, а на восстановление страны не хватает денег.
Он (Путин) знает о сомнениях в народе по поводу рискованной операции в Сирии. Поэтому частичный вывод войск вызовет облегчение, и его можно будет связать с патриотическим лозунгом о том, что при Путине Россия вновь стала победоносной и влиятельной сверхдержавой
– пишет издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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