Почему США оставляют в Сирии свои войска, в то время как Россия выводит?

США продолжат продвигаться вперед и следить за тем, что делается всё возможное, чтобы победить ИГИЛ (ИГ, группировка запрещена в РФ) на всех фронтах и, конечно же, чтобы защитить жизни американцев

До тех пор, пока последний из членов ИГИЛ не покинет (Сирию), мы хотим продолжать продвигаться вперед и следить за тем, чтобы оно (террористическое движение) не только искоренилось, но и чтобы они (боевики) вскоре не развернулись и не вернулись бы в Сирию.

Он (Путин) знает о сомнениях в народе по поводу рискованной операции в Сирии. Поэтому частичный вывод войск вызовет облегчение, и его можно будет связать с патриотическим лозунгом о том, что при Путине Россия вновь стала победоносной и влиятельной сверхдержавой