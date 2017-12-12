Сводка за неделю 2-8 декабря о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг»

На этой неделе продолжались сильные бои и обстрелы на выходных, а в будни дни обстановка была относительно спокойная. Командование ВСУ пытается отвлечь население Украины от событий в Киеве.Украинские силовики активно готовятся к боевым действиям в зоне «АТО». Согласно ранее полученным документам от своих источников в СБУ, активизация боевых действий может начаться с 8 по 15 декабря, в противном случае перенесена на январь месяц.В пользу ранее полученным документам говорят еще и следующие признаки:1. Соединения ВСУ, находящиеся в зоне «АТО», активно восполняют запасы боеприпасов к крупнокалиберной артиллерии и РСЗО.2. СБУ по Донецкой и Луганской областям в настоящее время прорабатывается вопрос об отключении сотовой связи в 50-километровой зоне от линии соприкосновения войск в глубь Украины, а также отданы указания на активизацию диверсионно-террористической деятельности на территории республик с 10 декабря.3. В подразделения 28-й омбр (отдельной механизированной бригады) и 59-й омпбр (отдельной мотопехотной бригады) от 61-го ВМГ (военно-медицинского госпиталя) откомандированы медицинские группы. Такие же группы от 66 ВМГ прибыли в 25-ю овдбр (отдельную воздушно-десантную бригаду) и 30-ю омбр (отдельную механизированную бригаду).4. Наиболее важным показателем подготовки ВСУ к полномасштабному наступлению является концентрация запрещенных артиллерийских систем и бронетехники вблизи н.п. ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ и на Мариупольском направлении, которые фиксируются нашей разведкой.5. Враг усилил аэроразведку на всех направлениях. Если раньше нами фиксировались 1-2 случая применения БПЛА в сутки на всем фронте, то в настоящее время это 3-4 раза в сутки в зоне ответственности каждой из бригад ВСУ.6. Получены данные о возможном применении ВСУ фосфорных, запрещенных международными конвенциями, боеприпасов против мирного населения на подконтрольных Украине территориях. Причем, данные провокации готовятся с участием иностранных инструкторов, находящихся в зоне «АТО».7. Также, мы фиксируем прибытие в зону «АТО» съемочных групп западных и украинских телеканалов, которые курирует СБУ. В настоящее время специально подготовленные съемочные группы находится в городах Волноваха и Мариуполь, а также в Краматорске, ждут команды.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта:- 152 мм САУ «Акация» - 2 единицы;- 152 мм буксируемых гаубиц «МСТА-Б» – 3 единицы;- 152 мм буксируемых гаубиц «Д-20» – 8 единиц;- 122 мм РСЗО «Град» - 1 единицу;- 122 мм САУ «Гвоздика» - 9 единиц;- 120 мм САО «Нона-С» - 2 единицы.Также, отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:- 152 мм буксируемых гаубиц «МСТА-Б» – 15 единиц;- 152 мм САУ «МСТА-С» – 12 единиц;- 152 мм САУ «Акация» - 18 единиц;- 152 мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» - 44 единицы;- 152 мм буксируемых гаубиц «Д-20» – 28 единиц;- 122 мм САУ «Гвоздика» - 4 единицы;- 122 мм буксируемых гаубиц «Д-30» - 6 единиц;- танк Т-64 – 46 единиц;- 100 мм противотанковая пушка МТ-12 «РАПИРА» - 21 единица;- 85 мм противотанковая пушка Д-48 – 12 единиц;- 120 мм миномет - 34 единицы;- 82 мм миномет – 1 единица.Всего, за прошедшую неделю установлено отсутствие 241 единицы тяжелого вооружения ВСУ.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.09:30 на линии фронта Калиново (ЛНР) – Первомайск (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.10:05 в районе Калиново (ЛНР) возобновился обстрел минами калибром 120-мм и БМП-1. 11:00 юго-западнее, западнее и севернее Донецка обстрелы со снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и120-мм.11:40 в районе Лозовое обстрел наших позиций с АГС.12:20 в районе Долгое (ЛНР) обстрел наших позиций с СПГ-9.14:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов и артиллерии.15:20 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минометами 82-мм, СПГ-9. 16:00 в районе Зайцево идет обстрел наших позиций минометами калибром 82-мм и 120-мм.16:15 в районе Лозовое обстрел наших позиций с АГС и СПГ-9.16:30 в районе ЯБП бой с применением минометов.16:30 в районе Крутая Гора (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС.17:20 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и120-мм и техники.19:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов калибром 120-мм.21:10 западнее Первомайска (ЛНР) прилетело три мины калибром 120-мм.21:30 на Светлодарской дуге и в районе Калиново (ЛНР) обстрел наших позиций с к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов и артиллерии.22:30 в районе Веселогоровка (ЛНР)обстрел минами калибром 120-мм. 22:45на южном фронте сильные минометные и арт дуэли.22:50 в районе ЯБП весь день и вечер продолжаются тяжелые бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, ЗУ. Ближе к ночи начались минометные и арт дуэли.22:50 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.22:45 в районе Голубовский (ЛНР) работает АГС и ЗУ.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 46 раз. Что почти в два раза больше в сравнении со вчерашним количеством.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 1 снаряд калибром 122-мм и 6 снарядов калибром 152-мм, 232 мины калибром82-мм и 120-мм. Кроме этого, противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам шести населенных пунктов выпустили 6 танковых снарядов и 57 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил 10 танковых снарядов, 6 снарядов калибром 122-мм, 29 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, обстрел велся из стрелкового оружия.В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили два домостроения в Петровском районе Донецка и четыре в н.п. Гольмовский, также была повреждена ЛЭП, вследствие чего населённый пункт обесточен. Украинская сторона мало того, что не восстанавливает поврежденные при обстрелах подразделениями ВСУ линии электропередач в поселках Гладосово и Металлист (Травневое), так еще и сделала все, чтобы обесточить соседний населенный пункт.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, ЗУ-23-2, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Лозовое, Долгое, Крутая Гора, Первомайск, Калиновка, Веселогоровка, Голубовский.00:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и севернее Горловки сильные бои с применением минометов и артиллерии.00:30 в районе Калиново (ЛНР) также тяжелые бои идут уже более 10 часов, применяется минометы, артиллерия и техника.01:50 Кировский район Донецка под минометным обстрелом.01:50 поселок Гольмовский под минометным обстрелом.10:30 на линии фронта Калиново (ЛНР) – Первомайск (ЛНР) бои с применением минометов и техники.13:45 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел наших позиций с АГС.14:55 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и АГС.15:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, СПГ-9 и БМП-1.17:15 в районе Логвиново бой с применением АГС и БМП-1.18:45 в районе Калиново (ЛНР) продолжается бой с применением к/к пулеметов и минометов.18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается бой с применением к/к пулеметов и минометов.20:30 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, минометов калибром 82-мм и БМП-1.21:20 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский бои с применением минометов калибром 120-мм.22:20 западнее Докучаевска идет тяжелый бой с применением к/к пулеметы, гранатометов и минометов.22:25 в районе Крутая Гора (ЛНР) обстрел с СПГ-9.22:40 в районе Калиново (ЛНР) бои идут весь день, применяется к/к пулеметы и минометы калибром 82-мм.23:15 в районе ЯБП бои и обстрелы усилились, применяется минометы, артиллерия и техника.23:15 на Светлодарской дуге бой с применением к/к пулеметов, минометов и техники. 23:20юго-западнее и севернее Горловки бои с применением к/к пулеметов, минометов и техники.23:35 на южном фронте бои идут весь вечер, применяются к/к пулеметы, минометы калибром 82-мм и 120-мм, артиллерию и технику.23:50 в районе Сокольники (ЛНР) обстрел минами калибром 120-мм.За прошедшие сутки, при защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР и один получил ранение.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 48 раз.На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 4 снаряда калибром 122-мм, 158 мин калибром 82-мм и 132 мины калибром 120-мм, кроме этого противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 9 артиллерийских снарядов калибром 122-мм и 152-мм, 19 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении по районам шести населенных пунктов противник выпустил 2 артиллерийских снаряда калибром 100-мм, 23 мины калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, обстрел велся из гранатометов и стрелкового оружия.Повреждения получили четыре жилых дома в н.п. Докучаевск и одно строение в н.п. Крутая Бабка.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Фрунзе, Калиновка, Калиново Борщеватое, Логвиново, Крутая Гора, Сокольники.00:00 в районе ЯБП продолжается сильный бой, минометные и арт дуэли.07:00 в районе ЯБП начались утренние бои и минометные обстрелы.09:00 на Светлодарской дуге бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техника.12:00 в районе Калиновка возобновился обстрел с АГС и СПГ-9.12:30 в районе Калиново (ЛНР) обстрел минами калибром 82-мм.12:55 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ дважды применили ПТУР.14:00 в районе Докучаевска бой с применением к/к пулеметов, артиллерии и техники. Прилеты возле жилмассива.14:05 в районе Калиново (ЛНР) минометный обстрел калибром 120-мм.14:15 в районе Калиновка бой с применением АГС.15:30 в районе Калиновка обстрел минами калибром 82-мм. 15:35 в районе ЯБП боли с применением минометов.16:45 на линии фронта Вольво Центр – Аэропорт бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС иминометов.16:45 в Славяносербском районе (ЛНР) наши позиции под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.16:50 по району Жабичево начался артобстрел калибром 152-мм. Всего выпущено 16 снарядов.19:10 в районе Лозовое обстрел наших позиций с АГС и СПГ-9.21:15 в районе Логвиново обстрел наших позиций с БМП-1. Выпущено 14 снарядов.22:00 в районе Докучаевска бои с применением минометов и техники.22:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП минометные и арт дуэли.22:00 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов и минометов.22:00 на Светлодарской дуге бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и120-мм и артиллерии.23:10 в районе Князя Игоря стрелковый бой.23:25 по району Калиново(ЛНР) работает САУ.23:30 на Светлодарской дуге продолжается сильный минометный и артобстрел.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 41 раз.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 16 снарядов калибром 152-мм, 175 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме этого противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району н.п. Ленинское выпустили 9 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник вел обстрел из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.В результате преступного огня с позиций 54-й бригады ВСУ (которой командует Майстренко), по н.п. Зайцево, повреждения получили четыре домостроения.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 11 раз, применив артиллерию 122-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, ПТУР, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка, Калиново, Лозовое, Логвиново, п.Князю Игорю, Первомайск.00:30 в районе Калиново (ЛНР) продолжается артобстрел.00:30 в районе Донецкий (ЛНР) минометный обстрел.01:25 западнее Первомайска (ЛНР) артобстрел калибром 122-мм.09:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибром 120-мм.10:10 Петровский район Донецка под минометным обстрелом. «В результате обстрела произошло возгорание машины для вывоза мусора, которая двигалась по ул. Амударьинская, пострадал водитель», – сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе. Сотрудники МЧС ДНР выехали на место обстрела для тушения автомобиля. Пострадавший мирный житель доставлен в больницу. По уточненным данным ВСУ обстреляли Петровский район Донецка из минометов калибром 120-мм.12:35 в районе Долгое минометный обстрел калибром 120-мм.13:40 в районе Калиновка обстрел с АГС и минометов калибром 82-мм.14:00 в районе Аэропорта поселок Жабичево под сильным минометным обстрелом.14:25 в районе Долгое снова обстрел с СПГ-9 и минами калибром 120-мм.15:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и сильные минометные и арт обстрелы.16:30 в районе Фрунзе (ЛНР) ВСУ ведут обстрел по нашим позициям с гранатометов и АГС. 16:45 в районе Лозовое работает БМП-1. Всего по нашим позициям выпущено 10 снарядов. 18:40 в районе Калиновка бой усилился, применяется СПГ-9, ЗУ.19:30 в районе Нижнее Лозовое бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и БМП-1. 19:45 в районе ЯБП продолжаются бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, ВОГов, АГС и минометов калибром 120-мм.19:50 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский бои с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и120-мм.21:00 в районе Калиновка возобновился обстрел минометами и БМП-1. Всего с БМП-1 выпущено 20 снарядов калибром 73-мм.21:55 в районе Калиново (ЛНР) возобновились бои с применением минометов калибром 120-мм и артиллерии калибром 122-мм.22:30 в районе ЯБП продолжается сильный бой и минометные обстрелы.22:45 Докучаевск под обстрелом, опять минометы и бронетехника.22:55 в районе Калиновка очередной обстрел с БМП-1. Всего выпущено 10 снарядов.За прошедшие сутки ранение получил один мирный житель 1984 г.р., при защите Республики, погиб один военнослужащий ВС ДНР.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 44 раза.На Донецком направлении по районам четырнадцати населенных пунктов противник выпустил 11 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 9 танковых снарядов, 180 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме этого противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела с позиций ВСУ в н.п. Докучаевск повреждения получили четыре домостроения.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району н.п. Ленинское и Коминтерново выпустили 3 артиллерийских снаряда калибром 122-мм и 5 мин калибром 120-мм.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 24 мины калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Калиновка, Фрунзе, Лозовое, Нижнее Лозовое, Донецкий.00:30 в районе Донецкий (ЛНР) минометный обстрел калибром 82-мм.07:40 в районе Красный Яр (ЛНР) бой с применением гранатометов, АГС и минометов калибром 82-мм. 12:35 в районе Красный Лиман (ЛНР) позиционные перестрелки снайперов. 13:35 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.16:50 в районе Красный Яр (ЛНР) одиночный прилет 120-мм мины.19:15 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов, АГС и СПГ-9.19:50 на севере Горловки в районе Зайцево позиционные перестрелки.20:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.20:45 в районе ЯБП бой с применением минометов калибром 120-мм.20:45 в районе Калиновка обстрел наших позиций с АГС и БМП-1.21:00 в районе Докучаевска бой с применением минометов и техники. Местные жители сообщают, что снаряды разрываются в городе над жилмассивом.21:15 в районе Логвиново бой с применением АГС и БМП-1.22:00 в районе Калиново (ЛНР)сильный минометный обстрел калибром 120-мм.22:20 Докучаевск обстрел продолжается, работает БМП по городу. Есть попадания в газовую трубу в центре города.22:40 в районе Калиновка бой продолжается, работает АГС и СПГ-9.За сутки ВСУ обстреляли ДНР 46 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 6 танковых снарядов, 166 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела с позиций ВСУ н.п. Докучаевск повреждения получили шесть домостроений и газопровод по улице Куйбышева,13.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам четырех населенных пунктов выпустили 106 мин калибром 82-мм и 120-мм.На Горловском направлении по районам двух населенных пунктов противник выпустил 13 мин калибром 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Красный Яр, Красный Лиман, Калиново, Калиновка, Логвиново.01:40 севернее Горловки бои с применением минометов и техники.Утром и днем было тихо, возможно из-за сильного тумана.15:30 в районе Пески – Опытное (оба н.п. под ВСУ) был стрелково-минометный бой между ВСУ и национальными группировками. Раздел продовольствия вызвал вооруженный конфликт.16:45 Докучаевск под обстрелом минометов и БМП-1. В результате обстрела осколочные ранения плеча, бедра и голени получил мирный житель, 1972 г.р., который в это время находился возле дома по ул.Фрунзе,11. На данный момент пострадавший госпитализирован.17:10 Докучаевск снова под обстрелом минометов и БМП-1. Чуть позже подключилась артиллерия.18:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с середины дня бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и 120-мм и техники.21:40 севернее Горловки в районе Зайцево периодически, раз в 30 минут минометный обстрел.22:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм и 120-мм. Так же у укропов периодически лупит одна единица артиллерии.За прошедшие сутки ранение получил один мирный житель 1972 г.р.За сутки ВСУ обстреляли нас 35 раз.На Донецком направлении по районам восьми населенных пунктов противник выпустил 6 танковых снарядов, 145 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрела с позиций ВСУ в н.п. Докучаевск повреждения получили семь домостроений и газопровод по улице Центральная.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по району трех населенных пунктов выпустили 10 мин калибром 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам шести населенных пунктов противник выпустил девять мин калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, ЗУ-23-2, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Долгое, Калиновка, Фрунзе, Лозовое, Нижнее Лозовое, Донецкий.07:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов.10:40 в районе Фрунзе (ЛНР) обстрел наших позиций с к/к пулеметов и минометов калибром 120-мм. 11:10 Петровский район Донецка под обстрелом 120-мм минометов.11:15 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП с раннего утра бой с применением минометов и техники.11:30 севернее Горловки бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и БМП-1.11:35 на Светлодарской дуге бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов и минометов калибром 120-мм.13:05 в районе Логвиново наши позиции под обстрелом с АГС.13:28 в районе Молодёжное (ЛНР) позиционные бои с применением к/к пулеметов. 14:10 в районе Логвиново снайперские дуэли.14:30 поселок Гольмовский под обстрелом 82-мм минометов, ВСУ работают из Гладосово (недавно захваченный ВСУ).15:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм, артиллерии и техники.15:30 в районе Доломитное ДРГ ВСУ в составе 7 человек в очередной раз предприняли попытку захвата наших позиций, атака была отбита. По своей глупости противник потерял двух военнослужащих.16:00 в районе Долгое минометный обстрел калибром 82-мм.18:30 в районе Калиновка бой с применением к/к пулеметов и СПГ-9.19:55 в районе Пришиб(ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов калибром 120-мм.20:00 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, АГС и СПГ-09.21:30 в районе ЯБП возобновился бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС, СПГ-9, минометов калибром 82-мм и120-мм и техники.21:50 в районе Новоалександровка обстрел с БМП-1. Всего выпущено 11 снарядов.22:55 в районе Фрунзе (ЛНР) бой с применением СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.За сутки, при защите Республике, погиб один военнослужащий ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 29 раз.На Донецком направлении по районам десяти населенных пунктов противник выпустил 170 мин калибром 82-мм и 120-мм, кроме того противник вел обстрелы с применением различных типов гранатометов и стрелкового оружия. ВСУ применили по району ДФС фосфорные боеприпасы, поставив под угрозу критически важный объект, обеспечивающий водой часть ДНР и территории, оккупированной ВСУ.На Мариупольском направлении подразделения ВСУ по районам населенных пунктов Ленинское и Коминтерново выпустили 32 мины калибром 82-мм и 120-мм, вели обстрел из БМП, гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам четырех населенных пунктов противник выпустил 31 мину калибром 82-мм и 120-мм, а также применял различные типы гранатометов и стрелкового оружия. В результате дневного обстрела с позиций ВСУ по н.п. Гольмовский повреждения получили четыре домостроений.За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 120 и 82-мм, АГС, СПГ, БМП, РПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Фрунзе, Логвиново, Молодежное, Долгое, Калиновка, Пришиб, Лозовое, Новоалександровка, Первомайск.За прошедшую неделю:- в результате обстрелов со стороны ВСУ ранения получили два мирных жителя.- при защите Республики, погибло четыре военнослужащих ВС ДНР и один получил ранение.ВСУ обстреляли ДНР 277 раз, и применил по территории Республики 1679 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы двадцати одного населённого пункта Республики.Повреждения получили двадцать восемь домостроений в следующих населенных пунктах: н.п. Докучаевск, Ясное, Гольмовский, Крутая Балка, Зайцево и в Петровском районе Донецка.ВСУ обстреляли ЛНР 43 раза. Огонь велся из всех видов вооружения. В том числе применялась запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские орудия калибра 122 мм, минометы калибра 82-мм и 120-мм, БМП, зенитные установки, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 607 снарядов, мин и гранат.