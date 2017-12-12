Взрыв на крупнейшем газовом хабе Австрии. Поставки из России под угрозой?

Из Австрии приходят сведения о взрыве на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене. Газораспределительная станция располагается неподалёку от границы со Словакией. В результате взрыва вспыхнул сильный пожар. Известно по меньшей мере об одном погибшем и 50 раненых.Пожар можно видеть с расстояния в несколько километров от очага возгорания. По предварительным данным, причиной взрыва стали технические неполадки.Из-за инцидента на объекте газотранспортной и газонакопительной инфраструктуры в Австрии нарушились поставки российского газа в целый ряд стран Евросоюза. В частности, проблемы возникли с транзитом «голубого топлива» в южные и юго-восточные страны Европейского союза.Речь идёт об Италии, Венгрии, Словакии, Словении и Хорватии. Одновременно с этим возникли проблемы с так называемыми реверсными поставками газа из Словакии и Венгрии на Украину. В частности, произошло резкое снижение объёмов транзита по так называемому ужгородскому коридору словацким оператором Eustream.Пресс-служба компании Gas Connect Austria сообщает о том, что в кризисной ситуации приходится «осуществлять замещение импортного газа собственными энергоносителями». При этом констатируется, что такое замещение не сможет быть длительным.Отмечается, что в терминал австрийского Баумгартена поступал не только российский газ, но также газ из Норвегии.По последним данным, россиян среди погибших и пострадавших нет.