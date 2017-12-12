16:10 12 декабря

Взрыв на крупнейшем газовом хабе Австрии. Поставки из России под угрозой?

Из Австрии приходят сведения о взрыве на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене. Газораспределительная станция располагается неподалёку от границы со Словакией. В результате взрыва вспыхнул сильный пожар. Известно по меньшей мере об одном погибшем и 50 раненых.

Пожар можно видеть с расстояния в несколько километров от очага возгорания. По предварительным данным, причиной взрыва стали технические неполадки.




Из-за инцидента на объекте газотранспортной и газонакопительной инфраструктуры в Австрии нарушились поставки российского газа в целый ряд стран Евросоюза. В частности, проблемы возникли с транзитом «голубого топлива» в южные и юго-восточные страны Европейского союза.

Речь идёт об Италии, Венгрии, Словакии, Словении и Хорватии. Одновременно с этим возникли проблемы с так называемыми реверсными поставками газа из Словакии и Венгрии на Украину. В частности, произошло резкое снижение объёмов транзита по так называемому ужгородскому коридору словацким оператором Eustream.

Пресс-служба компании Gas Connect Austria сообщает о том, что в кризисной ситуации приходится «осуществлять замещение импортного газа собственными энергоносителями». При этом констатируется, что такое замещение не сможет быть длительным.

Отмечается, что в терминал австрийского Баумгартена поступал не только российский газ, но также газ из Норвегии.

По последним данным, россиян среди погибших и пострадавших нет.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 31

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  1. Моонзунд Сегодня, 15:22
    о да, сейчас начнется! ловля черных средне-русских кошек в темной комнате
    Моонзунд
    1. Шура пермский Сегодня, 15:24
      Алькаиду и игил еще приплести забыли… следствие разберется
      Шура пермский
      1. sabakina Сегодня, 16:06
        Цитата: Шура пермский
        Алькаиду и игил еще приплести забыли… следствие разберется

        Ну почему же забыли? Там ещё и АНЕНЕРБЕ! Мамой клянусь!
        sabakina
    2. kirgiz58 Сегодня, 15:30
      Цитата: Моонзунд
      о да, сейчас начнется! ловля черных средне-русских кошек в темной комнате

      Неее! Просто сейчас подпин-ки из Литвы начнут распродавать СПГ амерзкий, гнать по "недорого". Он уже протух в Клайпеде от стояния. Ничего личного, просто бизнес.(с).
      kirgiz58
    3. LiSiCyn Сегодня, 15:41
      А ведь во время good Еще бы зиму холодную am Сейчас турки засуетятся, еще трубу тянуть...
      LiSiCyn
    4. Венд Сегодня, 15:42
      Кто там был против "Северного потока 2"?
      Венд
      1. LiSiCyn Сегодня, 15:59
        laughing laughing laughing Во-во... А ну-ка, по порядку расчитайсь, кому первому Российского ГАЗА ? yes
        LiSiCyn
    5. INVESTOR Сегодня, 15:53
      Это может послужит хорошим аргументом для форсированного строительства "Северный поток-2".
      INVESTOR
    6. askort154 Сегодня, 15:55
      Моонзунд.....о да, сейчас начнется! ловля черных средне-русских кошек в темной комнате

      Австрия одна из здравомыслящих государств в Европе. Они не входят в НАТО. Надеюсь, они расследуют эту аварию без политических предубеждений. Хотя давить на них будут.
      askort154
      1. looker-on Сегодня, 16:00
        Никогда так за всю историю человечества не было.политика она -повсюду
        looker-on
  2. Logall Сегодня, 15:23
    Был бы Южный поток, таких проблем бы не случилось! Поставки газа в южные регионы не прекратилась бы...
    Ждите турецкий поток! И меньше слушайте Брюссель...
    Диверсификация газовых магистралей должно быть на первом месте! А то всё Им Украину жалко... Себя Пожалейте!
    Logall
    1. Идущий Сегодня, 15:28
      Теперь надо переживать и за южный поток , дай Бог , что бы это было обычной аварией.
      Идущий
      1. LiSiCyn Сегодня, 15:49
        Зачем нам переживать ? Пусть "еврогейцы" переживают lol У нас то , все по плану... Удивительно, что на урине, до сих пор , такого не было... Потому, как износ и разгильдяйство, никто не отменял. wink
        LiSiCyn
    2. 210окв Сегодня, 15:30
      Саш,привет!Сейчас этим ЧП максимально воспользуются заштатники.Им то больше всего подобное выгодно.
      Цитата: Logall
      Был бы Южный поток, таких проблем бы не случилось! Поставки газа в южные регионы не прекратилась бы...
      Ждите турецкий поток! И меньше слушайте Брюссель...
      Диверсификация газовых магистралей должно быть на первом месте! А то всё Им Украину жалко... Себя Пожалейте!
      210окв
    3. Beby Сегодня, 15:46
      Цитата: Logall
      Диверсификация газовых магистралей должно быть на первом месте! А то всё Им Украину жалко... Себя Пожалейте!

      Возможно, теперь ЕС станет несколько податливее в вопросах других "потоков" мимо Украины. Ну а если ещё и ремонт затянется за неделю-другую, глядишь, и совсем кочевряжиться перестанут... как запасы газа начнут заканчиваться.
      Beby
    4. alstr Сегодня, 16:10
      Проблемы были бы те же, т.к. взорвались не трубопроводы, а распределительная станция.
      легче было бы Румынии,Болгарии,Словакии. А вот Италии нет.
      У Европы проблема в том, что нет практически рокадных трубопроводов, которые могли бы перебрасывать газ с одного источника поступления на другой. И эту проблему Европа решать не хочет.
      alstr
  3. 210окв Сегодня, 15:24
    Соболезнование родным и близким..При таком взрыве одним погибшим к сожалению не обойдется..Мораль сей "басни"такова что должны быть как минимум два потока взаимно резервирующими и соответственно несколько хранилищ..
    210окв
  4. Azazelo Сегодня, 15:25
    Вот как с северными потоками бороться собрались
    Azazelo
  5. Геркулесыч Сегодня, 15:27
    Не исключаю и умышленного подрыва, с целью дистобилизации ситуации.
    Геркулесыч
    1. japs Сегодня, 15:32
      О Путине не говорят?
      А то уже пора. Да и хакеры тоже...
      japs
  6. kudma Сегодня, 15:30
    У нас когда под Нижнем труба бабахнула факел не меньше был, потом неделю ждали пока все выгорит. Я тогда в окно из дома всю картину наблюдал.
    kudma
  7. ul_vitalii Сегодня, 15:42
    Зима, быстро ликвидируют, заодно пусть подумают о надёжности газопровода и о поставщиках.Что-то упустили, раз образовалась такая концентрация .
    ul_vitalii
    1. Василенко Владимир Сегодня, 16:10
      Цитата: ul_vitalii
      заодно пусть подумают о надёжности газопровода и о поставщиках.

      Министр экономического развития Италии Карло Календа объявил во вторник о введении чрезвычайного положения в связи с прекращением поставок газа, передает агентство Reuters. «У нас возникли серьезные проблемы с поставками газа», — сказал он, добавив, что «если бы действовал Трансадриатический газопровод (TAP), Италии не пришлось бы объявлять режим чрезвычайного положения».
      Василенко Владимир
  8. HAM Сегодня, 15:49
    Млин!!Это литовцы диверсию заварганили,однозначно,больше некому!!Газовоз то без дела стоит...
    HAM
  9. bubalik Сегодня, 15:57
    Взрыв на крупнейшем газовом хабе Австрии. Поставки из России под угрозой?

    ,,,Нюрка слышь! авария,,Еуропа без газа зимой,,,Вот бядя-то,,, laughing
    bubalik
  10. Курочкин Сегодня, 15:59
    Виновные должны быть найдены и наказаны !!!!
    Курочкин
  11. Kawado S Сегодня, 16:00
    всякое бывает...
    говорили же им русские, нужно строить ЮП, нужно строить СП2,
    "данафихнада!!!" - орали в Брюсселе...
    Бестолковая антирусская истерика в ЕС, гораздо важнее энергетической безопасности?
    Kawado S
  12. anjey Сегодня, 16:03
    Из Австрии приходят сведения о взрыве на крупнейшей газораспределительной станции в Баумгартене
    как не парадоксально ,но спецслужбы сша скорее всего и организовало эту провокацию, что бы спасти бедную Европу своим "втридорога чудесным" сжиженым газом, что возмешь с гангстеров -шаблоны , ничего новенького действительно скучно уже....
    anjey
  13. gafarovsafar Сегодня, 16:08
    игил тут не причём.закон следствия такой ищи того кому это выгодно ну и технические причины сбрасывать тоже не надо конечно .пусть расследуют хотя какое расследование в европе если за дело взялась развдка стран запада
    gafarovsafar
  14. Василенко Владимир Сегодня, 16:09
    русские хакеры?!
    Василенко Владимир
  15. Silver Fox_2 Сегодня, 16:09
    принудительное закрытие началось ) цены на нефть идут верх
    Silver Fox_2
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