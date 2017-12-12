16:11 12 декабря

Ту-22М3 из Сирии прибыли в места постоянной дислокации

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Калужской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

После успешного завершения выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелет и прибыли на аэродром дислокации в Калужской области
- говорится в сообщении

Ту-22М3 из Сирии прибыли в места постоянной дислокации



В торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.

Грамотное обслуживание и эффективное боевое применение авиационной техники, а также соблюдение безопасности полетов позволили качественно выполнить задачи, поставленные в ходе контртеррористической операции в Сирии
– заявил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. –
Поздравляю личный состав с успешным выполнением боевых задач и возвращением на аэродром базирования


11 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны о выводе российской группировки из Сирии.

За время участия Воздушно-космических сил в операции на территории этой страны выполнено 6956 самолето-вылетов и более 7 тысяч вертолето-вылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Тралл Сегодня, 15:22
    Когда еще бахнем?
    Не коров Кузьмича же им тепереча перевозить в бомболюках smile
    Тралл
    1. ul_vitalii Сегодня, 15:27
      Дайте время, весь мир в труху.
      ul_vitalii
      1. INVESTOR Сегодня, 15:57
        Всему миру Россия показала как нужно проводить такие операции. Пришли, размотали игил, красиво ушли. А коалиция на фоне этого выглядит как немощная, беззубая, ангажированная стая шакалов.
        INVESTOR
  2. Корсар0304 Сегодня, 15:23
    Лихо, оперативно. Не успел озвучить - сразу в места постоянной дислокации. Видать задолго до оглашения отзыва сил и средств проводилась глубокая подготовка.
    Корсар0304
  3. pvv113 Сегодня, 15:27
    Кроме "Слава Дальней Авиации" ничего сказать не могу!. С возвращением, ребята!
    pvv113
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:31
    Не верится мне, что это надолго, с учетом того, какое количество боевиков еще воюет против властей и народа в Сирии.
    Геркулесыч
  5. NKVD Сегодня, 15:51
    Да вродь они и так в Моздоке базируются
    NKVD
  6. Iline Сегодня, 16:07
    Что-то вспылили с возвращением из Сирии. Вроде бы Моздок входит в состав Северной Осетии. Да и аэродром до 98-го года принадлежал Дальней Авиации. А самолёты и экипажи постоянно менялись на этом аэродроме, благо из Шайковки долететь до него не сложно.
    Нужно бы написать про завершение вылетов по целям в Сирии.
    Iline
Картина дня