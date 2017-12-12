Ту-22М3 из Сирии прибыли в места постоянной дислокации

После успешного завершения выполнения задач по нанесению авиационных ударов по объектам террористов на территории Сирийской Арабской Республики, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелет и прибыли на аэродром дислокации в Калужской области

Грамотное обслуживание и эффективное боевое применение авиационной техники, а также соблюдение безопасности полетов позволили качественно выполнить задачи, поставленные в ходе контртеррористической операции в Сирии

Поздравляю личный состав с успешным выполнением боевых задач и возвращением на аэродром базирования

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили перелет с аэродрома в Северной Осетии на аэродром дислокации в Калужской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ- говорится в сообщенииВ торжественных мероприятиях по случаю прибытия экипажей приняли участие командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, представители Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» и ветеранских организаций, сослуживцы, родственники и члены семей прибывших военнослужащих.– заявил генерал-лейтенант Сергей Кобылаш. –11 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая перед военнослужащими на авиабазе Хмеймим, отдал приказ министру обороны о выводе российской группировки из Сирии.За время участия Воздушно-космических сил в операции на территории этой страны выполнено 6956 самолето-вылетов и более 7 тысяч вертолето-вылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники.