Поддубный о войне в Сирии: Российский спецназ действовал крайне агрессивно

Один из самых известных отечественных военных корреспондентов Евгений Поддубный, совершивший не одну командировку в Сирию, дал интервью журналисту Владимиру Соловьеву.



Военкор рассказал некоторые аспекты войны в Арабской республике, поделился своими воспоминаниями и оценил результаты работы наших военных.



Поддубный также дал оценку сирийской армии. По его словам, когда он впервые прибыль в командировку в 2012 году, армия САР выглядела значительно лучше, чем в 2015 году, когда там начала действовать российская группировка войск. За четыре предыдущих года боев сирийские ВС значительно деградировали:самые смелы были убиты, были потеряны военные базы и техника. Но когда наши самолеты появились в небе, сирийцы воспряли духом и поверили в то, что война не будет проиграна.





Однако журналист считает, что только сейчас начинается основной этап строительства и восстановления страны. Это должно обеспечить сохранение тех результатов, которые были достигнуты за последние 2 с лишним года.









