16:11 12 декабря

Американские эксперты оценили новую российскую "снайперку" Т-5000

Американских военных аналитиков встревожила новая российская снайперская винтовка T-5000. По мнению западных специалистов, благодаря дальности и точности стрельбы она может изменить понятие "безопасное расстояние" и всю привычную тактику боя.

На известном американском портале Popular Mechanics упоминается доклад о российском оружии нового поколения, подготовленный для армии США. В документе, в частности, говорится о том, что российские снайперы оказались более "продвинутыми", чем американские. Противостоять им на поле боя при помощи обычной тактики уже становится невозможно, а это означает, что российские снайперы могут попросту прогонять противника с позиций.

Американские эксперты оценили новую российскую "снайперку" Т-5000



Popular Mechanics отмечает, что ранее в российской армии использовалась винтовка Драгунова. Ее характеризуют как хорошее оружие, но с плохой оптикой. Из-за этого СВД была эффективна на относительно небольшой дистанции. Между тем T-5000 оказывается убийственно точной даже на расстоянии в 2000 ярдов. Эти показатели превосходят, например, высокоточную американскую "снайперку" McMillian TAC-338, которая может поразить цель на дистанции 1700 ярдов. В результате уже сейчас российскую T-5000 называют вероятным фаворитом на международных соревнованиях по стрельбе.

Для производства новой винтовки используются лучшие материалы и уникальное оборудование. Вкупе с хорошими боеприпасами и прекрасной оптикой, T-5000 позволяет, например, стрелку попадать в дюймовый круг с 200 ярдов. Также сообщается, что новыми винтовками уже вооружаются некоторые армейские подразделения и силовые структуры, хотя поставки планировалось начать только в 2020 году.

Военные специалисты в своем докладе рекомендуют американским солдатам, которым угрожают снайперы с T-5000, прибегнуть к простому решению проблемы: незамедлительно прервать контакт с противником. Судя по всему, аналитики деликатно намекают о необходимости поскорее покинуть поле боя. Отмечается, что любые сомнения и колебания при этом могут привести к большому количеству погибших. По мнению специалистов, один снайпер, занявший позицию – это минимум две жертвы без каких-либо негативных последствий для стрелка.

В документе также говорится о необходимости разработать новую тактику для борьбы с этой угрозой. Речь может идти об использовании дымовых гранат, беспилотников для поиска снайперов и атак на них, а также другого спецвооружения.

Впрочем, в публикации подчеркивается, что T-5000 – это только начало. Так, например, другая российская снайперская винтовка "Сумрак" поразила цель на дистанции 3720 ярдов. Она также совершила рекордный по дальности выстрел на 4600 ярдов. При стрельбе на такие расстояния требуется учитывать не только направление ветра, но и вращение Земли. Как пишет издание, подобное оружие становится новым хозяином поля боя, передает "РГ-Сила"

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 11

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  1. Дратуй Сегодня, 15:54
    Сумрак!!! Хорошее Название для винтовки... good
    Дратуй
    1. Scoun Сегодня, 15:57
      Цитата: Дратуй
      Сумрак!!! Хорошее Название для винтовки... good

      Я сразу полез в интернет читать про неё.
      Scoun
    2. BlombiRus Сегодня, 16:11
      В последнее время на сайте публикуется череда статей о том, как АМЕРИКАНСКИЕ ЭКСПЕРДЫ оценили то, попробовали се , отведали это. Как это умиляет некоторых! А нам не пойму ли на их оценки? Меня интересуют оценки НАШИХ, Российских спецов. Это МЫ будем противостоять этой офигевшей пин.досне с этим оружием в руках. Не правильнее было бы гнать мокрой тряпкой всю эту заокеанскую дрянь от НАШЕГО оружия? Откуда такое низкопоклонничество и подобострастие?
      BlombiRus
  2. Геркулесыч Сегодня, 15:58
    Только вот и нам противника не нужно недооценивать -лучше уж переоценить, тогда и коррективы легче будет вносить -как и поправку, на ветер lol ....
    Геркулесыч
  3. Topotun Сегодня, 16:01
    Ну насколько я понимаю - стрельба на такие дальности уже исскуство. Конечно от винтовки зависит очень многое (да и от патрона тоже), но и от стрелка не меньше. А вряд ли таких мастеров может быть много....
    Topotun
    1. Гардемарин Сегодня, 16:08
      Современные прицелы автоматически учитывают все параметры окружающей среды и перемещают прицельную марку. Даже выстрел производят за стрелка. Так что требования к мастерству резко падают.
      Гардемарин
  4. Троль Сегодня, 16:02
    Спасибо, интересно, но блин, перевели бы сразу ярды и дюймы в привычные нам метры. Или там в скобках указывали
    Троль
    1. Black_PR Сегодня, 16:08
      Сударь, не ленитесь, сами, ручками..Это не сложно )))
      Я про перевод ..)))
      Black_PR
  5. Black_PR Сегодня, 16:03
    Вот радостно как-то.) Приятно слышать, что наши враги что-то изменять в своей тактике собираются из-за наших разработок.
    Black_PR
  6. Pharao7766 Сегодня, 16:05
    Цитата: Scoun
    Цитата: Дратуй
    Сумрак!!! Хорошее Название для винтовки... good

    Я сразу полез в интернет читать про неё.

    ***
    Пожалуйста
    http://lobaevarms.ru
    Pharao7766
  7. iliitchitch Сегодня, 16:10
    Убойная статья . Не дейв маджумдар , часом , в афторах ? "..незамедлительно прервать контакт с противником.." good - редкостный шедевр . А Труба серьёзная .
    iliitchitch
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