Американские эксперты оценили новую российскую "снайперку" Т-5000

Американских военных аналитиков встревожила новая российская снайперская винтовка T-5000. По мнению западных специалистов, благодаря дальности и точности стрельбы она может изменить понятие "безопасное расстояние" и всю привычную тактику боя.На известном американском портале Popular Mechanics упоминается доклад о российском оружии нового поколения, подготовленный для армии США. В документе, в частности, говорится о том, что российские снайперы оказались более "продвинутыми", чем американские. Противостоять им на поле боя при помощи обычной тактики уже становится невозможно, а это означает, что российские снайперы могут попросту прогонять противника с позиций.Popular Mechanics отмечает, что ранее в российской армии использовалась винтовка Драгунова. Ее характеризуют как хорошее оружие, но с плохой оптикой. Из-за этого СВД была эффективна на относительно небольшой дистанции. Между тем T-5000 оказывается убийственно точной даже на расстоянии в 2000 ярдов. Эти показатели превосходят, например, высокоточную американскую "снайперку" McMillian TAC-338, которая может поразить цель на дистанции 1700 ярдов. В результате уже сейчас российскую T-5000 называют вероятным фаворитом на международных соревнованиях по стрельбе.Для производства новой винтовки используются лучшие материалы и уникальное оборудование. Вкупе с хорошими боеприпасами и прекрасной оптикой, T-5000 позволяет, например, стрелку попадать в дюймовый круг с 200 ярдов. Также сообщается, что новыми винтовками уже вооружаются некоторые армейские подразделения и силовые структуры, хотя поставки планировалось начать только в 2020 году.Военные специалисты в своем докладе рекомендуют американским солдатам, которым угрожают снайперы с T-5000, прибегнуть к простому решению проблемы: незамедлительно прервать контакт с противником. Судя по всему, аналитики деликатно намекают о необходимости поскорее покинуть поле боя. Отмечается, что любые сомнения и колебания при этом могут привести к большому количеству погибших. По мнению специалистов, один снайпер, занявший позицию – это минимум две жертвы без каких-либо негативных последствий для стрелка.В документе также говорится о необходимости разработать новую тактику для борьбы с этой угрозой. Речь может идти об использовании дымовых гранат, беспилотников для поиска снайперов и атак на них, а также другого спецвооружения.Впрочем, в публикации подчеркивается, что T-5000 – это только начало. Так, например, другая российская снайперская винтовка "Сумрак" поразила цель на дистанции 3720 ярдов. Она также совершила рекордный по дальности выстрел на 4600 ярдов. При стрельбе на такие расстояния требуется учитывать не только направление ветра, но и вращение Земли. Как пишет издание, подобное оружие становится новым хозяином поля боя, передает "РГ-Сила"