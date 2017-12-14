Ось Москва — Анкара?

Похоже, что подходящий к завершению 2017 год станет знаковым в смысле изменения геополитического расклада на территории Евразии, что, разумеется, изменит всю картину и на глобальном уровне. Последние события на международной политической арене демонстрируют немыслимое ранее стремительное сближение России и Турции. Два, казалось бы, извечных военных, религиозных и политических противника, после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком стоявшие на грани полного разрыва отношений, не просто заключили временное "перемирие", но продемонстрировали поистине удивительный "форсаж" почти во всех сферах сотрудничества.Разумеется, подобный маневр не остался без внимания армии политических экспертов и аналитиков. Однако в объяснении нового российско-турецкого политического феномена подавляющее большинство из них демонстрируют удивительную близорукость, исходя в трактовке последних знаковых событий исключительно из личностных характеристик Эрдогана. Дескать, столкнувшись с неприятием на Западе своих авторитарных методов и приверженности исламской идеологии, Эрдоган сделал демонстративный, но временный разворот в сторону Москвы. И при любом позитивном внешнеполитическом знаке внимания со стороны США или ЕС моментально отвернется от России. Однако есть ряд моментов, заставляющих думать, что изменение приоритетов официальной Анкары носит долговременный характер.Во-первых, при всех своих диктаторских замашках Реджеп Тайип Эрдоган был и остается прагматиком. Примером тому может послужить его позиция относительно вступления Турции в Евросоюз. Если кто не в курсе, то идея вхождения Турецкой Республики в структуры объединенной Европы долгие десятилетия являлась для Анкары принципиальной, если хотите, мировоззренческой. Ведь со времен Кемаля Ататюрка большая часть турецкой интеллектуальной, военной и политической элиты мыслила себя европейцами. Турция является ассоциированным членом ЕС еще с 1964 года, а формальное заявление на вступление подала в далеком 1987 году. Вдумайтесь, тридцать лет турки ждали, когда же их европейские устремления будут оценены. И что в итоге? Два ключевых континентальных игрока, Франция и Германия, были и остаются категорически против этого, вне зависимости от смены собственных внутриполитических курсов. Германия, проведя неудачный мультикультурный эксперимент, опасается неконтролируемого роста турецкой диаспоры, а Франция традиционно находит повод поговорить о нарушениях прав человека, маскируя глубокое неприятие к стране с большим населением и перспективной экономикой.Каков же результат турецкой "евроинтеграции" на сегодня? А результат в сухом остатке таков: Эрдоган, будучи реалистом, не стал прятать голову в песок и признал во всеуслышание тот факт, что ЕС – это, по сути, закрытый христианский клуб, куда Турцию никогда и не при каких условиях не примут. Следовательно, и пытаться не стоит. Вдумайтесь: впервые за три десятка лет политический лидер Турции продекларировал отказ от внешнеполитической линии, являвшейся до этого константой всей национальной внешней политики! Однако же природа не терпит пустоты, и зияющий провал на западном направлении должен быть чем-то компенсирован. И мы видим, что корабль турецкой внешней политики уверенно взял курс на север.Во-вторых, вот уже несколько лет наблюдается кризис в отношениях Анкары с Североатлантическим альянсом, "увенчавшийся" недавним громким и отвратительным скандалом на учениях в Норвегии, когда изображения турецких политических лидеров, включая самого Ататюрка, были использованы в качестве мишеней для стрельб. Но это злостное оскорбление от военных "союзников" — просто мелкое хулиганство в сравнении с тем, что произошло в 2015 году. Дело в том, что, несмотря на размеры своих вооруженных сил (второе место во всем блоке НАТО), в обороноспособности Турции есть существенная брешь. Речь идет об отсутствии современной эшелонированной противовоздушной обороны (ПВО). Все попытки Анкары приобрести у американских партнеров комплексы "Пэтриот" провалились вследствие принципиального нежелания США. Нежелания вооружать современным оборонительным оружием "друзей", на чьей территории американцы имеют огромную, стратегически важную авиабазу Инджирлик, долго маскировалось разглагольствованиями о том, что безопасное небо Турции и без того гарантируют развернутые в стране американские и немецкие "Пэтриоты". И лишь продлив американцам разрешение на пользование авиабазой в 2015 году, турки с удивлением узнали, что "гаранты" в одностороннем порядке решили снять комплексы с дежурства! Сказать, что доверие к партнерам по НАТО было подорвано, все равно что ничего не сказать. Учитывая же, что законодательная база альянса вовсе не предусматривает обязательного вступления в войну союзников в случае нападения на одного из участников, оставляя принятие решения на усмотрение национальных правительств, туркам пришлось задаться вопросом: кем в таком случае должна быть для них Россия? Стратегическим противником или же стратегическим партнером? Подписание контракта на поставку новейших российских систем ПВО С-400 на фоне заключенных ранее с Москвой договоров в области транспортировки энергоносителей и атомной энергетики ясно дает понять, к какому ответу пришла турецкая сторона. Дело в том, что принципиально не интегрируемые в единую систему ПВО НАТО российские С-400 означают на практике начало долговременного сотрудничества (подготовка операторов и поставки комплектующих), а также проектирование национальной эшелонированной ПВО/ПРО с широким привлечением российского ВПК, способного предложить большой ассортимент наземных комплексов.Таким образом, мы становимся очевидцами того, как Турция совершает кардинальный геополитический разворот в сторону России. Уже подписанные контракты имеют смысл только в том случае, если их реализация будет пролонгирована как минимум на 50 лет. И есть абсолютная уверенность в том, что Россия не оттолкнет турецких партнеров так, как это сделали Америка и Европа.