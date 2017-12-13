Противоракетный комплекс Aegis Ashore: сухопутный корабль и угроза безопасности



Радиолокационная станция из состава комплекса Aegis Ashore. Фото Lockheed Martin / lockheedmartin.com



Компоненты комплекса. Рисунок Defenseindustrydaily.com



Перенос корабельной аппаратуры в наземное сооружение. Слайд из презентации Агентства по ПРО / slideshare.net



Комплекс ПРО на румынской базе Девеселу. Фото News.usni.org

По материалам сайтов:

http://mda.mil/

http://navy.mil/

http://defensenews.com/

http://globalsecurity.org/

https://defenseindustrydaily.com/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://news.usni.org/

https://lockheedmartin.com/

Очередное ухудшение ситуации на Корейском полуострове сопровождается повышенной угрозой обмена ракетно-ядерными ударами. Потенциальные участники гипотетического конфликта не желают нести потери от стратегических вооружений противника и намерены принимать те или иные меры. Главным средством защиты от вражеских ракет должны стать развернутые, строящиеся или пока только планируемые к постройке противоракетные комплексы. Одна из таких систем, созданных в США, носит название Aegis Ashore.В настоящее время на вооружении Соединенных Штатов и ряда дружественных им государств состоит ряд комплексов противоракетной обороны, отличающихся друг от друга характеристиками и возможностями, способом развертывания и т.д. Одной из основ сложнейшей и крупнейшей системы ПРО являются корабли с боевой информационно-управляющей системой Aegis BMD, созданной для перехвата баллистических ракет. Несколько лет назад на основе корабельного комплекса ПРО была создана унифицированная система наземного базирования.Новый проект сухопутной системы получил обозначение Aegis Ashore, указывающий на способ размещения ее компонентов. Головным подрядчиком при разработке этого проекта была компания Lockheed Martin. Кроме того, к работам привлекли ряд других организаций, ранее участвовавших в создании базовой морской системы «Иджис». Проектные работы были завершены в первой половине текущего десятилетия, и затем новый комплекс ПРО вывели на испытания.В основе проекта Aegis Ashore лежит простейшая идея, позволяющая организовать противоракетную оборону заданного района без необходимости разработки совершенно новых систем. Она заключается в размещении аппаратуры, изначально разработанной для кораблей, на соответствующих сухопутных сооружениях. Несмотря на иной вариант размещения, такой комплекс сохраняет все возможности базового корабельного образца. Следует отметить, что именно подобные особенности проекта «Иджис Эшор» привели к разногласиям на международной арене.Проект Aegis Ashore предусматривает любопытный способ развертывания необходимого оборудования. На противоракетной базе предлагается строить несколько сооружений разной конфигурации. К примеру, для размещения радиолокационной станции следует строить многоэтажное здание, внешне похожее на надстройку кораблей проектов Ticonderoga и Arleigh Burke. На определенном удалении от РЛС и командного пункта должна строиться «коробка» для размещения вертикальной пусковой установки противоракет.По составу основных компонентов система сухопутного базирования почти не отличается от корабельной. Для слежения за обстановкой в воздушном и космическом пространстве, поиска целей и выдачи целеуказания по-прежнему используется радиолокационная станция AN/SPY-1 с пассивной фазированной антенной решеткой. На одном сооружении монтируется несколько антенных решеток, что позволяет следить за крупным сектором и своевременно получать данные об опасных объектах.Аппаратура обработки данных, выдачи целеуказания и управления стрельбой, насколько известно, так же заимствовалась у корабельного комплекса Aegis BMD. При этом, как утверждалось официальными лицами, комплекс наземного базирования лишился некоторых приборов и части программного обеспечения. Это было сделано во избежание нарушений международных договоров. Впрочем, этот вопрос до сих пор остается поводом для споров на разных уровнях.Для стрельбы противоракетами в состав сухопутного комплекса ПРО включена универсальная вертикальная пусковая установка Mk 41. В базовой версии это изделие размещается в корпусах существующих и строящихся кораблей. Для использования такой пусковой установки на суше предусматривается строительство специального сооружения, внутри которого помещаются все необходимые агрегаты. Кроме того, такое строение оснащается средствами загрузки ракет в вертикальные ячейки.Главным средством уничтожения баллистических ракет противника в комплексе «Иджис Эшор» являются ракеты-перехватчики семейства SM-3. Это оружие, изначально создававшееся для кораблей с функциями противоракетной обороны, вместе с другим оборудованием было адаптировано к эксплуатации на суше. Как и исходный корабельный комплекс, сухопутная система способна использовать все существующие ракеты SM-3, вне зависимости от их модификации.В настоящее время основным боеприпасом комплексов Aegis BMD в двух вариантах базирования является противоракета RIM-161C SM-3 Block IB. Это изделие комплектуется двухдиапазонной инфракрасной головкой самонаведения и осуществляет перехват цели при помощи специальной кинетической боевой ступени. Развивая в полете скорость до 3 км/ч, такая ракета способна поразить цель на дальности до 700 км.В обозримом будущем на вооружение должна будет поступить ракета SM-3 Block IIA, отличающаяся более высокими характеристиками. За счет применения новой силовой установки такой боеприпас должен будет развивать скорость до 4-4,5 км/ч. Дальность стрельбы будет увеличена до 2500 км. Также проект предусматривает использование новых систем наведения, что, как ожидается, тоже заметным образом повысит боевые качества ракеты.Следует напомнить, что помимо противоракет SM-3 в боекомплект кораблей проектов «Тикондерога» и «Арли Берк» входит оружие других типов. Крейсеры и эсминцы способны нести зенитные ракеты SM-2 и другие, противолодочное оружие, а также ракеты «поверхность-поверхность» семейства Tomahawk. Как утверждают официальные источники, в ходе адаптации комплекса «Иджис» к использованию на суше было решено отказаться от части его приборов. Таким образом, в составе Aegis Ashore отсутствуют системы, применяемые для стрельбы «традиционными» зенитными, противолодочными или ударными ракетами. Тем не менее, подобные заявления подвергаются критике.21 мая 2014 года Пентагон официально объявил о проведении первого тестового запуска ракеты SM-3 опытным комплексом «Иджис Эшор». Комплекс, построенный на Гавайских островах, произвел запуск противоракеты модификации Block IB. Как сообщалось, пуск прошел штатно. При этом в ходе первого испытания какие-либо учебные мишени не использовались. Впрочем, необходимость такой проверки могла отсутствовать: противоракетный вариант системы Aegis достаточно давно прошел все испытания и показал свои возможности. Таким образом, проверки береговой его версии могли ограничиться только подтверждением работоспособности аппаратуры, размещенной в новых сооружениях.Вскоре после испытаний началось строительство новых объектов противоракетной обороны. Первый комплекс Aegis Ashore заложили в Румынии, на авиабазе Девеселу. К концу весны 2015 года на объекте завершились строительные работы, а в конце года было объявлено о достижении эксплуатационной готовности. В мае 2016-го новый комплекс официально ввели в эксплуатацию. С этого момента РЛС сухопутного базирования начала слежение за обстановкой, а ракеты-перехватчики заступили на дежурство, ожидая команду на старт.В настоящее время строительные и монтажные работы ведутся в Польше, вблизи поселка Редзиково. Второй объект Aegis Ashore должны достроить, проверить и ввести в строй в следующем году. Насколько известно, по своему оснащению эта база противоракетной обороны будет похожа на уже введенную в строй в Румынии. Двум новым объектам в Восточной Европе предстоит решать схожие задачи в разных регионах. Так, комплекс ПРО на польской территории будет прикрывать северные районы Европы, а «румынскому» предстоит защищать южные рубежи.Не так давно стало известно о будущем строительстве еще двух объектов ПРО, на этот раз в Японии. В связи с ухудшением обстановки на Корейском полуострове и растущей угрозой со стороны КНДР официальный Токио выразил желание построить на своей территории два комплекса Aegis Ashore. Как сообщалось в начале года, на строительство этих объектов понадобится несколько лет, и к 2023 году Япония получит защиту от гипотетического ракетно-ядерного удара. Один комплекс будет развернут в префектуре Акита, второй – в Ямагути. Каждый из них обойдется казне в 80 млрд иен (около 730 млн долларов США).Несколько дней назад японская пресса сообщила, что военное ведомство страны не устраивает сформированный график работ по развертыванию противоракетных систем. Оно намерено запросить дополнительное финансирование, при помощи которого удастся ускорить строительство в 2018 финансовом году. Для этого требуется 730 млн иен (6,4 млн долларов). Увеличение финансирования в ближайшем будущем позволит в определенной мере ускорить строительство и тем самым приблизить момент начала эксплуатации готовых комплексов.По разным данным, свой интерес к комплексу ПРО Aegis Ashore проявляли и другие страны, но в их случае дело пока не продвинулось дальше разговоров и обсуждений. Согласно актуальным планам, подобные системы будут развернуты только в трех странах. Две противоракетные базы будут работать в Восточной Европе, еще две – на Дальнем Востоке. О возможном наращивании такой группировки пока не сообщалось.Достаточно быстро проект Aegis Ashore подвергся жесткой критике со стороны Москвы и Пекина. Зарубежные специалисты заметили, что перспективный противоракетный комплекс, отличающийся интересным «происхождением», может иметь характерные возможности. Более того, некоторые возможности, выходящие за пределы заявленных, прямо противоречат существующим международным договорам.Прежде всего, комплекс Aegis Ashore, как и другие противоракетные системы Соединенных Штатов, был назван средством изменения стратегического баланса. Развертывая комплексы ПРО в непосредственной близости от российских или китайских границ, Вашингтон показывает свое желание получить преимущества в гипотетическом конфликте с обменом ракетно-ядерными ударами. Теоретическая возможность перехвата части ракет потенциального противника вскоре после их запуска дает США определенные преимущества. Одновременно с этим нарушается баланс сил в разных регионах, что точно не приведет к положительным последствиям.Также политики отметили специфические технические и боевые возможности новых объектов. Дело в том, что базовый корабельный вариант комплекса Aegis BMD может использовать не только ракеты-перехватчики, но и другое управляемое ракетное вооружение. И если применение противолодочных ракет на суше выглядит бессмысленным, то совместимость с изделиями «Томагавк» является самым серьезным поводом для беспокойства. С технической точки зрения, «Иджис Эшор» может сохранять совместимость с крылатыми ракетами и использоваться для их запуска.Размещение ракет Tomahawk на сухопутных базах в Восточной Европе или Японии представляет большую угрозу для российских и китайских объектов. Кроме того, использование такого оружия с комплексом Aegis Ashore прямо противоречит условиям договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Среди прочего, это соглашение предусматривало отказ от крылатых ракет наземного базирования.По очевидным причинам, официальный Вашингтон не признает возможность использования комплексов ПРО в качестве средства нанесения ракетного удара. По официальной американской информации, комплекс Aegis Ashore не имеет возможности стрельбы крылатыми ракетами, поскольку в его составе отсутствуют некоторые приборы и не используется определенное программное обеспечение. Тем не менее, и это является поводом для новых вопросов. Прежде всего, политики, специалисты и общественность желают знать, насколько сложно дополнить «Иджис Эшор» нужными устройствами и программами.Таким образом, в существующей конфигурации американские объекты ПРО могут угрожать интересам России и некоторых других стран, причем сразу по двум причинам. Использование противоракет семейства SM-3 может изменить стратегический баланс в регионе с негативными последствиями для международной обстановки. Официально отвергаемая, но сохраняемая на теоретическом уровне возможность стрельбы крылатыми ракетами «земля-земля», в свою очередь, оказывается прямой угрозой безопасности соседних стран.Россия и Китай уже не первый год говорят об опасностях, связанных с развертыванием американских комплексов противоракетной обороны, в том числе и сухопутной версии Aegis BMD. Военное и политическое руководство Соединенных Штатов, впрочем, не обращает особого внимания на такую критику и продолжает строительство новых объектов. Кроме того, продолжается программа развития ракет SM-3, новые результаты которой будут внедрены не только на кораблях, но и на сухопутных комплексах.Как следует из последних событий, американская сторона не намерена сворачивать свою программу строительства новых объектов противоракетной обороны, в том числе комплексов Aegis Ashore. В начале двадцатых годов в строй будут введены два подобных объекта на японской территории, в результате чего США и их союзники будут располагать достаточно развитой сетью комплексов ПРО. С их помощью можно будет контролировать и прикрывать Восточную Европу, а также северную часть Азиатско-Тихоокеанского региона.Заявления и действия Вашингтона, наблюдавшиеся в последние годы, прямо говорят о том, что он не намерен останавливать развитие своей глобальной системы противоракетной обороны. Как следствие, странам, интересы которых затрагивает появление такой системы, необходимо принимать определенные меры. Доступные сведения об архитектуре, возможностях и боевых качествах комплексов ПРО, в том числе «Иджис Эшор», позволяют составить примерный круг решений.Для нанесения полномасштабного удара при применении противником противоракетных систем необходимы ракеты со средствами преодоления ПРО и, возможно, комплексы радиоэлектронной борьбы. Последние должны будут мешать работе средств обнаружения ПРО, а ракеты, оснащенные собственными средствами прорыва, смогут пройти через оставшуюся защиту. В таком случае, как минимум, определенная часть ракет сможет поразить указанные цели.Активно отрицаемая возможность стрельбы крылатыми ракетами так же требует соответствующих мер. Ими может стать развитая эшелонированная противовоздушная оборона на предполагаемых маршрутах ракет. Это позволит своевременно выбить значительную часть ракет. Прочие ракеты должны быть перехвачены ПВО, отвечающей за прикрытие их целей.Очевидно, что существующая проблема с американскими комплексами противоракетной обороны имеет, как минимум, теоретическое решение. Теми или иными способами можно сократить негативное влияние новых комплексов и частично сохранить желаемый баланс сил. Тем не менее, во всем этом присутствует один негативный момент. Развертывание ракет со средствами преодоления и развитой ПВО переводит решение актуальных вопросов в военную плоскость. Накопившиеся проблемы следовало бы решать властям и дипломатам, но одна из сторон негласного конфликта не желает отказываться от своих планов. К чему это приведет – станет известно в будущем.