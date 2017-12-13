Осень, в небе жгут корабли... О докладе комиссии Роскосмоса

Крушение было вызвано непрогнозировавшимся поведением разгонного блока «Фрегат» уже после того, как тот отделился от ракеты-носителя. Это выявило скрытую проблему в алгоритме, которая не проявлялась десятилетиями успешных пусков связки «Союз» — «Фрегат».

После отделения разгонного блока система управления начала выдавать управляющее воздействие на разворот орбитального блока в требуемое угловое положение. В момент пространственной ориентации разгонного блока было зафиксировано нештатное угловое положение РБ «Фрегат». В итоге он ушёл с расчётной орбиты после включения маршевых двигателей.

Проведя всесторонний анализ, члены комиссии считают, что проявление этой некорректности алгоритма могло и не произойти при запуске с космодрома Восточный этой же полезной нагрузки с этим же разгонным блоком на этой же ракете. Пуск прошёл бы штатно, например, летом либо в случае, если бы районы падения отделяемых частей РН лежали в стороне от выбранных.

Накануне так называемая аварийная комиссия Роскосмоса опубликовала доклад, в котором отразились итоги расследования неудачного запуска ракеты-носителя «Союз-2.1б». Стоит напомнить, что в результате неудачи, постигшей выводимую на околоземную орбиту космическую систему, 28 ноября были потеряны 19 различных спутников, среди которых не только отечественные, но и зарубежные. В Роскосмосе пообещали провести расследование максимально оперативно и не затягивать с выводами. Обычного в таких случаях затягивания публикации выводов спецкомиссии действительно не произошло, и итоговые выкладки специалистов, в комиссию входивших, оказались опубликованы уже через две недели после крушения.Из материалов комиссии, которые были направлены для публикации в СМИ:Термины «непрогнозировавшееся поведение» и «десятилетиями не проявлявшаяся проблема», откровенного говоря, настораживают.Далее от комиссии Роскосмоса:Далее специалисты заявили, что сложившееся сочетание параметров стартового стола космодрома и азимутов полёта ракеты-носителя и разгонного блока не встречалось никогда ранее. Именно поэтому, декларируют в Роскосмосе, существующие методики не позволили изначально выявить проблемы при такого рода сочетании.Ещё из официального доклада ведомства:Откровенно говоря, такие заявления, прозвучавшие в итоговом докладе, выглядят в значительной степени странно. Складывается впечатление, что все эти трактовки о «невиданном доселе» сочетании параметров и азимутов использованы, чтобы не делать акцент на основных проблемах. А основные проблемы заключаются в фактической безответственности одних на фоне бесконтрольности со стороны других.Когда читаешь пункт доклада «как бы» о причинах падения, и в нём (в пункте доклада) появляется фраза, что, дескать, пуск прошёл бы штатно, если бы было лето, а не поздняя осень – предзимний период, то невольно задаёшься вопросом: а когда в космонавтике наступил тот момент, при котором для вывода спутников на околоземную орбиту стало важно учитывать не конкретное время старта и конкретную его дату, а целое время года? Получается, что вести учёт координат стартового стола космодрома и азимута ракеты-носителя для специалистов Роскосмоса летом куда проще, нежели вести учёт тех же параметров осенью... И неужели от холода ёжатся не только специалисты, занимающиеся расчётами, но и производительность процессоров используемой техники?..Исходя из заявления спецкомиссии, остаётся только потеряться окончательно при ответе на вопрос: как же советским специалистам удалось исхитриться и штатно запустить первый искусственный спутник Земли в октябре? Неужели на их тогдашние вычислительные инструменты никак не повлияла октябрьская промозглая погода, и стартовый стол в ходе расчётов никуда «не накренился» относительно азимута ракеты-носителя.В общем, тут ёрничать можно сколько угодно, а те самые проблемы безответственности и бесконтрольности от этого никуда не исчезают. Кстати, в правительстве заявили, что, мол, волноваться-то особо и не нужно. Мол, все потери покрыла страховка. Страхуйтесь, говорят, и дальше, и роняйте хоть по 19, хоть по 119 спутников «за один присест»... всё ж окупится. А как же престиж и репутация, которые никакие страховки точно не покрывают, и покрыть не могут по определению. Да разве ж об этом официальными лицами сегодня принято говорить...Ведь если было бы принято говорить, то пришлось бы констатировать очевидные вещи: кладовщик (или сварщик) по определению не может являться главным виновником крушения космического аппарата по той простой причине, что это просто кладовщик (и просто сварщик). А за ними стоит целая система «эффективного менеджмента», представители которой осваивают колоссальные средства из бюджета, но априори никак не готовы нести персональную ответственность.Ведь если бы было принято говорить, то пришлось бы констатировать, что у нас выстроена такая система образования, которая размазывает в итоге любую некомпетентность, выставляя её индивидуальным «креативным» подходом. Он художник, он так видит...Если уж у нас, начиная именно с системы образования, бумажка отчёта подменяет любой реальный результат работы, и именно на бумажку горят глаза проверяющих органов, то о чём говорить в других отраслях. В той же космической можно потом отписаться, что, мол, координаты, параметры и азимут «лучше бы были летними», а потом «подложить» бланк страхового полиса – и все дела.Все заинтересованные лица уже раскусили, что именно такой подход как бы устраивает руководство. А то ж придётся, и правда, искать реальных виновников, находить отсылку к современной подготовке в образовательных «организациях». Это ж, чего доброго, придётся ещё и приходить на актуальные программы известного тележурналиста Константина Сёмина, и отвечать на его острые вопросы о том, почему у нас образовательные центры растут как грибы после дождя, а уровень образования продолжает падать, почему по федеральным каналам – «Сириусы» и прочие «Кванториумы», а в школах провинции туалеты на улице, худые крыши (хотя разруха, как известно, не в клозетах...), и 1 компьютер в кабинете информатики, да и то принесённый из дома учителем-энтузиастом.Так, выходит, следующих пусков ожидать летом?.. Или там вновь обнаружатся проблемы: жара, саранча и суховеи, мешающие ракетам и всей современной космической отрасли?..А то ведь теперь у текста из репертуара ДДТ «Осень, в небе жгут корабли» появляется дополнительный смысл.