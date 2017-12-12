Сатановский: Трамп преподнес "подарок" Ближнему Востоку под Новый год

С самого первого дня существования Израиля американцы не вмешивались в политический статус Иерусалима, настаивая на том, что вопрос должен решаться исключительно посредством переговоров между израильтянами и палестинцами. Однако в 1995 году Конгресс США принял законопроект о переносе своего посольства из Тель-Авива в "город трех религий", признавая последний столицей еврейского государства.



Президент Клинтон, работая в то время над урегулированием конфликта между Палестиной и Израилем, наложил на законопроект Конгресса вето, опасаясь, что данные действия сведут его старания на нет. Далее это вето продлевали все последующие президенты США.



Признание Трампом Иерусалима столицей Израиля вызвало ожидаемый гнев во всем мусульманском мире. Турецкий президент Эрдоган даже пообещал разорвать дипломатические отношения с последним. Не нашли поддержки действия Трампа и в Европе.





Эксперт по Ближнему Востоку Евгений Сатановский считает, что никаких последствий такого "громокого" шага американского президента не будет.









