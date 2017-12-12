Наемники из российской ЧВК "попались" в Судане

Некоторое время назад западные СМИ сообщили о прибытии в Судан наемников из российских частных военных компаний (ЧВК). Сообщалось, что российские бойцы принимают участие в боях на стороне правительства Омара Башира, а также занимаются тренировкой суданских солдат.



Официальные власти РФ отрицают информацию об участии ЧВК в конфликтам за рубежом, ведь деятельных таких компаний запрещена российским законодательством.



Однако сегодня известный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в соцсетях видео, которое призвано опровергнуть заявления властей России.





На кадрах видно, как трое вооруженных солдат негроидной расы отрабатывают штурм здания. Голос за кадром отдает команды на арабском языке, но с явным русским акцентом. Под конец ролика не остается сомнений в принадлежности голоса военного инструктора.



По данным СМИ, база российской ЧВК располагается к северу от Порт-Судана напротив саудовской Джедды.









