Наемники из российской ЧВК "попались" в Судане
Некоторое время назад западные СМИ сообщили о прибытии в Судан наемников из российских частных военных компаний (ЧВК). Сообщалось, что российские бойцы принимают участие в боях на стороне правительства Омара Башира, а также занимаются тренировкой суданских солдат.
Официальные власти РФ отрицают информацию об участии ЧВК в конфликтам за рубежом, ведь деятельных таких компаний запрещена российским законодательством.
Однако сегодня известный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в соцсетях видео, которое призвано опровергнуть заявления властей России.
На кадрах видно, как трое вооруженных солдат негроидной расы отрабатывают штурм здания. Голос за кадром отдает команды на арабском языке, но с явным русским акцентом. Под конец ролика не остается сомнений в принадлежности голоса военного инструктора.
По данным СМИ, база российской ЧВК располагается к северу от Порт-Судана напротив саудовской Джедды.
Официальные власти РФ отрицают информацию об участии ЧВК в конфликтам за рубежом, ведь деятельных таких компаний запрещена российским законодательством.
Однако сегодня известный военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в соцсетях видео, которое призвано опровергнуть заявления властей России.
На кадрах видно, как трое вооруженных солдат негроидной расы отрабатывают штурм здания. Голос за кадром отдает команды на арабском языке, но с явным русским акцентом. Под конец ролика не остается сомнений в принадлежности голоса военного инструктора.
По данным СМИ, база российской ЧВК располагается к северу от Порт-Судана напротив саудовской Джедды.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти