20:43 12 декабря
ХАМАС объявил о начале третьей интифады

Сотня истребителей Су-30СМ в российском небе

На серо-голубом камуфляже уже выведен бортовой номер. Сотый по счету многоцелевой истребитель Су-30СМ перед отправлением к месту службы сдает очередной экзамен на профпригодность. Позади испытания на стенде и пробный полет. Боевая машина юбилейной серии готова пополнить ряды Курского авиаотряда Западного военного округа.

Воздушный марафон от Иркутска до Курска стал проверкой на прочность крылатых новобранцев. Они успешно прошли сквозь туманы и снежную бурю: оставив позади сибирские морозы, они попали в декабрьскую оттепель. На посадку Су-30СМ заходят, преодолев 5 тысяч километров.

Су-30СМ называют "чистильщиком неба". Высокоманевренный истребитель создан для завоевания господства в небе. Он способен выполнять задачи в любую погоду, вне зависимости от времени суток.


Летчики лестно отзываются об аэродинамических свойствах и управляемости этой боевой машины. Су-30СМ даст фору своим конкурентам. Он сочетает в себе лучшие качества штурмовика, бомбардировщика и истребителя.



3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. shura7782 Сегодня, 19:20
    На камеру пилоты хвалят машину - это хорошо. Осталось тоже услышать без камеры тогда будет действительно - отлично. Ещё бы спецов послушать как она в обслуживании.
    shura7782
  2. НЕКСУС Сегодня, 19:33
    Пока это основной тяжелый истребитель наш.Очень скоро его на этом посту именно основного тяжелого истребителя сменит СУ-35,когда его доведут до ума и оснастят новым РЛС.Ну а лет через 10 ,к ним на смену придет СУ-57,служить,как ОСНОВНОЙ тяжелый МФИ.
    НЕКСУС
    1. shura7782 Сегодня, 19:47
      ......Ну а лет через 10.....
      На МАКС -2027 придём смотреть на новые разработки. Всётаки интересное это дело - АВИАЦИЯ.
      shura7782
Картина дня