Сотня истребителей Су-30СМ в российском небе

На серо-голубом камуфляже уже выведен бортовой номер. Сотый по счету многоцелевой истребитель Су-30СМ перед отправлением к месту службы сдает очередной экзамен на профпригодность. Позади испытания на стенде и пробный полет. Боевая машина юбилейной серии готова пополнить ряды Курского авиаотряда Западного военного округа.



Воздушный марафон от Иркутска до Курска стал проверкой на прочность крылатых новобранцев. Они успешно прошли сквозь туманы и снежную бурю: оставив позади сибирские морозы, они попали в декабрьскую оттепель. На посадку Су-30СМ заходят, преодолев 5 тысяч километров.



Су-30СМ называют "чистильщиком неба". Высокоманевренный истребитель создан для завоевания господства в небе. Он способен выполнять задачи в любую погоду, вне зависимости от времени суток.





Летчики лестно отзываются об аэродинамических свойствах и управляемости этой боевой машины. Су-30СМ даст фору своим конкурентам. Он сочетает в себе лучшие качества штурмовика, бомбардировщика и истребителя.









