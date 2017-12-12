ХАМАС объявил о начале третьей интифады
Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей, сообщил во вторник пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.
Он пообещал новый "День гнева" против решения Америки.
Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна, передает РИА Новости
Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада— заявил Алкану.
Он пообещал новый "День гнева" против решения Америки.
Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше— сказал пресс-секретарь.
Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна, передает РИА Новости
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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