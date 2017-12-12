20:42 12 декабря
ХАМАС объявил о начале третьей интифады

ХАМАС объявил о начале третьей интифады

Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады после решения США признать Иерусалим израильской столицей, сообщил во вторник пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану.

Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили свое решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада
— заявил Алкану.

ХАМАС объявил о начале третьей интифады



Он пообещал новый "День гнева" против решения Америки.

Протесты будут продолжаться и на Западном берегу реки Иордан, и в секторе Газа, и в Иерусалиме. Потому что мы протестуем против признания Америкой Иерусалима столицей Израиля, так как мы считаем его столицей Палестины. Мы надеемся, что протесты будут развиваться дальше и дальше
— сказал пресс-секретарь.

Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна, передает РИА Новости

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 53

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  1. Anarchist Сегодня, 19:45
    Протесты и протестами, но чувствую, что прольется кровь!
    Реки крови - и в них только капля иудейской...
    Anarchist
    1. Идущий Сегодня, 19:54
      Кровь , она везде кровь и на ней держится империя США.
      Идущий
      1. bouncyhunter Сегодня, 20:03
        Витя , привет ! hi Собственно , этого Трамп своими словами и добивался . И создал новый очаг напряжённости , и к Израилю подлизался . negative
        bouncyhunter
        1. Идущий Сегодня, 20:09
          Добрый вечер Паша! hi , Трамп видит только деньги и свое отражение в зеркале , больше его ничего не волнует.
          Идущий
          1. bouncyhunter Сегодня, 20:14
            Золотой Телец завладел умами в США и напрочь отключил здравый смысл . sad
            bouncyhunter
            1. Идущий Сегодня, 20:17
              Желудок у них впереди головы , я уже про душу молчу.
              Идущий
              1. bouncyhunter Сегодня, 20:20
                Душу они давно рогатому продали . fool
                bouncyhunter
                1. Идущий Сегодня, 20:33
                  Нельзя продать то чего нет , но они умудрились. lol
                  Идущий
                  1. bouncyhunter Сегодня, 20:38
                    Дед мой покойный говаривал что у американцев вместо души - пар смердючий . Было это давно , но теперь-то я понимаю как он был прав .
                    bouncyhunter
    2. Фрол 7525 Сегодня, 19:54
      Да евреи быстро эти протесты к ногтю...И без рек крови. wink
      Фрол 7525
    3. фигвам Сегодня, 19:59
      Цитата: Anarchist
      Протесты и протестами, но чувствую, что прольется кровь!
      Реки крови - и в них только капля иудейской...

      Только для этого и была сделана эта провокация Трампом.
      фигвам
      1. Идущий Сегодня, 20:03
        В основном для бизнеса.
        Идущий
        1. татарин 174 Сегодня, 20:10
          Цитата: Идущий
          В основном для бизнеса.

          Имынно так и никак иначе. Не зря он во время своей присяги слова произносил, что типа Америка-во первых. Хороший президент для своей страны, однако.
          татарин 174
          1. Идущий Сегодня, 20:27
            Но только для богатых.
            Идущий
    4. ЮБОРГ Сегодня, 20:26
      И что самое интересное, НЕ ОДНОГО КОММЕНТАРИЯ от сайтного еврейства.
      ЮБОРГ
      1. Segel Сегодня, 20:39
        А ты без их комментариев жить не знаешь как? tongue
        Segel
    5. Angel_and_Demon Сегодня, 20:29
      Цитата: Anarchist
      и в них только капля иудейской...

      ну это как посмотреть hi немцы вначале партизан тоже силой не считали
      Angel_and_Demon
  2. 210окв Сегодня, 19:45
    Подожгли Ближний Восток заштатники..Опять палестинцы будут крайними..
    210окв
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:31
      Цитата: 210окв
      Опять палестинцы будут крайними.

      а простые евреи гибнуть
      Angel_and_Demon
  3. Хантер Сегодня, 19:46
    Спасибо ХАМАС , успеем Сирию восстановить..Без бомбежек Израиля! Как говорится Аллах акбар..
    Хантер
    1. 210окв Сегодня, 19:52
      А эти такие..израильтяне.Могу и там и там нагадить..
      Цитата: Хантер
      Спасибо ХАМАС , успеем Сирию восстановить..Без бомбежек Израиля! Как говорится Аллах акбар..
      210окв
  4. Mole Сегодня, 19:48
    С Украиной - не получилось, в Сирии - не прошло, с Турками - не поперло, вот теперь самый, что не наесть, ближайший союзник в расход пошел! Резервы в США закончились, срочно нужна война! Вот и Израиль тот козырь в рукаве!
    Mole
    1. Идущий Сегодня, 19:52
      Они не собираются отступать , будут поджигать и поджигать.
      Идущий
      1. Mole Сегодня, 19:58
        Они "своих же" поджигать будут! "Чужих" - не получается поджечь! Работает принцип- бей своих....
        Mole
        1. Идущий Сегодня, 20:03
          А им без разницы , это их способ жизни.
          Идущий
    2. 210окв Сегодня, 19:53
      В расход пошел если бы этого союзника к стенке(у которой плачут)поставили..А так,просто спустили с цепи.
      Цитата: Mole
      С Украиной - не получилось, в Сирии - не прошло, с Турками - не поперло, вот теперь самый, что не наесть, ближайший союзник в расход пошел! Резервы в США закончились, срочно нужна война! Вот и Израиль тот козырь в рукаве!
      210окв
      1. Mole Сегодня, 20:04
        Просто своему бююджеету возможность предоставили.
        Mole
    3. Хантер Сегодня, 20:23
      Цитата: Mole
      С Украиной - не получилось, в Сирии - не прошло, с Турками - не поперло, вот теперь самый, что не наесть, ближайший союзник в расход пошел! Резервы в США закончились, срочно нужна война! Вот и Израиль тот козырь в рукаве!

      Истину глаголите ! Израиль сейчас всех мочить начнет нагнетая обстановку на БВ ! ВЕДЬ РОССИЯ там вес набирает замочив по настоящему чертей и освободив Сирию....
      Хезболле нужно рассредоточиться и срочно! Сейчас Израиль начнет массированную бомбардировку Сирии! Злые они на Россию (как и здесь на сайте..)))
      Попомните мое слово мужики.. soldier Держимся..,надеюсь
      Хантер
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 20:35
        Цитата: Хантер
        Израиль начнет массированную бомбардировку Сирии!

        ну отремонтированные комплексы ПВО Сирии уже показали - как минимум 50% ракет сбивают, самрлетов будет больше, главное чтобы Россия ракеты поставила, и злоба таки кончится
        Angel_and_Demon
      2. Mole Сегодня, 20:39
        Цитата: Хантер
        Попомните мое слово мужики.. Держимся..,надеюсь

        А чё держаться? Всем - хана! Не буди Русского! Профессионализма нам не занимать!
        Mole
  5. ПРАВОкатор Сегодня, 19:53
    Хамас и ФАТХ бастуют только по команде......Будущее за Хезболла.
    ПРАВОкатор
    1. Хантер Сегодня, 20:28
      Цитата: ПРАВОкатор
      Хамас и ФАТХ бастуют только по команде......Будущее за Хезболла.

      Хесболла проверенные парни и боевые...(плечом к плечу с ними в самый трудный период операции в Сирии)..
      Хантер
  6. Rusland Сегодня, 19:55
    Ну вот штаты и Израиль втянули в ближневосточный хаос,как бычка на заклание.
    Rusland
    1. Хантер Сегодня, 20:31
      Цитата: Rusland
      Ну вот штаты и Израиль втянули в ближневосточный хаос,как бычка на заклание.

      Эти "бычкив шляпах" периодически бомбили приграничную территорию Сирию , провоцируя Россию!
      Я лично рад и поддерживаю арабов в их негодовании! hi
      Хантер
  7. bubalik Сегодня, 19:55
    ,,,а чего они добились за две интифады?
    bubalik
    1. антивирус Сегодня, 20:17
      поддержание градуса ненависти и четкой позиции "евреи чужии на ББВ"
      антивирус
  8. iliitchitch Сегодня, 20:01
    Подразделение Моссада , Хамаз этот , иначе б Израилю давно буль-буль настал . И как мы без Израиля ? Ответ прост - никак .
    iliitchitch
    1. Идущий Сегодня, 20:05
      Не надо выдавать "военную тайну". lol
      Идущий
      1. iliitchitch Сегодня, 20:26
        На мне подписок , как блох на барбоске , выдача тайн в планы не входит . drinks
        iliitchitch
  9. Moskovit Сегодня, 20:06
    Профессор рассказывал, что по арабским деревням на велосипеде спокойно рассекал....теперь прогулки придется отложить.
    Moskovit
    1. Геркулесыч Сегодня, 20:21
      Велосипед прямо из под профессора вытащят? ?? wassat
      Геркулесыч
  10. shura7782 Сегодня, 20:07
    Плевали с высокой колокольни евреи на палестинцев. В итоге, ничего у них не получится.Людей много загубят и всё.
    shura7782
  11. Стас Снежин Сегодня, 20:08
    Палестинское движение ХАМАС заявило о начале третьей интифады

    Ну, в добрый путь. Как говорится, "Бог любит троицу"..
    Стас Снежин
  12. Krasnodar Сегодня, 20:08
    Хамас года полтора назад уже объявлял третью интифаду.
    Krasnodar
  13. rruvim Сегодня, 20:09
    Что такое ХАМАС? Обычное, созданное евреями для Палестинцев политическое образование. Каждый "третий" "стукач"...
    rruvim
  14. rruvim Сегодня, 20:14
    Например англосаксы в Британии и в Доминионах признают только одну ветвь ХАМАСа (боевые группы) террористической, остальная часть вполне легитимная.
    rruvim
  15. ALEA IACTA EST Сегодня, 20:17
    Теперь у Израиля есть повод окончательно раздавить Палестину.
    ALEA IACTA EST
    1. rruvim Сегодня, 20:22
      Да нету у них Повода! Будет два Государства, но на условиях Израиля. Но палестинцы де-юре точно потеряют Восточный Иерусалим. Нам это "на руку". Если это случиться, никто не "пикнет" о Крыме. Спасибо Трампу. Палестинцы получат своё Государство, евреи свой Иерусалим!
      rruvim
  16. Aleksandr21 Сегодня, 20:21
    Мда, и всё это из за одного клоуна, который нифига не разбирается в географии и в принадлежности территорий. Разница то очень существенная Западный/Восточный Иерусалим, но нет надо надо было сказать Иерусалим и запылал весь Ближний Восток.
    Aleksandr21
    1. Paranoid50 Сегодня, 20:33
      Цитата: Aleksandr21
      и всё это из за одного клоуна, который нифига не разбирается в географии и

      В данном случае - ОЧЕРЕДНОГО клоуна,который не разбирается в географии. yes У матрасов это традиция. А "просвещённых" президентов у них отстреливают. Тут за суетой из поля зрения выпало мнение гейропы, а оно однозначно : только Тель-Авив,только хардкор. Вот что миграция животворящая делает... laughing
      Paranoid50
  17. Геркулесыч Сегодня, 20:24
    Это у них типа забавы -побегать, покидать камни в броневики, а как кушать станет совсем нечего, интифадить перестанут до следующего случая! Составили бы уже график интифад на ближайшие годы -чтобы из графика не выбиватся! !!! wassat
    Геркулесыч
  18. Livonetc Сегодня, 20:24
    Цитата: ALEA IACTA EST
    Теперь у Израиля есть повод окончательно раздавить Палестину.

    Им повод не нужен.
    Да и преувеличение это раздувать всемогущество Израиля.
    В подобной ситуации у многих на БВ появится много поводов в их сторону.
    Livonetc
  19. rruvim Сегодня, 20:30
    Палестинцам надо было "выруливать" ситуацию в 1967-м. И оружие было, и деньги. Пр-ли!!! Блин... А сейчас де-факто Восточный Иерусалим 50 лет, как еврейский. ЖКХ даже зарегистрированы, как налогоплательщики Израиля.
    rruvim
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