Они могут бросаться громкими заявлениями, но их неспособность разобраться с внутренними делами ровно такая же, как и неспособность решить глобальный вопрос

В Крыму ответили на заявление генпрокурора Украины об экологическом расследовании строительства Крымского моста. Вице-премьер правительства Крыма, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский заявил, что генеральная прокуратура Украины не в силах разобраться с ситуацией даже в собственной стране, не говоря уже о вмешательстве в дела других государств.Полонский выразил мнение, что работники генпрокуратуры Украины даже не обладают «необходимой квалификацией, чтобы защитить свою хлипкую власть, которую получили незаконным путем».— заявил Полонский.Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму. Якобы эта рабочая группа из нескольких стран будет заниматься расследованием предполагаемого нанесения экологического ущерба экосистеме Чёрного моря при строительстве Россией Крымского моста.Также о необходимости «срочно остановить» возведение конструкции через Керченский пролив говорил глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он утверждал, что строительство Крымского моста негативно влияет на экономику Незалежной.