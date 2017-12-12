20:42 12 декабря
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В Крыму ответили на «угрозы» Украины

В Крыму ответили на заявление генпрокурора Украины об экологическом расследовании строительства Крымского моста. Вице-премьер правительства Крыма, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский заявил, что генеральная прокуратура Украины не в силах разобраться с ситуацией даже в собственной стране, не говоря уже о вмешательстве в дела других государств.

В Крыму ответили на «угрозы» Украины


Полонский выразил мнение, что работники генпрокуратуры Украины даже не обладают «необходимой квалификацией, чтобы защитить свою хлипкую власть, которую получили незаконным путем».


Они могут бросаться громкими заявлениями, но их неспособность разобраться с внутренними делами ровно такая же, как и неспособность решить глобальный вопрос
— заявил Полонский.

Ранее Луценко заявил, что Киев намерен привлечь Болгарию, Грузию, Румынию и Турцию к расследованию стройки моста в Крыму. Якобы эта рабочая группа из нескольких стран будет заниматься расследованием предполагаемого нанесения экологического ущерба экосистеме Чёрного моря при строительстве Россией Крымского моста.

Также о необходимости «срочно остановить» возведение конструкции через Керченский пролив говорил глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он утверждал, что строительство Крымского моста негативно влияет на экономику Незалежной.

Использованы фотографии: http://most.life/
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Комментарии 17

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  1. Тралл Сегодня, 20:07
    Только что на Яндекс картах смотрел - там обе арки на спутниковом снимке уже.
    https://yandex.ru/maps/?ll=36.507429%2C45.308214&
    amp;z=15.977342721169505&l=sat
    Тралл
    1. 210окв Сегодня, 20:11
      Причем тут Яндекс.Сегодня состоялась стыковка Таманского направления с аркой..Этот Яндекс что ли мост строит?
      Цитата: Тралл
      Только что на Яндекс картах смотрел - там обе арки на спутниковом снимке уже.
      https://yandex.ru/maps/?ll=36.507429%2C45.308214&
      amp;
      amp;z=15.977342721169505&l=sat
      210окв
      1. Тралл Сегодня, 20:18
        Цитата: 210окв
        Причем тут Яндекс.

        Дело в картах, точнее, в периодичности их обновления smile
        Тралл
      2. LSA57 Сегодня, 20:21
        Цитата: 210окв
        .Этот Яндекс что ли мост строит?

        Яндекс руководит
        LSA57
    2. bouncyhunter Сегодня, 20:11
      hi
      Они могут бросаться громкими заявлениями, но их неспособность разобраться с внутренними делами ровно такая же, как и неспособность решить глобальный вопрос

      "Звёздные войны , Эпизод NEXT : Атака Клоунов" . wassat
      bouncyhunter
      1. Идущий Сегодня, 20:22
        Паша , это , долго не мог подобрать слово , полная рагуля , всё.
        Идущий
        1. bouncyhunter Сегодня, 20:24
          Ну да , не надо давать повода модераторам . wink
          bouncyhunter
      2. LSA57 Сегодня, 20:23
        Цитата: bouncyhunter
        "Звёздные войны , Эпизод NEXT : Атака Клоунов" .

        в зале аншлаг, зрители в восторге lol
        Павлу drinks hi
        LSA57
      3. кайман Гена Сегодня, 20:24
        Нет, это получивший в табло, гопник, размазывая кровавые сопли, угрожает, дескать, сейчас Васю позову, а Вася нейдёт, бо свою морду жалко. laughing
        кайман Гена
  2. Геркулесыч Сегодня, 20:19
    Вы у всех перечисленных стран немного себе мозга попросите, а то у вас мосх fool прокисший от неправельного использования, или даже точнее, от полного неиспользования со времен копания моря! fool
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 20:30
      Не дадут , потому что понимают , что напрасно.
      Идущий
  3. AVA77 Сегодня, 20:23
    Цитата: Геркулесыч
    Вы у всех перечисленных стран немного себе мозга попросите, а то у вас мосх fool прокисший от неправельного использования, или даже точнее, от полного неиспользования со времен копания моря! fool

    Это камень в чей огород ?
    AVA77
  4. Симон Сегодня, 20:24
    Уже не знают к чему придраться, только бы Россия мост не строила! Обломаются хыхлы, мост будет построен и в срок! tongue
    Симон
    1. 210окв Сегодня, 20:33
      Я даже расстрою.Какалов..Мост будет построен РАНЬШЕ срока!
      Цитата: Симон
      Уже не знают к чему придраться, только бы Россия мост не строила! Обломаются хыхлы, мост будет построен и в срок! tongue
      210окв
  5. Egorovich Сегодня, 20:25
    Вот хохлостан скоро исчезнет, а Крымский мост войдет в историю. Факт 100%ный.
    Egorovich
    1. Идущий Сегодня, 20:31
      Цитата: Egorovich
      Вот хохлостан скоро исчезнет,.


      А крымский мост останется.
      Идущий
  6. oldzek Сегодня, 20:35
    и всё таки замечательные специалисты в генпрокуратуре Киева!специалисты широкого, я бы даже сказал,широчайшего профиля слесари-гинекологи.но вот есть ли среди них юристы?
    oldzek
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