Соединённые Штаты Германии

Выдвижение Владимиром Путиным своей кандидатуры на второй президентский срок даёт очень важный сигнал «граду и миру»: политический курс России останется неизменным. Никакого отступления России со своих позиций не будет, всё только начинается. Видимо, останется неизменным и курс наших американских «партнёров».А вот наши немецкие «партнёры» делают в последнее время очень интересные заявления. Германский МИД, в лице главы Зигмара Габриэля, поддержал «идею создания Соединённых Штатов Европы», выдвинутую буквально на днях однопартийцем Габриэля по СДПГ и её сегодняшним лидером Мартином Шульцем: «Все накинулись на Шульца, а это действительно необходимо». Шульц же заявил о «необходимости конституционного договора, который обеспечит создание федеративной Европы», потому что сегодняшняя «Европа недееспособна во многих отношениях».Канцлер Ангела Меркель тоже отличилась вызывающим для атлантической солидарности заявлением: «Россия является силой, формирующей мировой порядок», с пояснением: «Если мы посмотрим на Сирию».Мартин Шульц возглавил СДПГ недавно, вообще-то, он бывший брюссельский комиссар. Его трудно назвать вполне самостоятельным игроком на германской политической сцене, скорее он выпустил чей-то пробный шар под претенциозным названием «Соединённые Штаты Европы», поэтому его тут же поддержал более опытный партийный товарищ Зигмар Габриэль.Возможно, СДПГ выдвигает платформу для создания большой правящей коалиции с партией ХДС/ХСС Меркель, или мы видим даже невидимую руку самой Меркель, судя по её не менее интересным заявлениям. Германия давно тяготится аморфным, переполненным странами-лимитрофами Евросоюзом, и после Брексита, когда отвалила в Атлантический океан Англия, для Берлина открылись реальные возможности по переформатированию Евросоюза, чтобы привести европейские страны в чувство, в соответствие с экономическими и политическими реалиямиСтроительство «Соединённых Штатов Европы» Германией означает, прежде всего, переформатирование Евросоюза, что же в результате получится, сказать трудно. Скорее, получатся «Соединённые Штаты Германии», или «Франко-Германские Соединённые Штаты». Если была когда-то Австро-Венгерская империя, то почему не может быть Франко-Германских Соединённых Штатов?Германия является главным связующим звеном Европы. Основными препятствиями для заявленного Шульцем «федеративного европейского государства» могут быть Франция с великим Макроном и проамериканская Польша, которую назвал великой европейской страной сам Дональд Трамп. С Францией Германия может рассчитывать на компромисс, а вот Польша сама нарывается на германские неприятности.Удивительно совпали с громкими политическими заявлениями Шульца и Меркель аналитики из Бундесвера, которые представили секретный доклад, немедленно попавший в прессу: они прогнозируют развал Евросоюза и локальную войну в Европе. Где и с кем планируется эта война? Как бы напрашивается ответ: на Украине. Ответ неправильный: на Украине война уже идёт, и не локальная, а гибридная с участием США и России.Такой локальной европейской войной может быть война Германии с Польшей за её «сталинское наследство» немецкого происхождения. Польша для России, после всего пережитого, не бывшая братская страна, но американский холуй. Поэтому Россия будет с тайным удовольствием наблюдать за «немецким уроком» Польше. При позитивном для Германии нейтралитете России, Америка, и тем более Англия, никак не смогут помочь «великой Польше».Фактически, Польша уже находится в стратегическом окружении, зажатая между Россией и Германией. Отношения с Россией у Польши испорчены напрочь, отношения с Германией стремительно ухудшаются: Варшава догадалась, с чьей-то подачи(?), требовать с Германии выплаты репараций за Вторую мировую войну! О чём думают в Варшаве? Там не думают, там мечтают о развале России, на худой конец – Украины, чтобы поживиться грабежом.Вашингтон давно видит германскую игру на «переформатирование Европы», и делает что может, например, делает ставку на Польшу, объявляет её своей «главной женой» в Европе в известной «варшавской» речи Дональда Трампа. Отношения Германии и США уже ухудшились: если Польша для Трампа «великая страна», то Германию он называет «плохой страной». Всё это будет усугубляться и дальше, потому что Германия продолжает свой выход из-под опеки Америки. В стране усиливаются право-консервативные настроения и партии, которые стоят на позициях антиамериканизма, об этом говорит успех на выборах «Альтернативы для Германии».При всём этом Вашингтон не устаёт обвинять Россию в подрывной деятельности в Европе. При всём желании, и объективной необходимости в этом, Россия не имеет ни возможностей, ни инструментов для пагубного влияния на Евросоюз. С одной стороны, это очередная американская ложь, а с другой стороны — ложь только наполовину.Развал Европы объективно идёт, об этом говорят вышеназванные германские заявления. Разваливает его, или переформатирует – кому как нравится! – Германия, но обвинять в этом своего официального союзника Вашингтон не хочет, и хватается по своей подлости за Россию: она большая, вынесет и эту ложь!Все мировые игроки про себя это понимают, и делают выводы. Евросоюз начал строить параллельную НАТО военную инфраструктуру, воплощая в жизнь давнюю мечту Жана-Клода Юнкера, председателя Еврокомиссии, о создании европейской армии. Напомним, что Брексит начался с назначения Юнкера на пост председателя ЕК, с подачи Германии, несмотря на английские протесты, которые и закончились Брекситом. Вот когда Германия начала переформатировать Евросоюз под себя, выводя его из англосаксонской-американской зависимости.Несмотря на все препятствия США, идёт вперёд и дело строительства «Северного потока – 2». Ввод в эксплуатацию второй очереди газового транзита СП-2 приведёт де-факто к неформальному союзу «Соединённых Штатов Германии» и путинской России. Все необходимые контракты для этого уже подписаны, доложил Газпром.