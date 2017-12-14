09:24 14 декабря
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Новости, которые мы заслужили?



В центре Москвы в понедельник открыли памятную доску писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. Так гласит новость. Трудно удержаться. Но продолжу цитировать...

"Доска находится на торцевой части дома 12, строения 8 по Тверской улице со стороны Козицкого переулка. В этом доме располагалась квартира, где жил писатель, а в 1974 году он был там арестован накануне эмиграции. Сейчас в этой квартире создается музей.
Автором работы стал скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. На церемонии открытия мемориальной таблички присутствовали вдова Солженицына Наталья, вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета подготовки празднования 100-летия писателя Сергей Приходько, заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, член Совета Федерации Владимир Лукин, близкие и друзья Солженицына.


Вдова писателя рассказала на церемонии, что официально ее супруг никогда не был прописан в квартире, в которой жил. "С нашим возвращением на Родину в квартире разместился благотворительный фонд, который помогает узникам ГУЛАГа. Теперь фонду правительство Москвы предоставило новое помещение, а в квартире через год откроется мемориальная квартира Александра Исаевича", — сообщила она.

Доска открыта в день 99-летия со дня рождения писателя, к 100-летию этой даты запланировано проведение десятков мероприятий, направленных на изучение и популяризацию творчества литератора".

Литератор! Писатель! Нобелевский лауреат! Ельцин-центр—2.

Помню, как мне, школьнику десятого класса, сказали прочитать его "Архипелаг ГУЛаг", "В круге первом", "Последний день..." какого-то Ивана Денисовича.

А, нужно отметить, что преподавателем литературы в моей школы была моя мама —учитель со стажем, с наградами и кучей детей, завоевавших достойные места на Олимпиадах под её чутким руководством.

И тут такой шлак в виде этого дерьма, которое ну просто не помещалось в сознание ребёнка ...



Когда я её спросил, что это и зачем это читать, она ответила, что эти произведения включили в программу обязательного изучения в школе.

Нужно ли говорить, что это были 90-е? Акцентирую: обязательного! То есть их собрали, старых советских учителей, педагогов и поставили перед фактом: ретранслировать на детей эту, без преувеличения сказать, бредятину и ересь против нашего же народа.

Мне понадобились годы, чтобы вырасти и осознать, насколько вредным продуктом тогда кормили наши умы. Переполняют эмоции.

Переключусь на время... Продолжу цитировать новостные ленты:
"В улицу Солженицына была переименована Большая Коммунистическая улица в центре Москвы, на ней планируется открыть памятник Нобелевскому лауреату, недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя, на Верхней Радищевской улице". Коммунистическую! К о м м м у н и с т и ч е с к у ю! Вот же парадокс!

Александр Солженицын ушел из жизни 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в улицу Александра Солженицына! Через несколько дней!

Нас в 90-х годах победили, поменяли нам идеологию-матрицу, привили мысль о том, что "всё коммунистическое это плохо", и начали нас обрабатывать откровенной русофобской пропагандой. Люди, очнитесь! СоЛЖЕницын — предатель своей Родины.



Цитата из опуса под названием "Архипелаг ГУЛаг:
«Мы накаляли друг друга таким настроением — и жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: "Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!". И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для них рос наш напор и, как мы ощущали, наша правда. И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять».

То есть этот, как бы человек, заявляет, что хочет, чтобы на нас нашёлся свой Трумен? Тот, кто сбросил ядерные бомбы на японские города! Да он в своём уме? И в своём ли уме он был, когда в конгрессе США призывал Америку нанести ядерный удар по СССР?

Не буду размещать здесь видео его выступления перед американскими конгрессменами — оно очень плохого качества и с закадровым гнусным английским переводом. Вы все можете его найти в Ютубе по соответствующему запросу. Также о всех фактах спонсорства этого ничтожного человека Америкой широко известно, и я не буду их здесь приводить.

Я хочу поговорить на другую тему, которую считаю актуальной в данном контексте.





Всем известно, что в 1958 году 20 декабря в Москве на Лубянской площади состоялось открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому — создателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому был демонтирован защитниками Белого дома, которые праздновали победу над путчистами. Бронзовый монумент был перенесен в 1994 году в Парк скульптур на Крымском валу.

На протяжении нескольких лет не утихают споры о возможном восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке. За возвращение памятника на прежнее место не раз выступали и московские власти (например, Ю. Лужков, а также была отдельная попытка от коммунистов). Однако каждый раз эту идею отклоняла комиссия по монументальному искусству Мосгордумы, приводя аргумент, что «восстановление фигуры Дзержинского может внести раскол в общество».

А открытие мемориальной доски СоЛЖЕницину не может внести раскол в общество? Вы в своём уме? Значит, Железного Феликса — долой, а предателя Родины — почитать и превозносить как благодетеля?

Не в моём стиле брызгать слюной. Я всегда стараюсь найти разумный выход. Но применение кулаков в крайних случаях я не исключаю. Под кулаками я подразумеваю вот что...

Мы уже добились снятия доски Маннергейму, вредителю для нашей страны. То же самое нужно сделать и с доской американского прихвостня Солженицына. И, чтобы этот процесс продвигался быстрее, я для людей, которые готовы провести "малярные работы", указываю здесь адрес размещения этого позорного для нас артефакта: дом 12, строение 8 по Тверской улице со стороны Козицкого переулка.

И, да, для тех, кто недопонял: я призываю эту доску облить краской.

Евгений Леонов (инст: @leonov_evg)

Автор: Евгений Леонов (Инст.: @leonov_evg)


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 24

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  1. Познающий Сегодня, 05:58
    Ну очень нужно служкам англосаксов внести раскол в обществе и именно перед президентскими выборами, ежели учесть факт отказа США гарантировать невмешательство в дела России становится понятным кто главный спонсор этого лиходейства.
    Познающий
    1. 210окв Сегодня, 06:15
      Мемориальная доска позора отдельного индивида нагадившего на Великую Страну..
      210окв
    2. Зяблицев Сегодня, 06:17
      Я многое прочитал у этого "пей сателя" и могу сказать одно-Солженицын - классик...,классик лжи и предательства!
      Интересно мне, в Москве найдутся смелые и порядочные люди, как в Питере для досок Колчака и Маннергейма, способные дать этой х... достойную оценку? В Москве лично для меня появилось второе место, после могилы Ельцина,куда я с большим удовольствием плюну...
      Зяблицев
      1. Товарищ Сегодня, 06:23
        В Москве лично для меня появилось второе место, после могилы Ельцина,куда я с большим удовольствием плюну.

        Третьим могила Горбатого будет.
        Товарищ
        1. 210окв Сегодня, 06:32
          Его сюда не привезут..Немцы(он на него молятся)у себя закопают.
          Цитата: Товарищ
          В Москве лично для меня появилось второе место, после могилы Ельцина,куда я с большим удовольствием плюну.

          Третьим могила Горбатого будет.
          210окв
          1. Сергей-svs Сегодня, 06:45
            Доплюнуть не получится, не зря они её так высоко прибили, видно заранее предвидели - нормальную реакцию большинства россиян! yes Но сам факт установки подобной "мерзости", наводит на интересную мысль: Ну и чем мы после такого, лучше "кастрюль", ставящих памятники "бандерам" и другой дряни?! request
            Р.S. Тот момент когда жалеешь, что это только фантазии... yes
            Сергей-svs
        2. Зяблицев Сегодня, 08:16
          Товарищ

          Это точно, но боюсь, что этот меченный комбайнер в Лондоне приляжет...А не выездной, зараза!
          Зяблицев
  2. Дедкастарый Сегодня, 05:59
    у кого будет возможность,пожалуйста,плюньте за меня на эту доску...(заранее признателен.)
    Дедкастарый
    1. Reptiloid Сегодня, 06:21
      И за меня плюньте! А если ещё что сделать получится----моя благодарность не будет иметь границ!!!!!
      Reptiloid
    2. РУСС Сегодня, 09:06
      Цитата: Дедкастарый
      у кого будет возможность,пожалуйста,плюньте за меня на эту доску...(заранее признателен.)

      Кто много плюётся, приобретает болезни.

      Некоторые люди имеют дурную привычку постоянно сплевывать слюну, что не только некрасиво, но и вредно для организма. Почему же выплевывание слюны может нанести вред организму? Потому что слюна не является болезнетворным веществом. Напротив, она очень полезна организму. В древности уделяли большое внимание умножению слюны.
      Есть такой рассказ: в царстве Вэй в эпоху Троецарствия (220—265 гг. ) жил один долгожитель по имени Хуанфу Лун, которому было больше ста лет. Физически он был крепок, имел острый слух и зрение, румяное лицо. Император очень ему завидовал и однажды спросил, в чем же секрет его долголетия и здоровья. Старик ответил, что ежедневно утром наполняет рот слюной, а затем проглатывает ее, вслед за этим 14 раз постукивает зубами. Это способ он называл «выплевыванием квинтэссенции Цзин» .
      Традиционная китайская медицина считает: «Тело человека — источник животворной влаги» . Жидкости различных частей организма имеют различную форму: «В коже — пот, в мышцах — кровь, в почках — квинтэссенция Цзин, во рту — слюна, в селезенке — мокрота, в глазах — слезы» . Слюна обладает свойствами увлажнения мышц и питания внутренних органов. Когда выделяются пот, кровь, квинтэссенция Цзин (в виде спермы) , мокрота или слезы, они не могут вновь «вернуться назад» . Лишь «возвратившаяся» слюна вновь принимает участие в жизнедеятельности организма.
      В древних медицинских книгах слюна сравнивается с «золотым отваром и «нефритовой наливкой» . Считается, будто слюна бьет ключом из «сладкого родника» собирается во рту, превращаясь в жидкость, питающую организм, рассеивается по всему телу, словно «сладкая роса» вливается во внутренние органы, увлажняет мышцы, укрепляя тело человека и продлевая молодость.
      В одной древней медицинской книге есть запись: «Некоторые люди любят плеваться, расходуя жидкости и иссушая тело» . Иногда стараются плевать много и с силой. В этом случае «повреждается квинтэссенция Цзин, со временем возникают болезни легких, тяжесть в ступнях и кистях рук, боль в позвоночнике и кашель» .
      Врачи, занимающиеся вопросами сохранения здоровья, призывают; «Общее правило — не плюйте!» . В одной древней книге также говорится: «Лучше плевать мало, чем много. Лучше не плевать, чем плевать мало» . Таким образом, отказ от выплевывания слюны — это очень хороший способ поддержания здоровья.
      Также рекомендуется «весь день не плевать, постоянно сглатывать слюну, что позволит «сохранить квинтэссенцию Цзин» придать человеку цветущий вид» . Это называется «способом возвращения слюны» .
      РУСС
  3. samarin1969 Сегодня, 06:20
    "Буря в стакане воды..."....в городах столько всего стоит и весит, что если сносить и мазать, то это будет напоминать Украину. При всей сомнительности литературных талантов, Солженицын - не Маннергейм.
    samarin1969
    1. Дедкастарый Сегодня, 06:56
      Цитата: samarin1969
      При всей сомнительности литературных талантов, Солженицын - не Маннергейм.
      Лженицын лучше?
      Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!". И надзиратели трусливо молчали.
      Дедкастарый
      1. krops777 Сегодня, 07:01
        При всей сомнительности литературных талантов, Солженицын - не Маннергейм.


        Да ну, перо порой посильнее пушек и танков будет.
        krops777
  4. Товарищ Сегодня, 06:22
    Придёт время, и табличку эту позорную сорвут, а улицу назад переименуют.
    Товарищ
  5. kartalovkolya Сегодня, 06:24
    Нет коллеги,ничего хорошего ждать от власти,которая воздаёт почести клеветнику и идеалогическому диверсанту не приходится! Все эти т.н. "центры" обычное антироссийское змеиное гнездо и поступать с ним нужно так,как положено поступать с врагами без жалости и сомнения! В своё время попытался прочитать "перлы" этого лауреата и дальше одной главы не смог-стошнило! Более подлого, лицемерного и лживого больше нигде не находил разве что в репортажах "Голоса Америки",ну это враги и враги открытые,а Солженицын-враг внутренний,разлагавший,как микроб нас изнутри,а ему за это памятники и доски....
    kartalovkolya
  6. bober1982 Сегодня, 07:29
    Интересно, а завтра выйдет "досочная" статья по этой новости, или нет?
    bober1982
    1. РУСС Сегодня, 09:03
      Цитата: bober1982
      Интересно, а завтра выйдет "досочная" статья по этой новости, или нет?

      У урапатриотов паника laughing
      РУСС
  7. Шалтай Сегодня, 07:40
    Солженицер теряет популярность . Думаю , что лет через 15 он вообще никому не будет интересен . Попытки вылепить из него писателя - классика , к тому-же еще и русского провалились . Не трогал-бы эту табличку , был он злобным шутом , так шут с ним .
    Шалтай
  8. un-e Сегодня, 08:05
    Ну вот инвалиды головного мозга в правительстве сидят..... весьма прискорбно.........
    un-e
  9. parusnik Сегодня, 08:07
    "Неполжисты", центре Москвы открыли памятную "досточку" "неполжисту"...А самое интересное, эти же "неполжисты" возмущаются событиям в стране 404, действиями польских властей по сносу советских памятников....Страна Лгунов, как у Дж.Родари, хлебом называем чернила, чернила-хлебом....
    parusnik
  10. ZIV Сегодня, 08:46
    Цитата: Дедкастарый
    у кого будет возможность,пожалуйста,плюньте за меня на эту доску...(заранее признателен.)

    Присоединяюсь к просьбе .....
    ZIV
  11. РУСС Сегодня, 09:02
    Те кто призывают или сам обливают краской памятные доски ничем не отличаются от сегодняшних бандеровцев на Украине.
    Вандалы везде одинаковые.
    Особо смешно читать данную статью где автор сам ссыт облить краской доску Солженицыну и как заправский трус подстрекает других к этому, ну и чепушило же ты Женя Леонов.
    РУСС
  12. Васся Вассин Сегодня, 09:02
    Доску высоко повесили, чтобы плюнуть на тупую рожу нужно стремянку брать с собой.
    Васся Вассин
  13. moskowit Сегодня, 09:12
    Книжку "Королевство кривых зеркал" читали??? Яркая иллюстрация....
    moskowit
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