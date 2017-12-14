Новости, которые мы заслужили?

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В центре Москвы в понедельник открыли памятную доску писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. Так гласит новость. Трудно удержаться. Но продолжу цитировать...
"Доска находится на торцевой части дома 12, строения 8 по Тверской улице со стороны Козицкого переулка. В этом доме располагалась квартира, где жил писатель, а в 1974 году он был там арестован накануне эмиграции. Сейчас в этой квартире создается музей.
Автором работы стал скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. На церемонии открытия мемориальной таблички присутствовали вдова Солженицына Наталья, вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета подготовки празднования 100-летия писателя Сергей Приходько, заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, член Совета Федерации Владимир Лукин, близкие и друзья Солженицына.
Вдова писателя рассказала на церемонии, что официально ее супруг никогда не был прописан в квартире, в которой жил. "С нашим возвращением на Родину в квартире разместился благотворительный фонд, который помогает узникам ГУЛАГа. Теперь фонду правительство Москвы предоставило новое помещение, а в квартире через год откроется мемориальная квартира Александра Исаевича", — сообщила она.
Доска открыта в день 99-летия со дня рождения писателя, к 100-летию этой даты запланировано проведение десятков мероприятий, направленных на изучение и популяризацию творчества литератора".
Литератор! Писатель! Нобелевский лауреат! Ельцин-центр—2.
Помню, как мне, школьнику десятого класса, сказали прочитать его "Архипелаг ГУЛаг", "В круге первом", "Последний день..." какого-то Ивана Денисовича.
А, нужно отметить, что преподавателем литературы в моей школы была моя мама —учитель со стажем, с наградами и кучей детей, завоевавших достойные места на Олимпиадах под её чутким руководством.
И тут такой шлак в виде этого дерьма, которое ну просто не помещалось в сознание ребёнка ...
Когда я её спросил, что это и зачем это читать, она ответила, что эти произведения включили в программу обязательного изучения в школе.
Нужно ли говорить, что это были 90-е? Акцентирую: обязательного! То есть их собрали, старых советских учителей, педагогов и поставили перед фактом: ретранслировать на детей эту, без преувеличения сказать, бредятину и ересь против нашего же народа.
Мне понадобились годы, чтобы вырасти и осознать, насколько вредным продуктом тогда кормили наши умы. Переполняют эмоции.
Переключусь на время... Продолжу цитировать новостные ленты:
"В улицу Солженицына была переименована Большая Коммунистическая улица в центре Москвы, на ней планируется открыть памятник Нобелевскому лауреату, недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя, на Верхней Радищевской улице". Коммунистическую! К о м м м у н и с т и ч е с к у ю! Вот же парадокс!
Александр Солженицын ушел из жизни 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в улицу Александра Солженицына! Через несколько дней!
Нас в 90-х годах победили, поменяли нам идеологию-матрицу, привили мысль о том, что "всё коммунистическое это плохо", и начали нас обрабатывать откровенной русофобской пропагандой. Люди, очнитесь! СоЛЖЕницын — предатель своей Родины.
Цитата из опуса под названием "Архипелаг ГУЛаг:
«Мы накаляли друг друга таким настроением — и жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: "Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!". И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для них рос наш напор и, как мы ощущали, наша правда. И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять».
То есть этот, как бы человек, заявляет, что хочет, чтобы на нас нашёлся свой Трумен? Тот, кто сбросил ядерные бомбы на японские города! Да он в своём уме? И в своём ли уме он был, когда в конгрессе США призывал Америку нанести ядерный удар по СССР?
Не буду размещать здесь видео его выступления перед американскими конгрессменами — оно очень плохого качества и с закадровым гнусным английским переводом. Вы все можете его найти в Ютубе по соответствующему запросу. Также о всех фактах спонсорства этого ничтожного человека Америкой широко известно, и я не буду их здесь приводить.
Я хочу поговорить на другую тему, которую считаю актуальной в данном контексте.
Всем известно, что в 1958 году 20 декабря в Москве на Лубянской площади состоялось открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому — создателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому был демонтирован защитниками Белого дома, которые праздновали победу над путчистами. Бронзовый монумент был перенесен в 1994 году в Парк скульптур на Крымском валу.
На протяжении нескольких лет не утихают споры о возможном восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке. За возвращение памятника на прежнее место не раз выступали и московские власти (например, Ю. Лужков, а также была отдельная попытка от коммунистов). Однако каждый раз эту идею отклоняла комиссия по монументальному искусству Мосгордумы, приводя аргумент, что «восстановление фигуры Дзержинского может внести раскол в общество».
А открытие мемориальной доски СоЛЖЕницину не может внести раскол в общество? Вы в своём уме? Значит, Железного Феликса — долой, а предателя Родины — почитать и превозносить как благодетеля?
Не в моём стиле брызгать слюной. Я всегда стараюсь найти разумный выход. Но применение кулаков в крайних случаях я не исключаю. Под кулаками я подразумеваю вот что...
Мы уже добились снятия доски Маннергейму, вредителю для нашей страны. То же самое нужно сделать и с доской американского прихвостня Солженицына. И, чтобы этот процесс продвигался быстрее, я для людей, которые готовы провести "малярные работы", указываю здесь адрес размещения этого позорного для нас артефакта: дом 12, строение 8 по Тверской улице со стороны Козицкого переулка.
И, да, для тех, кто недопонял: я призываю эту доску облить краской.
Евгений Леонов (инст: @leonov_evg)
Автор: Евгений Леонов (Инст.: @leonov_evg)
В центре Москвы в понедельник открыли памятную доску писателю, лауреату Нобелевской премии по литературе Александру Солженицыну. Так гласит новость. Трудно удержаться. Но продолжу цитировать...
"Доска находится на торцевой части дома 12, строения 8 по Тверской улице со стороны Козицкого переулка. В этом доме располагалась квартира, где жил писатель, а в 1974 году он был там арестован накануне эмиграции. Сейчас в этой квартире создается музей.
Автором работы стал скульптор, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук. На церемонии открытия мемориальной таблички присутствовали вдова Солженицына Наталья, вице-премьер правительства РФ, председатель оргкомитета подготовки празднования 100-летия писателя Сергей Приходько, заместитель мэра Москвы Леонид Печатников, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, член Совета Федерации Владимир Лукин, близкие и друзья Солженицына.
Вдова писателя рассказала на церемонии, что официально ее супруг никогда не был прописан в квартире, в которой жил. "С нашим возвращением на Родину в квартире разместился благотворительный фонд, который помогает узникам ГУЛАГа. Теперь фонду правительство Москвы предоставило новое помещение, а в квартире через год откроется мемориальная квартира Александра Исаевича", — сообщила она.
Доска открыта в день 99-летия со дня рождения писателя, к 100-летию этой даты запланировано проведение десятков мероприятий, направленных на изучение и популяризацию творчества литератора".
Литератор! Писатель! Нобелевский лауреат! Ельцин-центр—2.
Помню, как мне, школьнику десятого класса, сказали прочитать его "Архипелаг ГУЛаг", "В круге первом", "Последний день..." какого-то Ивана Денисовича.
А, нужно отметить, что преподавателем литературы в моей школы была моя мама —учитель со стажем, с наградами и кучей детей, завоевавших достойные места на Олимпиадах под её чутким руководством.
И тут такой шлак в виде этого дерьма, которое ну просто не помещалось в сознание ребёнка ...
Когда я её спросил, что это и зачем это читать, она ответила, что эти произведения включили в программу обязательного изучения в школе.
Нужно ли говорить, что это были 90-е? Акцентирую: обязательного! То есть их собрали, старых советских учителей, педагогов и поставили перед фактом: ретранслировать на детей эту, без преувеличения сказать, бредятину и ересь против нашего же народа.
Мне понадобились годы, чтобы вырасти и осознать, насколько вредным продуктом тогда кормили наши умы. Переполняют эмоции.
Переключусь на время... Продолжу цитировать новостные ленты:
"В улицу Солженицына была переименована Большая Коммунистическая улица в центре Москвы, на ней планируется открыть памятник Нобелевскому лауреату, недалеко от Дома русского зарубежья, носящего имя писателя, на Верхней Радищевской улице". Коммунистическую! К о м м м у н и с т и ч е с к у ю! Вот же парадокс!
Александр Солженицын ушел из жизни 3 августа 2008 года, и уже через несколько дней Большая Коммунистическая улица была переименована в улицу Александра Солженицына! Через несколько дней!
Нас в 90-х годах победили, поменяли нам идеологию-матрицу, привили мысль о том, что "всё коммунистическое это плохо", и начали нас обрабатывать откровенной русофобской пропагандой. Люди, очнитесь! СоЛЖЕницын — предатель своей Родины.
Цитата из опуса под названием "Архипелаг ГУЛаг:
«Мы накаляли друг друга таким настроением — и жаркой ночью в Омске, когда нас, распаренное, испотевшее мясо, месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: "Подождите, гады! Будет на вас Трумен! Бросят вам атомную бомбу на голову!". И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для них рос наш напор и, как мы ощущали, наша правда. И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять».
То есть этот, как бы человек, заявляет, что хочет, чтобы на нас нашёлся свой Трумен? Тот, кто сбросил ядерные бомбы на японские города! Да он в своём уме? И в своём ли уме он был, когда в конгрессе США призывал Америку нанести ядерный удар по СССР?
Не буду размещать здесь видео его выступления перед американскими конгрессменами — оно очень плохого качества и с закадровым гнусным английским переводом. Вы все можете его найти в Ютубе по соответствующему запросу. Также о всех фактах спонсорства этого ничтожного человека Америкой широко известно, и я не буду их здесь приводить.
Я хочу поговорить на другую тему, которую считаю актуальной в данном контексте.
Всем известно, что в 1958 году 20 декабря в Москве на Лубянской площади состоялось открытие памятника Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому — создателю Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). 22 августа 1991 года памятник Дзержинскому был демонтирован защитниками Белого дома, которые праздновали победу над путчистами. Бронзовый монумент был перенесен в 1994 году в Парк скульптур на Крымском валу.
На протяжении нескольких лет не утихают споры о возможном восстановлении памятника Дзержинскому на Лубянке. За возвращение памятника на прежнее место не раз выступали и московские власти (например, Ю. Лужков, а также была отдельная попытка от коммунистов). Однако каждый раз эту идею отклоняла комиссия по монументальному искусству Мосгордумы, приводя аргумент, что «восстановление фигуры Дзержинского может внести раскол в общество».
А открытие мемориальной доски СоЛЖЕницину не может внести раскол в общество? Вы в своём уме? Значит, Железного Феликса — долой, а предателя Родины — почитать и превозносить как благодетеля?
Не в моём стиле брызгать слюной. Я всегда стараюсь найти разумный выход. Но применение кулаков в крайних случаях я не исключаю. Под кулаками я подразумеваю вот что...
Мы уже добились снятия доски Маннергейму, вредителю для нашей страны. То же самое нужно сделать и с доской американского прихвостня Солженицына. И, чтобы этот процесс продвигался быстрее, я для людей, которые готовы провести "малярные работы", указываю здесь адрес размещения этого позорного для нас артефакта: дом 12, строение 8 по Тверской улице со стороны Козицкого переулка.
И, да, для тех, кто недопонял: я призываю эту доску облить краской.
Евгений Леонов (инст: @leonov_evg)
Автор: Евгений Леонов (Инст.: @leonov_evg)
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