Против шелка

Отставка Харири («Первый пленный в необъявленной войне») заставила экспертов анализировать ситуацию в контексте внутренних перипетий в Саудовской Аравии, ее взаимодействия с Израилем против Ирана, которому подконтрольна ливанская «Хезболла», чье ослабление является одной из внешнеполитических целей Эр-Рияда и Иерусалима. Однако подавляющее большинство не видит другого фактора, без которого смысл кризиса не понять. Речь об интересах Китая, которые распространяются далеко за пределы Восточной Азии.Напомним: 10 ноября президент Ливана Мишель Аун встретился с послами ряда стран, в том числе России, США и Китая, для ознакомления их с положением дел в стране после того, как премьер-министр Саад Харири сбежал в Саудовскую Аравию. Ван Кэцзянь после встречи заявил журналистам, что КНР поддерживает суверенитет Ливана, высоко оценивает благоприятную тенденцию в политической сфере, наметившуюся за прошедший год, и надеется, что она не прервется из-за каких-либо внезапных событий. Если рассмотреть ситуацию в геостратегическом контексте, станет ясно, что за словами дипломата много больше, чем просто дежурная озабоченность.С тех пор как КНР объявила о создании Экономического пояса Шелкового пути и его морской составляющей, невозможно игнорировать то, что кризисные явления на территории Евразии в большинстве случаев происходят там, где растут его ветки. Американские препятствия китайскому проекту – часть усилий по сдерживанию геостратегического конкурента. Значение Шелкового пути сложно переоценить. Это национальная идея. Против не выступает ни один из кланов в верхушке КПК. В официальных СМИ нет ни строчки с критикой проекта, что говорит о консенсусе в китайской элите касательно развития пути в соответствии с его первоначальным замыслом. Более того, борьба ведется за то, чтобы продвинуть свои провинции в число регионов, откуда и будут начинаться ветви Шелкового пути. Таким образом, консолидация вокруг проекта происходит сразу на двух уровнях: вертикальном – в политической верхушке и горизонтальном – среди представителей тех или иных регионов, различия между которыми зачастую столь же велики, как между странами в составе ЕС. Любые процессы, способные негативно повлиять на продвижение проекта, воспринимаются в Пекине весьма болезненно.Чтобы понять связь обострения вокруг Ливана с китайскими интересами, обратимся к происходящему на Ближнем Востоке. Молодой кронпринц Мухаммад бен Салман в ближайшем будущем сможет стать королем Саудовской Аравии. При этом трудно представить, чтобы устроенная наследником революция сверху, начавшаяся с заключения под арест в пятизвездочный Ritz Carlton и помещения в секретную тюрьму политических заключенных под Королевской канцелярией целого ряда чиновников, олигархов и силовиков, осуществлялась без определенного согласия со стороны США. Вопрос в том, что именно американцы потребовали от саудитов за моральную поддержку. Речь могла идти о двух вещах: оружейных контрактах, которые и были заключены во время турне Трампа по Ближнему Востоку, и о противостоянии с Ираном, который в последние месяцы сумел достичь определенных успехов как в Сирии, так и в Ираке. Это, разумеется, не осталось незамеченным геополитическими противниками. Они затеяли контригру в Ливане с целью нанести удар по «Хезболле», заставить ее увязнуть в борьбе на своей земле и уйти из Сирии, тем самым лишая Иран мощнейшего инструмента создания шиитского пояса. Однако параллельно решалась задача более высокого уровня, а именно – сдерживание Китая, который видит в Ливане один из важных транспортно-логистических пунктов в проекте Шелкового пути.Надо понимать, что центральноазиатские и ближневосточные страны важные, но промежуточные звенья. Цель Пекина – привязать европейские рынки и вытеснить с них американских конкурентов. Пути товарных поставок диверсифицированы. Если ближневосточный маршрут будет закрыт, российский все равно остается, просто такой вариант для китайцев означает зависимость и, следовательно, уязвимость, чего они стараются избегать. При этом Вашингтон видит в Шелковом пути прямую угрозу своим национальным интересам и будет делать все, чтобы не допустить усиления конкурента на европейском направлении. В данном вопросе в американском истеблишменте наблюдается едва ли не абсолютный консенсус.Сравнение внутриполитической ситуации в КСА и Китае многим покажется неочевидным, но оно напрашивается. Кронпринц бен Салман через ликвидацию потенциальной оппозиции решает две важнейшие задачи: укрепляет власть (личную и своего клана Судейри) и в максимально жесткой форме отбирает у противников деньги для реализации проекта «Видение-2030». Без технологического и социального рывка саудиты не смогут адекватно реагировать на угрозы многополярного мира, а для этого требуется отойти от заскорузлого ультраконсервативного правления, царящего в королевстве. Революционные процессы невозможны без полной мобилизации ресурсов, консолидации вокруг единого центра сил и устранения несогласных элементов. Для этого в кратчайшие сроки был создан спецорган – Высший комитет по борьбе с коррупцией, который по сути выполняет функции советской ВЧК. Разница в том, что в России была подлинная «революция снизу», с коренным изменением социально-политического и экономического строя, а саудовская «революция сверху» проходит с изменением лишь состава верхушки. В Китае данную роль с поправкой на отсутствие на нынешний момент столь экстремальных ситуаций выполняет высшая партийная спецслужба – Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, которую до недавнего времени возглавлял соратник Си Цзиньпина Ван Цишань. По итогам пленума ЦК КПК 19-го созыва он заменен на Чжао Лэцзи, бывшего заведующего орготделом КПК. Ван Цишань сразу после 18-го пленума, когда товарищ Си был избран генсекретарем КПК и председателем ЦВС, начал масштабную антикоррупционную чистку, затронувшую около двух миллионов человек. Сотни тысяч чиновников и партаппаратчиков оказались под следствием, включая таких тяжеловесов, как Бо Силай, экс-член политбюро КПК и экс-глава горкома КПК города центрального подчинения Чунцин, а также его покровитель, бывший постоянный член политбюро ЦК КПК Чжоу Юнкан, представлявший спецслужбы и «нефтяную группу». Оба по обвинению в коррупции получили пожизненные сроки. Укрепляя собственную власть, Си достиг уровня признания, которым обладали до него только Мао Цзэдун и Дэн Сяопин. Аналитики-китаисты уверены: существует вероятность продления полномочий Си на третий срок, что является нарушением сразу двух установлений, в том числе «правила 67» (лица, чей возраст превысил данную отметку, не могут занимать высшие государственные посты). Таким образом и в КСА, и в КНР лидеры решают вопрос укрепления личной власти через удержание железной хваткой политических оппонентов, продвигая одновременно с этим и собственный проект, и свое видение развития. Основное различие в политических моделях, а также в скорости принимаемых решений. Если в случае с Саудовской Аравией процесс носит экстремально-революционный характер, то в Китае растянут во времени. Оппозиции в обеих странах не имеет смысла сетовать на притеснения, поскольку все определяется результатом: если кронпринц и генсек через укрепление собственной власти и навязывание своего проекта будущего сумеют добиться выхода на уровень развития, соответствующий XXI веку с его шестым, а в перспективе седьмым технологическим укладом, будут оправданы любые действия с точки зрения и узкоклановых, и общенациональных интересов, а если нет, нынешних лидеров ждет политический крах, а возможно, и физический конец.Таким образом, мы наблюдаем еще один геополитический кризис с потенциалом для эскалации, в котором присутствуют сразу три уровня противостояния: локальный (внутриливанский между политическим руководством страны и «Хезболлой»), региональный (по линии КСА/Израиль – Иран) и глобальный (США – Китай), с некоторыми промежуточными вариациями.