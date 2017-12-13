07:47 13 декабря
Рубрика "Мнения" : Здесь выкладываются абсолютно различные мнения-статьи посетителей сайта, а также статьи с других сайтов для обсуждения. Администрация сайта по поводу этих новостей может иметь мнение, отличное от мнения авторов материалов.

Взяли тепленьким



23 ноября в небе над Сирией произошло знаковое событие не только с политической, но и с военной точки зрения. Столкнулись российская и американская концепции создания техники для воздушного боя.

В этот день штурмовик Су-25 ВКС РФ наносил удары по позициям боевиков в районе Меядина. Внезапно в работу нашего самолета вмешался истребитель F-22 ВВС США. «Раптор» опасно маневрировал, выпускал тепловые ловушки. Через некоторое время, как уточнили в российском Минобороны, американский пилот начал выпускать тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой. В ответ российское командование направило в район противостояния Су-25 и F-22 истребитель Су-35. Его появление для американской стороны оказалось весьма неожиданным. F-22 увеличил скорость и удалился из сирийского воздушного пространства в Ирак.


Официально об инциденте Минобороны России заявило только 9 декабря. Поводом послужило обвинение со стороны Пентагона в том, что наши боевые самолеты опасно сближаются с американскими машинами в небе Сирии. Между тем сообщения о маневрах «Грача» и «Раптора» уже давно появились на нескольких американских и арабских онлай-ресурсах. До 9 декабря эти источники не воспринимались всерьез, но теперь информацию подтвердило Минобороны РФ.

Это вызвало бурю в западных, особенно в американских СМИ. Уважаемый авиационный ресурс The Aviationist выдал большую статью, посвященную разбору произошедшего. Правда, большинство иностранных экспертов и журналистов пошли по пути наименьшего сопротивления. И списали все на очередной фейк от российского Минобороны. Благо, за последнее время наше военное ведомство само давало козыри западным СМИ.

Особенно едких комментариев удостоился факт, что Су-35 смог испугать и отогнать F-22. Все-таки «тридцать пятый» из поколения «4++», а американский «Раптор» – из пятого. И по мнению западных журналистов, F-22 явно превосходит российский истребитель. Но часть аналитиков и экспертов, скрепя сердце, признали, что в сложившейся ситуации Су-35 представлял реальную угрозу «Раптору». Причем специалисты блога The Avionist провели достаточно полное изучение возможностей F-22 и «тридцать пятого», придя к выводу, что Су-35 имел весьма высокие шансы сбить «Раптор». Правда, позже авторы серьезно отредактировали статью, убрав все сравнение двух истребителей и оставив лишь описание инцидента. Что же произошло в небе над сирийским Меядином.

Толчея в сирийском небе

Это не первое столкновение американских и российских боевых самолетов. Летом 2016 года самолеты ВКС РФ, предположительно Су-34, отработали по базе ИГ (запрещенного в России) недалеко от иорданской границы. Объект использовался США и Великобританией для подготовки умеренной оппозиции, и незадолго до нашего рейда там находились порядка 30 спецназовцев ее королевского величества.

Американские истребители F-18 были перенацелены в район столкновения. Сблизившись с российскими самолетами, они дали понять, что наши бомбят не ту цель, после чего Су-34 покинули зону. Столкновение вызвало достаточно бурную реакцию в США. Но Минобороны РФ заявило, что инцидента не было.

Сообщения о воздушных инцидентах между американскими союзниками по антииигиловской коалиции и ВКС РФ появлялись еще несколько раз. В частности, немецкие СМИ опубликовали видео и фотографии того, как самолеты, похожие на Су-35, сопровождали в воздушном пространстве Сирии истребитель-бомбардировщик «Торнадо» люфтваффе, выполнявший разведывательный полет. Спустя некоторое время уже Пентагон выложил видео, снятое F-18: американские палубники сопровождают в сирийском небе российские Су-35.



С чем связана такая активность в противостоянии ВКС РФ с американцами и их союзниками? Ответ прост: ВВС США неоднократно наносили удары по позициям правительственных войск, а летом нынешнего года палубная авиация США даже сбила Су-22 ВВС Сирии. Объяснялось это тем, что он-де бомбил не ИГ, а «умеренных» курдов.

Так что произошедшее 23 ноября вполне вписывается в общую картину. Су-25 работал по заданным целям в районе Меядина. Возможно, удар «Грача» действительно пришелся, по мнению американцев, не на тех, на кого следовало. Но скорее всего американские военные, запутавшись, кто сегодня их союзник, а кто враг, просто не разобрались в ситуации. F-22 начал демонстрировать пилоту Су-25, что тот работает не по тем целям. Но российский пилот проигнорировал американского коллегу и продолжил выполнять поставленную задачу.

В силу уникальной конструкции и летных характеристик дозвуковой низковысотный Су-25 весьма сложная цель для F-22. Будь на месте российской машины самолет ВВС Сирии, «американец» скорее всего сбил бы его. Но с «Грачом» пилоту F-22 пришлось демонстрировать все свои умения, маневрируя на низких скоростях.

В сообщении Минобороны России утверждается, что «Раптор» выпустил тормозные щитки. Однако в конструкции F-22 не предусмотрены такие элементы. Самолет сбрасывает скорость с помощью механизмов крыла и двигателей с изменяемым вектором тяги. Но, видимо, российский пилот видел, что «американец» «распушил крыло», и решил, что «американец» выпустил «тормозные щитки».

Скорее всего как только F-22 начал себя вести агрессивно, командование приняло решение вызвать Су-35.

С ореолом, но не орел

С момента создания F-22 окружен ореолом уникальной, непобедимой машины. «Раптор» создавался для дальнего воздушного боя. Его главное преимущество – возможность поражать цели на большом расстоянии, оставаясь незаметным для РЛС противника. Но F-22 не такой уж и невидимый. Самолет можно легко наблюдать визуально. Но главный его демаркирующий признак – тепловой след. Считается, что основной инфракрасный излучатель на самолетах – работающие двигатели. В частности, именно поэтому конструкторы F-22 забрали сопла в специальные подвижные кожухи. С одной стороны, эти элементы конструкции снижают выделение тепла, а с другой – служат элементами механизма управления векторами тяги.

Однако главный поставщик тепла – фюзеляж, крылья и другие элементы планера самолета. От трения с воздухом они серьезно нагреваются, и спрятать это излучение весьма проблематично. Именно поэтому в России уделяют пристальное внимание развитию оптико-локационных систем. В частности, Су-35 получил уникальную ОЛС-35, которая обнаруживает тепло самолетов на расстоянии 60–70 (по другим данным – до 100) километров. Дальше пилоту достаточно с помощью системы управления направить на цель головку самонаведения ракеты. Главное преимущество ОЛС в том, что она в отличие от РЛС работает в пассивном режиме и ничего не излучает. Поэтому засечь ее невозможно.

Но для того, чтобы подойти к «Раптору» на дистанцию 60–70 километров, где ОЛС начнет эффективно работать, надо преодолеть зону действия РЛС американского истребителя. На борту F-22 стоит очень мощная станция AN/APG-77 с активной фазированной решеткой. Правда, РЛС «Ирбис», установленная на Су-35, по своим характеристикам не очень-то проигрывает американскому радару. Но «тридцать пятый» все-таки не такой радионезаметный, как «Раптор». Поэтому российской машине необходимо прорываться как можно ближе к F-22. И тут на помощь Су-35 приходит уникальная станция радиоэлектронной борьбы «Хибины». Ее возможностей достаточно, чтобы максимально снизить эффективность работы РЛС AN/APG-77. Также Су-35 может предпринять коварный маневр – начать сближаться с F-22 на предельно малой высоте, где от всевидящего ока американской РЛС его скроет рельеф местности.

На расстоянии 60–70 километров на первый план выйдет сверхманевренность российского истребителя и возможности его ОЛС-35. Причем в условиях постановки радиоэлектронных помех F-22 лишится своего главного преимущества и уже не сможет расстреливать противника с большой дальности, оставаясь при этом недосягаемым.

Конечно, современный бой – сочетание многих факторов. Это и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, и зенитно-ракетные системы, наземные и воздушные комплексы радиоэлектронной борьбы, а также автоматизированные системы управления. Первые теоретические работы о возможных преимуществах сочетания ОЛС, РЭБ и сверхманевренности на Западе появились еще в начале 2000-х годов. Именно так австралийские эксперты обосновывали отказ от закупки новых американских F-18, в то время как многие страны этого региона активно закупали сверхманевренные российские Су-30. Правда, тогда такие выводы были поставлены под сомнение. Более того, их назвали «маргинальными». Властвовала концепция истребителей-невидимок с не очень высокими тактико-техническими характеристиками, но мощными РЛС и дальнобойными ракетами, воплощением которой и стал F-35.

Но в начале 2010-х годов оказалось, что оптико-локационные станции и средства радиоэлектронной борьбы – опасное для противника сочетание. В частности, учебные бои между «Еврофайтерами» и F-22 показали, что последние проигрывают тогда, когда европейцы задействуют свою ОЛС IRIS-T. При этом «Еврофайтер» не может похвастаться хорошей маневренностью, за что его даже называют «летающим утюгом», и мощными системами РЭБ. А ВВС США уже с 2015 года активно экспериментируют в направлении использования подвесных прицельных контейнеров в воздушном бою.

«Сухой» подкрался незаметно

Итак, 23 ноября в районе маневрирования Су-25 и F-22 появился Су-35. Насколько его появление было внезапным для ВВС США? Судя по всему, российский истребитель добился полной неожиданности. Как это удалось? Либо летчик задействовал «Хибины» и под их прикрытием проник в район, либо Су-35 шел на предельно малой высоте. В пользу последней версии говорит тот факт, что Су-25 – маловысотная машина. И в Сирии «Грачи» редко поднимаются выше пяти тысяч метров. Исходя из того, что F-22 задействовал механизацию крыла, именно на малой высоте и произошел инцидент.

Ниже пяти тысяч метров и в условиях ближнего боя преимущество полностью перешло на сторону Су-35. При этом американский пилот не мог понять, взял его российский коллега в прицел ОЛС-35 или нет. Возможно, упомянутые в сообщении МО РФ тепловые ловушки, которые отстреливал американский истребитель, были попыткой сбить оптико-локационную станцию со следа. В сложившейся ситуации пилот «Раптора» понял, что полностью проиграл, и предпочел максимально быстро ретироваться.

По сути 23 ноября в боевой ситуации впервые столкнулись две концепции. «Маргинальное» сочетание ОЛС, РЭБ и сверхманевренности против «трендового» комплекта из мощного радара, радиолокационной невидимости и дальнобойных ракет. За явным преимуществом победили «маргиналы», что ставит под сомнение все достигнутое западной авиационной мыслью за последние тридцать лет.
Автор: Павел Иванов
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/40364


10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 9

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 05:44
    обвинение со стороны Пентагона в том, что наши боевые самолеты опасно сближаются с американскими машинами в небе Сирии.
    подгузники меняйте чаще...наши всегда так летают,это нормально.
    андрей юрьевич
  2. insular Сегодня, 05:47
    Это вызвало бурю в западных, особенно в американских СМИ. Уважаемый авиационный ресурс The Aviationist выдал большую статью, посвященную разбору произошедшего. Правда, большинство иностранных экспертов и журналистов пошли по пути наименьшего сопротивления. И списали все на очередной фейк от российского Минобороны. Благо, за последнее время наше военное ведомство само давало козыри западным СМИ.
    И этот раз не исключение.
    Нашел я статью на Aviationist и вот что там пишут:
    Several Russian media outlets are reporting an incident that involved a U.S. F-22 and some Russian aircraft over Syria, to the west of the Euphrates on Nov. 23, 2017. Some details of the close encounter were unveiled by the Russian MoD’s spokesman, Major General Igor Konashenkov, who described the episode “as yet another example of US aircraft attempts to prevent Russian forces from carrying out strikes against Islamic State,” according to RT.

    According to the Russian account, a Russian Su-35S was scrambled after a U.S. F-22 interfered with two Su-25s that were bombing an Islamic State target. Here’s Sputnik news version:
     (далее ссылка на спутник https://sputniknews.com/military/2017120910598533
    77-russia-us-army-syria/)

    А вот и ссылка на статью в Авианишианисте: https://theaviationist.com/2017/12/09/u-s-f-22-ra
    ptor-allegedly-interfered-with-russian-su-25s-ove
    r-syria-and-chased-away-by-su-35s-russian-mod-cla
    ims/#OuuMzCpzALYTS6gE.99

    Ох уж эти ссылки на ссылающихся... Aviationist всего лишь перепечатал то, что пишут в российских СМИ.
    В итоге, всё это фейк и утка, потому как эти "Российские СМИ" сылались на некое видео американских СМИ, которого ни кто, кроме авторов статей, и не видел...

    Так кто запустил этот фейк? ИноСМИ или российские СМИ? И где же видео?
    insular
    1. Громобой Сегодня, 07:05
      Цитата: insular
      Aviationist всего лишь перепечатал то, что пишут в российских СМИ.
      В итоге, всё это фейк и утка, потому как эти "Российские СМИ" сылались на некое видео американских СМИ, которого ни кто, кроме авторов статей, и не видел...

      Спасибо за находку,я тоже стараюсь по возможности обращаться к первоисточникам)
      Громобой
  3. ИмПерц Сегодня, 05:58
    А где можно почитать информацию, опубликованную МО России по данному инциденту?
    ИмПерц
    1. insular Сегодня, 06:21
      Цитата: ИмПерц
      А где можно почитать информацию, опубликованную МО России по данному инциденту?

      МО РФ такого не публиковало.
      Есть только текстовые перепечатки в различных СМИ ( в т.ч. и ТАСС), где некие цитаты заканчиваются фразой
      "сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков".
      И больше ни чего. Ни ссылок, ни видео на тему. Предлагается верить на слово.
      insular
      1. ИмПерц Сегодня, 07:25
        Да, на сайте МО запрос в поисковике ничего не дал.
        ИмПерц
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:27
    ставит под сомнение все достигнутое западной авиационной мыслью за последние тридцать лет.
    Вот вам и хваленый Раптор !
    Uncle Lee
  5. Николай Р-ПМ Сегодня, 06:28
    Мне кажется, что этот инцдент пока не демонстрирует превосходства одной машины над другой. Инцедент имел явно провакационный характер и скорее всего у американца были инструкции о прекращении перехвата 25-ых при появлении истребителей прикрытия или взятия на сопровождение рлс зрк.
    интересно знать были ли появление 35-го реальной неожиданостью? Все-таки 22-ой позиционируется как беспреценденто осведомленный о воздушной обстановки, кроме того у американцев постоянно дежурят в небе самолеты дрло.
    Хотя на лицо "полигонная" дуэльная ситуация, так сказать столкновение один на один, как в подавляюшем большинстве экспертных статей. Факт прекращения перехвата 22-ым при угрозе воздушного боя с 35-ым надо трубить на весь мир и использовать в целях пропаганды в лучших традициях "потенциальных". Так сказать, врага его же дубиной. Реклама-двигатель торговли, а в политическом противостоянии все средства хороши.
    Николай Р-ПМ
  6. svp67 Сегодня, 06:41
    В ответ российское командование направило в район противостояния Су-25 и F-22 истребитель Су-35. Его появление для американской стороны оказалось весьма неожиданным.
    И все доводы о том, что Ф-22 увидит на максимальной дальности и не допустит "сушку" до "собачей свалки", "западных партнеров" полетели в "мусорную корзину"
    svp67
Картина дня