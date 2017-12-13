Константин Сёмин: Медали не повлияют на медицинский диагноз чахоточного больного

Стихотворение из моего октябрятского прошлого звучало так:"Я дедушку Ленина встретить хочу,Я бы хотел бы сказать Ильичу:«Дедушка Ленин, Ильич дорогой,Давай по Москве погуляем с тобой.Хочешь, всё-всё я тебе покажу,Повсюду тебя повожу.По новым стадионам, по улицам зелёнымВот они какие – красивые, прямые,С весёлыми цветами, с высокими домами."Сегодня мне все чаще приходит в голову вопрос: как бы отреагировал дедушка Ленин на то или другое будоражащее общество событие? Ну например, на решение МОК и ВАДЫ?Попробую (опираясь на 55 томов дедушки, спасенных мной из одного терпящего бедствие училища) домыслить, досочинять за него. Но для начала представим, что я провез дедушку Ленина не по Москве, а по моему родному Свердловску, из которого только что вернулся.Сперва дедушка Ленин узнал бы, что город опять называется Екатеринбургом, поскольку Свердлов оказался евреем и христопродавцем, санкционировавшим ритуальные убийства, по факту которых в настоящее время проводится церковно-процессуальная проверка. В этой связи на улицы и площади города возвращается историческая справедливость. Памятник казненному казаками-дутовцами главе областного комитета РСДРП Ивану Малышеву убран с улицы (пока еще) 8-Марта. Зато на фасаде дома на улице (пока еще) К.Либкнехта появилось гигантское изображение (предположительно) Екатерины. Утверждают, художник писал императрицу с дочери олигарха А.Бакова, возглавляющего ныне российское Монархическое общество.Дедушка Ленин узнал бы, что сквер вокруг Площади (пока еще) Коммунаров вырублен к ЧМ2018, а за ним — между выстроенными олигархами новыми кварталами дорогого жилья — высится громадный стадион. Что стадион этот возводили дважды (на месте старого, советского), но в первый раз два миллиарда были выброшены на ветер, потому что "не понравилось". Сломали. Нравится.Дедушка Ленин узнал бы, что после ЧМ-2018 в футбол на стадионе будет играть интернациональная команда, состоящая из купленных олигархами в разных странах легионеров. А финансироваться команда будет не только из кармана олигархов, но и из местной казны, где давно нет денег на образование, здравоохранение, детские кружки и секции.Дедушка Ленин узнал бы, что в стране, считающей себя наследницей СССР, практически не осталось массового и бесплатного спорта – ни детского, ни взрослого. Что спорт, физическая культура вообще перестали быть частью образа жизни современного человека. Что спортом этот человек занимается через телевизор, накачивая в первую очередь голосовые связки и невидимую за слоем брюшного жира патриотическую мышцу.Дедушка Ленин, возможно, порадовался бы сохранности памятника себе на улице (пока еще) Ленина, проходящей через площадь (пока еще) 1905 года. Но тогда я сообщил бы ему, что со здания горсовета исчезла половина изваяний уральских рабочих. Вероятно, их атлетически сложенные, спортивные фигуры слишком дерзко не совпадают с пропорциями современных рабочих и инженеров.Тогда дедушка Ленин нахмурился бы и, скорее всего, сказал бы:— Я не дожил до первой Зимней олимпиады ровно четыре дня. Впрочем, едва ли она заинтересовала бы нас тогда. Прошло всего два года с учреждения СССР, мы были в торговой блокаде, боролись с послевоенной разрухой и голодом.Но глядя на современный российский спорт и на эйфорию вокруг него, могу предложить следующие тезисы. Ваше дело — пользоваться ими или нет:— В рабовладельческом, феодальном, капиталистическом обществе спорт — это лишь разновидность гладиаторских боев, не более чем способ отвлечь массы от их классовых интересов, затмить зрелищами несправедливость в распределении хлеба. Буржуазный спорт генерирует мнимую солидарность, а вместе с ней – солидаризм, корпоративизм и — как вы, потомки, наблюдавшие за немецкой олимпиадой 1936 года, отлично знаете — льет воду на мельницу фашизма. Я бы советовал вам научиться уже отличать сталинских физкультурников от гитлеровских белокурых бестий. Иначе зачем вы ходите на "Бессмертный Полк"?— Буржуазный спорт не может не быть устроен так же, как буржуазное производство или буржуазная культура. Спортсмен, музыкант, писатель в нем выступают в качестве продавца своей рабочей силы. Овеществляются и пускаются с молотка самые высокие идеалы, самые благородные устремления. В какой-то момент любой спорт начинает напоминать ипподром или боксерский ринг из рассказов Д.Лондона. Спорт наживы невозможно представить без подкупа, шантажа и подлога. За ширмой из броских и красивых лозунгов скрывается отвратительное естество.— В современном вам мире, так же, как в мире, в котором приходилось работать Второму Интернационалу, противоречия между империалистическим государствами достигли критической отметки. Череда мелких вооруженных конфликтов и стычек грозит обернуться новой глобальной бойней. В предвкушении этой бойни соперничающие между собой группы буржуазии наносят друг другу чувствительные удары: вводят торговые барьеры, финансируют повстанческие движения, заказывают обличительные кампании в печати. Спорт превращается во вспомогательную арену, где буржуазия может выяснять отношения, где более мощная и свирепая буржуазия может показательно унижать и бесчестить буржуазию помельче.— Ваша буржуазия как раз такова. И в спорте, и во всем остальном. Её единственная задача — отстоять в споре с доминирующей буржуазией свое место под солнцем. Лучше всего — ударив по рукам, выторговав приемлемые условия вступления в клуб "цивилизованных стран". Ради этих условий ваша буржуазия готова поступиться и поступится чем угодно. Кроме, разумеется, своей собственности и ваших цепей.— Воспитывающие вас сейчас мировые империалисты опытнее, умнее, кровожаднее, зубастее. Как волк понимает встретившуюся ему на пути овцу, они отлично понимают психологию вашей буржуазии, все её переживания. Они знают, что нанося вашей слабой буржуазии оскорбление за оскорблением, они в первую очередь бьют по тому хрупкому солидаризму, который та пыталась выращивать. Они метят в святое и болезненное сегодня — спортивный патриотизм. В последнее, может быть, убежише. Завтра они пойдут еще дальше. Лишат вашу сборную права участвовать в чемпионате, сохранив при этом за вами сам чемпионат. То будет ясный приговор младшей буржуазии от старшей: Прислуживать можно, играть нельзя.— В этой связи, ворочаясь с боку на бок в Мавзолее, я бы советовал вам не лить слезы и не ломать копья по поводу того, под каким флагом поедет или не поедет в Южную Корею ваша сборная. Лить слезы и ломать копья надо по поводу всей ситуации — в обществе и экономике. Именно от неё зависит состояние детского и взрослого спорта, а также пресловутое "здоровье нации".Для СССР медали на олимпиадах были доказательством того, что со здоровьем все в порядке, а бесплатные корты, стадионы и бассейны заполнены людьми не просто так. Чахоточному больному медали могут поднять настроение и самооценку. Однако они никак не повлияют на медицинский диагноз.