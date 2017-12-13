11:39 13 декабря

Военная обстановка в Сирии: Россия уходит, США остаются

11 декабря было объявлено о выводе российских войск из Сирийской Арабской Республики. Генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту РФ Владимиру Путину о последних успехах в боях против террористов и рассказал о возвращении в ближайшее время в Россию 23 боевых самолетов и двух вертолетов.

Наравне с ними Сирию покинут подразделения военной полиции, Силы специальных операций, военный госпиталь и Центр разминирования.

Таким образом, на авиабазе Хмеймим останутся примерно 4-6 самолетов и около 10 ударных вертолетов. Пункт материального обеспечения в Тартусе продолжит свою работу и будет задействован в обеспечении сирийской армии военной техникой и боеприпасами. Системы противовоздушной обороны, охраняющие Хмеймим и Тартус, также остаются в Сирии в полном составе.


Между тем, Белый дом США заявил, а точнее еще раз напомнил, что Америка не собирается выводить свои армейские подразделения из Арабской республики, пока ИГИЛ не будет окончательно повержено.



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Комментарии 2

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  1. Ихрек Сегодня, 08:37
    [quote][/quote]Между тем, Белый дом США заявил, а точнее еще раз напомнил, что Америка не собирается выводить свои армейские подразделения из Арабской республики, пока ИГИЛ не будет окончательно повержено.

    А в уме имели ввиду, не будет восстановлено. Империя лжи однако.
    Ихрек
  2. rudolff Сегодня, 09:28
    Ну и правильно делают американцы. Выбрали линию и гнут ее до конца. Это нас все шарахает из стороны в сторону, семь пятниц на неделе. Только появляются первые признаки успеха, Путин начинает все ломать и отрабатывать назад. Что в Сирии, что на Украине. Или опять "парнеры" настойчиво попросили?
    rudolff
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