Военная обстановка в Сирии: Россия уходит, США остаются

11 декабря было объявлено о выводе российских войск из Сирийской Арабской Республики. Генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту РФ Владимиру Путину о последних успехах в боях против террористов и рассказал о возвращении в ближайшее время в Россию 23 боевых самолетов и двух вертолетов.



Наравне с ними Сирию покинут подразделения военной полиции, Силы специальных операций, военный госпиталь и Центр разминирования.



Таким образом, на авиабазе Хмеймим останутся примерно 4-6 самолетов и около 10 ударных вертолетов. Пункт материального обеспечения в Тартусе продолжит свою работу и будет задействован в обеспечении сирийской армии военной техникой и боеприпасами. Системы противовоздушной обороны, охраняющие Хмеймим и Тартус, также остаются в Сирии в полном составе.





Между тем, Белый дом США заявил, а точнее еще раз напомнил, что Америка не собирается выводить свои армейские подразделения из Арабской республики, пока ИГИЛ не будет окончательно повержено.









