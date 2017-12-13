Россия отстранена, но вот эти русские могут завоевать золото Олимпиады

Запрет на участие России в Олимпийских играх не означает, что российские спортсмены не могут завоевать медали в ряде спортивных дисциплин в Южной Корее. Хотя МОК и принял решение отстранить Россию как спортивную страну от соревнований, он, тем не менее, разрешил российским спортсменам участвовать в Олимпиаде.Предпосылкой является приглашение российским спортсменам от МОК. И если они получают это приглашение и едут в Южную Корею, то должны следовать ряду правил.Они не имеют права представлять Россию и будут выступать под именем ОАР (Олимпийские атлеты России). Российский гимн не должен исполняться в случае их победы и на церемонии награждения не должно быть российского флага.Для получения приглашения от МОК спортсмены должны выполнить ряд требований:• спортсмен должен пройти квалификационные соревнования для участия в Олимпиаде в соответствии с существующими правилами олимпийского отбора;• спортсмен ранее не подвергался наказанию за употребление допинга (то есть если он ранее был за это наказан, он не имеет права участвовать);• спортсмен перед Олимпиадой должен пройти проверку в соответствии с указанием рабочей группы;• спортсмен должен также пройти все другие дополнительные проверки по требованию рабочей группы.В конце МОК определяет, соответствует ли российский спортсмен, желающий участвовать в соревнованиях, всем этим требованиям.Вот некоторые из российских спортсменов, которые могут быть приглашены на Игры в Пхёнчхане, где могут завоевать золото:Восемь российских лыжников уже отстранены от Олимпиады, поскольку в докладах Макларена (McLaren) и докладах МОК о допинге, подготовленных Денисом Освальдом (Denis Oswald), их имена связаны с организованным употреблением допинга. Наиболее известные из них — это Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов. Но у русских есть группа хороших молодых лыжников, которые не связаны с допинг-скандалом.Сергей Устюгов (Россия) после финиша мужского скиатлона во время чемпионата мира по лыжным видам спорта Lahti2017 в финском ЛахтиТаким образом, Сергей Устюгов, Александр Большунов и Алексей Червоткин могут получить от МОК приглашение участвовать в Олимпийских играх. Что касается российских лыжниц, то среди них, строго говоря, нет претендентов на медали.Россия может выставить приличную команду в биатлоне, хотя МОК отстранил от будущих олимпиад многих российских биатлонисток, участвовавших в сочинских соревнованиях.Все эти лыжницы теперь оставили большой спорт. Те, которые выступают в настоящее время, никак не связаны с сочинским скандалом. Наиболее вероятным претендентом на золото является Антон Шипулин. Антон Бабиков и Александр Логинов тоже в один прекрасный день могут вмешаться в этот спор за медали.Здесь у России слабые традиции. Но Александр Хорошилов в последние годы несколько раз занимал место на подиуме в числе призеров, и однажды он вполне может оказаться среди лидеров.Хорошилов выступал в Сочи, но его имя не фигурирует в докладах о применении допинга, которые являются основанием для отстранении России от Олимпийских игр.Российские хоккеисты ранее уже выигрывали олимпийское золото под олимпийским флагом. Это произошло незадолго до развала Советского Союза. Российская команда выступала под именем СНГ (Союз независимых государств). Российский хоккеист Илья Ковальчук (играет в КХЛ за СКА Петербург, ранее играл за Нью-Джерси Девилз в НХЛ) заявил российской прессе, что российская хоккейная команда должна принимать участие в Олимпийских играх, хотя ей не разрешено использовать собственный флаг.Теперь, после того как американская лига не разрешила своим игрокам участвовать в Олимпиаде, возможность российских игроков завоевать золото в Пхёнчхане заметно выросла, если они решат выступать, а КХЛ позволит им отправиться на Олимпийские игры.Многие российские спортсменки, как полагают, оказались вовлечены в допинговый хаос в Сочи. Но есть большая вероятность, что будет приглашено достаточно большое количество спортсменок, которые в Южной Корее смогут создать команду. Они считаются одними из фавориток в борьбе за золото.Российский спортсмен Вик Уайльд (Vic Wild) завоевал две золотые медали в Сочи. Он и его жена Алена Заварзина, которая тоже является одной из лучших слаломных сноубордисток в мире, могут, видимо, получить приглашение на игры, если они ранее не были замешаны в допинг-скандалах.В женских одиночных соревнованиях представительница России Евгения Медведева является одной из главных претенденток на лучший результат. Когда российские руководители отправились в Лозанну на переговоры об участии России в Олимпиаде, перед тем как в четверг об этом должно было быть принято решение, она была в составе делегации. Ей 18 лет, и она — одна из самых ярких спортивных звезд, которые хорошо известны в России. Эти трое имеют очень хорошие шансы получить приглашение участвовать в Олимпиаде.Виктор Ан (Россия) после финального забега на 1000 метров в соревнованиях по шорт-треку среди мужчин на XXII зимних Олимпийских играх в СочиВиктор Ан — один из тех, кто вполне может завоевать олимпийское золото. Он — уроженец Южной Кореи, но в 2011 году стал гражданином России. Виктор Ан завоевал три золотые медали в Торонто для Южной Кореи и три золотые медали для России в Сочи. Он не замешан в допинговых скандалах и ясно дал понять в российских СМИ, что хочет получить приглашение в Пхёнчхан. Если только такое приглашение поступит, он, не задумываясь, скажет да.Многие участники российской команды были вовлечены в допинговый скандал в Сочи. Полагают, что у России в этот раз нет особых шансов на победу, если и будет выставлена команда в этом виде спорта.Александр Третьяков выиграл золото в Сочи, но в настоящее время он отстранен от участия в Пхёнчхане. Елена Никитина выиграла бронзу в Сочи, но ее постигла участь Третьякова. Никита Трегубов занимал место на подиуме призеров на кубке мира, и он должен получить приглашение на игры в следующем году.В таких видах спорта, как лыжи свободным стилем, сани и женский керлинг, российские спортсмены могут рассчитывать на медали, но фаворитами на получение золота не считаются.