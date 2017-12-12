Вывод войск из Сирии: как Путин всех перехитрил
Вчера у президента РФ Путина был очень насыщенный день, который начался в Сирии, и через залет в Египет, завершился в Турции. На аэродроме Хмеймим Путин объявил о разгроме террористов и свертывании операции ВКС, приказав значительной части контингента готовиться в отправке домой.
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что части наших вооруженных сил начали прибывать в Россию.
Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что "основные задачи в Сирии решены" и тоже приказывал части контингента отправляться на Родину. Тогда эти новости воспринимались с некоторой долей недоумения, ведь операция против боевиков была в самом разгаре.
Здесь очень важно читать не только сами новости, но и между их строк. И действительно: в прошлом подобные заявления президента оборачивались лишь наращиванием ударной группировки ВКС в Сирии.
Что же произошло сейчас? Повторение тех историй, или же на этот раз мы действительно покидаем Сирию?
Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что части наших вооруженных сил начали прибывать в Россию.
Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что "основные задачи в Сирии решены" и тоже приказывал части контингента отправляться на Родину. Тогда эти новости воспринимались с некоторой долей недоумения, ведь операция против боевиков была в самом разгаре.
Здесь очень важно читать не только сами новости, но и между их строк. И действительно: в прошлом подобные заявления президента оборачивались лишь наращиванием ударной группировки ВКС в Сирии.
Что же произошло сейчас? Повторение тех историй, или же на этот раз мы действительно покидаем Сирию?
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