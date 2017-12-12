22:41 12 декабря

Вывод войск из Сирии: как Путин всех перехитрил

Вчера у президента РФ Путина был очень насыщенный день, который начался в Сирии, и через залет в Египет, завершился в Турции. На аэродроме Хмеймим Путин объявил о разгроме террористов и свертывании операции ВКС, приказав значительной части контингента готовиться в отправке домой.

Сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что части наших вооруженных сил начали прибывать в Россию.

Владимир Путин уже неоднократно заявлял, что "основные задачи в Сирии решены" и тоже приказывал части контингента отправляться на Родину. Тогда эти новости воспринимались с некоторой долей недоумения, ведь операция против боевиков была в самом разгаре.


Здесь очень важно читать не только сами новости, но и между их строк. И действительно: в прошлом подобные заявления президента оборачивались лишь наращиванием ударной группировки ВКС в Сирии.

Что же произошло сейчас? Повторение тех историй, или же на этот раз мы действительно покидаем Сирию?



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Комментарии 1

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 22:32
    или же на этот раз мы действительно покидаем Сирию?Автор невнимателен.Выведено будет 2/3 боевых частей.20 самолётов и вертолётов,неосновные виды войск.Останутся в костяке те-же ССО ,ПВО и т.д.То,что говорят про вывод всех спецов-не надо верить всему.Охрана баз остаётся.На Хмеймиме-просто освобождают площади для реконструкции ВВП.В Тартусе-для масштабных работ по углублению фарватера о постройки современной базы ВМФ.Так-что-просто переехали на другую половину поля,с естественным с возвращением.
    ВЕРЕСК
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