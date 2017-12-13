12 декабря 2017 года стал судным днем для «Северного потока-2»

Во вторник произошло сразу два знаковых события. Во-первых, власти немецкой федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрили строительство газопровода «Северный поток-2», а во-вторых, утром на газовом хабе OMV в Баумгартене произошёл взрыв. В результате поставки российского газа в Италию, Словению и частично Венгрию были временно прекращены.Утром 12 декабря 2017 года Deutsche Welle со ссылкой на информагентство DPA сообщило, что горное управление немецкого города Штральзунд выдало разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2».Таким образом, это стало первым официальным разрешением, выданным европейскими разрешительными органами на строительство второй очереди «Северного потока». Согласно документу, консорциум может строить участок газопровода, проходящий по немецкому континентальному шельфу уже хоть сегодня.Как мы знаем, противников газопровода «Северный поток-2» много. И в первую очередь, это страны Балтии, Дания и Польша, за действиями которых явно торчат уши Вашингтона.Пока у «Газпрома» и партнеров по консорциуму реальные проблемы есть только с Данией, по территориальным водам которой должно пройти 139 км трубы. Но даже если Копенгаген и запретит прокладку трубы по своей территории (то есть по маршруту первой очереди), для «Северного потока-2» это не станет смертельным. Труба вполне может пройти чуть южнее, по пока еще нейтральным водам.Это несколько затянет реализацию проекта, так как и этот участок надо будет согласовывать с ЕС, но полностью уберет «датскую проблему».И об этом все прекрасно помнят. Вообще, мне кажется, что Копенгаген просто торгуется с «Газпромом» и хочет сбить с него «дивиденды». Думаю, Дания в конце концов согласится на основной маршрут, и поэтому больших проблем российской газовой корпорации от «брыкания» Копенгагена не ожидается.А между тем второе событие, произошедшее вчера, очень здорово сыграло на руку «Газпрому».Итак, утром во вторник из-за взрыва на австрийской газораспределительной станции в Баумгартене Италия, Словения и частично Венгрия остались без поставок российского «голубого» топлива.В Италии было объявлено чрезвычайное положение и введено временное ограничение на использование газа. У Словении и Венгрии проблем было поменьше. Взрыв на магистральном газопроводе сразу заставил европейцев несколько по-иному посмотреть на проблематику прокладки новых российских газопроводов.Как оказалось, много газопроводов не бывает. Будь у Италии запасной вариант, сегодняшних проблем можно было бы и избежать. А ведь можно было бы, если бы никто не мешал в свое время строительству «Южного потока», одна ветвь которого должна была окончиться в южной Италии. Согласно первоначальному плану, «южная газовая труба» из России в обход Украины должна была быть проложена до конца 2015 года. Но вмешался Вашингтон, и теперь Италия кусает локти и экономит газ, как это уже четвертый год делают в Киеве, еще одной жертве «газового маразма».Стоит ожидать, что одним из вероятных следствий вчерашнего чрезвычайного происшествия в Австрии станет не только более лояльное отношение европейских чиновников к «Северному потоку-2», но и активизация переговоров по второй ветке «Турецкого потока». Как мы знаем, «Газпром» намерен проложить ее только после того, как только будет внесена ясность по конечным потребителям газа. Как раз три страны, которые пострадали от взрыва в Австрии, по иронии судьбы более всего и заинтересованы в этой альтернативе, и, вероятно, очень скоро мы можем ждать заключения контрактов и… прокладки трубы.Вообще, Европе давно пора было задуматься над проблемой диверсификации поставок российского газа. Да, именно диверсификацией поставок не просто газа, а российского газа. Время уже показало, что именно Россия является самым надежным и самым выгодным поставщиком голубого топлива в страны ЕС, а политические аспекты такого сотрудничества во многом надуманные и работают в первую очередь на конкурентов, которые хотят сами продавать в Европу свой газ.Помните 2014 год, когда 17 июня в районе города Лохвица Полтавской области на магистральном газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» произошел взрыв? Как выяснилось позже, это был теракт, который произошел вскоре после соответствующих угроз, прозвучавших из уст украинских националистов.Именно тогда европейцам стало понятно, что с «украинской газовой проблемой» надо что-то делать. И в чем-то символично, что ровно через год после этого «происшествия», 18 июня 2015 года, в рамках XIX Петербургского международного экономического форума был подписан протокол о намерениях, который очень быстро (уже 4 сентября того же года) превратился в соглашение акционеров газопровода «Северный поток-2».Итак, мы видим, что те страны, которые умеют и хотят отстаивать свои интересы и готовы идти против воли Вашингтона (Германия в первую очередь), уже очень скоро будут иметь уверенность, что никакие случайности не заставят их оказаться в положении сегодняшней Италии.А итальянцам можно пожелать только терпения и рассудительности. Терпения, чтобы пережить трудное время, и рассудительности, чтобы из своего горького опыта сделать правильные выводы.