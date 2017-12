Авианосец Queen Elizabeth: крупнейший корабль в истории британского флота

Авианосец «Queen Elizabeth»

Авианосец «Queen Elizabeth» в доке

Авианосец «Queen Elizabeth»

Авианосец «Queen Elizabeth»

Истребитель-бомбардировщик Lockheed Martin F-35B

Вертолет ДРЛО Merlin Mk2 с системой Crowsnest

Зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS

Авианосец HMS «Queen Elizabeth» (R08) является головным в серии из двух кораблей класса Queen Elizabeth, которые строятся для ВМС Великобритании. 7 декабря 2017 года на военно-морской базе Королевского военно-морского флота (КВМФ) в Портсмуте прошла церемония включения нового авианосца HMS «Queen Elizabeth» в состав британского флота. На авианосце был поднят британский военно-морской флаг.В торжественной церемонии приняла участие королева Елизавета II, которая выразила уверенность в том, что авианосец будет свидетельством британской мощи на море на ближайшие десятилетия, а также принцесса Анна. По мнению Гэвина Уильямсона министра обороны Великобритании, «новый авианосец является олицетворением британского дизайна и функциональных возможностей, которые лежат в основе усилий по формированию вооруженных сил, отвечающих требованиям будущего». Необходимо отметить, что корабль был введен в состав КВМФ после завершения второго этапа морских испытаний, которые проводились у берегов Южной Англии с сентября 2017 года.Второй авианосец серии HMS «Prince of Wales» (R09) также близок к сдаче. 8 сентября 2017 года на судостроительном предприятии Вabcock Marine, расположенном в Розайте (Шотландия), прошла официальная церемония крещения строящегося там в сухом доке британского авианосца «Принц Уэльский». На церемонии присутствовал нынешний принц Уэльский Чарльз, а его супруга герцогиня Корноуэльская Камилла выступила «крестной матерью» нового боевого корабля, разбив о корпус авианосца бутылку 10-летнего виски Laphroaig.Вопреки распространенному заблуждению свое имя новый британский авианосец получил не в честь ныне царствующей королевы Елизаветы II, а в честь ее далекой предшественницы – королевы Англии и Ирландии Елизаветы I, правившей в 1558-1603 годах – последней из династии Тюдоров. Именно в годы ее правления Англия превратилась в ведущую морскую державу, а значит, и в мировую. Эпоху Елизаветы I сами англичане называют «золотым веком». Не только потому, что она успешно сражалась с внешними и внутренними врагами, но и потому, что в годы ее правления расцвело искусство и наука. Это было время Кристофера Марло, Уильяма Шекспира и Френсиса Бэкона. Поэтому имя Queen Elizabeth было присвоено самому современному британскому авианосцу вполне заслуженно.На сегодняшний день авианосец HMS «Queen Elizabeth» (R08) является самым крупным кораблем в составе Королевского ВМФ за всю историю его существования и самым крупным боевым кораблем, когда-либо построенным в стране, его полное водоизмещение составляет 70 600 тонн. Данный авианосец, как и его строящийся систершип «Prince of Wales», в три раза крупнее своих предшественников – британских авианосцев типа Invincible и сопоставим по размерам с американским авианосцем Nimitz или французским Charles de Gaulle. Авианосцы обошлись Великобритании в копеечку, если в 2007 году постройка двух боевых кораблей оценивалась в 3,9 миллиарда фунтов, то после очередного пересмотра контракта в 2013 году она составила уже 6,2 миллиарда фунтов (около 8,3 миллиардов долларов США). При этом, после ввода в эксплуатацию авианосца Prince of Wales, возможно, уже именно он станет самым крупным боевым кораблем КВМФ за всю историю, так как ввиду внесенных в проект некоторых изменений и усовершенствований, его полное водоизмещение может на 3000 тонн превысить водоизмещении авианосца Queen Elizabeth. Ввод в строй «Принца Уэльского» запланирован на 2019 год.Идея пополнить состав КВМФ большими авианосцами возникла в Великобритании на рубеже XXI века. В начале 2003 года Министерство обороны страны определилось с подрядчиком строительства перспективных боевых кораблей – корпорацией BAE Systems. Эскизный проект выполнил британский филиал французской компании Thales. Уже этот проект демонстрировал отличие будущих кораблей от существующих авианосцев – наличием не одного, а двух «островов» в надстройке. В носовой надстройке располагаются службы управления кораблем, в кормовой надстройке – службы управления полетами самолетов и вертолетов.Впервые об оформленном заказе на строительство двух авианосцев Дес Браун, занимавший на тот момент пост министра обороны страны, объявил 25 июля 2017 года. Боевые корабли класса Queen Elizabeth были спроектированы для замены легких британских авианосцев класса Invincible (в 1980 – 2014 годах три корабля данного класса несли службу в составе КВМФ). Контракт на строительство новых авианосцев был заключен 3 июля 2008 года со специально созданным европейским консорциумом Aircraft Carrier Alliance (ACA).Строительство головного авианосца Queen Elizabeth велось с 2009 по 2017 год консорциумом ACA на судостроительном предприятии Babcock Marine (бывшая военно-морская верфь Rosyth Dockyard, которая была приватизирована в 1997 году), расположенном в шотландском городе Росайт. В состав Aircraft Carrier Alliance вошли – британский филиал французской компании Thales Group (проектант) и британские компании BAE Systems Surface Ships, A&P Group и Cammell Laird. Именно британские участники консорциума отвечали за производство крупноблочных секций корпуса, из которых в дальнейшем и собирался авианосец, находившийся в сухом строительном доке.Процесс создания нового авианосца был разбит на постройку отдельных блоков массой до 11 тысяч тонн, которые собирались на различных верфях Великобритании. В дальнейшем собранные блоки доставлялись в шотландский Росайт, где собирались в единое целое. 4 июля 2014 года прошла церемония крещения нового корабля. В ней приняла участие королева Елизавета II, которая и выступила «крестной матерью» нового британского авианосца. По сигналу королевы Великобритании о борт судна разбили бутылку шотландского виски Bowmore.Для Министерства обороны Соединенного Королевства, Королевского военно-морского флота и компаний BAE Systems, Babcock, Thales UK, принимающих непосредственное участие в создании корабля, спуск на воду первого авианосца серии ознаменовал завершение значительного этапа работ. Ранее британское правительство уже задерживало развитие программы на два года, что в конечном итоге привело лишь к ее удорожанию. Программу постройки авианосцев пытались даже вовсе отменить, рассматривался вопрос их продажи третьим странам, два раза менялось решение по вопросу, какие модели самолета F-35 должны будут базироваться на авианосцах. Все это затянуло процесс постройки первого корабля.17 июля 2014 года авианосец HMS «Queen Elizabeth» (R08) был выведен из сухого дока и спущен на воду. 26 июня 2017 года корабль впервые вышел в море на ходовые испытания. 16 августа 2017 года авианосец прибыл к месту своего постоянного базирования – в главную военно-морскую базу КВМФ Портсмут. Уже в июле были начаты испытания с участием вертолетов, второй этап данных испытаний был назначен на декабрь 2017 года. Первые испытания палубных самолетов F-35B с борта авианосца планируется начать в конце 2018 года, они будут проходить у побережья США. Достижение авианосцем Queen Elizabeth и его авиагруппой начальной боеготовности ожидается в 2021 году, а полной боеготовности – не ранее 2023 года.Разработка механических конструкций современного британского авианосца была полностью автоматизирована. Средства компьютерного моделирования были специально созданы специалистами компании QinetiQ. Проектирование корпуса корабля велось, исходя из требуемого 50-летнего срока его службы. Особенностью корпуса нового авианосца стало наличие трамплина, используемого для самолетов с укороченным взлетом и посадкой. Наличие трамплина и отсутствие разгонных катапульт роднит корабль с единственным российским тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Корпус авианосца Queen Elizabeth имеет 9 палуб, не считая полетной. Полетная палуба корабля обеспечивает одновременный взлет и посадку самолетов, расположенный в передней части трамплин имеет угол возвышения 13°.В отличие от подавляющего большинства традиционных авианосцев «Королева Елизавета» получила две малых надстройки. В передней располагаются помещения служб управления судном, а в задней – службы управления полетами авиагруппы авианосца. Преимущество подобной архитектуры корабля заключается в увеличении площади палубы, более гибким распределением пространства на нижних палубах и уменьшением турбулентных потоков воздуха, которые могут мешать полетам. Расположение служб, отвечающих за управление полетами авиагруппы, в задней части палубы представляется предпочтительным, так как позволяет лучше контролировать такие критические фазы полета, как заход на посадку и саму посадку на борт авианосца.Как и любой другой современный авианосец британский Queen Elizabeth – это настоящий плавучий город, на борту которого имеется даже свой кинотеатр и большой тренажерный зал. Также на борту имеются 4 больших обеденных зоны, на которых трудятся 67 работников общественного питания. Они в состоянии обслужить до 960 человек за один час. Имеется на борту и свой госпиталь, рассчитанный на 8 коек (до 8 лежачих серьезных больных), своя операционная и стоматологическая комната, обслуживают его 11 медицинских работников. В 470 корабельных каютах могут разместиться 1600 человек (по количеству спальных мест), в том числе 250 морских пехотинцев.Энергетическая установка корабля объединена в интегрированную электрическую двигательную систему (Integrated Electric Propulsion – IEP). Она включает в себя две мощных газовых турбины Rolls-Royce Marine MT30 мощностью 36 МВт каждая (такие же ГТУ установлены на новейших американских эскадренных миноносцах типа Zumwalt) и четыре дизель-генератора Wartsila 38 финского производства общей мощностью 40 МВт. Двигатели работают на генераторы, которые дают электроэнергию в общую низковольтную сеть авианосца и питают, в том числе, электродвигатели, которые вращают два гребных вала с винтами фиксированного шага. Силовая установка разгоняет корабль полным водоизмещением в 70 600 тонн до скорости 26 узлов (около 48 км/ч).Корабль буквально нашпигован современным оборудованием и обладает высоким уровнем автоматизации практических всех процессов, благодаря чему его экипаж состоит всего из 679 человек. При этом к, безусловно, сильным сторонам корабля можно отнести его автоматизированную систему боевого управления, которая интегрирована с РЛС большой дальности, которая позволяет сопровождать одновременно до одной тысячи воздушных целей на удалении 250 морских миль (около 460 км). Помимо этого на корабле располагается специальный центр для командующего авианосной ударной группой (АУГ).Еще одной особенностью корабля является то, что это первый авианосец, который изначально проектировался под использование самолетов 5-го поколения. Основу авиагруппы «Королевы» составят американские истребители-бомбардировщики Lockheed Martin F-35B (с вертикальным/укороченным взлетом/посадкой). Штатный состав авиагруппы авианосца в «океанском» варианте составят 24 истребителя F-35B, 9 противолодочных вертолетов Merlin и 4 или 5 вертолетов Merlin в варианте ДРЛО. Помимо этого авианосец сможет принимать на борту вертолеты армейской авиации – AH-64 Apache, AW159 Wildcat и даже CH-47 Chinook различных модификаций. Это важно, так как Минобороны Великобритании рассматривает корабль и как средство выполнения совместных межвидовых и прибрежных операций. На авианосце изначально предусмотрены места для 250 морских пехотинцев, при этом в случае необходимости количество морпехов можно довести до 900 человек.В стандартном состоянии авиагруппа авианосца будет включать в свой состав до 40 летательных аппаратов, однако, как отмечают британские военные, в случае необходимости корабль сможет принять на борт и до 70 летательных аппаратов. На ангарной палубе авианосца площадью 155 на 33,5 метра и высотой от 6,7 до 10 метров могут разместиться до 20 самолетов. Их подъем вверх на полетную палубу производится при помощи двух мощных лифтов, каждый из которых в состоянии одновременно поднять на взлетную палубу два истребителя-бомбардировщика F-35B, потратив на это 60 секунд. Лифты настолько мощные, что вместе могут поднять и весь экипаж корабля, отмечают в компании BAE Systems.Авианосец Queen Elizabeth рассчитан на 420 самолето-вылетов в течение 5 дней с возможностью проведения операций в ночное время суток. Максимальная интенсивность вылетов составляет – 110 в течение 24 часов. Максимальная интенсивность взлета самолетов – 24 за 15 минут, посадки – 24 самолета за 24 минуты. На борту отсутствуют аэрофинишеры и разгонные катапульты, без переделки корабль может принимать на борт только самолеты укороченного/вертикального взлета/посадки.Самым слабым элементом «Королевы» можно назвать оборонительное вооружение, которое представлено лишь различными артиллерийскими установками. В частности, тремя 20-мм шестиствольными скорострельными артиллерийскими установками ближней обороны Phalanx CIWS. Этот корабельный зенитный артиллерийский комплекс, предназначенный для борьбы с противокорабельными ракетами с дозвуковой и сверхзвуковой скоростью полета (до 2-х скоростей звука), за свой характерный внешний вид получил на американском флоте прозвище R2-D2. Помимо данного комплекса на борту имеется 4 современных 30-мм автомата DS30M Mk2 и некоторое количество пулеметов, предназначенных для защиты от ассиметричных угроз – террористов и пиратов на небольших лодках.За слабое оборонительное вооружение и большие размеры авианосец Queen Elizabeth уже прозвали удобной мишенью для российских противокорабельных ракет. Именно так заявили в Минобороны РФ в ответ на слова британского министра обороны Майкла Фэллона о том, что «русские будут смотреть на авианосец с завистью». Оборонительное вооружение, действительно, самое слабое место нового британского корабля. С другой стороны он построен в рамках совершенно другой концепции применения. В отличие от единственного авианосца в составе российского флота, который несет на борту большое количество различных вооружений, вплоть до противокорабельных ракет и в состоянии действовать автономно, британская «Королева» рассчитана на использование в составе АУГ, когда ее будут надежно прикрывать многочисленные корабли эскорта и подводные лодки.О том, что самый большой корабль британского флота уязвим для противокорабельных ракет, говорят и эксперты английского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI). По их словам, противокорабельная ракета стоимостью менее полумиллиона фунтов в состоянии, по меньшей мере, вывести британский авианосец стоимостью более трех миллиардов фунтов из строя. «А залп из 10 таких ракет обойдется российскому бюджету менее чем в 4 миллиона фунтов, подобные цели гораздо проще уничтожить, сосредоточив на них огонь, чем разрабатывать что-то подобного же уровня для борьбы на равных», – подчеркивается в докладе экспертов RUSI.Тактико-технические характеристики авианосца HMS «Queen Elizabeth» (R08):Водоизмещение – 70 600 т (полное).Длина – 280 м.Ширина – 73 м.Высота – 56 м.Осадка – 11 м.Двигатели: две газовых турбины фирмы «Rolls-Royce» Marine MT30 мощностью 36 МВт каждая и четыре дизель-генераторных установки Wartsila общей мощностью порядка 40 МВт.Максимальная скорость хода – до 26 узлов (48 км/ч).Дальность плавания – до 10 000 морских миль (около 19 000 км).Автономность плавания – 290 суток.Экипаж авианосца – 679 человек.Морские пехотинцы – 250 человек.Общая вместимость – 1600 человек (вместе с персоналом авиагруппы, по количеству спальных мест).Авиагруппа: до 40 истребителей и вертолетов: в том числе до 24 истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения Lockheed Martin F-35B, до 9 противолодочных вертолетов AgustaWestland AW101 Merlin HM2 и 4-5 вертолетов Merlin в варианте ДРЛО. При необходимости может принять на борт до 70 летательных аппаратов.Оборонительное вооружение: 3 зенитных артиллерийских установки Phalanx CIWS, 4х30-мм артиллерийских установки 30mm DS30M Mark 2 и пулеметы для противодействия асимметричным угрозам.