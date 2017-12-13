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Возвращение домой: восточный Евфрат принимает беженцев
Россия с самого начала кризиса оказывала народу Сирии гуманитарную помощь. Сегодня эта помощь приобретает поистине масштабный характер. Усилиями российских офицеров удалось сплотить представителей официального Дамаска, курдских отрядов самообороны и народов восточных племен в рамках Комитета по управлению восточными территориями. Благодаря местным органам власти в населенные пункты Хатла, Маррат и Сальхиях уже вернулось более 2,5 тысячи беженцев.
В сегодняшних условиях, когда боевики «Исламского государства» уничтожены и не представляют сирийскому государству той угрозы, как, например, еще пару лет назад, на повестку дня выходят вопросы восстановления мирной жизни и оказания помощи коренным жителям. Это особенно важно, поскольку население провинции Дейр-эз-Зора серьезно пострадало от рук террористов, а жилые кварталы представляют жалкое зрелище и по-прежнему опасны из-за оставленных боевиками минных ловушек.
К сожалению, сегодня мало, кто способен на безвозмездную помощь людям, оказавшимся в непростых условиях. Как показал последний раунд женевских переговоров, представители сирийской оппозиции участвовать в налаживании процесса жизнедеятельности не желают и сосредотачивают усилия исключительно на отставке Асада. В результате проблемы местного населения остаются головной болью Дамаска и его союзников.
Россия с самого начала кризиса оказывала сирийскому народу гуманитарную помощь. Это содействие никогда не смешивалось с какими-то корыстными умыслами, не обусловливалось политическими мотивами. Речь шла о помощи всем нуждающимся, вне зависимости от политических предпочтений, религиозных воззрений, пола, принадлежности к той или иной этнической группе.
С начала декабря 2017 года, то есть с момента полного освобождения восточного берега Евфрата, здесь начали проводиться гуманитарные операции. Впервые во всесторонней поддержке участвуют сирийцы, курды и восточные племена.
В населенные пункты Хатла, Маррат, Сальхиях совместными усилиями уже доставлено 3 тонны продуктов, 10 кубических метров питьевой воды, комплекты теплой одежды. Как взрослым, так и детям, оказывается помощь продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Сейчас в населенном пункте Сальхиях силами Комитета проводится инженерная разведка и разминирование участка местности, протяженностью 700 метров, где расположена школа и другие учреждения. Планируется, что в ближайшее время здесь заработает мельница и пекарня. За последние три дня в эти поселения вернулось 866 жителей. В общей сложности количество беженцев, вернувшихся домой, превысило 2,5 тысячи.
По сообщениям жителей, в гуманитарных акциях принимают участие местные шейхи и старейшины восточных племен. Одним из них является шейх Фаус Хамид эль-Башир, кандидатура которого рассматривается на должность главы одного из районов города Дейр-эз-Зор.
В настоящее время одобрены еще несколько кандидатов на посты глав населенных пунктов Аль-Табия, Маррат и Эль-Бсера.
Наряду с этим некоторые западные страны и аравийские монархии умудряются настаивать, будто бы в сирийском правительстве препятствует преодолению гуманитарной ситуации, возлагая тем самым на Дамаск ответственность за гуманитарную трагедию.
В таком случае, что же сделано так называемыми «друзьями Сирии», чтобы эту самую трагедию предотвратить? По большому счету, ничего. По-прежнему остается открытым вопрос гуманитарного доступа в оккупированную американскими военными местность в районе базы Эт-Танф и северо-восточную часть Сирии. Некоторые страны, входящие в международную коалицию, не единожды пытались настоять на доставке гумпомощи через границы соседних с Сирией стран без согласия ее законных властей, что противоречит международным нормам.
Делается это исключительно с целью очернения правительства Асада и тех, кто выступает против его свержения. К сожалению, гуманитарная тематика остается сегодня актуальной в сирийском регионе, и потому является очень удобной для раскручивания трагедий, виновны в которых, разумеется, только Дамаск и Москва.
Автор: Александр Викторов
Россия с самого начала кризиса оказывала народу Сирии гуманитарную помощь. Сегодня эта помощь приобретает поистине масштабный характер. Усилиями российских офицеров удалось сплотить представителей официального Дамаска, курдских отрядов самообороны и народов восточных племен в рамках Комитета по управлению восточными территориями. Благодаря местным органам власти в населенные пункты Хатла, Маррат и Сальхиях уже вернулось более 2,5 тысячи беженцев.
В сегодняшних условиях, когда боевики «Исламского государства» уничтожены и не представляют сирийскому государству той угрозы, как, например, еще пару лет назад, на повестку дня выходят вопросы восстановления мирной жизни и оказания помощи коренным жителям. Это особенно важно, поскольку население провинции Дейр-эз-Зора серьезно пострадало от рук террористов, а жилые кварталы представляют жалкое зрелище и по-прежнему опасны из-за оставленных боевиками минных ловушек.
К сожалению, сегодня мало, кто способен на безвозмездную помощь людям, оказавшимся в непростых условиях. Как показал последний раунд женевских переговоров, представители сирийской оппозиции участвовать в налаживании процесса жизнедеятельности не желают и сосредотачивают усилия исключительно на отставке Асада. В результате проблемы местного населения остаются головной болью Дамаска и его союзников.
Россия с самого начала кризиса оказывала сирийскому народу гуманитарную помощь. Это содействие никогда не смешивалось с какими-то корыстными умыслами, не обусловливалось политическими мотивами. Речь шла о помощи всем нуждающимся, вне зависимости от политических предпочтений, религиозных воззрений, пола, принадлежности к той или иной этнической группе.
С начала декабря 2017 года, то есть с момента полного освобождения восточного берега Евфрата, здесь начали проводиться гуманитарные операции. Впервые во всесторонней поддержке участвуют сирийцы, курды и восточные племена.
В населенные пункты Хатла, Маррат, Сальхиях совместными усилиями уже доставлено 3 тонны продуктов, 10 кубических метров питьевой воды, комплекты теплой одежды. Как взрослым, так и детям, оказывается помощь продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Сейчас в населенном пункте Сальхиях силами Комитета проводится инженерная разведка и разминирование участка местности, протяженностью 700 метров, где расположена школа и другие учреждения. Планируется, что в ближайшее время здесь заработает мельница и пекарня. За последние три дня в эти поселения вернулось 866 жителей. В общей сложности количество беженцев, вернувшихся домой, превысило 2,5 тысячи.
По сообщениям жителей, в гуманитарных акциях принимают участие местные шейхи и старейшины восточных племен. Одним из них является шейх Фаус Хамид эль-Башир, кандидатура которого рассматривается на должность главы одного из районов города Дейр-эз-Зор.
В настоящее время одобрены еще несколько кандидатов на посты глав населенных пунктов Аль-Табия, Маррат и Эль-Бсера.
Наряду с этим некоторые западные страны и аравийские монархии умудряются настаивать, будто бы в сирийском правительстве препятствует преодолению гуманитарной ситуации, возлагая тем самым на Дамаск ответственность за гуманитарную трагедию.
В таком случае, что же сделано так называемыми «друзьями Сирии», чтобы эту самую трагедию предотвратить? По большому счету, ничего. По-прежнему остается открытым вопрос гуманитарного доступа в оккупированную американскими военными местность в районе базы Эт-Танф и северо-восточную часть Сирии. Некоторые страны, входящие в международную коалицию, не единожды пытались настоять на доставке гумпомощи через границы соседних с Сирией стран без согласия ее законных властей, что противоречит международным нормам.
Делается это исключительно с целью очернения правительства Асада и тех, кто выступает против его свержения. К сожалению, гуманитарная тематика остается сегодня актуальной в сирийском регионе, и потому является очень удобной для раскручивания трагедий, виновны в которых, разумеется, только Дамаск и Москва.
Автор: Александр Викторов
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