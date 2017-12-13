Возвращение домой: восточный Евфрат принимает беженцев

Россия с самого начала кризиса оказывала народу Сирии гуманитарную помощь. Сегодня эта помощь приобретает поистине масштабный характер. Усилиями российских офицеров удалось сплотить представителей официального Дамаска, курдских отрядов самообороны и народов восточных племен в рамках Комитета по управлению восточными территориями. Благодаря местным органам власти в населенные пункты Хатла, Маррат и Сальхиях уже вернулось более 2,5 тысячи беженцев.В сегодняшних условиях, когда боевики «Исламского государства» уничтожены и не представляют сирийскому государству той угрозы, как, например, еще пару лет назад, на повестку дня выходят вопросы восстановления мирной жизни и оказания помощи коренным жителям. Это особенно важно, поскольку население провинции Дейр-эз-Зора серьезно пострадало от рук террористов, а жилые кварталы представляют жалкое зрелище и по-прежнему опасны из-за оставленных боевиками минных ловушек.К сожалению, сегодня мало, кто способен на безвозмездную помощь людям, оказавшимся в непростых условиях. Как показал последний раунд женевских переговоров, представители сирийской оппозиции участвовать в налаживании процесса жизнедеятельности не желают и сосредотачивают усилия исключительно на отставке Асада. В результате проблемы местного населения остаются головной болью Дамаска и его союзников.Россия с самого начала кризиса оказывала сирийскому народу гуманитарную помощь. Это содействие никогда не смешивалось с какими-то корыстными умыслами, не обусловливалось политическими мотивами. Речь шла о помощи всем нуждающимся, вне зависимости от политических предпочтений, религиозных воззрений, пола, принадлежности к той или иной этнической группе.С начала декабря 2017 года, то есть с момента полного освобождения восточного берега Евфрата, здесь начали проводиться гуманитарные операции. Впервые во всесторонней поддержке участвуют сирийцы, курды и восточные племена.В населенные пункты Хатла, Маррат, Сальхиях совместными усилиями уже доставлено 3 тонны продуктов, 10 кубических метров питьевой воды, комплекты теплой одежды. Как взрослым, так и детям, оказывается помощь продовольствием, лекарствами и предметами первой необходимости. Сейчас в населенном пункте Сальхиях силами Комитета проводится инженерная разведка и разминирование участка местности, протяженностью 700 метров, где расположена школа и другие учреждения. Планируется, что в ближайшее время здесь заработает мельница и пекарня. За последние три дня в эти поселения вернулось 866 жителей. В общей сложности количество беженцев, вернувшихся домой, превысило 2,5 тысячи.По сообщениям жителей, в гуманитарных акциях принимают участие местные шейхи и старейшины восточных племен. Одним из них является шейх Фаус Хамид эль-Башир, кандидатура которого рассматривается на должность главы одного из районов города Дейр-эз-Зор.В настоящее время одобрены еще несколько кандидатов на посты глав населенных пунктов Аль-Табия, Маррат и Эль-Бсера.Наряду с этим некоторые западные страны и аравийские монархии умудряются настаивать, будто бы в сирийском правительстве препятствует преодолению гуманитарной ситуации, возлагая тем самым на Дамаск ответственность за гуманитарную трагедию.В таком случае, что же сделано так называемыми «друзьями Сирии», чтобы эту самую трагедию предотвратить? По большому счету, ничего. По-прежнему остается открытым вопрос гуманитарного доступа в оккупированную американскими военными местность в районе базы Эт-Танф и северо-восточную часть Сирии. Некоторые страны, входящие в международную коалицию, не единожды пытались настоять на доставке гумпомощи через границы соседних с Сирией стран без согласия ее законных властей, что противоречит международным нормам.Делается это исключительно с целью очернения правительства Асада и тех, кто выступает против его свержения. К сожалению, гуманитарная тематика остается сегодня актуальной в сирийском регионе, и потому является очень удобной для раскручивания трагедий, виновны в которых, разумеется, только Дамаск и Москва.