07:55 13 декабря

Трамп: США победили ИГИЛ в Сирии и Ираке

Президент США Дональд Трамп объявил о победе США на террористической группировкой «Исламское государство» (*запрещено в России) в Сирии и Ираке. Такое заявление Трамп сделал во время подписания в Белом доме военного бюджета Соединённых Штатов.

Трамп: США победили ИГИЛ в Сирии и Ираке


Пресс-служба американского президента публикует слова, высказанные им в ходе подписания финансового документа:
Бюджет позволяет продолжить финансирование нашей кампании по уничтожению ИГ (*). Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили и в Ираке. Но они (боевики ИГ*) теперь проявляют активность в других районах. Но мы преследуем их так же быстро, как они перемещаются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГ (*) серьёзных успехов – более весомых, чем предыдущая администрация за весь срок своего нахождения в должностях.



Заявление Трампа о победе США над ИГИЛ (*) в Сирии и Ираке накануне прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков:
Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп.


Действительно, крупнейшие американские СМИ продолжают комментировать визит президента РФ в САР, сообщая о том, что этот визит наглядно отражает реальный расклад сил на Ближнем Востоке, и потерю США стратегической инициативе в целом регионе.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 24

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  1. zzdimk Сегодня, 05:43
    Ещё марсиан раздавили в их логове и отвезли частицу демократии на Альфу Центавра.
    zzdimk
    1. dik-nsk Сегодня, 05:46
      Бюджет позволяет продолжить финансирование нашей кампании по уничтожению ИГ (*). Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили и в Ираке
      ну, а что он еще скажет налогоплательщикам? что понеся колоссальные затраты в Сирии, штаты не добились ничего? нет, конечно.. вот, и приходится дальше тратить бюджет, в надежде, что ситуация изменится и принесет барыши.. блеф - элемент игры))
      dik-nsk
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:56
        Трамп: США победили ИГИЛ в Сирии и Ираке
        не,ну трампушка красава чо там! Франция тоже в ВОВ победила,капитуляцию принимала... wassat
        андрей юрьевич
        1. Тралл Сегодня, 07:22
          Куда теперь отправит победоносные американские войска Иванка? smile
          Тралл
        2. Хагалаз Сегодня, 07:44
          Ну, а что, в принципе ожидаемо.... О таком раскладе, помнится мне мы тут на сайте еще чуть ли не в начале кампании предполагали.
          Хагалаз
  2. ul_vitalii Сегодня, 05:44
    Как с Северной Кореей, пришёл, увидел, наследил. Клоун.
    ul_vitalii
    1. 210окв Сегодня, 05:53
      Клоуну пора напомнить о "черном дне" американской авиации..Хотя я сомневаюсь что до него это дойдет.А насчет клоунов..А там вся власть за исключением нескольких президентов строится на шоу в балагане для пипла..
      Цитата: ul_vitalii
      Как с Северной Кореей, пришёл, увидел, наследил. Клоун.
      210окв
  3. Николай Р-ПМ Сегодня, 05:47
    Тысячу раз сказанная ложь становится правдой. Учииывая мощь их пропаганды и , если напряжение в отношениях не спадет, есть вероятность, что этой ложью попытаются в очередной раз переписать историю в пользу Запада
    Николай Р-ПМ
  4. zzdimk Сегодня, 05:47
    Цитата: dik-nsk
    Бюджет позволяет продолжить финансирование нашей кампании по уничтожению ИГ (*). Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили и в Ираке

    Бюджет верстают на печатном станке
    zzdimk
  5. кедр Сегодня, 06:02
    После лунного звездежа верить наглосаксам - себя не уважать.
    кедр
  6. Горный стрелок Сегодня, 06:04
    Так и Россию уже в клочья порвали wassat или нет? Шоумен есть шоумен. Он не политик а ведущий ток-шоу laughing
    Горный стрелок
  7. Mavrikiy Сегодня, 06:04
    Трамп: США победили ИГИЛ в Сирии и Ираке
    Ну так получилось. Могли и проиграть.
    Ох уж эта Россия, все карты спутала.
    Mavrikiy
  8. ИмПерц Сегодня, 06:06
    Президент США Дональд Трамп объявил о победе США на террористической группировкой «Исламское государство»

    При помощи джедаев и звезды смерти.
    Трампа можно понять, он всё предыдущую администрацию пинает:
    За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГ (*) серьёзных успехов – более весомых, чем предыдущая администрация за весь срок своего нахождения в должностях.
    ИмПерц
  9. Victor_B Сегодня, 06:10
    А чо?
    Кукарекнул погромче, а там хоть не рассветай!
    Victor_B
  10. Hard Rock Сегодня, 06:15
    Ущербные люди, их даже нацией назвать нельзя! "испокону мы, в зле да шёпоте, под иконами в чёрной копоти". Живут по голливудским сценариям,в оторванном от реальности мире. Злые, так и не выросшие, дети, и нет перспектив к росту. Постоянная ложь во имя лжи! Тьфу, прости Господи!
    Hard Rock
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:15
    Трамп объявил о победе США...
    Надо же хоть на словах кого-то победить. И как остаться в стороне от победы отдав все лавры России, Ирану и Сирии. Высокомерие над миром берет свое - "великая" держава просто не может не победить.
    rotmistr60
  12. zyzx Сегодня, 06:31
    Вот так оны побеждают во всех войнах. Скоро победа во Вьетнаме !
    zyzx
  13. gig334 Сегодня, 06:36
    У меня сосед на 8 десятке и не такой бред несёт, как говорится старость не радость
    gig334
  14. keeper03 Сегодня, 06:51
    Бюджет позволяет продолжить финансирование нашей кампании по уничтожению ИГ...

    Вот так они победили - продолжают свое чёрное дело, подонки ! am negative Но наш президент 11 декабря 2017 своим визитом лично сказал на весь Мир, кто победил ИГИЛ - МЫ-РОССИЯ, а точнее правительственные войска САР, при поддержке ВКС РФ, но не международная коалиция и даже не США, так что поздно пить боржоми, американцы и тут облажались ! drinks
    keeper03
  15. ibn.shamai Сегодня, 06:55
    Вот клоун! У них теракты один за другим а этот чудик соловьём заливается что они всех "победили"!!!
    ibn.shamai
  16. Геркулесыч Сегодня, 07:01
    Ведь испокон веков на Руси не зря говорили "-рыжему не верь "!!! fool Лживый клоун от бизнеса! !!! fool
    Геркулесыч
  17. Wedmak Сегодня, 07:10
    Да никто же не поверит! Балабол внитриамериканского масштаба. Вот если фильм снимут, а может и не один ,как они доблестно уничтожали экскаваторы и свадьбы... Вот тогда да, сразу поверят!
    Представить, что несла бы Клинтонша в этот момент.... да воображения не хватает.
    Wedmak
  18. anjey Сегодня, 07:14
    США победили ИГИЛ в Сирии и Ираке
    ну все, пора амерский спецназ на Луну трампу посылать,с селленитами биться....
    anjey
  19. Геркулесыч Сегодня, 07:27
    А в каком виде спорта, почему не сказал? ?? wassat Тем более, что сша игил обошли по количеству поедаемого фастфуда lol -сколько съедают братишки Уильямс за неделю "нусра "и за полгода не осилит! !!! wassat
    Геркулесыч
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