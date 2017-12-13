Трамп: США победили ИГИЛ в Сирии и Ираке

Бюджет позволяет продолжить финансирование нашей кампании по уничтожению ИГ (*). Как вы знаете, мы победили в Сирии, мы победили и в Ираке. Но они (боевики ИГ*) теперь проявляют активность в других районах. Но мы преследуем их так же быстро, как они перемещаются. За последние восемь месяцев мы добились в борьбе с ИГ (*) серьёзных успехов – более весомых, чем предыдущая администрация за весь срок своего нахождения в должностях.

Мы победили ИГ* в Сирии". Эти слова Трампа не убеждают даже СМИ США: они пишут, что в Сирии победила Россия. И был вчера там Путин, не Трамп.

Президент США Дональд Трамп объявил о победе США на террористической группировкой «Исламское государство» (*запрещено в России) в Сирии и Ираке. Такое заявление Трамп сделал во время подписания в Белом доме военного бюджета Соединённых Штатов.Пресс-служба американского президента публикует слова, высказанные им в ходе подписания финансового документа:Заявление Трампа о победе США над ИГИЛ (*) в Сирии и Ираке накануне прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков:Действительно, крупнейшие американские СМИ продолжают комментировать визит президента РФ в САР, сообщая о том, что этот визит наглядно отражает реальный расклад сил на Ближнем Востоке, и потерю США стратегической инициативе в целом регионе.