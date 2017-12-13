Готовы участвовать и в нейтральном статусе

Мы исходим из того, что все сильнейшие российские спортсмены получат приглашение от МОК. Также нам необходимо выяснить и согласовать с МОК все детали, касающиеся формы российских спортсменов и многие другие технические вопросы.

Накануне состоялось собрание спортсменов Олимпийского комитета России, в президиуме которого находился глава ОКР Александр Жуков (тот самый, который в Лозанне заявил, что в решении МОК есть и «положительные моменты»). Собравшиеся заявили, что готовы выступить на Олимпиаде в Южной Корее даже без российской символики – флага, гимна и каких-либо намёков на всё то, что связано с Россией. Чтобы оправдаться перед миллионами болельщиков, все заявили, что «Россия в их сердцах». «Интерфакс» сообщает, что Олимпийское собрание большинством голосов поддержало выступление на ОИ-2018 под белым флагом МОК и в статусе «спортсмен из России» - без единой национальной команды.Также исполнительный комитет ОКР заявил, что спортсмены, решившие участвовать в зимней Олимпиаде, будут профинансированы из бюджета Олимпийского комитета России, и что им будет оказана всесторонняя поддержка.Из заявления Жукова:Отмечено, что в Пхёнчхан смогут отправиться около 200 российских спортсменов.Флаг России и гимн на стадионах и иных площадках для выступления атлетов будут запрещены. И только болельщикам разрешено приходить с символикой представляемой страны.