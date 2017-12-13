07:50 13 декабря

Готовы участвовать и в нейтральном статусе

Накануне состоялось собрание спортсменов Олимпийского комитета России, в президиуме которого находился глава ОКР Александр Жуков (тот самый, который в Лозанне заявил, что в решении МОК есть и «положительные моменты»). Собравшиеся заявили, что готовы выступить на Олимпиаде в Южной Корее даже без российской символики – флага, гимна и каких-либо намёков на всё то, что связано с Россией. Чтобы оправдаться перед миллионами болельщиков, все заявили, что «Россия в их сердцах».

«Интерфакс» сообщает, что Олимпийское собрание большинством голосов поддержало выступление на ОИ-2018 под белым флагом МОК и в статусе «спортсмен из России» - без единой национальной команды.

Также исполнительный комитет ОКР заявил, что спортсмены, решившие участвовать в зимней Олимпиаде, будут профинансированы из бюджета Олимпийского комитета России, и что им будет оказана всесторонняя поддержка.


Готовы участвовать и в нейтральном статусе


Из заявления Жукова:
Мы исходим из того, что все сильнейшие российские спортсмены получат приглашение от МОК. Также нам необходимо выяснить и согласовать с МОК все детали, касающиеся формы российских спортсменов и многие другие технические вопросы.


Отмечено, что в Пхёнчхан смогут отправиться около 200 российских спортсменов.

Флаг России и гимн на стадионах и иных площадках для выступления атлетов будут запрещены. И только болельщикам разрешено приходить с символикой представляемой страны.

Использованы фотографии: ОКР
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 53

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  1. 210окв Сегодня, 06:01
    Тьфу на них...Это будет каждое крупное соревнование такая байда.Живут они в другом мире и бакс им судья,и никаким затраченным трудом и потом при подготовке это не оправдывается..Страна без идеалов и принципов,вот во что нас превращают..
    210окв
    1. Hard Rock Сегодня, 06:06
      Глядите шире
      Hard Rock
      1. 210окв Сегодня, 06:10
        Предлагаете окинуть весь земной шар?Я гляжу на то что происходит в моей стране и как скатывается наше руководство..
        Цитата: Hard Rock
        Глядите шире
        210окв
        1. Hard Rock Сегодня, 06:25
          Ну, я думаю, что в космос вы не полетите, разве что мысленно, а вообще, всем и так ясно, что это Россия, и спортсмены россияне, и в конце этой олимпиады они всей командой пройдут под российским флагом. Из сложившейся ситуации нужно выходить, а выход один - побеждать! Вот именно это я имел ввиду - глядеть шире. Легче всего осуждать и называть их предателями, а поставьте себя на их место! Вторые игры подряд! Что спорт отменить в России?
          Hard Rock
          1. dik-nsk Сегодня, 06:33
            категорически поддерживаю.. вообще не понимаю этих урякалок, кричащих позор.. сами то чего в жизни сделали? Для спортсмена Олимпиада - это пик карьеры, мечта.. от того, что политиканы зарубили ему Флаг, он Русским не перестает быть..
            вот, чтобы сделал я на месте государства, так проспонсировал поездки хоровиков и оперных певцов, да, просто наградил одаренных детей/студентов, провел конкурсы по регионам - оплати им туры с билетами на трибуны и пусть они поют Гимн России на трибунах.. это был бы классный троллинг западных "партнеров"...
            а кричать позор спортсмену, который едет защищать честь страны, пусть и в силу независящих от него причин без Флага, это от недостатка ума
            dik-nsk
            1. Hard Rock Сегодня, 06:46
              Идея хорошая! Так и надо сделать, я думаю, что так и будет! Слишком сильно затронули страну! Кучка продажных функционеров, у которых от постоянного вранья уже глаза скосились к переносице, на показаниях какого-то шиза, устроили судилище! Мне кажется, что если бы того козла не было, то нашли бы другой путь. Им задачу поставили.
              Hard Rock
              1. Сергей-svs Сегодня, 06:56
                Как и ожидали, Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал заявление российских спортсменов об их готовности выступить под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018. fool Интересно и какую такую «Честь России» они собираются там защищать, если Россию не допустили к Олимпийским играм? no Совсем "крыша" съехала от корысти? Так всегда предатели оправдывают своё предательство. negative Вы сильны всем, кроме патриотизма! Этой Олимпиады для России не существует! stop Для народа России Родина дороже какой-то задрипанной олимпиадки ! Интересно и кто из «пАтриотов» белый флаг понесёт? Поехали, пораженцы! Вперёд! sad
                P.S. Но, вся эта шумиха вокруг «олимпиадки» с «нейтральными пАтриотами» выявила огромную пропасть между, так называющими себя «чинушами-пАтриотами» и простыми россиянами! Выкладываю чужой пост об этом, очень хорошо написано:
                Сергей-svs
            2. Alone Сегодня, 06:55
              Они не честь страны защищать едут.Сами же написали:
              Цитата: dik-nsk
              Для спортсмена Олимпиада - это пик карьеры, мечта..

              они едут осуществить свою мечту.Тот же В.Ан(если с именем ничего не путаю),который переметнулся на прошлых играх,он тоже за честь страны ратует?А коли спортсменам можно,так может многие захотят в паспортах нейтральный флаг повесить,на номерах маших и т.д.,но смыслями о том,что я всё равно в душе с Россией?На время ОИ,что бы поддержать спортсменов, почему бы тогда не вывесить на зданиях гос.учреждений нейтральные флаги(опять же с мысля ми о России)?
              Alone
            3. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:04
              категорически поддерживаю.. вообще не понимаю этих урякалок, кричащих позор.. сами то чего в жизни сделали?

              Категорически неподдерживаю...вообще не понимаю этих последователей Родченкова и Макларена...сами то что в жизни сделали. smile
              Для спортмена Олимпиада - это пик карьеры, мечта...продадим ради участия в Олимпиаде честь и достоинство своей страны.
              Тогда и я руководствуясь таким же принципом продам этих людей ...им же на меня плевать и на миллионы таких как я...чего ж тогда я обязан их поддерживать...они теперь не совсем свои ...они теперь никто ...нейтральные душой и телом.

              Генерал Власов пошедщий на службу ГИТЛЕРУ тоже искал себе моральное оправдание...якобы он старался для РОССИИ.
              Чем наши нынешние олимпийцы в душе отличаются от него... what
              Зачем мне такая ОЛИМПИАДА где унизили нашу страну...никакие победы наших спортменов там неуберут чувство горечи и осадка гадости в душе... это нечистый спорт... это политика.
              Тот же ЛЕХА
            4. Ami du peuple Сегодня, 07:09
              Цитата: dik-nsk
              вот, чтобы сделал я на месте государства, так проспонсировал поездки хоровиков и оперных певцов, да, просто наградил одаренных детей/студентов, провел конкурсы по регионам - оплати им туры с билетами на трибуны и пусть они поют Гимн России на трибунах..
              Сами за свои деньги езжайте и пойте, коли Вам так угодно. Достаточно того, что государство проспонсировало поездку нейтральных спортсменов и чиновников.
              К слову, на это деньги нашлись, а вот на накопительную часть пенсии для граждан - нет и не предвидится на ближайшие три года. Перефразирую легендарного Н.Н.Озерова: "Такой спорт нам не нужен!"
              Ami du peuple
            5. Грэг Миллер Сегодня, 07:18
              Из правящих в России "патриотов" НИКТО не осудил Жукова за покаяние... Это значит только одно - ОНИ ВСЕ УЖЕ ГОТОВЫ СДАТЬСЯ НА МИЛОСТЬ ЗАПАДУ. Вот где главное гнездо ПРЕДАТЕЛЬСТВА - ГНИЛЬ ПРАВЯЩЕЙ ВЕРХУШКИ. Чтобы справиться со страной под управлением таких, Западу не нужны танки и ракеты.... ЭТИ УЖЕ ГОТОВЫ ПРОДАТЬ СТРАНУ, ЗА БУСЫ. Народу же России, через участие в этих игрищах под белым флагом, навязывается мысль, что трусость и предательство - это нормально, если это ради денег, личных амбиций и участия в шоу... Завтра эти люди скажут народу, что Власов был прав, когда предал Родину и перешел на сторону тех, кто поставил себе задачу, уничтожить всех русских. Ведь он хотел спасти свою личную жизнь! Которая у него была одна, как и у наших "нейтральных" спортсменов... Власть в России живёт отдельно от народа. Народу они задвигают про патриотизм, а сами толпой идут на премьеру гомосексуального порноспектакля "Нуреев" (и аплодируют ему под вопли "Свободу Серебренникову!") "мегарежиссера" Серебренникова. Погуглите кто там был, только главного босса не хватало, затем они толпой бегут открывать мемориальную доску мрази и подлецу Солженицыну... ВЛАСОВЩИНА сегодня является государственной идеологией в России....
              Грэг Миллер
            6. каштак Сегодня, 07:44
              Цитата: dik-nsk
              а кричать позор спортсмену, который едет защищать честь страны, пусть и в силу независящих от него причин без Флага, это от недостатка ума

              Честь страны защищают под флагом страны. Те кто поедет под нейтральным статусом представляют только себя и свои амбиции. Российских спортсменов там не будет ни одного, а нейтральных пусть поддерживает нейтральная страна.согласившись на запрет флага и гимна они понимают участие в антироссийской компании. Мне они безразличны, как и их карьера.
              каштак
          2. 210окв Сегодня, 06:45
            А его и надо возрождать в России.Внутри страны...Что,до Хельсинкской олимпиады у нас спорта не было?Был,да еще какой.А то что сейчас есть-это спорт для избранных и предназначен для зарабатывания больших денег.А про массовый спорт забыли напрочь!
            Цитата: Hard Rock
            Ну, я думаю, что в космос вы не полетите, разве что мысленно, а вообще, всем и так ясно, что это Россия, и спортсмены россияне, и в конце этой олимпиады они всей командой пройдут под российским флагом. Из сложившейся ситуации нужно выходить, а выход один - побеждать! Вот именно это я имел ввиду - глядеть шире. Легче всего осуждать и называть их предателями, а поставьте себя на их место! Вторые игры подряд! Что спорт отменить в России?
            210окв
          3. Летунъ Сегодня, 07:16
            Цитата: Hard Rock
            и в конце этой олимпиады они всей командой пройдут под российским флагом.

            Есть в этом большие сомнения. Там же оговорка есть, мол, если будут выполнены все условия, то допустят прохождение под Российским флагом. Так что не упустят они ещё одну возможность нас унизить.
            Летунъ
      2. сибиралт Сегодня, 06:27
        Спортсменам разрешили принять решение на общем собрании, они и приняли. Чего еще обсуждать то? Российскими они меньше не стали.
        сибиралт
        1. Nehist Сегодня, 07:08
          Приняли и приняли хотят ехать пусть едут но не за наши деньги!!! Там МОК их за свой счёт собирался везти вот и пусть везёт.
          Nehist
      3. Ингвар 72 Сегодня, 07:20
        Глядите шире
        А давайте посмотрим шире, и разрешим гей парады! wassat Отсутствием широты взглядов можно объяснить любые отклонения от норм совести и морали. hi
        Ингвар 72
    2. Ami du peuple Сегодня, 06:12
      Цитата: 210окв
      Тьфу на них...
      Это не "тьфу на них", это они на нас тьфу. Кто-нибудь ответит, почему я из своих налогов должен оплачивать "нейтральных спортсменов"? Почему никто не соизволит прислушаться к мнению народа, который, в подавляющем большинстве, против этого унижения и позорища?
      Лично для меня, зимний спорт в России закончился и смотреть Олимпиаду не буду принципиально. Если бы все, кто считает, что участие "нейтралов с Россией в сердце" в Олимпийских играх не приемлимо, поступят так же, то, глядишь, некоторые лица задумаются - рейтинги трансляций будут низкими и соответственно, прибыль рекламодателей тоже упадёт. Ответим той же монетой. Им важны деньги? Получите!
      Иного способа донести мнение народа не вижу.
      Ami du peuple
      1. 210окв Сегодня, 06:14
        "Некоторые" люди не задумаются..Ибо рейтинги им все равно пририсуют..
        Цитата: Ami du peuple
        Цитата: 210окв
        Тьфу на них...
        Это не "тьфу на них", это они на нас тьфу. Кто-нибудь ответит, почему я из своих налогов должен финансировать "нейтральных спортсменов"? Почему никто не соизволит прислушаться к мнению народа, который, в подавляющем большинстве, против этогг унижения и позорища? Лично для меня, зимний спорт в России закончился и смотреть Олимпиаду не буду принципиально. Если бы все, кто считает что согласие на участие в Олимпийскихи грах на таких условиях не приемлимо для России поступят так же, то,глядишь, некоторые лица задумаются - рейтинги
        210окв
        1. Ami du peuple Сегодня, 06:26
          Цитата: 210окв
          Ибо рейтинги им все равно пририсуют.
          Устанут пририсовывать. Крупным западным рекламодателям плевать на дутые рейтинги, они свой цент считать умеют и, уверяю Вас, объективную картину составить способны.
          Ami du peuple
    3. Чеширский Сегодня, 06:23
      Страна без идеалов и принципов,вот во что нас превращают..

      По моему это этап подготовки населения к оккупации - так они мыслят за лужей. Только вот менталитет у нас другой, что тут поделаешь?
      Чеширский
      1. Ami du peuple Сегодня, 07:32
        Цитата: Чеширский
        Только вот менталитет у нас другой, что тут поделаешь?
        У нас-то другой, а у наших т.н. "элит", как раз подходящий. Под гарантии личной и финансовой безопасности они запросто сдадут страну.
        Одно радует: в постсоветскую эпоху Запад наглядно показал, что доверять его обещаниям нельзя (Милошевич, Каддафи etc тому пример), поэтому, если у наших "элитариев" есть хоть немного, пусть даже не ума, а животного чувства смосохранения, то, возможно, всё еще обойдётся...
        Ami du peuple
  2. Mavrikiy Сегодня, 06:02
    Чтобы оправдаться перед миллионами болельщиков, все заявили, что «Россия в их сердцах».
    А нельзя об эти сердца ноги вытереть?
    Mavrikiy
    1. 210окв Сегодня, 06:07
      Нужно..И напомнить о том ,как встречали наших спортсменов в СССР и как к ним относились.А про этих..и забудут,точнее и не знают.
      Цитата: Mavrikiy
      Чтобы оправдаться перед миллионами болельщиков, все заявили, что «Россия в их сердцах».
      А нельзя об эти сердца ноги вытереть?
      210окв
    2. Hard Rock Сегодня, 06:48
      Глупости пишите
      Hard Rock
  3. Hard Rock Сегодня, 06:05
    Пусть едут, удачи! Пусть задушаться в своём международном комитете, эффект бумеранга не отменишь, как говорится : у палки всегда два конца, и один всегда бьёт больнее! Куча лжецов!
    Hard Rock
  4. pothas Сегодня, 06:06
    Слов нет одни эмоции
    pothas
  5. фа2998 Сегодня, 06:07
    Буду краток.ПОЗОРИЩЕ!!! request hi
    фа2998
  6. НИКОЛАЙ Т Сегодня, 06:09
    Так пускай нейтральный флаг их и финансирует.
    НИКОЛАЙ Т
    1. 210окв Сегодня, 06:12
      А им и обещаны гранты...Только вот наше государство все равно отслюнет этому МОКу..И так впредь!Плати и кайся!Жуков!Плохо что не из своего кармана.
      Цитата: НИКОЛАЙ Т
      Так пускай нейтральный флаг их и финансирует.
      210окв
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:11
    смогут отправиться около 200 российских спортсменов.
    Только по каждому индивидуально будет принимать решение о допуске МОК. Поэтому еще не известно сколько в результате поедет. Рвение спортивных чиновников слишком понятно - все профукать, а теперь любым способом загнать хоть кого-то на Олимпиаду. Почему-то кажется, что череда унижений наших спортсменов будет продолжена на играх.
    rotmistr60
  8. кедр Сегодня, 06:11
    "...Чтобы оправдаться перед миллионами болельщиков, все заявили, что «Россия в их сердцах»."

    Супостат лапы потирает, типа пусть в сердцах будет, что угодно, главное что бы вся эрэфия вслед за её спортсмэнами и спортвумэнами, встала под белый флаг и сдала западне Россию.
    Кривой дорогой идёте, предатели.
    кедр
  9. SarS Сегодня, 06:15
    У нас у власти стоят люди космополитической национальности.
    Их даже очень устраивает, что российские спортсмены поедут на олимпиаду без флага.
    Нет флага - нет России, нет русских. Молодое поколение воспитывается в правильном ключе.
    SarS
  10. komynist Сегодня, 06:20
    Предательство начинается с малого!!! Может я и не прав но лучше не ехать вообще чем продаться и хранить «Россию в их сердцах».
    Также исполнительный комитет ОКР заявил, что спортсмены, решившие участвовать в зимней Олимпиаде, будут профинансированы из бюджета Олимпийского комитета России, и что им будет оказана всесторонняя поддержка.
    komynist
    1. komynist Сегодня, 06:20
      Да и нафиг они нужны фининсировать продавшихся!
      komynist
  11. oldzek Сегодня, 06:22
    я буду очень удивлен,если с этой олимпиады у нас приедут хотя бы десять чемпионов.олимпиады перестали быть соревнованиями спортсменов.теперь это соревнования политиков,финансистов,бизнесменов-фармацевтов.а в таких соревнованиях у нас слабые шансы.ИМХО
    oldzek
    1. SOF Сегодня, 06:34
      Цитата: oldzek
      я буду очень удивлен,если с этой олимпиады у нас приедут хотя бы десять чемпионов.олимпиады

      ...поживем - увидим.
      SOF
  12. рюрикович Сегодня, 06:30
    Лично моё мнение несмотря на уважение и поддержку России - ПОЗОРИЩЕ! negative
    Наша вон юниорка Виолетта Скворцова,когда гимн не тот играл,сошла с пьедестала! Спортсмены сражаются за СТРАНУ и главное достижение в этих победах это то, когда ПОДНИМАЕТСЯ ФЛАГ И ИГРАЕТСЯ ГИМН ТВОЕЙ СТРАНЫ и весь мир это видит!!!
    И интресно, будут эти люди,выступающие под белой тряпкой себя уважать??? Им важнее эти игрища, чем честь???
    ПОЗОР,ПОЗОР,ПОЗОР!!!!
    Лично моё мнение hi
    рюрикович
    1. Nehist Сегодня, 07:12
      Да смотрел эту трансляцию! И как ее организаторы уговаривали вернуться... Принципиально не вернулась. Молодец Девушка
      Nehist
  13. zyzx Сегодня, 06:33
    Почему отстраненный пожизненно человек,принимает решения?
    zyzx
  14. Berkut154 Сегодня, 06:37
    Спортсмен без флага и гимна? Извините за сравнение это как на зоне "опущеный"! Вот имено такое отношение к ним и будет на олимпиаде и дома. Потому что они будут никто и звать их никак. Спасибо соплежуям мудко и "простите нас"-жукову! Ну а те кто едет туда то ими двигают исключительно материальные личные мотивы.
    Berkut154
  15. sa-ag Сегодня, 06:38
    самое интересное наступит, когда поехавшие спортсмены начнут побеждать, тогда они "внезапно" станут такими хорошими и классными и те кто на них сейчас плюет будет так же их облизывать, флюгерство
    sa-ag
  16. savai Сегодня, 06:38
    Бред какой-то. Лучше без этих игр, чем позор...
    savai
  17. Стройбат запаса Сегодня, 06:39
    Сильнейших спортсменов не допустят, так что не надо ля-ля. А если все они там готовы выступать под белой тряпкой трусов, то пусть едут туда ЗА СВОЙ СЧЕТ. Чтоб ни копейки в МОК не дала стана, которая не участвует в Олимпиаде. Спортсмены под флагом МОК? Вот он пусть им и платит.
    Стройбат запаса
  18. svp67 Сегодня, 06:44
    Готовы участвовать и в нейтральном статусе
    Ну технологию отработали, пора и нашим футболистам готовиться к таким собраниям...
    Международная федерация футбола (ФИФА) начнет перепроверку допинг-проб российских футболистов с середины января 2018 года. Об этом сообщает The Daily Mail.
    По информации издания, организация проведет специальный анализ пробирок, чтобы установить возможность их незаконного вскрытия.
    Представители ФИФА сообщают, что будут действовать по методу Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA). «Всемирное антидопинговое агентство сообщило нам и другим международным федерациям, что анализ образцов может начаться только с середины января 2018 года», — заявили в федерации.
    8 декабря в прессе появилась информация о том, что ФИФА получит новые данные о допинге в российском футболе от WADA. Неназванный информатор предоставил агентству базу данных московской лаборатории о допинг-тестах в период с января 2012-го по август 2015 года.
    6 декабря президент МОК Томас Бах заявил, что ФИФА следует запросить информацию у руководителя комиссии МОК Самуэля Шмида относительно проблем с допингом в российском спорте. На данный момент доказательств применения футболистами допинга не найдено.
    В ноябре комиссия Шмида признала вину российских спортсменов в махинациях с допинг-пробами на Олимпиаде в Сочи. Доказательством послужили царапины на пробирках с пробами. По мнению МОК, этот факт свидетельствует о том, что пробирки вскрывались. Ранее к такому же выводу пришло и WADA.
    Из заявления Жукова:
    "Мы исходим из того, что все сильнейшие российские спортсмены получат приглашение от МОК"
    А в этом есть СИЛЬНЫЕ сомнения...похоже сильнейших постараются у нас "выбить" по максимуму, допустив из числа 5...6 в списках
    svp67
    1. Ниточкин Сегодня, 07:20
      Что там у наших "футболистов" выбивать? Если и так они "играют" как коряги ветвистые.
      Ниточкин
  19. kenig1 Сегодня, 06:46
    Вечный принцип "понять и простить".
    kenig1
  20. keeper03 Сегодня, 06:59
    Ну что же, остаётся пожелать нашим нейтралам честной игры - и долгожданной победы, чтобы в итоговый час они 'превратились' в настоящих РОССИЯн !!! angry
    keeper03
  21. samarin1969 Сегодня, 07:00
    У этих спортсменов спонсорские контракты вместо Родины. ...У них и так хватает "на хлебушек" коммерческих турниров. Но ради денег они готовы на любые унижения России. Впрочем этим "людям мира" это не понять. ...Настоящие спортивные "власовцы"
    samarin1969
  22. Геркулесыч Сегодня, 07:08
    Ну что, для меня все те кто поедут на олимпиаду, кто организует этот позор, просто не существуют! Обычные Иуды, за деньги готовые продать все! Вот вам годы либерализма в стране -патриотизм в спорте убит намертво! Молчание мутков и жучкиных от спорта, привело к позорно -продажной политике этих как бы спортсменов, даже если нужно будет там стоять, голыми и ра-ком, они и на это пойдут! Что сказать, про олимпиаду, как и про спорт вообще, разве что -"О спорт, ты мертв "!!!!
    Геркулесыч
  23. Fil743 Сегодня, 07:13
    У них, что реально некуда бабло девать? Кому "всестороннюю поддержку", капитулянтам, без роду без племени? Раньше надо было ее оказывать.
    ДБ! (с). Отдайте эти деньги тем кто отказался участвовать в этом позорище!
    Fil743
  24. Ниточкин Сегодня, 07:18
    Как говориться "Стыд не дым, глаза не выест" и "Деньги не пахнут". Позорники!
    Ниточкин
  25. Сибирский цирюльник Сегодня, 07:41
    Складывается впечатление,что Жуков,Мутко,и т.д.,действуют в связке,с американцами
    Сибирский цирюльник
Картина дня