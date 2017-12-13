07:47 13 декабря

В центре Москве появилась мемориальная доска Солженицыну

Накануне в Москве была открыта памятная доска писателю Александру Солженицыну. Она находится на торце дома 12 по улице Тверская – в самом центре столицы. В этом доме в своё время жил Солженицын. Теперь в квартире идёт подготовка к созданию музея.

Мемориальная доска создана скульптором Андреем Ковальчуком, председательствующем в Союзе художников России.

На церемонии открытия таблички присутствовала не только вдова писателя Наталья Солженицына, но и о представители властей.


В частности, речь идёт о вице-премьере правительства России Сергее Приходько, заместителе московского мэра Леониде Печатникове, сенаторе Владимире Лукине и др.

В центре Москве появилась мемориальная доска Солженицыну


Сергей Приходько на данный момент возглавляет ещё и целый оргкомитет, занимающийся подготовкой к празднованию 100-летия писателя (Солженицын родился 11 декабря 1918 года). Судя по всему, празднования собираются сделать масштабными – если не обошлось без создания отдельного организационного комитета со вхождением крупных правительственных чиновников.

Из заявления вдовы писателя (цитирует «Интерфакс»):
С нашим возращением на Родину в квартире разместился благотворительный фонд, который помогает узникам ГУЛАГа. Теперь фонду правительство Москвы предоставило новое помещение, а в квартире через год откроется мемориальная квартира Александра Исаевича.


На улице Солженицына, в которую была переименована Большая Коммунистическая, планируется открыть памятник писателю – неподалёку от Дома русского зарубежья.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 35

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    Вот он-идеолог позора нашей страны!Я и не удивлен этому событию..После "алкоцентра" все это выглядит закономерно..
    210окв
    1. dik-nsk Сегодня, 06:27
      В этом доме в своё время жил Солженицын
      может еще, где власов жил табличку повешать? о времена... предателей Родины прославляем..
      dik-nsk
      1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:35
        Подожди немного, повесят еще, все к этому идет. Давно уже всяческие умалишенные и предатели рассказывают, что он, мол, не к нацистам примкнул, а против коммунистов исключительно воевал. По сценарию Прибалтики и Украины действуют.
        Ушлый_башкорт
        1. Тралл Сегодня, 07:19
          планируется открыть памятник писателю

          У лжи будет свой музей.
          Тралл
          1. Сергей-svs Сегодня, 07:39
            Вчера, при обсуждении вопроса, на кого опирается Путин во внутренней политике, некоторые говорили, что он, как президент, должен соблюдать баланс между патриотами и либералами. Однако, я в упор не вижу никакого баланса. request Я вижу игру в одну калитку - либеральную. negative
            Если Ельцин-Центр, то где для баланса "СССР-центр" или "Патриот-Центр"? Если "Стена скорби" по "невинно репрессированным", то где для баланса "Стена скорби" по миллионам "невинно не вписавшихся в рынок" в "святые 90-е? sad
            Если награждение явной русофобки и выраженного антироссийского деятеля Алексеевой, то где для баланса награждение популяризаторов идей марксизма-ленинизма? sad
            Если доски Манергейму и памятники Краснову, то почему драпируется Мавзолей и где для баланса памятники генералиссимусу Сталину? sad
            Если извращенческий "Гоголь-Центр" и "Нуреев" в Большом, то где государственные программы поддержки патриотически ориентированного и просто нормального, адекватного искусства, которое самовыживает? sad
            Так, где баланс? request Дисбаланс и реверансы в сторону либералов - вижу. fool Баланса - не вижу. stop
            И вообще, какой может быть баланс, если соотношение сил 86/14? Но сдается мне, еще немного, многие из этих 86% станут ощущать себя кинутыми. sad
            Стремясь заполучить лояльность либерального крыла, Путин рискует начать терять свой патриотический электорат. Ибо у электората уже накопилось очень много вопросов, на которые уже нужно давать ответы, а не отмалчиваться. Уже не от одного человека слышу, как то, что происходит сейчас внутри страны называют "горбачевщиной". yes
            У меня фактически нет претензий к Путину по внешней политике. Я говорю про внутреннюю политику, которую Путин отдал на откуп либеральному крылу, и вмешивается только тогда, когда очередной косяк либералов может вызвать социальный взрыв. yes
            Простите, накипело... sad
            Сергей-svs
    2. сибиралт Сегодня, 06:29
      Считай, что в Москве открылся филиал Ельцин-центра. winked
      сибиралт
      1. Titsen Сегодня, 06:37
        Цитата: сибиралт
        Считай, что в Москве открылся филиал Ельцин-центра.


        Кто то же из чинуш разрешил!

        Найти его и предать суду!
        Titsen
        1. 210окв Сегодня, 06:40
          Чинуши названы в статье.А насчет суда?....Разве что по Линчу...Ибо для таких правосудие не предусмотрено в нашей стране
          Цитата: Titsen
          Цитата: сибиралт
          Считай, что в Москве открылся филиал Ельцин-центра.


          Кто то же из чинуш разрешил!

          Найти его и предать суду!
          210окв
          1. Грэг Миллер Сегодня, 07:07
            А Путин, объявивший 2018-й год, годом Солженицына, будет в Вашем вашем списке для суда?
            Грэг Миллер
            1. 210окв Сегодня, 07:10
              Есть.В списке за кого я не буду голосовать..
              Цитата: Грэг Миллер
              А Путин, объявивший 2018-й год, годом Солженицына, будет в Вашем вашем списке для суда?
              210окв
            2. Дедкастарый Сегодня, 07:42
              Цитата: Грэг Миллер
              А Путин, объявивший 2018-й год, годом Солженицына, будет в Вашем вашем списке для суда?

              нет,в списке для голосования...
              Дедкастарый
      2. GRF Сегодня, 06:39
        Ну так, уполномочили, ж за себя принимать решения ) что возмущаетесь?
        Ну нельзя нам свое мнение выражать до установки памяти, только разве что повозмущаться некоторым после, и то пока, ну не вечны ж мы, не памятники ж...
        И не забудьте уполномичить принимать решения за себя еще раз, таким же...
        GRF
      3. BIP PS FSB RF Сегодня, 07:36
        Грёбаный стыд! Во Владивостоке ему уже давно памятник стоит - надеялся, что пережиток старого и больше подобной мерзости не будет, но нет же теперь в столице доска, улица и музей.
        А потом нам будут говорить, что нужно всех простить и с этой мразью примириться...
        BIP PS FSB RF
    3. Ami du peuple Сегодня, 06:30
      Цитата: 210окв
      После "алкоцентра" все это выглядит закономерно..
      Что там СоЛЖЕницын? После доски Маннергею удивить может только доска Гитлеру. Да и то не сильно удивит, честно говоря.
      А бронзовому Исаичу стоит приготовиться испытать на себе "народную любовь"
      Ami du peuple
      1. 210окв Сегодня, 06:35
        Там "пост №2"установят..И благодарные навальнята будут нести туда цветы..
        Цитата: Ami du peuple
        Цитата: 210окв
        После "алкоцентра" все это выглядит закономерно..
        Что там СоЛЖЕницын? После доски Маннергею удивить может только доска Гитлеру. Да и то не сильно удивит, честно говоря.
        А бронзовому Исаичу стоит приготовиться испытать на себе "народную любовь"
        210окв
      2. GRF Сегодня, 06:57
        Цитата: Ami du peuple
        Цитата: 210окв
        После "алкоцентра" все это выглядит закономерно..
        Что там СоЛЖЕницын? После доски Маннергею удивить может только доска Гитлеру. Да и то не сильно удивит, честно говоря.
        А бронзовому Исаичу стоит приготовиться испытать на себе "народную любовь"

        Да что вы, там все "опросы" типа за,
        Да и за навязывание нужной памяти\идеологии денег не жалко партнерам, охрану поставят...
        GRF
    4. Uncle Lee Сегодня, 06:31
      Цитата: 210окв
      После "алкоцентра"

      И какую красивую улицу переименовали ! Недоумки !
      Uncle Lee
      1. Дедкастарый Сегодня, 07:40
        В центре Москве появилась мемориальная доска Солженицыну
        есть ещё сомневающиеся в "правильности" политики власти ? выборы...говорите...ну-ну...146%.
        Дедкастарый
  2. gig334 Сегодня, 06:24
    И зачем? кому он нужен? Лучше памятник Сталину в центре Москвы поставьте, что бы в России не росли бандеровцы как на Украине. И ещё я не могу понять, как можно ставить памятники, называть библиотеки теми именами, кто разрушил нашу страну, из-за кого мы потеряли 20% нашей тееритории. Я пишу про Ельцина. Вы там совсем тю-тю
    gig334
    1. 210окв Сегодня, 06:29
      Нет,они совсем не тю тю...Они зарабатывают неплохие деньги для себя и своих потомков которые возьмут в руки штандарты своих отцов и будут продолжать грабить...Это мы тю тю..Раз за них голосуем..
      Цитата: gig334
      И зачем? кому он нужен? Лучше памятник Сталину в центре Москвы поставьте, что бы в России не росли бандеровцы как на Украине. И ещё я не могу понять, как можно ставить памятники, называть библиотеки теми именами, кто разрушил нашу страну, из-за кого мы потеряли 20% нашей тееритории. Я пишу про Ельцина. Вы там совсем тю-тю
      210окв
  3. Витас Сегодня, 06:30
    И много узников Гулага в стране?!
    Витас
    1. Ушлый_башкорт Сегодня, 06:38
      Полстраны сидит, полстраны охраняет, всякому неполживцу известно!
      P.S. Можно даже морду лица на табличке не менять, просто имя на Лев Натанович Щаранский сменить=)
      Ушлый_башкорт
  4. Бредович705 Сегодня, 06:31
    Этого человека надо забыть побыстрей, а мы таблички вешаем! Надо новых героев почитать, которые по настоящему Родину любят, а не таких "русских" писателей!
    Бредович705
  5. Стройбат запаса Сегодня, 06:33
    Ага-ага... И резуну доску повесить и юбилеи праздновать, и власову и беленко и вообще - если предатель и настоящий враг народа - сразу награждать и давать место потеплее, пока жив. Как скопытится - сразу музеи, памятники, переименования улиц.
    Бред собачий в стране творят либерасты, чтоб им ни дна, ни покрышки.
    Стройбат запаса
  6. ДЕДПИХТО Сегодня, 06:35
    На олимпиаду под белым флагом,в центре столицы доска ЛЖЕницину..ЧТО ДАЛЬШЕ???..СКОЛЬКО ЕЩЕ ТЕРПЕТЬ КОСМОПОЛИТОВ-ЛИБЕРАСТОВ???
    ДЕДПИХТО
  7. zyzx Сегодня, 06:36
    Опять в нас смачно плюнули,товарищи.
    zyzx
  8. серафимамурский Сегодня, 06:56
    Повесили мемориальную доску сотруднику ЦРУ, предателю и подлецу в душе.
    серафимамурский
  9. tralmaster. Сегодня, 07:07
    Буду в Москве заеду плюнуть на доску. И обычного средней руки диссидента здлали кумира. Пытался прочитать всего Солженицына, не смог. Исплювался весь.
    tralmaster.
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:09
    занимающийся подготовкой к празднованию 100-летия писателя (Солженицын родился 11 декабря 1918 года)
    А всероссийский выходной и конечно демонстрация трудящихся освободившихся от "ига социализма" и конечно "сталинизма" на этот "великий" день не предусматривается?
    rotmistr60
  11. Геркулесыч Сегодня, 07:12
    Паролизовало бы того , кто эту проклятую табличку делал! Прикрутить ее на сортир, где ей самое место! Страну, ее память, и историю подминают под себя либероиды и явные антироссийские мерзавцы!
    Геркулесыч
  12. Николай Петров Сегодня, 07:12
    М-да, Маннергейм, Солженицын.... Осталось Власову и Иуде Искариоту поставить для полного счастья и радости гнусных пятоколонников.
    Николай Петров
  13. FomaKinyaev Сегодня, 07:29
    Не смогли дождаться год до 100-летия, надо в этом году ,обязательно,по ясным причинам- накалить народ надо сейчас.
    FomaKinyaev
  14. Геркулесыч Сегодня, 07:33
    Почему в нашей стране нету Сталинграда? am За город с таким названием наши предки жизни свои отдали! !!!Требую от Кремля вернуть городу его историческое, политое кровью название! !!!!
    Геркулесыч
  15. FomaKinyaev Сегодня, 07:39
    Еще бы журналисты по- меньше освещали такие события,то и эффект от таких "мероприятий" был минимален, и вешать бы такие доски перестали. Им,чья идея вешать доски таким деятелям, больше важен общественный негативный эффект от таких "памятников",чем сама личность "вспоминаемого".Самое интересное-этот ресурс ,вольно или не вольно исполняет ту же функцию по освещению всей этой пакости на информационное пространство Всея Руси. Нужно как следует разогреть общественность к марту 2018, что бы любая ,даже не самая серьёзная ошибка ,существующей власти в стране,вызывали максимальный эффект в обществе в нужное для них время
    FomaKinyaev
  16. Мур Сегодня, 07:42
    Что-то наши власть придержащие раздухарились в последнее время. То доски упырям вешают, то в алкоцентре тусовки устраивают, то освещают белые флажки на ОИ.
    Хотите своими стать в помойном кубле с "общечеловеческими ценностями"? Так никогда не станете, а честные российские люди кроме отвращения к вам ничего другого скоро испытывать не будут.
    Ведь посоветовала же какая-то уполномоченная на то чиновничья харя (для поднятия рейтинга предвыборного, что ли?) "украсить" Нерезиновую мордой лагерного стукача, собравшего в своей "сокровищнице мировой литературы" лагерные байки и страстно желавшего ядерного удара по моей стране... Тьфу... Почему-то вот так часто теперь заканчивать плевком пост приходится...
    Мур
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