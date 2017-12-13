В центре Москве появилась мемориальная доска Солженицыну

С нашим возращением на Родину в квартире разместился благотворительный фонд, который помогает узникам ГУЛАГа. Теперь фонду правительство Москвы предоставило новое помещение, а в квартире через год откроется мемориальная квартира Александра Исаевича.

Накануне в Москве была открыта памятная доска писателю Александру Солженицыну. Она находится на торце дома 12 по улице Тверская – в самом центре столицы. В этом доме в своё время жил Солженицын. Теперь в квартире идёт подготовка к созданию музея.Мемориальная доска создана скульптором Андреем Ковальчуком, председательствующем в Союзе художников России.На церемонии открытия таблички присутствовала не только вдова писателя Наталья Солженицына, но и о представители властей.В частности, речь идёт о вице-премьере правительства России Сергее Приходько, заместителе московского мэра Леониде Печатникове, сенаторе Владимире Лукине и др.Сергей Приходько на данный момент возглавляет ещё и целый оргкомитет, занимающийся подготовкой к празднованию 100-летия писателя (Солженицын родился 11 декабря 1918 года). Судя по всему, празднования собираются сделать масштабными – если не обошлось без создания отдельного организационного комитета со вхождением крупных правительственных чиновников.Из заявления вдовы писателя (цитирует «Интерфакс» ):На улице Солженицына, в которую была переименована Большая Коммунистическая, планируется открыть памятник писателю – неподалёку от Дома русского зарубежья.