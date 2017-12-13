Киев: Мы намерены отказаться от железнодорожного сообщения с Россией

Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие - грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинёв-Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера. Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении.

Украина рассматривает «ответные меры» на действия РЖД по направлению поездов в обход Украины на участке Журавка-Миллерово. Напомним, что изначально на Украине заявили, что «обрадованы российским решением, так как российским поездам нечего делать на украинской земле».Теперь в руководстве государственной компании «Укрзализныця» заявили о том, что рассматривают возможность отказаться от железнодорожного сообщения с Россией. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил такого рода информацию. Его цитирует информационная служба УНИАН При этом Омелян ничего не говорит о том ущербе, который будет нанесён властями Украины своим собственным гражданами в случае полной отмены железнодорожного сообщения с Россией. Ведь поездами, отправляющимися в РФ с территории Украины, пользуются более чем на 90% именно украинские граждане.В ответ на заявление Омеляна, украинские гастарбайтеры, работающие в РФ, заявили: «Пересядем на автобусы. Их ещё никто не отменял».