07:53 13 декабря

Киев: Мы намерены отказаться от железнодорожного сообщения с Россией

Украина рассматривает «ответные меры» на действия РЖД по направлению поездов в обход Украины на участке Журавка-Миллерово. Напомним, что изначально на Украине заявили, что «обрадованы российским решением, так как российским поездам нечего делать на украинской земле».

Теперь в руководстве государственной компании «Укрзализныця» заявили о том, что рассматривают возможность отказаться от железнодорожного сообщения с Россией. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил такого рода информацию. Его цитирует информационная служба УНИАН:
Вопрос о железнодорожном сообщении с РФ в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие - грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинёв-Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера. Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", он в размере одной гривны в год. Может кто-то не знает, этот участок, по которому шли транзитные поезда, грузовые, пассажирские к югу РФ в свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении.


Киев: Мы намерены отказаться от железнодорожного сообщения с Россией



При этом Омелян ничего не говорит о том ущербе, который будет нанесён властями Украины своим собственным гражданами в случае полной отмены железнодорожного сообщения с Россией. Ведь поездами, отправляющимися в РФ с территории Украины, пользуются более чем на 90% именно украинские граждане.

В ответ на заявление Омеляна, украинские гастарбайтеры, работающие в РФ, заявили: «Пересядем на автобусы. Их ещё никто не отменял».

Использованы фотографии: http://www.uz.gov.ua
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 07:04
    Пусть едут..на арбах с торбами..А если честно,то в самом деле,что они тут забыли?Ну понятно родственные связи есть.А зарабатывайте у себя,если получится.Или в Европе,раз очень хотели.
    210окв
    1. Тралл Сегодня, 07:11
      Тесно становится на планете. Парадокс smile
      Тралл
    2. Anarchist Сегодня, 07:14
      Дмитрий, в Европу на заработки не всех пускают! Они едут с девизом - ''отберу копейку у вражины!''
      Anarchist
    3. сибиралт Сегодня, 07:28
      Сейчас становится дешевле добираться на самолете. Ж. д. - частная монополия, однако. Доигрались в рынок, блин! belay belay
      сибиралт
      1. dsk Сегодня, 07:45
        Здравствуйте Олег!
        Киев: Мы намерены отказаться от железнодорожного сообщения с Россией
        Хорошее предложение, ещё бы Россия ввела "визы" для остуживания "майданутых". hi
        dsk
  2. Грэг Миллер Сегодня, 07:04
    В Минске радостно потирают руки.....
    Грэг Миллер
    1. Тралл Сегодня, 07:15
      Цитата: Грэг Миллер
      В Минске радостно потирают руки.....

      Транзит из России через Минск поездом в Киев - глупо и невыгодно. Проще автобусом или даже самолётом напрямую. smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 07:36
        Авиасообщения уже нет с 2015 года..
        Цитата: Тралл
        Цитата: Грэг Миллер
        В Минске радостно потирают руки.....

        Транзит из России через Минск поездом в Киев - глупо и невыгодно. Проще автобусом или даже самолётом напрямую. smile
        210окв
    2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:17
      в руководстве государственной компании «Укрзализныця» заявили о том, что рассматривают возможность отказаться от железнодорожного сообщения с Россией.

      wassat
      Ну что сказать ...пациенты из шестой и 13-й палаты решили скопом прыгнут в пропасть...

      не надо их спасать ...ни в коем случае...иначе они нас за собой потянут.
      Тот же ЛЕХА
      1. Uncle Lee Сегодня, 07:40
        компании «Укрзализныця»
        одно название чего стОит ! wassat
        Uncle Lee
        1. rocket757 Сегодня, 07:48
          Эт даж на десоветизацию и прочие зации не похоже, так типа с ахрессором в песочнице не играем?
          Прикольно, что песок то от ахрессора, они туда играть со своим совком приходят и усё?
          rocket757
  3. Витас Сегодня, 07:06
    И до автобусов доберутся. С людьми, как со скотами...
    Витас
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    Омелян ничего не говорит о том ущербе, который будет нанесён властями Украины своим собственным гражданами
    А нам, что до их ущерба еще не по фигу? Или, в который раз порадеем за "братский" украинский народ?
    rotmistr60
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 07:15
    Да скорей бы уже. А то всё типа пугают, то визами, то отменой сообщения...
    Анкыпельгыгыргын
  6. Чичиков Сегодня, 07:16
    Что касается прямого ущерба для "Укрзализныци", он в размере одной гривны в год.
    Ух ты, какие мы обидчивые! Неужели из-за одной гривни, решились на такой ход. Видать действительно, плохи дела в царстве Порошенко!
    Чичиков
  7. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:17
    украинские гастарбайтеры, работающие в РФ, заявили: «Пересядем на автобусы. Их ещё никто не отменял».

    Так говорят, кому с малолетними детьми не ехать....
    MOSKVITYANIN
    1. К0щей Сегодня, 07:27
      Цитата: MOSKVITYANIN
      Так говорят, кому с малолетними детьми не ехать....
      лично мне как бы начхать каким аком они будут сюда ехать, но даже если отменят - до границы с Россией на поезде, потом на автобусе. не переломятся, если очень нужно будет. да и в России опять же на поезд можно сесть. дороже и дольше? все вопросы к их избранникам, а также "за что боролись, на то и напоролись".
      К0щей
  8. Геркулесыч Сегодня, 07:22
    Фамилия министра такая типично укроинская wassat Омелян lol .Там , похоже укроинцы только как кони -для скачек нужны, а для власти есть другие национальности!Как там сказано "-по фамилиям их, и узнаете их "???? wassat
    Геркулесыч
    1. inkass_98 Сегодня, 07:33
      Да нормальная фамилия, с молдавскими корнями. Там таких валом: Омелян, Несмиян (Эль-Мюрид известный), Монтян, Смеян (был такой певец)... К армянам никакого отношения не имеют. В молдавском варианте фамилия на у оканчивается.
      inkass_98
    2. MOSKVITYANIN Сегодня, 07:40
      Геркулесыч
      Фамилия министра такая типично укроинская

      У вас там ГОСТа еще нет по определению русского человека по диаметру черепа и список русских фамилий?
      И какое отношение твой комментарий имеет к обсуждаемой статье, националист?
      MOSKVITYANIN
  9. Masya Masya Сегодня, 07:27
    краина все больше "Анчар" Пушкина напоминает...
    Яд каплет сквозь его кору,
    К полудню растопясь от зною,
    И застывает ввечеру
    Густой прозрачною смолою.

    К нему и птица не летит
    И тигр нейдет — лишь вихорь черный
    На древо смерти набежит
    И мчится прочь, уже тлетворный...
    Masya Masya
  10. perm23 Сегодня, 07:32
    Значит пора и автобусы отменят. Пусть в Ес работают
    perm23
  11. Геркулесыч Сегодня, 07:35
    Ну, так и отказыаайтесь, мы не против! fool
    Геркулесыч
  12. inkass_98 Сегодня, 07:37
    Все-таки стены отчаянно не хватет скакуасам. А также рва и крокодило в нем (пардон, крокодилов там валом, собственного производства, но не водоплавающих).
    Но с мозгами совсем туго.
    inkass_98
  13. Немезида Сегодня, 07:44
    Отлично,вот бы еще все больные русофобией республики бывшего совка отказались от поездок в РФ....А все больные русофобией уже находящиеся в РФ,типа Собчак,покинули РФ навсегда...
    Немезида
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