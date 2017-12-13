США выиграли уже две мировые войны. Кто больше?
Историк рассказал, как Соединённые Штаты выиграли две мировые войны. Мистер Трамп, ранее сообщивший об этом, был прав. Так считает Станислав Кульчицкий.
Дональд Трамп был прав, когда говорил, что США выиграли две мировые войны, приводит мнение главного научного сотрудника Института истории Украины Станислава Кульчицкого сайт «ИноТВ» со ссылкой на материал «Обозревателя».
Кульчицкий сказал об американском народе-победителе, о котором ранее высказался Трамп, следующее: «Если это заявление [Трампа] рассматривать именно в таком расширенном контексте, где через запятую перечисляются разные события нескольких столетий, то ничего страшного здесь нет».
«Действительно, — добавил историк, — это нация, которая выиграла Первую мировую войну, причём здесь США также не сделали решающего вклада, — собственно говоря, воевали Франция и Германия, Австрия и Россия, но на последнем этапе войны США, так сказать, задавили немцев и своими материальными ресурсами, и экспедиционным корпусом».
Упомянутый «последний этап», по-видимому, проявился и во Второй мировой войне. США «своими войсками на европейском фронте фактически мало что сделали, — только после открытия второго фронта», признаёт историк. Правда, «на других театрах военных действий они воевали по-настоящему, тут ничего не скажешь». Велика была роль США в других местах, а особенно велика роль американской техники, ведь «бои шли и в других странах Европы». «Черчилль говорил и о других театрах военных действий — и в Африке, и в Азии, и в Океании, и даже в Арктике, — вспомнил учёный. — Эта война действительно была мировой. И роль США, особенно в плане финансовой и технической мощи, очень велика».
Наконец, Соединённые Штаты оказывали техническую помощь Советской Армии. Например, грузовыми автомобилями US6 «Студебеккер», на которых «передвигалась практически вся советская артиллерия». Кроме того, США поставляли СССР цветные металлы.
«Всё, что было нужно Советской Армии, американцы обеспечивали», — подытожил Кульчицкий. И сделал вывод: «После войны была такая тенденция, которая существует в России по сей день: максимально преуменьшать помощь союзников и максимально увеличивать вклад Советской Армии в освобождение Европы от фашизма, хотя, освобождая Европу от фашизма, Советская Армия завоёвывала его для коммунизма».
Историк этот, отметим, сделал своё громкое историческое открытие не на пустом месте. Он поддакнул мистеру Трампу, большому другу и малому спонсору Киева.
Мистер Трамп сообщал ранее об американцах следующее: «Мы народ, который вырыл Панамский канал, выиграл две мировые войны, отправил человека на Луну и поставила коммунизм на колени».
Историку Кульчицкому осталось увековечить речь Дональда Трампа в каком-нибудь новом историческом труде. Как-никак, коллега. Американцы вырыли Панамский канал, а что вырыли украинские историки? Кажется, какое-то море?
Американская нация выиграла две мировые войны!
Дональд Трамп был прав, когда говорил, что США выиграли две мировые войны, приводит мнение главного научного сотрудника Института истории Украины Станислава Кульчицкого сайт «ИноТВ» со ссылкой на материал «Обозревателя».
Кульчицкий сказал об американском народе-победителе, о котором ранее высказался Трамп, следующее: «Если это заявление [Трампа] рассматривать именно в таком расширенном контексте, где через запятую перечисляются разные события нескольких столетий, то ничего страшного здесь нет».
«Действительно, — добавил историк, — это нация, которая выиграла Первую мировую войну, причём здесь США также не сделали решающего вклада, — собственно говоря, воевали Франция и Германия, Австрия и Россия, но на последнем этапе войны США, так сказать, задавили немцев и своими материальными ресурсами, и экспедиционным корпусом».
Упомянутый «последний этап», по-видимому, проявился и во Второй мировой войне. США «своими войсками на европейском фронте фактически мало что сделали, — только после открытия второго фронта», признаёт историк. Правда, «на других театрах военных действий они воевали по-настоящему, тут ничего не скажешь». Велика была роль США в других местах, а особенно велика роль американской техники, ведь «бои шли и в других странах Европы». «Черчилль говорил и о других театрах военных действий — и в Африке, и в Азии, и в Океании, и даже в Арктике, — вспомнил учёный. — Эта война действительно была мировой. И роль США, особенно в плане финансовой и технической мощи, очень велика».
Наконец, Соединённые Штаты оказывали техническую помощь Советской Армии. Например, грузовыми автомобилями US6 «Студебеккер», на которых «передвигалась практически вся советская артиллерия». Кроме того, США поставляли СССР цветные металлы.
«Всё, что было нужно Советской Армии, американцы обеспечивали», — подытожил Кульчицкий. И сделал вывод: «После войны была такая тенденция, которая существует в России по сей день: максимально преуменьшать помощь союзников и максимально увеличивать вклад Советской Армии в освобождение Европы от фашизма, хотя, освобождая Европу от фашизма, Советская Армия завоёвывала его для коммунизма».
Историк этот, отметим, сделал своё громкое историческое открытие не на пустом месте. Он поддакнул мистеру Трампу, большому другу и малому спонсору Киева.
Мистер Трамп сообщал ранее об американцах следующее: «Мы народ, который вырыл Панамский канал, выиграл две мировые войны, отправил человека на Луну и поставила коммунизм на колени».
Историку Кульчицкому осталось увековечить речь Дональда Трампа в каком-нибудь новом историческом труде. Как-никак, коллега. Американцы вырыли Панамский канал, а что вырыли украинские историки? Кажется, какое-то море?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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