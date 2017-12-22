Стрелковое оружие 21 века (часть четвертая)

В отличие от системы О’Дуайера в стволах данного пистолета каждая последующая пуля упирается своей хвостовой частью в головную часть предыдущей, и таким образом отдачей выстрелы-ампулы при стрельбе не деформируются. Ну, а тефлоновая ампула выполняет роль пыжа, не допускает прорыва газов к следующим ампулам, и вылетает из ствола вместе с последующей пулей. В каждом стволе таких боеприпасов три штуки, таким образом, полный боекомплект пистолета составляет 48 выстрелов, то есть больше, чем у любого другого пистолета, а то даже и автомата! Калибр пуль данного массогабаритного макета составляет 5,45-мм – как у пистолета АПС или автомата АК-74.Сегодня важное значение имеет оснащение солдат специальным оружием для борьбы с террористами в городских условиях.Что касается «стреляющего механизма», то он находится в рукоятке пистолета и представляет собой что-то вроде обыкновенного «мобильного телефона»! Рукоятка и спусковой «крючок» сенсорные. Достаточно взять в руку пистолет, чтобы он был готов выстрелить. При этом один короткий нажим вызывает один выстрел, а продолжительный – очередь! То есть стреляющий механизм посылает сообщение микрочипам в стволах на отстрел по заранее рассчитанной программе. При этом на боковом дисплее тут же высвечивается количество оставшихся в распоряжении стрелка выстрелов, что, конечно же, очень удобно.Что же касается вопроса, а куда девать пистолеты с частично расстрелянным боезапасом, то он, если подумать, не должен и возникать! А на склады, а впоследствии они будут использоваться для обучения будущих владельцев такого оружия на стрельбищах.При интенсивной стрельбе пластмасса может потерять свои механические свойства, поэтому в пистолете предусмотрены сразу две системы охлаждения. Первая – сквозные отверстия, идущие от дульного среза ствола и до казенной части. При стрельбе истекающие из стволов пороховые газы создают в них тягу, и через эти каналы прокачивается воздух, за счет чего и происходит охлаждение стреляющих стволов. Кроме того, в блок стволов вмонтированы тепловые датчики. Как только температура становится критической, экран краснеет, а стреляющий механизм блокируется до тех пор, пока она не упадет. Таким образом, благодаря наличию в нем электроники, этот пистолет не только стреляет, но ещё и «разговаривает» со своим хозяином. Ну, а для того, чтобы выпущенные из него пули летели точно в цель, а «не свистели в кусты», каналы блока стволов выполнены таким образом, что они все смотрят в одну точку на расстоянии 50 м – оптимальном для ведения огня из короткоствольного оружия.Все чаще приходят сообщения о разработке специального оружия для «стрельбы из-за угла».Как говорил социопат Зорг из кинофильма «Пятый элемент» – «Профессионал первым делом спросил бы про красную кнопку». Присутствует эта кнопка и здесь, а служит для того, чтобы в случае чего, нажав её определенным образом, вы могли бы уничтожить этот пистолет, не дожидаясь полного израсходования находящихся в нем боезарядов. Ну, а когда в пистолете закончатся все выстрелы, он больше не годен уже ни на что и просто-напросто… утилизируется, как и всякие другие пластмассовые изделия, из которых потом можно, скажем, делать цветочных горшки или садовые ограды!А вот теперь поговорим о том, где может использоваться такой пистолет, по сути дела, представляющий собой «стреляющий компьютер». Понятно, что дешевым он может быть только лишь при достаточно крупном серийном производстве, потому что в этом случае вся эта его электроника будет стоить копейки. Причем он может стать настоящим «народным пистолетом» России и вот почему: 16-ти ствольный 5,45-мм пистолет с пластиковыми пулями – это отличное гражданское оружие (один пистолет на всю жизнь со сканированием времени применения со стреляющего механизма!). А вот девятиствольный пистолет калибра 9-мм, с тремя-четырьмя зарядами в каждом стволе и пулями из металла – отличное оружие для армии и полиции. Наконец, если сделать выходное отверстие ствола меньше, чем внутреннее, а позади пули поставить «пробку» с уплотнителем, то перед нами окажется 9-16-ствольный бесшумный пистолет, а если разместить в стволах пули-стрелки, то и пистолет для аквалангистов, полностью герметичный, легкий и удобный. Сейчас компьютеризация всего и вся идет невиданными шагами, впереди нам святят «войны за неодим», «экологические войны», «века голода и убийств» – так что совмещение производства компьютеров и огнестрельного оружия сулит в этом плане огромный экономический эффект для страны!Вот так им сегодня приходится действовать!И вот это, кстати говоря, один из важнейших аргументов в пользу подобного оружия! Ведь если пистолет в современных войсках, по сути дела, статусное оружие, то одноразовое многозарядное оружие будет выгоднее, чем металлическая «дура» «на всю жизнь»! Причем статистика показывает, что даже в этом случае доставший его офицер должен «решить все свои проблемы» первыми тремя выстрелами. Поэтому сменные магазины большой емкости ему просто не нужны – «тот, кто стреляет вторым, первым бывает убит!» Да, но ведь как их сегодня производят? Берут стальную болванку весом в 3 кг и фрезеруют, переводя в стружку сначала 50% её веса, а затем и того более. И для чего? Чтобы в итоге человек бегал и таскал на себе 1,5 кг легированной стали, а применял в бою все тот же автомат?! То есть, с точки зрения экономики, подобный «стреляющий компьютер» из пластмассы вещь очень и очень выгодная. Это огромный рынок сбыта и потенциальные рабочие места в области самый инновационных технологий надолго!Технология 3D выгодна ещё и тем, что позволяет создавать оружие, так сказать, «на любой вкус и цену», потому что блоки стволов могут быть четырех, шести или восьмиугольные и, соответственно, иметь 7, 9, 11 или даже 25 стволов, в каждом из которых может быть уложено до 5 ампул-выстрелов. Таким образом, из 9-ти канального блока стволов можно будет сделать 45 выстрелов, а из 25-канального даже 125! То есть брать россыпью патроны с собой солдату уже больше не понадобится! Форма пуль может быть тоже самой различной, в зависимости от предполагаемого использования: безрикошетная с тупой головной частью, повышенной убойной силы, бронебойная, аэродинамическая для стрельбы на большие дистанции. Бронебойная пуля-стрелка может иметь три сегмента и бронебойный сердечник.Ствол-магазин. Конструкция и варианты.А теперь давайте себе представим, что по этой же самой технологии может быть создана и штурмовая винтовка, выполненная в технологии 3D с «мобильным» принципом связи стреляющего механизма с микрочипами в блоке стволов.Перспективная штурмовая винтовка для технологии 3D:1 – кольцо-захват ствола-магазина; 2 – блок стволов; 3 – стопор крепления блока стволов (спереди); 4 – теплоизоляционный чехол; 5 – экран дисплея; 6 – крышка экрана дисплея; 7 – двухсторонний казенник ствола; 8 – основание поворотного узла; 9 – поворотный узел казенника; 10 – рукоятка для переноски комбинированная с оптическим и электронным прицелом; 11 – утопленные в рукоятку тумблеры управления; 12 – наглазник прицела; 13 – стопор крепления блока стволов (сзади); 14 – приклад; 15 – батарея питания; 16 – опорная консоль; 17 – крышка казенника; 18 – пистолетная рукоятка; 19 – передняя рукоятка; 20 – тактический фонарь.Практически вся конструкция этой винтовки выполнена из пластмассы в технологии 3D. Ведь делает же фирма «Глок» из неё даже затворы на своих пистолетах, да и у бельгийского FN2000 много пластиковых деталей, а мы, разве мы хуже? Причем конструкция этого оружия такова, что пользоваться им будет очень удобно. Вставил один блок стволов в кожух, где он фиксируется пружиной, затем повернул его на 180 градусов и вставил второй. Таким образом, имея боекомплект из двух 45-зарядных блока, из него можно будет сделать 90 выстрелов без перезарядки, а у какого современного автомата или винтовки имеется такой емкий магазин? Каждый блок, к тому же, может снаряжаться пулями разных типов, иметь стволы разного калибра, а, кроме того, внутри таких блоков могут находиться и реактивные гранаты, в том числе и с программируемым взрывателем, а также сигнальные и спасательные ракеты и даже ампулы с газом!Порядок выстрелов при нажатом спусковом крючке определяется микрочипом, поэтому они производятся по очереди из разных стволов, чтобы не допускать их перегрева. Если заряды закончились в одном из блоков, то нужно будет его просто перевернуть, развернув сам узел крепления, то есть передний заменить на задний, еще не использованный, и продолжать стрелять. Электронный индикатор выстрелов показывает стрелкой сколько выстрелов у него в запасе. Причем очень важно, что привести это оружие в действие посторонний человек не может, поскольку благодаря наличию микрочипа на каждом экземпляре устанавливается свой собственный пароль-код. Ну, а то, что ствол не один, а их много, не имеет никакого значения для прицеливания, потому что все они нацелены в одну точку: только у пистолета на 25 м, а у автомата на 400-600.Причем ещё одним достоинством данной винтовки является возможность стрельбы из-за угла! Каким образом? А все очень просто. Поворотный узел казенника может сдвигаться по лафету вперед и там фиксироваться в положении, перпендикулярном к нему. Наблюдение при этом ведется через видеокамеру и экран дисплея. Теперь винтовку, которая становится при этом похожа на букву «Т», можно высовывать из-за угла и стрелять, не подвергая самого себя ни малейшей опасности, причем сразу из обоих блоков стволов в обе стороны, чем достигается – да-да, вы угадали, безоткатность её действия – качество в данном случае крайне необходимое для обеспечения меткой стрельбы. Конечно, такой режим нельзя считать штатным, поскольку стрельба ведется в обе стороны, и необходимо быть очень внимательным, чтобы случайно не поразить своих, но в чрезвычайных обстоятельствах – ну мало ли что может случиться во время уличного боя, – почему бы вот так и не пострелять?!Впрочем, по этому принципу (то есть с микрочипом внутри) может быть сделан и самый обыкновенный автомат Калашникова! Вы не хотите, чтобы ваше оружие крали со складов, чтобы им пользовались бойцы из бандформирований, а в годы войны – солдаты противника? Тогда оснастите все виды индивидуального стрелкового оружия встроенным в него микрочипом, системой связи наподобие мобильного телефона и небольшим зарядом взрывчатки. Либо в прикладе, либо в пистолетной рукоятке. Каждый боец своей армии в свою очередь также получает микрочип, который вживляется ему под кожу, и который содержит код-активатор. Как только человек берет оружие в руки, компьютерная система оружия сравнивает свой код с кодом этого человека и, если только он у него есть, дает «добро» на использование. В противном случае (если человек «не наш») система подрывает заложенные в нем заряды и человек лишается руки или плеча, что, несомненно, выведет его из строя. Система эта вполне может быть сделана таким образом, чтобы ее можно было бы отключить по сигналу со спутника, и вновь включить после того, как какая-то партия такого оружия окажется в «чужих руках», со всеми вытекающими из этого последствиями. Ведь были же впечатляющие примеры продажи в 20-30-х годах 20 века басмачам Средней Азии специально изготовленных винтовочных патронов, содержавших вместо пороха динамит, и... многим из них это стоило и жизни, и здоровья, причем нередко потерянных в самый ответственный момент!