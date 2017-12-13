11:36 13 декабря

В Пентагоне прокомментировали вывод российского контингента из Сирии

Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Адриана Рэнкин-Гэллоуэй.



Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии (военных) из Сирии,
сказал Рэнкин-Гэллоуэй.


Напомним, в понедельник Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной части российского воинского контингента. Выступая в Хмеймиме, он отметил, что за два с небольшим года российские войска совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов.

О полном освобождении Сирии от группировки ИГ (запрещена в РФ) объявил 6 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. При этом в Сирии остаются два пункта базирования российских военных – авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев:

Военная фаза в Сирии практически завершена, крупные войсковые группировки ИГ и их пособников разгромлены. Даже не военному человеку понятно, что уничтожение 32 тысяч боевиков, 400 танков и другого вооружения и техники – несомненно, большая победа.


Теперь, по словам эксперта, задача заключается в локализации провокационных действий со стороны вооруженной оппозиции, которая, по сути, является террористической (речь идет о формированиях, сотрудничающих с группировками, признанными террористическими во многих странах мира).

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 52

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  1. nikolaev Сегодня, 09:16
    если не заметили , значит боятся , а у страха, как известно, глаза велики
    nikolaev
    1. Тралл Сегодня, 09:18
      Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии

      Перебросили таки надувной полк в Сирию наши smile
      Тралл
      1. volodya Сегодня, 09:21
        Цитата: Тралл
        Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии

        Надо присматривать за полосатыми,чтобы опять там чего не замутили!
        volodya
        1. LSA57 Сегодня, 09:26
          Цитата: volodya
          Надо присматривать за полосатыми,чтобы опять там чего не замутили!

          замутят. обязательно замутят. без провокаций жизнь не жизнь. нация такая
          LSA57
        2. лесовозник Сегодня, 09:49
          Цитата: volodya
          Цитата: Тралл
          Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии

          Надо присматривать за полосатыми,чтобы опять там чего не замутили!

          Так уже замутили - признали Иерусалим столицей израиля - теперь вот третья интифада на носу . Им просто необходим нестабильный БВ
          лесовозник
      2. 210окв Сегодня, 09:24
        Нам до их оперативности далеко..Вон в Сайгоне друг друга давили на вертолет..так надо было уехать..
        Цитата: Тралл
        Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии

        Перебросили таки надувной полк в Сирию наши smile
        210окв
    2. Anarchist Сегодня, 09:18
      Слепые они! И глухие... Ничего не видят, не слышат и не понимают!
      Тупые ещё!
      Anarchist
      1. LSA57 Сегодня, 09:23
        Цитата: Anarchist
        Ничего не видят, не слышат и не понимают!

        печалька вообще....
        LSA57
        1. Anarchist Сегодня, 09:25
          Обаму напомнило lol
          Anarchist
          1. LSA57 Сегодня, 09:28
            Цитата: Anarchist
            Обаму напомнило

            дык родственники. тем более он опять в политику полез
            LSA57
          2. askort154 Сегодня, 09:42
            Anarchist.....Обаму напомнило


            Обамка уже переобулся. yes
            " Россия является важной страной, это военная супердержава, у неё есть влияние в регионе и в мире. Она решает множество проблем, мы заинтересованы в работе с ней. Я надеюсь на конструктивные отношения с Россией", - сказал он на прес-конференции в Берлине 11.12. 2017г.
            Там же, канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Россию - "формирующей мировой порядок силой", приведя в пример действия Москвы в Сирии.
            askort154
    3. майор Юрик Сегодня, 09:26
      Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии.....


      Как гласит их же пословица:- Проблемы индейцев шерифа не волнуют!
      (а интересно в пентагоне проходят диспансеризацию,ну в особенности окулиста!) negative
      майор Юрик
      1. андрей юрьевич Сегодня, 09:32
        Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии,
        да ясен ... пень ! им что полк,что звено-русские-значит АРМИЯ!!! belay
        андрей юрьевич
        1. LSA57 Сегодня, 10:01
          Цитата: андрей юрьевич
          им что полк,что звено-русские-значит АРМИЯ!!!

          у страха как известно глаза велики
          LSA57
    4. To be or not to be Сегодня, 10:28
      "Пентагон не увидел."
      Чтобы увидеть надо просто крышки снять с окуляров и мозги включить.Но . это не надо США .
      To be or not to be
  2. Uncle Lee Сегодня, 09:18
    Повоевали ребята и домой ! soldier
    Uncle Lee
    1. Anarchist Сегодня, 09:21
      Чего и им советуем!
      Володя hi
      Anarchist
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:43
        Александр, привет ! hi
        Uncle Lee
    2. НасРать Сегодня, 09:32
      Цитата: Uncle Lee
      Повоевали ребята и домой ! soldier

      Кто воевал в Сирии, тот и остался..... вывели медиков(госпиталь в Аллепо), саперов и полицию, ах да авиацию армейскую(опасаются за вертолетчиков) и пару самолетов...
      НасРать
      1. LSA57 Сегодня, 09:46
        Цитата: НасРать
        и пару самолетов...

        да не пару. вчера показывали, довольно много улетело
        LSA57
        1. НасРать Сегодня, 10:25
          Уже два раза улетали.... в марте 2016, в январе 2017... bully
          НасРать
  3. pvv113 Сегодня, 09:20
    Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии

    Мнение Пентагона нас интересует меньше всего
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 09:22
      Эти ушлёпки опять себя "смотрящими" назначили? Фигушки - их место под шконкой. lol
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 09:23
        Вот они и пробуют из-под шконки выползти wink
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 09:30
          Пусть оттуда и кукарекают, а то ведь и поближе к параше переселить можно. belay
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 09:33
            Так и хочется сказать штатникам: петухи, знайте свой статус!
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 09:41
              Да, неспроста США в армию всякую дровосятину и трансгендеров пускают - хотят соответствовать статусу. lol
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 09:46
                Надо их похвалить - у них в этом направлении все хорошо
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 09:56
                  Хвалить ЭТО? Ну не знаю, мне как-то западло... soldier
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 09:57
                    А ты их похвали, что среди петухов они лучшие в мире wink
                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 10:05
                      Ну уж нет, у них вон целая Европа подлиз есть - вот пусть они и хвалят Главкукарекал. lol
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 10:09
                        Ну как знаешь, пусть обижаются lol
                        pvv113
      2. Подрезчик Сегодня, 11:09
        Цитата: Джедай
        Эти ушлёпки опять себя "смотрящими" назначили? Фигушки - их место под шконкой. lol

        Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента

        Привет, Макс! hi Ключевое слово в твоем комменте-"ушлепки" good А что Пентагон не увидел-так либо слепые, либо и не выводят россияне...И то и другое-радует!!! good
        Подрезчик
        1. Джедай Сегодня, 11:13
          Саня, салют! hi Чем совать свой нос в чужую кастрюлю - лучше бы за своей следили, а то убежит и пригорит. wink
          Джедай
    2. Anarchist Сегодня, 09:22
      Но послушать очередные бредни можно. Смеха ради. bully
      Но ни в коем случае не принимать близко к сердцу!
      Anarchist
      1. pvv113 Сегодня, 09:24
        Ну да, в качестве анекдотов на свежую тему lol
        pvv113
        1. Идущий Сегодня, 09:50
          Можно без редакции в раздел свежих анекдотов отправлять.
          Идущий
    3. катана Сегодня, 09:24
      На моей памяти это ,если я не сбился со счета,уже третий вывод войск.Один раз ввели - три раза вывели! wink
      катана
    4. LSA57 Сегодня, 09:25
      Цитата: pvv113
      Мнение Пентагона нас интересует меньше всего

      заезженная фраза, но верная
      "Проблемы индейцев не волнуют шерифа". где то так
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 09:26
        Языком США это так и звучит wink
        pvv113
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:22
    Не было замечено значимого сокращения численности войск ...
    Американцам конечно хотелось бы, чтобы мы ушли из Сирии полностью оставив ее на их разграбление. Поэтому, что там ими замечено, что не замечено роли не играет. Главное, что остаются две наши базы со всей причитающейся техникой и оборудованием, а значит присутствие российских войск будут видеть реально.
    rotmistr60
    1. LSA57 Сегодня, 09:32
      Цитата: rotmistr60
      Главное, что остаются две наши базы со всей причитающейся техникой и оборудованием, а значит присутствие российских войск будут видеть реально.

      да и небо надёжно прикрыли
      LSA57
  5. Topotun Сегодня, 09:32
    Ну и славно! Почему Россия должна отчитываться перед Пентагоном?
    Topotun
  6. rocket757 Сегодня, 09:36
    Эт как посмотреть?
    Если войск и так было мало, то вдвое, втрое их сократи, всё равно мало выходить будет.
    Так что пусть за своих вояк смотрят, их вообще там быть не должно!
    rocket757
  7. КОТ БАЮН Сегодня, 09:39
    Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии

    ...то они видят несуществующие вещи, то не видят...
    Вот сказано: выводим!
    Чего еще надо?! Не видите? Жрите морковку! Зрение улучшает....
    КОТ БАЮН
    1. rocket757 Сегодня, 10:50
      Аппаратура наблюдения\ досмотра у них сложная\ продвинутая, похоже и глюки у неё с самосознанием!
      Как начайник пожелал\ приказал так она и кажет! Да еще и подсчет по команде ведёт, глюканутая такая статистика получается, продвинутая по самое не могу.
      Короче, что начайник не хочу, то она и не могу!
      rocket757
  8. Rusland Сегодня, 09:40
    А значимое сокращение это сколько? И вообще когда заявили о выводе ,мы в их сторону не смотрели и в уме не держали.
    Rusland
  9. cniza Сегодня, 09:43
    “Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии (военных) из Сирии,
    сказал Рэнкин-Гэллоуэй.


    Спите дальше , а вернее прикидывайтесь всезнающими.
    cniza
    1. Соломон Кейн Сегодня, 09:55
      Евпатий Коловратий! Вот уж по истине давно кого я не видел..... fellow fellow fellow
      Моё почтение, Виктор !!!! hi
      Соломон Кейн
  10. bk316 Сегодня, 10:44
    “Не было замечено значимого сокращения

    О так у них и с разведкой беда....
    bk316
    1. rocket757 Сегодня, 10:52
      С разведкой то как раз не беда, а вот без разведки, или глюканутой оной, совсем беда!
      rocket757
  11. seregatara1969 Сегодня, 11:27
    если не видят - ну тады к офтальмологу надо
    seregatara1969
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