В Пентагоне прокомментировали вывод российского контингента из Сирии

Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии (военных) из Сирии,

Военная фаза в Сирии практически завершена, крупные войсковые группировки ИГ и их пособников разгромлены. Даже не военному человеку понятно, что уничтожение 32 тысяч боевиков, 400 танков и другого вооружения и техники – несомненно, большая победа.