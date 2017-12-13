В Пентагоне прокомментировали вывод российского контингента из Сирии
Пентагон не увидел значительного сокращения российского воинского контингента в Сирии, передает РИА Новости заявление представителя ведомства Адриана Рэнкин-Гэллоуэй.
Напомним, в понедельник Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной части российского воинского контингента. Выступая в Хмеймиме, он отметил, что за два с небольшим года российские войска совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов.
О полном освобождении Сирии от группировки ИГ (запрещена в РФ) объявил 6 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. При этом в Сирии остаются два пункта базирования российских военных – авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.
Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев:
Теперь, по словам эксперта, задача заключается в локализации провокационных действий со стороны вооруженной оппозиции, которая, по сути, является террористической (речь идет о формированиях, сотрудничающих с группировками, признанными террористическими во многих странах мира).
Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии (военных) из Сирии,сказал Рэнкин-Гэллоуэй.
Напомним, в понедельник Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной части российского воинского контингента. Выступая в Хмеймиме, он отметил, что за два с небольшим года российские войска совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку террористов.
О полном освобождении Сирии от группировки ИГ (запрещена в РФ) объявил 6 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. При этом в Сирии остаются два пункта базирования российских военных – авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе.
Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев:
Военная фаза в Сирии практически завершена, крупные войсковые группировки ИГ и их пособников разгромлены. Даже не военному человеку понятно, что уничтожение 32 тысяч боевиков, 400 танков и другого вооружения и техники – несомненно, большая победа.
Теперь, по словам эксперта, задача заключается в локализации провокационных действий со стороны вооруженной оппозиции, которая, по сути, является террористической (речь идет о формированиях, сотрудничающих с группировками, признанными террористическими во многих странах мира).
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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