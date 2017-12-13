Проект «ЗЗ». Россией будут править Высший военный совет и ФСБ
История будущего, которую прилежно изучают западные аналитики, установила: Россией в ближайшие годы лет будет править не лично Путин и не его ставленник, назначенный по ельцинскому канону, а всемогущая команда из военных и спецслужбистов. Правда, не исключён и вариант пронырливого «престолонаследника», который вовремя подсидит «усталого» Путина.
Переизбрание Путина? Оно очевидно. А как же преемственность? На эту тему рассуждает Нил Макфаркар в одной из крупнейших американских газет — «Нью-Йорк Таймс». Мистер Макфаркар предлагает весьма нестандартный взгляд на будущее России. Точнее, на будущее управления Россией.
Что думают сегодня российские аналитики на тему предстоящей предвыборной кампании, которая будет предшествовать президентским выборам 2018 года? Их ответы очень похожи: шапито, карнавал, параллельная реальность и так далее.
Не столь важной кажется автору материала очевидная победа Владимира Путина на грядущих выборах, сколько важно ему мнение тех экспертов, которые заверяют: настоящая драка развернётся не в 2018, а ближе к 2024 году. В той борьбе и выяснится, кто унаследует следующие шесть лет пребывания во власти.
«Придворных» Путина на сегодня — примерно 40 или 50 человек. Это люди Кремля и их союзники-олигархи, считает журналист. И вот они-то и проведут ближайшие годы в «борьбе» за «следующий президентский срок» и, стало быть, за будущее государства.
«Сам выбор не имеет значения», — утверждает Глеб Павловский, политический аналитик и бывший кремлёвский консультант. Люди в окружении президента «решают вопрос о том, кем они сами будут после Путина. Вот главный мотив борьбы: сражение за место в системе после ухода Путина».
Правда, никто «не может быть уверен» в том, что сделает г-н Путин, когда закончится его следующий срок, считает Макфаркар. Лица из его ближайшего окружения всё равно готовятся к тому дню, когда он оставит президентское кресло. Эти персоны «стремятся сохранить свою власть и избежать любых последствий, которые могут последовать за сменой лидера». Поэтому по истечении последнего конституционного срока в Кремле «двор» Путина сосредоточится «скорее на самосохранении, нежели на служении Путину».
Ожидается, что грядущая борьба за власть в России продемонстрирует «всю ту драму», которой «так не хватает» нынешней президентской гонке. Интриги, как ожидается, вырвутся из-за стен Кремля.
И «коррупционное» дело бывшего министра Улюкаева покажется тут цветочками.
«Невозможно скрыть то огромное напряжение, ту огромную степень неопределённости, что создалась внутри российской элиты», — говорит Константин Гаазе, политический аналитик, работающий на сайте Московского центра Карнеги. По его словам, эти люди «будут делать глупые вещи; они будут шантажировать друг друга; они будут строчить доносы друг на друга и класть их на стол Путину».
По мнению других аналитиков, президент Путин сейчас думает, что попытка сохранить пост в Кремле пожизненно была бы ошибкой. Того, кто засиделся на троне слишком долго, могут свергнуть: это хорошо показал свежий горький опыт президента Мугабе в Зимбабве, который просидел в кресле 37 лет.
«Путин думает о себе как о исторической фигуре, и он знает, что, если он хочет попасть в исторические книги, ему не следует повторять ошибку Мугабе: он должен выбрать подходящее время и уйти», — говорит Константин Калачёв, политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы».
В то же время, отмечает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», г-н Путин, вероятно, захочет сохранить политическую роль и после 2024 года, а не просто «переехать на дачу» или, что ещё хуже, «угодить в тюрьму».
«Он не может просто уйти, — высказывает мнение Гаазе. — Он прекрасно знает, что, если его преемник потерпит неудачу, их обоих привлекут к ответственности».
Есть и иное мнение, особое: Путин изменит конституцию. Он создаст некий Высший военный совет или какой-нибудь Совет безопасности. Разумеется, он сам себя назначит его руководителем — ради обеспечения своего влияния. «Я не могу представить ситуацию, когда он передаст всю власть преемнику; он же никому не доверяет», — утверждает г-н Гаазе.
Ранее Путин «делал что-то подобное», замечает журналист. Когда его второй президентский срок в 2008 году закончился, он перешёл на пост премьер-министра, который и занимал в течение «одноразового» президентства Дмитрия Медведева, понимая при этом, что именно он (Путин) остаётся истинным лидером страны.
Г-н Ельцин, напоминает далее автор, «назначил Путина своим преемником в 2000 году». С тех времён Путин «был самым могущественным человеком в России».
«Сегодня мы имеем путинскую Россию, — формулирует г-н Павловский. — Если Путин уходит, путинская Россия тоже должна уйти. Это тоже опасная ситуация. Его окружение понимает это и хочет сохранить путинскую Россию после его ухода».
Поэтому «различные фракции» путинского «двора» будут стремиться убедить президента назвать своего наследника, который лучше всего сохранит интересы элитарной группы. Вместе с тем «кандидаты» должны быть крайне осторожны, чтобы не оказаться «непосредственной угрозой для президента». Тот, кто слишком торопится, может быть «зачищен». Короче говоря, «открыто искать титул наследника» никому не следует.
И всё же очевидно: налицо признаки «усталости Путина», пишет журналист. И потому несколько наиболее жёстких деятелей среди элиты устраивают открытые скандалы. Дело Улюкаева, которому грозит до 10 лет в исправительной колонии, тянется к Сечину, «бывшему агенту военной разведки»: ведь г-н Улюкаев не признал себя виновным и обвинил г-на Сечина в разработке операции в стиле «плаща и кинжала». Затем бывший министр предупредил «элиту Кремля»: чьё-то досье может стать следующим!
Помимо Улюкаева, Сечин, похоже, намерен сокрушить АФК «Система», богатую инвестиционную компанию, против которой поданы судебные иски, несмотря на публичные предостережения самого Путина, продолжает американский журналист.
Наконец, Сечин публично пообещал работать с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Оба проявляют всё большее желание «действовать независимо от Путина».
По словам аналитиков, указывает далее Макфаркар, чем больше г-н Путин становится «хромой уткой», тем меньше он может влиять на выбор «преемника». Число «кремлёвских инсайдеров» будет только расти.
Тема упомянутого Высшего военного совета (или Совета безопасности), о котором рассказал Макфаркар, получила неожиданное продолжение в словацкой прессе. Оказывается, Кремль через спецслужбы решил прибрать к рукам русскую науку.
Как пишет на портале Aktualne.sk (Словакия) Мариан Балаз, Кремль «снова посягнул на свободу в России». На сей раз «ограничения коснулись науки и исследований», цитирует словацкий материал «ИноСМИ».
С 1993 г. российские учёные обязаны представлять спецслужбам на согласование «все свои исследования, научные работы и статьи, связанные, например, с промышленностью». Но недавно Путин пошёл дальше и изменил закон о государственной тайне: его действие было расширено на все сферы науки и исследований, связанные с новыми продуктами и открытиями. И теперь университеты и научно-исследовательские центры «должны требовать от своих научных работников отправлять их труды на согласование спецслужбам». К примеру, биофак МГУ уже составил для сотрудников «инструкцию, по которой все их труды перед презентациями на конференциях или публикации в журналах должны пройти процедуру утверждения спецслужбами».
Некий научный сотрудник «крупнейшего университета России» заявил, что это «возвращение в советские времена, когда для отправки статьи в международный журнал нужно было разрешение, в котором говорилось, что результаты — не новые и не важные, а значит, могут быть опубликованы за рубежом».
Новая система работает так: перед публикацией труда в журнале или перед презентацией учёный обязан запросить разрешение в Первом отделе ФСБ. Соответствующий отдел открыт «при каждом российском университете и научно-исследовательском институте».
Это «полная деградация академической и научно-исследовательской свободы, возвращение цензуры и демотивация академической и научной общественности», делает вывод Мариан Балаз. Куда придёт Путин с такими идеями? Ведь русское правительство хочет, чтобы пять российских университетов к 2020 году вошли в сотню лучших вузов мира. Но «меры, предпринимаемые Путиным, противоречат подобным целям». И ещё хуже то, что «подобные шаги, судя по всему, направлены на устранение критиков путинского режима». «Если тот или иной научный сотрудник критически отзовётся о Путине и его политике, спецслужбы не утвердят его исследования и, таким образом, затормозят его научную карьеру», — считает Балаз.
Тему «усталого Путина» затронул и чешский портал iDNES.cz, которому дал интервью британский аналитик Марк Галеотти.
По его мнению, Владимир Путин не обязательно отработает новый шестилетний срок до конца.
«Ему нужен преемник, который будет его страховать», — цитирует аналитика «ИноСМИ».
«Лично я полагаю, что Путин устал, — отмечает эксперт. — Заметно, что в своих публичных выступлениях он уже не так энергичен и полон энтузиазма, как прежде. Он стал меньше времени проводить в Кремле, меньше участвовать в рутинном политическом процессе». «Он бы и рад уйти, если бы мог, — добавляет Галеотти. — Но проблема в том, что, сделай он это, его позиция станет крайне уязвимой. Даже если бы завтра он подписал закон о том, что ни одного бывшего президента нельзя судить, кто-нибудь другой сможет отменить этот закон. Поэтому Путину нужен преемник, который будет его страховать». И если Путин сумеет найти себе замену, то едва ли он станет «занимать пост президента все шесть лет».
Итак, у иностранных, а заодно и у российских аналитиков есть две версии истории будущего.
1. Путин уходит, отработав ещё один шестилетний срок в Кремле. Ещё во время пребывания его в кресле стартует бескомпромиссная борьба за власть и влияние среди представителей нынешнего путинского «двора». Собственно, драка уже началась, и в числе бойцов в первых рядах выделяется г-н Сечин, который ввиду его значительного влияния частенько упоминается самыми разными экспертами.
Путинская система, оставшаяся без явного наследника, может сломаться, и Россия окажется перед каким-то новым, неизвестным будущим.
2. Путин покидает кресло в Кремле раньше срока, не отработав шести лет, и подобно Ельцину передаёт свой пост выбранному преемнику. Человеку, которому он полностью доверяет.
В таком случае путинская система в целом сохранится, и страну крупные перемены не ждут. Учёные при этом окончательно попадут под колпак ФСБ и деградируют: в это верят некоторые европейские специалисты.
Однако вопрос с преемником представляется почти всем экспертам крайне сомнительным: ведь Путин «никому не доверяет».
Переизбрание Путина? Оно очевидно. А как же преемственность? На эту тему рассуждает Нил Макфаркар в одной из крупнейших американских газет — «Нью-Йорк Таймс». Мистер Макфаркар предлагает весьма нестандартный взгляд на будущее России. Точнее, на будущее управления Россией.
Что думают сегодня российские аналитики на тему предстоящей предвыборной кампании, которая будет предшествовать президентским выборам 2018 года? Их ответы очень похожи: шапито, карнавал, параллельная реальность и так далее.
Не столь важной кажется автору материала очевидная победа Владимира Путина на грядущих выборах, сколько важно ему мнение тех экспертов, которые заверяют: настоящая драка развернётся не в 2018, а ближе к 2024 году. В той борьбе и выяснится, кто унаследует следующие шесть лет пребывания во власти.
«Придворных» Путина на сегодня — примерно 40 или 50 человек. Это люди Кремля и их союзники-олигархи, считает журналист. И вот они-то и проведут ближайшие годы в «борьбе» за «следующий президентский срок» и, стало быть, за будущее государства.
«Сам выбор не имеет значения», — утверждает Глеб Павловский, политический аналитик и бывший кремлёвский консультант. Люди в окружении президента «решают вопрос о том, кем они сами будут после Путина. Вот главный мотив борьбы: сражение за место в системе после ухода Путина».
Правда, никто «не может быть уверен» в том, что сделает г-н Путин, когда закончится его следующий срок, считает Макфаркар. Лица из его ближайшего окружения всё равно готовятся к тому дню, когда он оставит президентское кресло. Эти персоны «стремятся сохранить свою власть и избежать любых последствий, которые могут последовать за сменой лидера». Поэтому по истечении последнего конституционного срока в Кремле «двор» Путина сосредоточится «скорее на самосохранении, нежели на служении Путину».
Ожидается, что грядущая борьба за власть в России продемонстрирует «всю ту драму», которой «так не хватает» нынешней президентской гонке. Интриги, как ожидается, вырвутся из-за стен Кремля.
И «коррупционное» дело бывшего министра Улюкаева покажется тут цветочками.
«Невозможно скрыть то огромное напряжение, ту огромную степень неопределённости, что создалась внутри российской элиты», — говорит Константин Гаазе, политический аналитик, работающий на сайте Московского центра Карнеги. По его словам, эти люди «будут делать глупые вещи; они будут шантажировать друг друга; они будут строчить доносы друг на друга и класть их на стол Путину».
По мнению других аналитиков, президент Путин сейчас думает, что попытка сохранить пост в Кремле пожизненно была бы ошибкой. Того, кто засиделся на троне слишком долго, могут свергнуть: это хорошо показал свежий горький опыт президента Мугабе в Зимбабве, который просидел в кресле 37 лет.
«Путин думает о себе как о исторической фигуре, и он знает, что, если он хочет попасть в исторические книги, ему не следует повторять ошибку Мугабе: он должен выбрать подходящее время и уйти», — говорит Константин Калачёв, политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы».
В то же время, отмечает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», г-н Путин, вероятно, захочет сохранить политическую роль и после 2024 года, а не просто «переехать на дачу» или, что ещё хуже, «угодить в тюрьму».
«Он не может просто уйти, — высказывает мнение Гаазе. — Он прекрасно знает, что, если его преемник потерпит неудачу, их обоих привлекут к ответственности».
Есть и иное мнение, особое: Путин изменит конституцию. Он создаст некий Высший военный совет или какой-нибудь Совет безопасности. Разумеется, он сам себя назначит его руководителем — ради обеспечения своего влияния. «Я не могу представить ситуацию, когда он передаст всю власть преемнику; он же никому не доверяет», — утверждает г-н Гаазе.
Ранее Путин «делал что-то подобное», замечает журналист. Когда его второй президентский срок в 2008 году закончился, он перешёл на пост премьер-министра, который и занимал в течение «одноразового» президентства Дмитрия Медведева, понимая при этом, что именно он (Путин) остаётся истинным лидером страны.
Г-н Ельцин, напоминает далее автор, «назначил Путина своим преемником в 2000 году». С тех времён Путин «был самым могущественным человеком в России».
«Сегодня мы имеем путинскую Россию, — формулирует г-н Павловский. — Если Путин уходит, путинская Россия тоже должна уйти. Это тоже опасная ситуация. Его окружение понимает это и хочет сохранить путинскую Россию после его ухода».
Поэтому «различные фракции» путинского «двора» будут стремиться убедить президента назвать своего наследника, который лучше всего сохранит интересы элитарной группы. Вместе с тем «кандидаты» должны быть крайне осторожны, чтобы не оказаться «непосредственной угрозой для президента». Тот, кто слишком торопится, может быть «зачищен». Короче говоря, «открыто искать титул наследника» никому не следует.
И всё же очевидно: налицо признаки «усталости Путина», пишет журналист. И потому несколько наиболее жёстких деятелей среди элиты устраивают открытые скандалы. Дело Улюкаева, которому грозит до 10 лет в исправительной колонии, тянется к Сечину, «бывшему агенту военной разведки»: ведь г-н Улюкаев не признал себя виновным и обвинил г-на Сечина в разработке операции в стиле «плаща и кинжала». Затем бывший министр предупредил «элиту Кремля»: чьё-то досье может стать следующим!
Помимо Улюкаева, Сечин, похоже, намерен сокрушить АФК «Система», богатую инвестиционную компанию, против которой поданы судебные иски, несмотря на публичные предостережения самого Путина, продолжает американский журналист.
Наконец, Сечин публично пообещал работать с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Оба проявляют всё большее желание «действовать независимо от Путина».
По словам аналитиков, указывает далее Макфаркар, чем больше г-н Путин становится «хромой уткой», тем меньше он может влиять на выбор «преемника». Число «кремлёвских инсайдеров» будет только расти.
Тема упомянутого Высшего военного совета (или Совета безопасности), о котором рассказал Макфаркар, получила неожиданное продолжение в словацкой прессе. Оказывается, Кремль через спецслужбы решил прибрать к рукам русскую науку.
Как пишет на портале Aktualne.sk (Словакия) Мариан Балаз, Кремль «снова посягнул на свободу в России». На сей раз «ограничения коснулись науки и исследований», цитирует словацкий материал «ИноСМИ».
С 1993 г. российские учёные обязаны представлять спецслужбам на согласование «все свои исследования, научные работы и статьи, связанные, например, с промышленностью». Но недавно Путин пошёл дальше и изменил закон о государственной тайне: его действие было расширено на все сферы науки и исследований, связанные с новыми продуктами и открытиями. И теперь университеты и научно-исследовательские центры «должны требовать от своих научных работников отправлять их труды на согласование спецслужбам». К примеру, биофак МГУ уже составил для сотрудников «инструкцию, по которой все их труды перед презентациями на конференциях или публикации в журналах должны пройти процедуру утверждения спецслужбами».
Некий научный сотрудник «крупнейшего университета России» заявил, что это «возвращение в советские времена, когда для отправки статьи в международный журнал нужно было разрешение, в котором говорилось, что результаты — не новые и не важные, а значит, могут быть опубликованы за рубежом».
Новая система работает так: перед публикацией труда в журнале или перед презентацией учёный обязан запросить разрешение в Первом отделе ФСБ. Соответствующий отдел открыт «при каждом российском университете и научно-исследовательском институте».
Это «полная деградация академической и научно-исследовательской свободы, возвращение цензуры и демотивация академической и научной общественности», делает вывод Мариан Балаз. Куда придёт Путин с такими идеями? Ведь русское правительство хочет, чтобы пять российских университетов к 2020 году вошли в сотню лучших вузов мира. Но «меры, предпринимаемые Путиным, противоречат подобным целям». И ещё хуже то, что «подобные шаги, судя по всему, направлены на устранение критиков путинского режима». «Если тот или иной научный сотрудник критически отзовётся о Путине и его политике, спецслужбы не утвердят его исследования и, таким образом, затормозят его научную карьеру», — считает Балаз.
Тему «усталого Путина» затронул и чешский портал iDNES.cz, которому дал интервью британский аналитик Марк Галеотти.
По его мнению, Владимир Путин не обязательно отработает новый шестилетний срок до конца.
«Ему нужен преемник, который будет его страховать», — цитирует аналитика «ИноСМИ».
«Лично я полагаю, что Путин устал, — отмечает эксперт. — Заметно, что в своих публичных выступлениях он уже не так энергичен и полон энтузиазма, как прежде. Он стал меньше времени проводить в Кремле, меньше участвовать в рутинном политическом процессе». «Он бы и рад уйти, если бы мог, — добавляет Галеотти. — Но проблема в том, что, сделай он это, его позиция станет крайне уязвимой. Даже если бы завтра он подписал закон о том, что ни одного бывшего президента нельзя судить, кто-нибудь другой сможет отменить этот закон. Поэтому Путину нужен преемник, который будет его страховать». И если Путин сумеет найти себе замену, то едва ли он станет «занимать пост президента все шесть лет».
* * *
Итак, у иностранных, а заодно и у российских аналитиков есть две версии истории будущего.
1. Путин уходит, отработав ещё один шестилетний срок в Кремле. Ещё во время пребывания его в кресле стартует бескомпромиссная борьба за власть и влияние среди представителей нынешнего путинского «двора». Собственно, драка уже началась, и в числе бойцов в первых рядах выделяется г-н Сечин, который ввиду его значительного влияния частенько упоминается самыми разными экспертами.
Путинская система, оставшаяся без явного наследника, может сломаться, и Россия окажется перед каким-то новым, неизвестным будущим.
2. Путин покидает кресло в Кремле раньше срока, не отработав шести лет, и подобно Ельцину передаёт свой пост выбранному преемнику. Человеку, которому он полностью доверяет.
В таком случае путинская система в целом сохранится, и страну крупные перемены не ждут. Учёные при этом окончательно попадут под колпак ФСБ и деградируют: в это верят некоторые европейские специалисты.
Однако вопрос с преемником представляется почти всем экспертам крайне сомнительным: ведь Путин «никому не доверяет».
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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