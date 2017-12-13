11:36 13 декабря

Проект «ЗЗ». Россией будут править Высший военный совет и ФСБ

История будущего, которую прилежно изучают западные аналитики, установила: Россией в ближайшие годы лет будет править не лично Путин и не его ставленник, назначенный по ельцинскому канону, а всемогущая команда из военных и спецслужбистов. Правда, не исключён и вариант пронырливого «престолонаследника», который вовремя подсидит «усталого» Путина.



Переизбрание Путина? Оно очевидно. А как же преемственность? На эту тему рассуждает Нил Макфаркар в одной из крупнейших американских газет — «Нью-Йорк Таймс». Мистер Макфаркар предлагает весьма нестандартный взгляд на будущее России. Точнее, на будущее управления Россией.


Что думают сегодня российские аналитики на тему предстоящей предвыборной кампании, которая будет предшествовать президентским выборам 2018 года? Их ответы очень похожи: шапито, карнавал, параллельная реальность и так далее.

Не столь важной кажется автору материала очевидная победа Владимира Путина на грядущих выборах, сколько важно ему мнение тех экспертов, которые заверяют: настоящая драка развернётся не в 2018, а ближе к 2024 году. В той борьбе и выяснится, кто унаследует следующие шесть лет пребывания во власти.

«Придворных» Путина на сегодня — примерно 40 или 50 человек. Это люди Кремля и их союзники-олигархи, считает журналист. И вот они-то и проведут ближайшие годы в «борьбе» за «следующий президентский срок» и, стало быть, за будущее государства.

«Сам выбор не имеет значения», — утверждает Глеб Павловский, политический аналитик и бывший кремлёвский консультант. Люди в окружении президента «решают вопрос о том, кем они сами будут после Путина. Вот главный мотив борьбы: сражение за место в системе после ухода Путина».

Правда, никто «не может быть уверен» в том, что сделает г-н Путин, когда закончится его следующий срок, считает Макфаркар. Лица из его ближайшего окружения всё равно готовятся к тому дню, когда он оставит президентское кресло. Эти персоны «стремятся сохранить свою власть и избежать любых последствий, которые могут последовать за сменой лидера». Поэтому по истечении последнего конституционного срока в Кремле «двор» Путина сосредоточится «скорее на самосохранении, нежели на служении Путину».

Ожидается, что грядущая борьба за власть в России продемонстрирует «всю ту драму», которой «так не хватает» нынешней президентской гонке. Интриги, как ожидается, вырвутся из-за стен Кремля.

И «коррупционное» дело бывшего министра Улюкаева покажется тут цветочками.

«Невозможно скрыть то огромное напряжение, ту огромную степень неопределённости, что создалась внутри российской элиты», — говорит Константин Гаазе, политический аналитик, работающий на сайте Московского центра Карнеги. По его словам, эти люди «будут делать глупые вещи; они будут шантажировать друг друга; они будут строчить доносы друг на друга и класть их на стол Путину».

По мнению других аналитиков, президент Путин сейчас думает, что попытка сохранить пост в Кремле пожизненно была бы ошибкой. Того, кто засиделся на троне слишком долго, могут свергнуть: это хорошо показал свежий горький опыт президента Мугабе в Зимбабве, который просидел в кресле 37 лет.

«Путин думает о себе как о исторической фигуре, и он знает, что, если он хочет попасть в исторические книги, ему не следует повторять ошибку Мугабе: он должен выбрать подходящее время и уйти», — говорит Константин Калачёв, политтехнолог, руководитель «Политической экспертной группы».

В то же время, отмечает автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», г-н Путин, вероятно, захочет сохранить политическую роль и после 2024 года, а не просто «переехать на дачу» или, что ещё хуже, «угодить в тюрьму».

«Он не может просто уйти, — высказывает мнение Гаазе. — Он прекрасно знает, что, если его преемник потерпит неудачу, их обоих привлекут к ответственности».

Есть и иное мнение, особое: Путин изменит конституцию. Он создаст некий Высший военный совет или какой-нибудь Совет безопасности. Разумеется, он сам себя назначит его руководителем — ради обеспечения своего влияния. «Я не могу представить ситуацию, когда он передаст всю власть преемнику; он же никому не доверяет», — утверждает г-н Гаазе.

Ранее Путин «делал что-то подобное», замечает журналист. Когда его второй президентский срок в 2008 году закончился, он перешёл на пост премьер-министра, который и занимал в течение «одноразового» президентства Дмитрия Медведева, понимая при этом, что именно он (Путин) остаётся истинным лидером страны.

Г-н Ельцин, напоминает далее автор, «назначил Путина своим преемником в 2000 году». С тех времён Путин «был самым могущественным человеком в России».

«Сегодня мы имеем путинскую Россию, — формулирует г-н Павловский. — Если Путин уходит, путинская Россия тоже должна уйти. Это тоже опасная ситуация. Его окружение понимает это и хочет сохранить путинскую Россию после его ухода».

Поэтому «различные фракции» путинского «двора» будут стремиться убедить президента назвать своего наследника, который лучше всего сохранит интересы элитарной группы. Вместе с тем «кандидаты» должны быть крайне осторожны, чтобы не оказаться «непосредственной угрозой для президента». Тот, кто слишком торопится, может быть «зачищен». Короче говоря, «открыто искать титул наследника» никому не следует.

И всё же очевидно: налицо признаки «усталости Путина», пишет журналист. И потому несколько наиболее жёстких деятелей среди элиты устраивают открытые скандалы. Дело Улюкаева, которому грозит до 10 лет в исправительной колонии, тянется к Сечину, «бывшему агенту военной разведки»: ведь г-н Улюкаев не признал себя виновным и обвинил г-на Сечина в разработке операции в стиле «плаща и кинжала». Затем бывший министр предупредил «элиту Кремля»: чьё-то досье может стать следующим!

Помимо Улюкаева, Сечин, похоже, намерен сокрушить АФК «Система», богатую инвестиционную компанию, против которой поданы судебные иски, несмотря на публичные предостережения самого Путина, продолжает американский журналист.

Наконец, Сечин публично пообещал работать с лидером Чечни Рамзаном Кадыровым. Оба проявляют всё большее желание «действовать независимо от Путина».

По словам аналитиков, указывает далее Макфаркар, чем больше г-н Путин становится «хромой уткой», тем меньше он может влиять на выбор «преемника». Число «кремлёвских инсайдеров» будет только расти.



Тема упомянутого Высшего военного совета (или Совета безопасности), о котором рассказал Макфаркар, получила неожиданное продолжение в словацкой прессе. Оказывается, Кремль через спецслужбы решил прибрать к рукам русскую науку.

Как пишет на портале Aktualne.sk (Словакия) Мариан Балаз, Кремль «снова посягнул на свободу в России». На сей раз «ограничения коснулись науки и исследований», цитирует словацкий материал «ИноСМИ».

С 1993 г. российские учёные обязаны представлять спецслужбам на согласование «все свои исследования, научные работы и статьи, связанные, например, с промышленностью». Но недавно Путин пошёл дальше и изменил закон о государственной тайне: его действие было расширено на все сферы науки и исследований, связанные с новыми продуктами и открытиями. И теперь университеты и научно-исследовательские центры «должны требовать от своих научных работников отправлять их труды на согласование спецслужбам». К примеру, биофак МГУ уже составил для сотрудников «инструкцию, по которой все их труды перед презентациями на конференциях или публикации в журналах должны пройти процедуру утверждения спецслужбами».

Некий научный сотрудник «крупнейшего университета России» заявил, что это «возвращение в советские времена, когда для отправки статьи в международный журнал нужно было разрешение, в котором говорилось, что результаты — не новые и не важные, а значит, могут быть опубликованы за рубежом».

Новая система работает так: перед публикацией труда в журнале или перед презентацией учёный обязан запросить разрешение в Первом отделе ФСБ. Соответствующий отдел открыт «при каждом российском университете и научно-исследовательском институте».

Это «полная деградация академической и научно-исследовательской свободы, возвращение цензуры и демотивация академической и научной общественности», делает вывод Мариан Балаз. Куда придёт Путин с такими идеями? Ведь русское правительство хочет, чтобы пять российских университетов к 2020 году вошли в сотню лучших вузов мира. Но «меры, предпринимаемые Путиным, противоречат подобным целям». И ещё хуже то, что «подобные шаги, судя по всему, направлены на устранение критиков путинского режима». «Если тот или иной научный сотрудник критически отзовётся о Путине и его политике, спецслужбы не утвердят его исследования и, таким образом, затормозят его научную карьеру», — считает Балаз.

Тему «усталого Путина» затронул и чешский портал iDNES.cz, которому дал интервью британский аналитик Марк Галеотти.

По его мнению, Владимир Путин не обязательно отработает новый шестилетний срок до конца.

«Ему нужен преемник, который будет его страховать», — цитирует аналитика «ИноСМИ».

«Лично я полагаю, что Путин устал, — отмечает эксперт. — Заметно, что в своих публичных выступлениях он уже не так энергичен и полон энтузиазма, как прежде. Он стал меньше времени проводить в Кремле, меньше участвовать в рутинном политическом процессе». «Он бы и рад уйти, если бы мог, — добавляет Галеотти. — Но проблема в том, что, сделай он это, его позиция станет крайне уязвимой. Даже если бы завтра он подписал закон о том, что ни одного бывшего президента нельзя судить, кто-нибудь другой сможет отменить этот закон. Поэтому Путину нужен преемник, который будет его страховать». И если Путин сумеет найти себе замену, то едва ли он станет «занимать пост президента все шесть лет».

* * *


Итак, у иностранных, а заодно и у российских аналитиков есть две версии истории будущего.

1. Путин уходит, отработав ещё один шестилетний срок в Кремле. Ещё во время пребывания его в кресле стартует бескомпромиссная борьба за власть и влияние среди представителей нынешнего путинского «двора». Собственно, драка уже началась, и в числе бойцов в первых рядах выделяется г-н Сечин, который ввиду его значительного влияния частенько упоминается самыми разными экспертами.

Путинская система, оставшаяся без явного наследника, может сломаться, и Россия окажется перед каким-то новым, неизвестным будущим.

2. Путин покидает кресло в Кремле раньше срока, не отработав шести лет, и подобно Ельцину передаёт свой пост выбранному преемнику. Человеку, которому он полностью доверяет.

В таком случае путинская система в целом сохранится, и страну крупные перемены не ждут. Учёные при этом окончательно попадут под колпак ФСБ и деградируют: в это верят некоторые европейские специалисты.

Однако вопрос с преемником представляется почти всем экспертам крайне сомнительным: ведь Путин «никому не доверяет».
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 27

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  1. Балу Сегодня, 09:24
    Статья демонстрирует попытки влияния "ёкспертов" на общественное мнение. ВВП уже стал исторической личностью при жизни, сопоставимой по вкладу в госстроительство с Петром 1 и другими. ВВП антипод ебн, бурбулисам, чубайсам и прочей плесени.
    Балу
    1. 210окв Сегодня, 09:29
      Антипод?!А чего эта когорта себя неплохо при антиподе себя чувствует?И продолжает безобразничать?А не получится ли года через четыре ..перед Новым Годом из кремлевского кабинета выведут растерянного человека в нахлобученной чужой рукой шапке?До Петра ему далеко как до Пекина..
      Цитата: Балу
      Статья демонстрирует попытки влияния "ёкспертов" на общественное мнение. ВВП уже стал исторической личностью при жизни, сопоставимой по вкладу в госстроительство с Петром 1 и другими. ВВП антипод ебн, бурбулисам, чубайсам и прочей плесени.
      210окв
      1. Hard Rock Сегодня, 11:05
        Нет, не выведут, а насчёт Петра, я бы не горячился. Путин - личность, а Пётр жил совсем в других условиях и времени. Вам нужно, чтоб Путин правил как "дракон московский"? Я бы лично этого хотел! И висели бы либералы на всех столбах, и не было ни эха, ни ельцин центра, ни много другого.
        Hard Rock
      2. сибиралт Сегодня, 11:34
        "Этот шифер ни за что не сможет угадать, чем буду я ходить" (из Высоцкого В.С.)
        Толку то вангавать, если Россия - страна даже с непредсказанным прошлым. laughing
        сибиралт
      3. dauria Сегодня, 11:36
        [quoteА чего эта когорта себя неплохо при антиподе себя чувствует?][/quote]

        Всё верно. Сначала неплохо бы узнать, кто такой Путин, как далеко распространяется его "власть", сколько людей в тени правят страной , кто они, какая грызня у них, насколько сплочённая стая . Да кто ж расскажет такое. А потом уж прогнозы .
        dauria
    2. To be or not to be Сегодня, 10:09
      «Нью-Йорк Таймс». Мистер Макфаркар предлагает весьма нестандартный взгляд на будущее России. """
      Америка никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в выборы в других странах и их будущее и тем более в России ..Это всегда все страны и прежде всего РФ вмешивается в выборы в США особенно ее президентов wink
      To be or not to be
    3. катана Сегодня, 10:53
      Цитата: Балу
      Статья демонстрирует попытки влияния "ёкспертов" на общественное мнение. ВВП уже стал исторической личностью при жизни, сопоставимой по вкладу в госстроительство с Петром 1 и другими. ВВП антипод ебн, бурбулисам, чубайсам и прочей плесени.

      Ну это вы немного прибеднились,сравнивая президента Путина с Петром 1.Большинство русских форумчан сравнивают Путина с великим римлянином Гаем Юлием Цезарем!!Да и внешне они похожи друг на друга.Большинство русских считает,что не Октавиан Август приходился Юлию Цезарю внучатым племянником,а Владимир Владимирович Путин !Пишу без какого - либо сарказма.
      катана
      1. Балу Сегодня, 11:19
        Цитата: катана
        Большинство русских считает,что не Октавиан Август приходился Юлию Цезарю внучатым племянником,а Владимир Владимирович Путин !Пишу без какого - либо сарказма.

        Да лана, без сарказма. Так вас теперь величать большинство? Вы наверное всю ночь не спали, работали. Порядок надо наводить в первую очередь вокруг себя, в зоне своей ответственности. Хорошо, что ВВП никогда не прочтет ваш комент, долго бы смеялся, особенно "большинстов форумчан". Вам во времена правления горбачева и ельцина скоко лет было? наверное уже ничего не помните. Борьбой не занимались? В айкидо не бывает спарингов на соревнованиях, толькодемонстрация техники. Но на тренировках, даже в детских группах, грамотные тренеры устраивают 1 против двух, один против трех. Не спаринг-отработка техники. В боевом самбо наверное тоже, не был на тренировках, не знаю.
        Идет гибридная война против России. Вот уже три медийных курицы и примкнувшие к ним Беркова с Богдановой тоже хотят быть президентами России. Статья демонстрирует один из вражьих подходов влияния на российское общество. Создание ложных истин. Попозиция и псевдоборцуны с коррупцией только трындят, а где обращения в прокуратуру. Очччень удобно сидеть на диване и со знающим видом на всех поплевывать. Это не попытка защиты ВВП, он в этом не нуждается. Это частное мнение.
        Балу
    4. АА17 Сегодня, 11:15
      Уважаемый, Балу. "... ВВП уже стал исторической личностью при жизни..."- фраза интересная, но пока незаконченная. Время у ВВП ещё есть. Но, боюсь, что будет следующее продолжение "...ВВП уже стал исторической личностью ...", но который не смог реализовать фантастические возможности по развитию экономики России, полученные от сказочных цен на природное сырьё. Сможет ли он подняться на уровень наших лидеров-реформаторов, таких как : Иван Грозный, Петр Первый, И.В.Сталин - это вопрос. Пока из весомых успехов можно назвать только прогрессирующий рост миллиардеров в России.
      АА17
  2. тасха Сегодня, 09:24
    Нам нужен коллективный руководящий орган, выбираемый из людей, прошедших отбор по целому набору параметров.

    На выборы допускаются люди в звании не ниже полковника, владеющие дзюдо и умеющие скакать на медведях...
    тасха
    1. Балу Сегодня, 09:30
      Цитата: тасха
      Нам нужен коллективный руководящий орган, выбираемый из людей, прошедших отбор по целому набору параметров.

      На выборы допускаются люди в звании не ниже полковника, владеющие дзюдо и умеющие скакать на медведях...

      Не смешно и не улыбает. Отбор должен идти по образовательному цензу и практическим достижениям.
      Принцип: с кем ты пойдешь в разведку, поплывешь в лодке через океан, пойдешь на восхождение в горы-никто не отменял. Поступки-мера человека. Слова-отражение мыслей. Нужно только уметь слушать и слышать-как бы человек не притворялся.
      Балу
      1. тасха Сегодня, 09:47
        Не смешно и не улыбает. Отбор должен идти по образовательному цензу и практическим достижениям.


        Бывааает. wink
        Просто надоело уже постоянно повторять, что к выборам должны допускаться люди, прошедшие строгий отбор по нужным стране показателям. В перспективе - индекс гражданина.
        тасха
        1. Балу Сегодня, 11:21
          Цитата: тасха
          В перспективе - индекс гражданина.

          1005000+++
          Балу
    2. коноправ Сегодня, 09:34
      Не " ВЫШЕ" полковника. Так вернее. Всё остальное просто класс!
      коноправ
  3. Шурале Сегодня, 09:27
    Неважно кто будет править Россией, важно какая у этого органа будет цель.
    Шурале
    1. Светлана Сегодня, 10:48
      Именно так. Правящий класс понимает, что Путину всё сложнее становится справляться с теми задачами, с которыми он легко справлялся всё это время - грамотно запудривать народу мозги красивыми патриотичными речами на камеру журналистов, прикрывая ими творящийся откровенный беспредел. Народ начинает прозревать, что все эти годы постъельцинского правления ему откровенно вешали на уши лапшу, значит, Путина пора на пенсию отправлять, нужен кто-то помоложе, поэнергичнее, попатриотичнее из тех, кто внимает народному гневу и критикует, ничего не боясь, действующую власть. Федоров вот, к примеру, хорошо подходит на эту роль. Можно опять состряпать имитацию госпереворота, народ поддержит, как на Украине, все устали от коррупции и беспредела, дать власть патриотичному критику из своих же реальных пацанов, и жизнь в стране опять пойдет течь по тому же руслу. И народ доволен, и волки сыты. Похоже, что нас к этому ведут, просто подталкивают чуть ли не пендалями.
      Светлана
      1. Sargas Сегодня, 11:17
        народ поддержит, как на Украине
        А вы не боитесь что народ поднимет на вилы "переворотчиков"? как в 1922-ом?
        Sargas
        1. Светлана Сегодня, 11:26
          Цитата: Sargas
          народ поддержит, как на Украине
          А вы не боитесь что народ поднимет на вилы "переворотчиков"? как в 1922-ом?

          Мне-то чего бояться? Я к нынешней реальной олигархической власти отношения не имею. Это она должна бояться, но она не боится ничего. Считает, что мозги у народа промыты за 30 с лишним лет основательно. Да какие 30? Хрущев ещё начал промывать.
          Светлана
    2. ranger Сегодня, 10:56
      Цитата: Шурале
      важно какая у этого органа будет цель.

      Цель ничто, движение все. Так и живем... good
      ranger
  4. rotmistr60 Сегодня, 09:34
    рассуждает Нил Макфаркар
    Рассуждения западных "специалистов" разбавленные суждениями российских политологов (в основном успевших скомпрометировать себя в свое время) иногда читаешь как детектив со множеством версий. А потом бац
    Он создаст некий Высший военный совет или какой-нибудь Совет безопасности. Разумеется, он сам себя назначит его руководителе
    А как еще по мнению запада должен поступить тиран.
    rotmistr60
  5. kalibr Сегодня, 09:40
    У Олега материалы всегда очень информативные и глубокие по степени анализа. Прорабатывается большой массив зарубежной информации. Это очень ценно!
    kalibr
  6. Vard Сегодня, 09:42
    Мысль здесь одна... мы с вами... т.е. с Россией воюем... а вы не смейте...
    Vard
  7. To be or not to be Сегодня, 10:00
    Почему такое пристальное внимание американской верхушки к России и персоне ВВП ?
    У них что-нет внутренних своих проблем ?
    Каждую неделю стрельба на улицах с трупами.
    Завязли в Ираке .Афганистане .Сирии . Не решили ни одной проблемы .Экспортная демократия в те регионы буксует в огромной яме,завязла .и навряд ли вылезет из нее
    Снова милитаризация по американски Европы .Европе подсунута мнимая угроза в лице России Вооружайся и неси денежки ВПК США(доктрина Трампа)и оставайся под пристальным вниманием США. Дабы не сбросила оковы оккупации . одетые на Европу в 1945 году после победы Советской армии над фашизмом
    На грани ядерного фола игра с Ыном.
    Противостояние с Китаем как основной угрозе экономической мощи США
    С Иерусалимом замутили весь Ближний Восток...
    Или очередной раз пытаются за счет других решить свои экономические проблемы за счет мира и в первую очередь России
    Да и свободному народу США нужен враг.,против которого его можно было бы объединить . Нет врага - так как и всегда -его надо придумать. А на придумывание пустить всю мощь американских СМИ и подконтрольных США западных средств..
    To be or not to be
    1. коноправ Сегодня, 10:38
      А что мы знаем кроме того, о чем нам вещает телевизор и интернет на русском? И обсуждаем мы только то, что нам " на блюдечке " поднесут, как в кафе - мороженое. Как сказала Дуня Сапожникова : написано ПИВО -ВОДЫ, а заглянешь внутрь, одни ханыги".
      коноправ
      1. Hard Rock Сегодня, 11:22
        Ну, если вы слепоглухой, то вам удобнее за вывеской ПИВО - ВОДЫ. Мне нравится это Мы! Вы о ком, уважаемый? Или, простите, вы чьих будете? Кроме того, чтобы смотреть, надо как-то ещё и думать, и книги читать, и рассуждать без блюдечка и интернета... Простите за резкие слова, но так нельзя. Хм, надо же МЫ!
        Hard Rock
  8. Hard Rock Сегодня, 11:18
    Статья, просто рассуждения не очень сведущих в реальности людей, скорее подверженных эмоциям и своим желаниям, чем здравому анализу. Всё то... хм, общество, на букву ё, никак не может признать - понять - поверить, что пришёл ЛИДЕР, которого давно уже не было. Давит их жаба, страшно и жутко! Но, к их сожалению и горю, это реальность, это ФАКТ! Путин, единственный Лидер, Личность в нынешней эпохе. Для нас Надежда, для них гробовщик! Простите за патетику, но такой человек должен был появиться, и он пришёл, и Слава Богу!
    Hard Rock
  9. gafarovsafar Сегодня, 11:22
    вот она пропаганда читайте и начинайте верить самое интересное ни одного позитивного сценария будущего России
    gafarovsafar
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