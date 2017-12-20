Конкистадоры и ацтеки: когда перья дороже золота! (часть вторая)

Сегодня речь у нас пойдет об одной интересной особенности жителей древней Мексики, или Месоамерики, по-настоящему озадачившей прибывших туда испанских конкистадоров. Они с удивлением отмечали, что здесь главным богатством страны были почему-то… перья! Было у индейцев достаточно и золота, и серебра, и драгоценных камней. Но самым ценным они все-таки считали не эти металлы, а восхитительные по своей красоте, необыкновенно яркие, завораживающие взор … перья тропических птиц.Легендарный кетцаль!Птицы населяли в те времена всю территорию Месоамерики и количество их было не только очень велико, но еще и разнообразно. На территории государства ацтеков водились всевозможные цапли, северные орлы и множество водоплавающих птиц – обитательниц высокогорных озер. А также особо почитаемые кетцали и, больше похожие на яркие цветы, обитатели тропиков, крошечные птички колибри.Попугай ара.В любом древнем городе были ремесленники, занимавшиеся пошивом одежды. Разумеется, были такие и в городских поселениях Месоамерики. Одежда шилась тогда в основном из волокон агавы, для знати применялся хлопок. Но особо ценной считалась одежда, изготовленная именно из перьев.Крошечная птичка колибри.Чаще всего ацтеками использовались гусиные и утиные перья (как диких, так и домашних птиц). Яркие же перья тропических птиц считались дорогим и весьма ценным материалом. Перо завозили как трофей либо оно поступало как дань от покоренных народов. Еще перья завозили торговцы из южных областей теперешней Центральной Америки (главным образом, из районов нынешнего Чиапаса и Гватемалы). Самыми ценными, а потому наиболее дорогими, считались зеленые перья птицы кетсаль, разноцветных попугаев ара, а также розовой и серой цапель.Розовая цапля.Процесс подготовки перьев к использованию был довольно прост. Прежде всего их очищали при помощи глины. В воде растворяли глину и в этот раствор бросали перья. Обработанное таким образом перо делалось мягким и пригодным к работе.Серая цапля.Ремесленники трудились, как правило, обособленно, общиной, контактируя лишь с торговцами, жившими по соседству. Такое сотрудничество было выгодно обеим сторонам, поскольку ремесленникам требовались регулярные поставки перьев, а торговцам был необходим стабильный рынок сбыта товара, который они поставляли из тропических районов. Особенно это касалось изумрудно-зеленых перьев птицы кетцаль, которая не водилась в долине. В небольшом количестве для собственных нужд этих птиц держали в императорском птичнике и время от времени выщипывали самые красивые перья, дабы обеспечить материалом и работой придворных ремесленников. Мастера обшивали весь императорский двор, создавали парадные костюмы, одежду для танцев, праздничные накидки. Изумительные по красоте изделия император вручал в дар военачальникам и высоким чиновникам в знак своей особой милости.Головной убор из перьев кетцаля, подаренный испанскому королю Карлу V. Император Монтесума поднес этот драгоценный головной убор в 1519 году в дар Эрнану Кортесу. Сегодня Мексика судится в суде Гааге по поводу его возвращения. (Венский музей этнологии)Городские ремесленники работали больше на удовлетворение «повседневного спроса», изготавливали щиты, флаги, накидки. Попутно изготавливалась всевозможная «мелочь»: султаны, браслеты, пояса, опахала.Воины в перьях птицы кетцаль: 1 – воин Уэшоцинго с копьеметалкой, 2 –жрец из Чолулы, 3 – након (генерал) из Тлашкалы. Рис. Ангуса МакБрайда.Ремесло пошива изделий из перьев считалось среди ремесленников почетным делом, поскольку требовало невероятной усидчивости, терпения и художественного вкуса (а еще и чувства меры!). Кроме того, перьями украшали щиты и военное обмундирование особо отличившихся воинов. Главные вожди носили на спине огромные сооружения из перьев. Щиты считались значимым элементом праздничного одеяния, на них насчитывалось до семи видов традиционных орнаментов.Тлашкаланские воины: 1 – лучник в головном уборе из перьев кетцаля и белой цапли, 2 – простой мечник, которому убора из перьев не полагалось, 3 – воин элитного подразделения воинов-цапель. Рис. Ангуса МакБрайда.Процесс составления перьевой мозаики был весьма трудоемким и требующим постоянного внимания. Поначалу писец наносил задуманный узор на лист бумаги из луба фикуса. Потом вырезался трафарет рисунка. Трафарет применялся для переноса узора на хлопчатое полотно, и потом уже мастер закреплял первый, «черновой» слой перьев. В готовом изделии этот слой не было видно, поэтому для его нанесения всегда использовался самый дешевый материал, который потом просто окрашивался в требуемый цвет. Перья подравнивались медным ножом, закреплялись, и получившуюся картинку тотчас сопоставляли с оригиналом. Ну а верхний, окончательный слой рисунка делался из самого лучшего материала. Здесь были и зеленые перья птицы кетсаль, и пронзительно синие перья котинги, и алые цапли, и ярко желтые попугая и необыкновенно глубокого бирюзового цвета перья колибри.Мексиканские воины в пышных уборах из перьев, соответствующих их рангу. «Кодекс Мендоса», Бодлеанская библиотека, Оксфорд, F/ 67r.В трудовой процесс порой вовлекалась вся семья ремесленника. Мужчины готовили трафареты, дети смешивала клей из экскрементов летучих мышей либо растирали для клея особые корешки. Женщины отбирали и затем красили перья.Роспись в храме Бонампак с изображением сражающихся воинов в уборах из перьев.При изготовлении накидок, а также головных уборов клей не применяли вовсе. Такие вещи шились. Перья либо приметывали к изнанке ткани, либо накрепко привязывали по одному. К слову, головной убор из перьев, который Монтесума пожаловал Эрнану Кортесу, также была выполнена вручную.Из перьев составлялись и изображения животных. Скелеты крупных животных вырезались из дерева. Остов пресмыкающихся и насекомых вырезался из маисовых стеблей либо бумажных полосок. Сверху его покрывали специальной пастой, которая состояла из растертых высушенных стеблей маиса, перемешанных с клеем. Так формировалось тело. Затем его шлифовали вулканическим камнем и накрывали тканью. На нее наносилось требуемое изображение, которое потом «заполнялось» разноцветными перьями.Интересно, что для того, чтобы добыть перья кетцаля, его никогда не убивали, а добыв птицу, вырывали перья из хвоста, и вновь отпускали на свободу.В Месоамерике, где жизнь древних ацтеков строилась в большинстве своем на ритуалах и обрядах, в великом множестве использовалось специальное облачение. Была своя одежда и для торжественных случаев. Украшалась она, естественно, перьями редких видов птиц. Некоторые одеяния имели собственные названия, например, «божественный костюм», «костюм из перьев кетцаля», «костюм из голубых перьев». Такие одежды, как правило, были предназначены для облачения статуй богов. Один из древних авторов, описывая ритуальную одежду, одеваемую на статую богини воды, сообщал, что с ней использовался также и специальный головной убор из перьев белой цапли. Для храбрых воинов уборы шились из перьев орла, поскольку орёл символизировал солнце.Воины-тлашкаланцы – союзники Кортеса, атакуют своих противников. «История Тлашкалы». (Библиотека университета в Глазго)Кроме культовых одеяний, одежда из перьев шилась и для послов. Например, уборы из белых перьев, символизировавших мир, использовались в случаях, когда послы шли с мирной миссией в лагерь противника.Воины-мицтеки: 3 – штандартоносец, 2 – жрец, 1 – воин-ягуар в уборе из перьев кетцаля. Рис. Ангуса МакБрайда.У повелителя ацтеков Монтесумы великолепный балдахин был сплетен из сотен изумрудных перьев редкой птицы кетцаля (его многочисленная свита носила мантии, украшенные пучками перьев других, менее ценных птиц).Для воинов и жрецов существовало множество перьевых облачений, которые порой, из-за достаточно большого количества перьев, были весьма тяжелыми. В случае надобности они прикреплялись к спине или плечам. К таким одеждам прилагались и специальные головные уборы. Существовало двенадцать видов подобных головных уборов. Некоторые изготавливались по «образу и подобию» реальных, а порой и мифических существ. Например, известны шлемы в виде головы орла и цапли.Одежда и воинское снаряжение были основной частью применения перьев. Но кроме этого, перья служили и для более практичных целей, например, при изготовлении стрел. Использовались перья и в качестве ингредиентов для лекарственных снадобий. На редкие перья делались ставки в азартных играх. Потребность общества в перьях была неоднородной. К примеру, одни перья требовались в громадных количествах постоянно, другие – исключительно для особых случаев, как правило, ритуальных, поэтому требовались сезонно. Третьи же вообще нужны были лишь изредка. Даже использовались перья неодинаково. Некоторые после ритуалов дозволялось применять вторично. Некоторые использовались всего один раз, после чего изделие из перьев уничтожалось. Понятно, что такой расход требовал восполнения, а значит, потребность в перьях была постоянной.Воин с макуавитлем, украшенном перьями и в перьевом уборе. «Кодекс Риос», стр. 301. (Апостолическая Библиотека Ватикана)Как уже здесь говорилось, очень высоко (как драгоценности) ацтеки ценили перья кетцаля (сама птица у ацтеков считалась символом свободы, поскольку по легендам, она не могла жить в неволе. А уж если и попадала в клетку, то погибала от разрыва сердца). Не менее ценными были перья красного ары, а также розовой колпицы, зелёного длиннохвостого попугая, красивой котинги, желтоголового амазона, цапли, орла.Перьями редких птиц можно было легко оплатить дань. Так, покоренные провинции раз в три месяца, иногда и раз в полгода, доставляли дань ацтекам именно в виде перьев. В качестве дани доставлялись также и живые птицы.Образцы дани, которую ацтекам выплачивали покоренные племена. Среди них изделия из перьев. Оригинал «Кодекса Мендоса». (Бодлеанская библиотека, Оксфорд)Перья были частью особенной, по-своему очень сложной системы опознавания, принятой среди ацтеков и заменявшая им европейскую геральдику. Эта система и определяла какие перья использовать для ритуалов, какие - для оперения стрел, а какие для каких-то иных целей.