Евросовет решил продлить антироссийские санкции
Председатель Евросовета Дональд Туск подтвердил информацию СМИ о намерении европейского сообщества продлить санкции против России, сообщают Известия.
По словам Туска, в четверг, 14 декабря, на саммите стран ЕС будет обсуждаться вопрос о выполнении минских договоренностей, чтобы продлить антироссийские экономические санкции.
Ранее СМИ сообщили, что антироссийские санкции будут продлены по итогам саммита ЕС.
Напомним, 9 декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые ограничения против РФ из-за якобы нарушения Договора о РСМД.
МИД РФ в свою очередь заявил, что обвинения Белого дома голословны, каких-либо доказательств американская сторона не приводит.
По словам Туска, в четверг, 14 декабря, на саммите стран ЕС будет обсуждаться вопрос о выполнении минских договоренностей, чтобы продлить антироссийские экономические санкции.
Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о ходе выполнения минских соглашений с целью продления экономических санкций против России,говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Туска.
Ранее СМИ сообщили, что антироссийские санкции будут продлены по итогам саммита ЕС.
За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением минских соглашений. Это позволит продлить санкции после саммита на техническом уровне,рассказал источник РИА «Новости».
Напомним, 9 декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые ограничения против РФ из-за якобы нарушения Договора о РСМД.
МИД РФ в свою очередь заявил, что обвинения Белого дома голословны, каких-либо доказательств американская сторона не приводит.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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