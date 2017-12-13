Евросовет решил продлить антироссийские санкции

Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о ходе выполнения минских соглашений с целью продления экономических санкций против России,

За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением минских соглашений. Это позволит продлить санкции после саммита на техническом уровне,