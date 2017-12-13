11:35 13 декабря

Евросовет решил продлить антироссийские санкции

Председатель Евросовета Дональд Туск подтвердил информацию СМИ о намерении европейского сообщества продлить санкции против России, сообщают Известия.



По словам Туска, в четверг, 14 декабря, на саммите стран ЕС будет обсуждаться вопрос о выполнении минских договоренностей, чтобы продлить антироссийские экономические санкции.


Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о ходе выполнения минских соглашений с целью продления экономических санкций против России,
говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Туска.

Ранее СМИ сообщили, что антироссийские санкции будут продлены по итогам саммита ЕС.

За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением минских соглашений. Это позволит продлить санкции после саммита на техническом уровне,
рассказал источник РИА «Новости».

Напомним, 9 декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые ограничения против РФ из-за якобы нарушения Договора о РСМД.

МИД РФ в свою очередь заявил, что обвинения Белого дома голословны, каких-либо доказательств американская сторона не приводит.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 62

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  1. Anarchist Сегодня, 09:46
    Санкции не помогают, вредят Европе, но продлить нужно!
    Мазохисты фиговы... fool
    Anarchist
    1. Тралл Сегодня, 09:47
      Тука - патологическая бяка smile
      Тралл
      1. Идущий Сегодня, 09:53
        По словам Туска, в четверг, 14 декабря, на саммите стран ЕС будет обсуждаться вопрос о выполнении минских договоренностей, чтобы продлить антироссийские экономические санкции.


        Или перевод такой , или он точно тусклый.
        Идущий
        1. Джедай Сегодня, 10:03
          По словам Туска, в четверг, 14 декабря, на саммите стран ЕС будет обсуждаться вопрос о выполнении минских договоренностей, чтобы продлить антироссийские экономические санкции.

          Похоже, не наелись в ЕС ещё санкций. Удачи, подстилки!
          Джедай
          1. Идущий Сегодня, 10:08
            И по этому кругу гоняет их США , долго он им не даст свернуть в сторону.
            Идущий
            1. Джедай Сегодня, 10:10
              Вижу только два варианта развития событий: либо ЕС граблями отобьёт себе остатки мозга, либо им надоест скакать под дудку США себе в ущерб.
              Джедай
              1. Идущий Сегодня, 10:19
                Скоро будем знать куда они дальше , добивать мозги или зализывать раны.
                Идущий
                1. Джедай Сегодня, 10:20
                  Почему-то склоняюсь к тому, что вбитые команды опять возобладают над инстинктом самосохранения.
                  Джедай
                  1. Идущий Сегодня, 10:22
                    Пока да , нет лидера , который бы сдернул их с этой дорожки.
                    Идущий
                    1. Джедай Сегодня, 10:29
                      И США сделают всё, чтобы у руля ЕС оставались "их" ставленники.
                      Джедай
                      1. Идущий Сегодня, 10:30
                        Поэтому и увеличивают свое присутствие и финансирование.
                        Идущий
              2. Topotun Сегодня, 11:16
                Есть третий вариант - война в Европе, за демократию в России и с Россией. Это то что нужно американцам, причем они сами будут только поддерживать союзникам в ЕС оружием и добрым словом....
                Topotun
                1. Джедай Сегодня, 11:19
                  Такая война станет следствием полного отбития мозга граблями. Но США этот вариант снится в самых радужных снах.
                  Джедай
          2. Anarchist Сегодня, 10:10
            Цитата: Идущий
            Или перевод такой , или он точно тусклый.

            Тухлый! Всё , что там обсуждаться будет, как и сама Европа - протухло!
            Воняет мочи нет am
            Anarchist
            1. Идущий Сегодня, 10:20
              Так что Александр , опять нам разгребать , что бы не воняло?
              Идущий
              1. Anarchist Сегодня, 11:06
                Когда у соседей воняет, то мы можем лишь предложить помощь, а решение должно быть принято соседом!
                Anarchist
                1. Идущий Сегодня, 11:15
                  А если он деградировал и развел "бомжатник"?
                  Идущий
          3. Комментарий был удален.
          4. BerBer Сегодня, 10:22
            Про грабли в точку. Всё про Лаврову Д.Б.
            BerBer
      2. volodya Сегодня, 09:56
        Цитата: Тралл
        Тука - патологическая бяка smile

        Ложили мы на них с прибором!
        volodya
    2. Венд Сегодня, 09:53
      Цитата: Anarchist
      Санкции не помогают, вредят Европе, но продлить нужно!
      Мазохисты фиговы... fool

      По просьбе российских предпринимателей санкции любезно продлены laughing Видно ЕС еще мало денег потеряла, остались еще запасы в закромах laughing
      Венд
    3. pvv113 Сегодня, 10:05
      А куда бедным колониям податься, если приказ пришел из метрополии
      pvv113
      1. Идущий Сегодня, 10:09
        Там не просто приказ , а щелчок кнутом.
        Идущий
        1. pvv113 Сегодня, 10:29
          Ну не пряниками же их баловать
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 10:32
            Скорее следующий щелчок может быть по заднице.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 10:33
              В гейропе это любят
              pvv113
              1. Идущий Сегодня, 10:38
                Вот уж по истине , им все на пользу. laughing
                Идущий
                1. pvv113 Сегодня, 10:51
                  Абы не болело wassat
                  pvv113
    4. den3080 Сегодня, 10:10
      Россия прекрасно проживёт без ЕС, а вот ЕС без России в долгосрочной перспективе - вряд ли.
      Так что нехай. Не страшно.
      den3080
    5. Симон Сегодня, 10:36
      Да и пускай продлевают санкции, видимо они долбо...ы fool Они понять не могут, что санкциями они только поднимают нашу экономику. То, что они нам не дают, то это мы сами начинаем выпускать, появляются новые рабочие места tongue laughing
      Симон
      1. Дедкастарый Сегодня, 10:40
        Евросовет решил продлить антироссийские санкции
        Сегодня, 09:43
        я понял...хрен...а-не пенсия... ожидаемо. грёбаный евросоюз!!! am
        Дедкастарый
  2. лом123 Сегодня, 09:46
    Да и болт вам в зад , извините не сдержался )
    лом123
    1. Тралл Сегодня, 09:55
      9 декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые ограничения против РФ из-за якобы нарушения Договора о РСМД.

      Фотофакт из соцсетей нарушения Россией Договора о РСМД smile
      Тралл
      1. Идущий Сегодня, 10:23
        Вот из за таких умельцев на нас санкции накладывают. laughing
        Идущий
        1. GRF Сегодня, 10:31
          А этого копьеносца на олимпиаду в фашингтон пустят?
          Иль забздят ее там организовывать? )))
          GRF
    2. pvv113 Сегодня, 10:30
      Особенно с левой резьбой wink
      pvv113
  3. Azazelo Сегодня, 09:47
    Да перекройте им газ. Сколько можно валандаться с этими козлами.
    Azazelo
    1. GRF Сегодня, 10:34
      А что, сейчас обломно покупать втридорого американский?
      Чувствуют себя идиотами?

      Хотя ценник, поднимать плавно, думаю стоит...
      GRF
  4. Rusland Сегодня, 09:51
    Мы ранее продлили с запасом, а они что-то частят.
    Rusland
  5. ded100 Сегодня, 09:53
    Да чего их продлевать введите навечно и не мучайтесь! wassat
    ded100
    1. Идущий Сегодня, 09:54
      Цитата: ded100
      Да чего их продлевать введите навечно и не мучайтесь! wassat


      Делать нечего будет.
      Идущий
      1. Masya Masya Сегодня, 10:06
        Цитата: Идущий
        Делать нечего будет.

        И продемонстрировать надо, что не зря свой хлеб едят... работают в поте лица! lol
        Masya Masya
  6. LSA57 Сегодня, 09:53
    По словам Туска, в четверг, 14 декабря, на саммите стран ЕС будет обсуждаться вопрос о выполнении минских договоренностей, чтобы продлить антироссийские экономические санкции.

    ещё не решили о выполнении, но уже решили продлить. по указке фашингтона бегут впереди паровоза
    LSA57
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:53
    Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о ходе выполнения минских соглашений с целью продления экономических санкций против России,
    Может выскажусь и грубовато, но эти сосиочники с лягушатниками уже достали своей тупой непроходимостью головного мозга. Являясь гарантами "Минска" Германия и Франция третий год успешно переводят стрелки на Россию.
    rotmistr60
    1. Идущий Сегодня, 10:24
      Такое впечатление , они притворяются , что не читали эти соглашения.
      Идущий
    2. pvv113 Сегодня, 10:31
      Очень удобная позиция
      pvv113
  8. gm9019 Сегодня, 09:54
    Невероятно......Как будто Александр Сергеевич Пушкин писал сегодня!

    "Животный утоляя страх
    Времен двенадцатого года,
    Европа пляшет на костях
    Ей ненавистного народа.
    И грозный брит и грузный швед,
    И галл, презрительно лукавый,
    Плюют остервенело в след
    Его тысячелетней славы.
    И мутной злобою кипят,
    За них попрятавшись блудливо,
    Поляк спесивый, лит и лат,
    Эстонец – пасынок залива.
    Хохол с натуги ворот рвет,
    За ляхом тянется к европам,
    Спеша за шнапс и бутерброд
    Служить в неметчине холопом.
    И мир вокруг по швам трещит,
    И шрамы набухают кровью,
    А мы как прежде держим щит
    Пустому вопреки злословью.
    Умолкни, лживая молва, –
    Пускай узнают поименно:
    Россия все еще жива!
    Не пали отчие знамена!

    А.С. Пушкин
    gm9019
  9. askort154 Сегодня, 09:58
    Чем ближе 18.03.18 , тем больше будут выть на Россию шакалы. angry
    askort154
    1. ul_vitalii Сегодня, 10:09
      У меня в этот день День рождения, надеюсь не омрачат.
      ul_vitalii
      1. НасРать Сегодня, 10:31
        А чего мрачным в окопе сидеть? Праздновать будете - вместе с боевыми товарищами! laughing
        НасРать
  10. rpuropuu Сегодня, 10:09
    Канцлер (Германии Ангела) Меркель и президент (Франции Эммануэль) Макрон также сообщат о ходе выполнения минских соглашений с целью продления экономических санкций против России,

    Ну и разумеется введут санкции в отношении США, так как их гарант признался в атаках на ВС суверенного государства recourse Иначе на лицо двуличие request
    P.S. И с этими "людьми" приходится работать fool
    rpuropuu
  11. Александр War Сегодня, 10:11
    Если хоть один ополченец погибнем ,введем санкции о не выполнении минских обязательств европой ,отключим газ всей европе ,выслать всех послов евро подписантов минских соглашений ,запрет станков ,машин ,самолетов и прочей техники из стран подписантов
    Александр War
  12. AlexVas44 Сегодня, 10:40
    За рабочим ужином мы ожидаем, что канцлер Ангела Меркель и президент Эммануэль Макрон сообщат о ситуации с выполнением минских соглашений...

    За ужином ситуация запросто может быть по Жванецкому: "... А где наш начальник транспортного цеха? Интересно, как у него? ... Если его найдут, немедленно на трибуну. Где начальник транспортного цеха?"
    AlexVas44
  13. Симон Сегодня, 10:42
    Цитата: Azazelo
    Да перекройте им газ. Сколько можно валандаться с этими козлами.

    Не а! Пускай пользуются, Европа нам за газ валютой платит. А если не будем поставлять, американцы, свой сжиженный газ им всучат. Так, что нам это не выгодно request fool
    Симон
  14. Симон Сегодня, 10:49
    Цитата: Венд
    Цитата: Anarchist
    Санкции не помогают, вредят Европе, но продлить нужно!
    Мазохисты фиговы... fool

    По просьбе российских предпринимателей санкции любезно продлены laughing Видно ЕС еще мало денег потеряла, остались еще запасы в закромах laughing

    Им еще арабских гостей бесплатно кормить! lol Во! Попали европейцы laughing
    Симон
  15. Berkut24 Сегодня, 10:54
    Спасибо за хорошие новости! Ждём посевную!
    Berkut24
  16. Vard Сегодня, 10:54
    Слава тебе господи! Это сейчас по телефону сказал мой родственник фермер... дай им бог здоровья и всего чего они хотят... только пусть не отменяют санкции... только жирок начал нагуливать...
    Vard
  17. Симон Сегодня, 10:58
    Цитата: Джедай
    Вижу только два варианта развития событий: либо ЕС граблями отобьёт себе остатки мозга, либо им надоест скакать под дудку США себе в ущерб.

    Похоже эти грабли им американцы ставят постоянно lol А Европе пока еще невдомек, лоб себе еще на расшибли! laughing
    Симон
  18. Altona Сегодня, 11:05
    Цитата: Венд
    По просьбе российских предпринимателей санкции любезно продлены

    ------------------------------
    И российской элиты, которой понравилось быть в пассивной позе. С МОК, с Нуреевым, с Колей в бундестаге.
    Altona
  19. кедр Сегодня, 11:19
    Цитата: Симон
    Цитата: Джедай
    Вижу только два варианта развития событий: либо ЕС граблями отобьёт себе остатки мозга, либо им надоест скакать под дудку США себе в ущерб.

    Похоже эти грабли им американцы ставят постоянно lol А Европе пока еще невдомек, лоб себе еще на расшибли! laughing

    Точно...
    кедр
  20. seregatara1969 Сегодня, 11:29
    как то уже очень предсказуемо всё стало - нету искорки - нету!
    seregatara1969
  21. vladimirvn Сегодня, 11:34
    Угу. А мы в ответ, под белым флагом на Олимпиаду.
    vladimirvn
  22. Hard Rock Сегодня, 11:34
    До чего отвратен этот поляк, какой-то весь желчный. Видимо детство было не очень, комплексы на лицо, и на лице! Типаж их министра обороны, да и вообще, на редкость уродливые они там, подобрался паноптикум, хоть в кунсткамеру определяй. А по статье, да не смешно уже, ну санкции, слышали, видели, знаем! Дальше что? Как то вы, господа, наскучили. Ни воли, ни совести, не говорю уж, о достоинстве. Вектор сместился, что конгресс, что этот европейский шалман, напоминает мне наше политбюро при Черненко, говорящие мертвецы, ни толку, ни проку....
    Hard Rock
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